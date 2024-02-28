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Албания (71) Зеленский (19064)

Зеленский проведет с премьером Албании переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству

зеленський

Сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в столице Албании – Тиране.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины Эди Рамой (премьер-министр Албании. – Ред.), приму участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", – отметил глава государства.

По его словам, с премьер-министром Албании и его командой он проведет переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке Формулы мира и работе над соглашениями о безопасности.

"Албания – одна из стран, которые присоединились к Вильнюсской декларации G7, за что мы очень благодарны", – отмечает Зеленский.

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Также отмечается, что в формате "Украина - Юго-Восточная Европа", который собирается уже второй раз, будут говорить о нашем общем пути к евроатлантической цели.

"Предложу поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организации Глобального саммита мира в Швейцарии. Проведу двусторонние встречи с участниками саммита", - резюмирует Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.
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Топ комментарии
+2
Думаю,що поїздки до країн,які мають населення меньше чим в Києві.які "бідні і голодні" це марні кошти які ми використовуєм для цих поїздок, а підписані . бумажки. це пусті незначущі документи для президента є головніші питання.це поставка зброї,виробництво своєї, "залагодити" всі конфлікти з нашими сусідами Десятки питань--де президент ПОВИНЕН вирішувати згідно з Конституцією і Законами,а не перекладати на структури і людей,які не мають права це вирішувати чи навіть вмішуватись в ці справи
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28.02.2024 10:36
+1
колись було добре американське кіно хвіст крутить собакою, з роберт де ніро...
то там тоже тема албанії розглядалась...бо албанія оголосила війну америці....ну а зараз приєднується до коаліції...якби і угоди безпеки підписуються, тільки всі попереджують, що своїх військ в україну не вводитимуть...отакі гарантії безпеки
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28.02.2024 10:07
+1
вище - як би і угоди....
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28.02.2024 10:08
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Правила форума Совет форумчан
колись було добре американське кіно хвіст крутить собакою, з роберт де ніро...
то там тоже тема албанії розглядалась...бо албанія оголосила війну америці....ну а зараз приєднується до коаліції...якби і угоди безпеки підписуються, тільки всі попереджують, що своїх військ в україну не вводитимуть...отакі гарантії безпеки
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28.02.2024 10:07 Ответить
вище - як би і угоди....
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28.02.2024 10:08 Ответить
Ці "гарантії" підписують просто щоб буба не скучав. Який з них толк ніхто не знає..
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28.02.2024 10:17 Ответить
В Албанії мали би бути старі склади з ************, які б Україна могла безкоштовно утилізувати на головах рашистських військ.
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28.02.2024 10:18 Ответить
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28.02.2024 10:23 Ответить
Ще є Острова зеленого Мису. Теж не погано там щось підписати
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28.02.2024 10:34 Ответить
Думаю,що поїздки до країн,які мають населення меньше чим в Києві.які "бідні і голодні" це марні кошти які ми використовуєм для цих поїздок, а підписані . бумажки. це пусті незначущі документи для президента є головніші питання.це поставка зброї,виробництво своєї, "залагодити" всі конфлікти з нашими сусідами Десятки питань--де президент ПОВИНЕН вирішувати згідно з Конституцією і Законами,а не перекладати на структури і людей,які не мають права це вирішувати чи навіть вмішуватись в ці справи
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28.02.2024 10:36 Ответить
зеленский не украинский президент а предатель и шлемазл- ему насрать на украинцев как и всей его ермаковской шобле
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28.02.2024 12:35 Ответить
Представьте себе президента Израиля, который ездит по всяким Албаниям, и подписывает "гарантии безопасности", в которых нет вообще никаких гарантий. А потом рассказывает евреям, что у них все чики-пики, Иран никогда не нападет, вместо рытья укреплений, производства вооружений и общей воинской обязанности.
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28.02.2024 10:51 Ответить
зеленский ни с кем не подписал ни одной реальной гарантии безопасности - это все протоколы или меморандумы..
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28.02.2024 12:36 Ответить
 
 