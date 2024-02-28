Разговоры об отправке западных войск в Украину - сигнал для Москвы, - эстонский генерал Вяли

Обсуждение европейскими лидерами вопроса о поддержке Украины в виде возможной отправки на ее территорию западных сухопутных войск является сигналом для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, так считает эстонский генерал в отставке Неэме Вяли.

"С одной стороны, это хорошее послание для европейцев, которые начинают привыкать к этой войне. Но с другой стороны, это, безусловно, сигнал для России, что Европа готова и дальше помогать Украине и вносить в нее свой вклад", - отметил Вяли.

Он подчеркнул, что европейские страны имеют возможность отправить свои войска на помощь Украине, однако есть ли в этом смысл.

По оценке генерала, у Украины достаточно собственных человеческих ресурсов, а от Европы ожидают помощи, прежде всего, в виде оружия и техники.

"Сегодня речь идет не о том, что Украине не хватает солдат, а о том, что ей нужно больше техники и вооружения", – сказал Вяли.

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Напомним, президент Франции Макрон заявил, что Североатлантический альянс теоретически может ввести войска для помощи Украине. Впрочем, сейчас консенсуса по этому вопросу нет. Испания и Италия заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину для защиты от российской агрессии. Также генсек НАТО Столтенберг подчеркнул, что у Альянса пока нет планов по отправке своих военных в Украину.

Не планируют отправлять свои войска и в Белом доме. Бельгия продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, но свои войска на фронт не будет отправлять.