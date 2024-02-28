Украина сможет подписать соглашение о гарантиях безопасности от США после принятия решения о продлении помощи, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, когда Украина сможет подписать со США соглашение о гарантиях безопасности. Это может произойти при принятии решения о продлении помощи от США.
Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Вечером – стулья, утром – деньги... То есть сначала деньги, потом подписание", - отметил министр.
"Эти соглашения о гарантиях, они ведь очень конкретны. Там прописываются суммы, конкретные вещи, над которыми будут работать участники этого соглашения. И Соединенные Штаты смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание, какой ресурс находится в их распоряжении. Вот такая логика", – объяснил Кулеба.
Украина не сомневается, что такое соглашение будет подписано с США.
По словам главы МИД, это не будет альтернативой членству в НАТО. Это работает на пути Украины в НАТО.
Напомним, Украина подписала соглашения о безопасности с несколькими странами НАТО. А именно: с Великобританией, Канадой, Германией, Францией и Данией.
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Усе іньше то меморандум будапешський2.0
Не дайте себе задурити Українці!
Вигнав конкурента Медведчука,привласнивши його канали разом з персоналом,і просторікує за гроші українців про "узький мир у шароварах"на марафоні.
Суть в тому, що в цьому випадку ніякі дискусії на кшталт щодо пакетних голосувань з приєднання довісків у формі заходів проти міграції чи допомог іншим країнам неможливі - угода або ратифікується, або ні.
Тоді все б одразу стало зрозуміло і опинилось на своїх місцях. І не було би зволікань з покликанням на необхідність продовження безкінечних дебатів.
А взамін що, Америка скаже відмовитися від окупованої *уйлом частини України?
- коли війська НАТО увійдуть в Україну, кожному "кулебі" відадуть персональний стілець щоб було зручно і довго сидіти