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Новости Война
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безопасность (1060) США (24862) Кулеба Дмитрий (2880)

Украина сможет подписать соглашение о гарантиях безопасности от США после принятия решения о продлении помощи, - Кулеба

дмитро,кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, когда Украина сможет подписать со США соглашение о гарантиях безопасности. Это может произойти при принятии решения о продлении помощи от США.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Вечером – стулья, утром – деньги... То есть сначала деньги, потом подписание", - отметил министр.

"Эти соглашения о гарантиях, они ведь очень конкретны. Там прописываются суммы, конкретные вещи, над которыми будут работать участники этого соглашения. И Соединенные Штаты смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание, какой ресурс находится в их распоряжении. Вот такая логика", – объяснил Кулеба.

Украина не сомневается, что такое соглашение будет подписано с США.

По словам главы МИД, это не будет альтернативой членству в НАТО. Это работает на пути Украины в НАТО.

Напомним, Украина подписала соглашения о безопасности с несколькими странами НАТО. А именно: с Великобританией, Канадой, Германией, Францией и Данией.

Читайте также: Украина и Норвегия начали переговоры относительно гарантий безопасности
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Топ комментарии
+12
Єдина гарантія безпеки це вступ до блоку НАТО.
Усе іньше то меморандум будапешський2.0
Не дайте себе задурити Українці!
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28.02.2024 09:58
+6
Шо вони з тими гарантіями носяться як з писаною торбою? Я так і не розумію.
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28.02.2024 09:58
+5
Само собою -- бо які гарантіі - вже и допомоги нема а рашка тим часом пре
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28.02.2024 09:58
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Окуеть, наезд?...
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28.02.2024 09:56 Ответить
А хто пише ті "угоди"?
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28.02.2024 09:57 Ответить
кацапи з татаровим
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28.02.2024 11:20 Ответить
Єдина гарантія безпеки це вступ до блоку НАТО.
Усе іньше то меморандум будапешський2.0
Не дайте себе задурити Українці!
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28.02.2024 09:58 Ответить
"Ввечері - стільці, зранку - гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання", - зазначив міністр. (((сказав міністр Мєчніков від Ільфа і Петрова" )))
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28.02.2024 09:58 Ответить
Само собою -- бо які гарантіі - вже и допомоги нема а рашка тим часом пре
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28.02.2024 09:58 Ответить
Шо вони з тими гарантіями носяться як з писаною торбою? Я так і не розумію.
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28.02.2024 09:58 Ответить
Бо 31 березня і 21 травня наближаються.
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28.02.2024 10:05 Ответить
А майскіє шашликі? Це ті про які лідор говорив? Ой вибачаюсь не говорив а піздів.
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28.02.2024 10:33 Ответить
там розводняк,відступ від НАТО та ЄС в обмін на якийсь папірець.
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28.02.2024 10:51 Ответить
мімарандум вони виконувати не збираються, то і угода нам нічим не допоможе, а от впрягти нас воювати за свої інтереси по всьому світі гамерика зможе і примусить українців виконувати кабальні умови тієї бамашки
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28.02.2024 09:59 Ответить
підписуйте в будапешті. орбан кімнату знайде
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28.02.2024 10:00 Ответить
Як кажуть «опит вже є»
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28.02.2024 10:02 Ответить
Граблі і знову граблі, а воно на більше і не здатне... Шапіто...
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28.02.2024 10:02 Ответить
Знов локшина про "гарантії" на вуха ЛОХторату зє! Слова "гарантії" нема навіть в укрперекладі - тільки на марафоні!
Вигнав конкурента Медведчука,привласнивши його канали разом з персоналом,і просторікує за гроші українців про "узький мир у шароварах"на марафоні.
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28.02.2024 10:03 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.
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28.02.2024 10:04 Ответить
Тобто, якщо американці не дадуть зброї/ грошей то кулєбяка з боневтіком обідяться і не будуть підписувати ніяких гарантій ? Ем ... скажіть тому мамкиному шантажисту що воно трошки перегинає палку,не то щоб я вірю у силу всяких там підписаних папірців,але смикати кота за вуса ну таке собі занятіє.
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28.02.2024 10:07 Ответить
Якесь шапіто з цими "гарантіями безпеки". Як на мене- це сраний папірець не вартий НІЧОГО!
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28.02.2024 10:13 Ответить
Замість того щоби очікувати коли Конгрес США закінчить внутрішньо- і міжпартійні дискусії та врешті прийме законопроєкт про військову допомогу Україні, президент Байден міг би підписати відповідну міждержавну угоду з Україною, яку невідкладно мав би передати на ратифікацію в Конгрес.
Суть в тому, що в цьому випадку ніякі дискусії на кшталт щодо пакетних голосувань з приєднання довісків у формі заходів проти міграції чи допомог іншим країнам неможливі - угода або ратифікується, або ні.
Тоді все б одразу стало зрозуміло і опинилось на своїх місцях. І не було би зволікань з покликанням на необхідність продовження безкінечних дебатів.
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28.02.2024 10:15 Ответить
дурна логіка у Кулеби. підписали б угоду а там уже проблеми америкосів де гроші брати. Кулеба українців за лохів тримає.
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28.02.2024 10:24 Ответить
Не кулеба а система тримає за лохів з 91 року на жаль
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28.02.2024 10:44 Ответить
Їх що, ''будапештський меморандум'' нічого не навчив?
А взамін що, Америка скаже відмовитися від окупованої *уйлом частини України?
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28.02.2024 10:33 Ответить
Кулеба, це бл, кому потрібно?
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28.02.2024 10:35 Ответить
""Вечером - стулья, утром - деньги... То есть сначала деньги, потом подписание", - отметил министр. "
- коли війська НАТО увійдуть в Україну, кожному "кулебі" відадуть персональний стілець щоб було зручно і довго сидіти
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28.02.2024 10:57 Ответить
Чергова локшина для українського охлосу
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28.02.2024 11:00 Ответить
Про эти угоды уже знаем на своей шкуре.
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28.02.2024 11:04 Ответить
Жодні гарантії нічого не варті! Тільки своя зброя, та відновлення ядерного статусу!
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28.02.2024 11:07 Ответить
 
 