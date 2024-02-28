Зеленский проведет с премьером Албании переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству

Сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в столице Албании – Тиране.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины Эди Рамой (премьер-министр Албании. – Ред.), приму участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", – отметил глава государства.

По его словам, с премьер-министром Албании и его командой он проведет переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке Формулы мира и работе над соглашениями о безопасности.

"Албания – одна из стран, которые присоединились к Вильнюсской декларации G7, за что мы очень благодарны", – отмечает Зеленский.

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Также отмечается, что в формате "Украина - Юго-Восточная Европа", который собирается уже второй раз, будут говорить о нашем общем пути к евроатлантической цели.

"Предложу поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организации Глобального саммита мира в Швейцарии. Проведу двусторонние встречи с участниками саммита", - резюмирует Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.