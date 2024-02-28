Разговоры об отправке западных войск в Украину - сигнал для Москвы, - эстонский генерал Вяли
Обсуждение европейскими лидерами вопроса о поддержке Украины в виде возможной отправки на ее территорию западных сухопутных войск является сигналом для России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, так считает эстонский генерал в отставке Неэме Вяли.
"С одной стороны, это хорошее послание для европейцев, которые начинают привыкать к этой войне. Но с другой стороны, это, безусловно, сигнал для России, что Европа готова и дальше помогать Украине и вносить в нее свой вклад", - отметил Вяли.
Он подчеркнул, что европейские страны имеют возможность отправить свои войска на помощь Украине, однако есть ли в этом смысл.
По оценке генерала, у Украины достаточно собственных человеческих ресурсов, а от Европы ожидают помощи, прежде всего, в виде оружия и техники.
"Сегодня речь идет не о том, что Украине не хватает солдат, а о том, что ей нужно больше техники и вооружения", – сказал Вяли.
Напомним, президент Франции Макрон заявил, что Североатлантический альянс теоретически может ввести войска для помощи Украине. Впрочем, сейчас консенсуса по этому вопросу нет. Испания и Италия заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину для защиты от российской агрессии. Также генсек НАТО Столтенберг подчеркнул, что у Альянса пока нет планов по отправке своих военных в Украину.
Не планируют отправлять свои войска и в Белом доме. Бельгия продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, но свои войска на фронт не будет отправлять.
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Не було б начхати, то не вибрали б те, що маємо зараз
Підірвати хмарочос в Нью-Йорку 😕
Вчорашнє ниття шо "ніхто і нікагда", - найкращий сигнал для ху-йла що йому нічого боятися...
А Шольц Україні нічого не винен,зовсім навпаки.Всі пам'ятають,як на початку вторгнення приїхали керівники деяких країн в Київ,а Шольца наш демонстративно найух послав.
Вцілілі пітари після таких боєзіткнень розповідатимуть про нато.
Промені діареї вам!
А все решта це, нажаль, пустопорожня балаканина.
а так будапештський меморандум теж був сигналом , а по факту ***** відтиснуло в України території як 2 Словакії
в будь якому випадку московія буде деколонізована
ДБР Украины наехало на поставщиков из Дании которые поставляют Украине технику для ЗСУ.... приехали...