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Новости Война
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Украина (44300) Эстония (1353)

Разговоры об отправке западных войск в Украину - сигнал для Москвы, - эстонский генерал Вяли

зсу

Обсуждение европейскими лидерами вопроса о поддержке Украины в виде возможной отправки на ее территорию западных сухопутных войск является сигналом для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, так считает эстонский генерал в отставке Неэме Вяли.

"С одной стороны, это хорошее послание для европейцев, которые начинают привыкать к этой войне. Но с другой стороны, это, безусловно, сигнал для России, что Европа готова и дальше помогать Украине и вносить в нее свой вклад", - отметил Вяли.

Он подчеркнул, что европейские страны имеют возможность отправить свои войска на помощь Украине, однако есть ли в этом смысл.

По оценке генерала, у Украины достаточно собственных человеческих ресурсов, а от Европы ожидают помощи, прежде всего, в виде оружия и техники.

"Сегодня речь идет не о том, что Украине не хватает солдат, а о том, что ей нужно больше техники и вооружения", – сказал Вяли.

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Напомним, президент Франции Макрон заявил, что Североатлантический альянс теоретически может ввести войска для помощи Украине. Впрочем, сейчас консенсуса по этому вопросу нет. Испания и Италия заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину для защиты от российской агрессии. Также генсек НАТО Столтенберг подчеркнул, что у Альянса пока нет планов по отправке своих военных в Украину.

Не планируют отправлять свои войска и в Белом доме. Бельгия продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, но свои войска на фронт не будет отправлять.
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Топ комментарии
+10
Та да.
Вчорашнє ниття шо "ніхто і нікагда", - найкращий сигнал для ху-йла що йому нічого боятися...
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28.02.2024 10:23
+8
НАТО сигнал ,для куйла -"Продовжуй знищувати Україну,ми особливо не будемо в цьому Тобі заважати..."
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28.02.2024 10:33
+7
Сигнал на який всі дружньо сказали, що в жодному разі не відправлять? Ну так сигнал чудовий.
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28.02.2024 10:34
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Нехай відправляють. Коли будуть під загрозою життя їхніх громадян, лише тоді почнуть рухатись. Адже на життя українців їм усім начхати.
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28.02.2024 10:23 Ответить
Це ще один критерій для диванних експертів. Дайте зброю,гроші,ідіть за нас воювати,а ми будемо писати,як нас убивають,а ми нічого не продидіємо. Навіщо,коли є марафон, зе і слуги. Так добре в болоті сидіти. Тендери за фортифікації, гроші не на дрони,а дороги, аеропорти для слуг. До речі,який уже раз у відпустці президент України? Знову турне без ідей
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28.02.2024 10:49 Ответить
Навіть самім українцям начхати...
Не було б начхати, то не вибрали б те, що маємо зараз
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28.02.2024 10:59 Ответить
Кожну країну цікавлять перш за все власні національні інтереси і у цих інтересах знищення росії і саме для цього Захід надає військову допомогу та сотні тисяч снарідяів. Головне що ця допомога рятує десятьки мільйоні українців від знищення російськми нелюдами
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28.02.2024 11:07 Ответить
Що маємо зробити, щоб США прислали війська в Україну?

Підірвати хмарочос в Нью-Йорку 😕
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28.02.2024 12:04 Ответить
Куда рухатись? Те 30 процентов поляков которые вроде как не против встать на защиту? не смешите. Или муслимы в парижских кварталах будут все как один? Может быть житель Лихтенштейна поправив очки и не докушав лобстера с омарами встанет и пойдет в окопы под дождем?
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28.02.2024 12:39 Ответить
Та да.
Вчорашнє ниття шо "ніхто і нікагда", - найкращий сигнал для ху-йла що йому нічого боятися...
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28.02.2024 10:23 Ответить
Я слілкував за цим питанням )) і знаєте скільки країн відповіли що перекинуть до нас війська? Правильно - 0 !!! Заїбісь такий сигнал.
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28.02.2024 10:26 Ответить
Авжеж сигнал-можеш не хвилюватися, ми свої війська не відправимо .
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28.02.2024 10:26 Ответить
Больше похоже на сигнал - если вы на нас нападете то мы свои войска не пошлем. Украина для путлера это как кость в горле, а вот страны НАТы прям приглашают к себе. Еще и знаки шлют - мы в Украину свои войска не отправим....в принципе в Прибалтику тоже...ну и за Польшу нам как-то нехочтеся отправлять.....и так далее.
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28.02.2024 12:42 Ответить
Шольц вже зашольцив той сигнал
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28.02.2024 10:27 Ответить
Якби не Шольц із.своїми «гепардами»,українцям було б дуже несолодко,бо саме «гепарди»знищують більшість шахедів.І не тільки шахедів.
А Шольц Україні нічого не винен,зовсім навпаки.Всі пам'ятають,як на початку вторгнення приїхали керівники деяких країн в Київ,а Шольца наш демонстративно найух послав.
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28.02.2024 11:38 Ответить
Вони теж не хотіли воювати
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28.02.2024 10:31 Ответить
Срать они хотели на ваши сигналы. Только оружие, современное, далекобойное, в нужном количестве и быстро. Но вы - только сигналы. Сигнальщики, блин.
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28.02.2024 10:31 Ответить
А як же "снайпери латиші", "польські штурмовики", "німецькі танкісти" та "американські пілоти" котрих рашисти "бачать" в Україні?! Якось швидше всираються московити (т.з. "роССіяни") якщо від страху розповідають про усе це ще з 2014-го, а не сруть на це! Ну а по зброї дійсно краще побільше надавати Україні, бо тоді кремляді побачать і "НЛО з Тау Кита" на боці ЗСУ!
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28.02.2024 10:41 Ответить
Нікого вони не бачать. Це все говориться в інтерв"ю своїм пропагандонам для свого ж плебсу, якому впарюють, що вони воюють з НАТО.
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28.02.2024 10:51 Ответить
Подивіться відос штурм висоти 105 106 бійцями 59 бригади.
Вцілілі пітари після таких боєзіткнень розповідатимуть про нато.
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28.02.2024 11:08 Ответить
"Polonez", у тому то й справа що зовсім не в інтернеті, а ОФІЦІЙНО і саме )(уйло (він же путін) і його підлеглі під час інтерв'ю, пресконференцій, у "Прямій лінії", на різних московських форумах це стверджували, як і пропаганда Кремля у своїх ток-шоу за участі депутатів ГосДури. Тому не варто сподіватись що на росії бреше ХТОСЬ і ДЕСЬ, там брешуть офіційні державні особи і тому саме громадяни Московії (т.з. "роССії") у це відверто вірять!!!
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28.02.2024 11:49 Ответить
Так і є
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28.02.2024 11:56 Ответить
НАТО сигнал ,для куйла -"Продовжуй знищувати Україну,ми особливо не будемо в цьому Тобі заважати..."
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28.02.2024 10:33 Ответить
Ще й один перед одним наввипередки заявляють, що не будуть їх війська брати участь.
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28.02.2024 11:11 Ответить
Сигнал на який всі дружньо сказали, що в жодному разі не відправлять? Ну так сигнал чудовий.
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28.02.2024 10:34 Ответить
Всі посипалися, гарний сигнал
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28.02.2024 10:34 Ответить
Цікаво подивитись на реакцію Кремля стосовно цього висловлювання естонського генерала Вялі про "сигнал для Росії", бо на самій Московії (т.з. "роССії") і саме )(уйло (він же путін) особисто, і усі пропагандисти Кремля та високопосадовці неодноразово заявляли, що воюють в Україні саме із військами НАТО і запевняли що українців серед захисників нашої держави небагато, а є "суцільні німці, поляки, американці, англійці і т.д."! Тож як так могло статися, що Москва "бачить" там натовців та "танцюючих на БТР" африканців ще з 2014-го, а у самому НАТО лише зараз щось на цю тему висловлюють, до того ж негативно як щось неприйнятне для більшості з представників країн цього альянсу?! Тому якась негативна реакція Кремля з цього приводу у будь якому випадку буде виглядати як зізнання у відвертій брехні!!!
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28.02.2024 10:35 Ответить
Ви так кажете наче ніхто не знає що кацапи брешуть перманентно. А внутрішня аудиторія кацапстану критичного мислення не має від слова зовсім, тому диссонансів в них не буде. Навіть якщо путлер у прямому ефірі скаже, що рф то новий рейх, вони скажуть, що так треба і все норм.
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28.02.2024 11:15 Ответить
"Павел Бортновский", ви впевненні що "всі знають" про рашистську брехливість, але це не так, бо у протилежному випадку не було б у цивілізованих країнах ніякої підтримки прокремлівських сил, а вона Є, що легко побачити по блокування кордону між Україною та Польщею, по обранню таких осіб як Фіцо та Орбан, по підтримці у США Трампа і його посіпак. Тож ви марно сподіваєтесь на "розумність" людства. До того ж свою брехню кремляді ховають між правдою про керівництво нашої країни котре дійсно діє так ніби намагається найбільше зашкодити Україні та надати побільше матеріалу для критики московським пропагандистам!!! Тому свою отруту Москва подає заходу під дуже привабливою оболонкою "правди". Я радий що ви бачите фашистську сутність кремлівського режиму, але це зовсім не очевидно для багатьох. Наприклад, останній раз на "Цензор.нет" мене забаніли коли я викладав приклади відповідності московського режиму 14-ти ознакам фашизму. Співпадіння???!!!
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28.02.2024 11:40 Ответить
Ті хто під оболонкою "правди" сприймає рашистськи наративи також позбавлений критичного мислення і їм не допоможе те зізнання про яке ми балакаємо. Подивіться на реднеків трампофілів як показовий приклад. Вони не зважають на офіційне заключення суду про те що їх вогневолосого бога вижнано шахраєм та впаяно штраф на півмільярда баксів.
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28.02.2024 13:57 Ответить
Як же ви ******* цією своєю політфенею: "подати сигнал", "озвучити" (наче губами на екрані хтось інший ляпав) та інше "потужне" гімно!
Промені діареї вам!
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28.02.2024 10:36 Ответить
Вам це кому, тим хто допомагає Україні?! Може це тобі "Алекс Скела" треба щось у тримати у собі перш ніж кидатись лайном у бік партнерів?! Висловися чоловік про своє бачення, це його право, до того ж я не бачу нічого у цьому що б зашкодило Україні. Тому притримуй емоції та приведи у лад думки перш ніж писати аби що!!!
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28.02.2024 10:46 Ответить
Кращий сигнал для московії - це насипати їм трішки томагавків на сніданок)
А все решта це, нажаль, пустопорожня балаканина.
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28.02.2024 10:40 Ответить
Вони дійсно реально побоюються витівок "божевільного сукиного сина" у разі потужного удару по території Московії (т.з. "роССії") бо дійсно бачать у ньому "мавпу з ядерною гранатою". Тому й діють так обережно що нам дійсно обходиться дуже дорого, але цей недопалок не наважується використовувати ядерну зброю. Це тільки у казках всі хапаються за руки і зло гине під красиву пісню про дружбу та любов, у житті мерзота встигає прихопити на той світ багато мирних людей перш ніж здохне. Якби у Саддама Хусейна була ядерна зброя не думаю що Штати наважились би на операцію "Буря у пустелі", а діяли б опосередковано, підтримуючи сусідні із Іраком країни, а не лізучи самим у бійню!!!
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28.02.2024 10:53 Ответить
Сигнал шоб рашка сильніше давила?
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28.02.2024 10:42 Ответить
??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! І як же твій загадковий розум "Валентин Коваль" до ТАКОГО висновку прийшов?! Подивись, може він заблукав у лабіринті та ніяк виходу не знайде тому і видає ОТАКЕ?!
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28.02.2024 10:55 Ответить
Де отои цілии генерал побачив шо в нас вистачає солдатів?
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28.02.2024 11:05 Ответить
Я на вулицях свого місту бачу величезну кількість потенційних солдатів котрі могли б стати на захист країни при цьому більшість з них не займаються роботою відсутність котрої послаби ла б Україну або не могла бути виконана жінками. Бучу і те, що відповідно до їх рухливості, агресивності до навколишніх, образу життя стан їх здоров'я є задовільним. Також бачу якісь недолугі дії керівництва держави що призводять до проблем із мобілізацією через боягузтво втратити рейтинги та бачу небажання реально зацікавити чоловіків у службі в армії бо НЕ БАЧУ постійних публічних заяв котрі б допомогли зробити вибір у напрямку погодження на службу в ЗСУ. Є лише купка плакатів, одна-дві реклами на добу по ТБ, а висловлювання стосовно військової служби у лавах ЗСУ з поку посадовців частіше негативні аніж позитивні і у кращому випадку це щось на кшталт "ТАК ТРЕБА". ТАК НЕ РЕКЛАМУЮТЬ! А от реклами від казино, особливо з використанням додатків, неймовірна кількість! То що ж в нашій країні бажають досягти, зростання чисельності захисників чи хворих на лудоманію???!!!
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28.02.2024 11:27 Ответить
Тобто те що Україна НЕ робила дійсно масштабних кроків по звільненню Донбасу та Криму ДО 2022-го казало про те що ми "обісралися"?! "Zaratustrа", да ти просто "геній"!
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28.02.2024 10:57 Ответить
А ти "Zaratustrа" чучело засмучене?! Пробач що заважаю тобі вільно закидати друзів України лайном та не підтримую твої намагання усе виставити виключно в сумному світлі! Я завжди на боці РОЗУМНИХ рішень, і ніколи не сприймав такими плювки у обличчя тих хто допомагає лише через те що допомога є недостатньою, та дотримуюсь точки зору що краще мати 100 друзів, а не 100 монет (у будь якій волюті), і що зі світу по нитці - голому рубаха, та що від допомоги не треба відмовлятись навіть якщо її розмір тебе не задовольняє! До того ж це ганебно сподіватись на те що ХТОСЬ і ЗА ТЕБЕ вирішить усі твої проблеми при тому що ти самий не надто поспішаєш їх вирішувати!!! А з огляду на хибні дії керівництва України обраного у 2019-му році все так само і виглідає - намагання вирішити власні проблеми чужими руками та поки інші допомагають робити усе аби ця допомога була нівельована безглуздими діями!!!
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28.02.2024 11:13 Ответить
Сигнал це коли ви зібʼєте якесь корито московське , що хоч трохи залетіло, чи закриєте всі кордони для кацапів наглухо, а декілька томагавків шарахнуть по військовим обʼєктам москви , це сигнали.

а так будапештський меморандум теж був сигналом , а по факту ***** відтиснуло в України території як 2 Словакії
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28.02.2024 10:54 Ответить
Те що ти перелічив "polini orop" називається актом агресії, а саме цього країни НАТО, навіть найактивніші, робити не бажають, бо це робиться згідно правил цього альянсу та й міжнародних лише у випадку ПРЯМОЇ ЗАГРОЗИ. Московія це зробила ВСУПЕРЕЧ міжнародним нормам виказавши себе як відвертого злочинця, і Захід не бажає робити те саме, тобто ставати злочинцем! Тому розмови про збільшення допомоги Україні є розумними, а от про напад на Московію (т.з. "роССію") ні, принаймні зараз, поки вона не становить ПРЯМУ ЗАГРОЗУ країнам НАТО. До того ж божевільна кремлівська мавпа із ядерною гранатою дійсно може забрати із собою на той світ катастрофічно багату частину населення Землі і це треба враховувати а не ядом плюватись!!!
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28.02.2024 11:04 Ответить
це вже невідворотне
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28.02.2024 10:59 Ответить
Може й так, але буде втіленим у життя найшвидше лише у випадку нападу Московії (т.з. "роССії") на якусь з країн члена НАТО!!!
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28.02.2024 11:15 Ответить
немає жодного значення
в будь якому випадку московія буде деколонізована
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28.02.2024 13:04 Ответить
Всегда так. Сначала было слово..
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28.02.2024 11:00 Ответить
єдиний сигнал для москви - це невщухаючий сигнал тривоги у самій москві та в більшості міст росії 24/7...
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28.02.2024 11:00 Ответить
Навіть якщо неможливо відправити війська, потрібно публічно мусолити цю тему, використовуючи її як важіль тиску. А потім типа ну не введемо, поки що не введемо, але надамо наприклад далекобійні ракети. Такі теми потрібня як таран, щоб продавлювати військову допомогу та інші речі
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28.02.2024 11:04 Ответить
https://youtu.be/OtfaKN5ERmY?si=ZqHlOEKvfyUv3zul ..

ДБР Украины наехало на поставщиков из Дании которые поставляют Украине технику для ЗСУ.... приехали...
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28.02.2024 11:36 Ответить
Перш ніж реагувати дочекаюсь більш обгрунтованої інформації!
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28.02.2024 11:43 Ответить
 
 