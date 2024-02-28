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Байден снова обратился к Конгрессу США о помощи Украине: Цена задержки растет с каждым днем
Президент США Джо Байден призвал Конгресс Штатов принять помощь Украине и Израилю.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Цена задержки голосования по двупартийному дополнительному документу по национальной безопасности растет с каждым днем", - подчеркнул он.
"Этот законопроект вооружит Украину, инвестирует в нашу оборонно-промышленную базу, поможет Израилю защититься от ХАМАСа и предоставит больше гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению. Давайте сделаем это", - добавил Байден.
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+10 частный сектор
показать весь комментарий28.02.2024 11:06
+7 Олег Квиташ
показать весь комментарий28.02.2024 11:13
+6 Sergey Osadchy 414e3e38
показать весь комментарий28.02.2024 11:22
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Пожалуйста, подождите...
Байден вже ішов на ВСІ вимоги - не допомогло.
Просто трампогниди працюють на путєна.
Що тобі незрозуміло - що Трамп гнида на підсосі у путєна саботує допомогу Україні. Чи це ображає твою пролєтарську свідомість?
Не соромся, скажи що саме не доганяєш?
Ваші пролетарські більшовистські гасла мені як раз добре зрозумілі.
Де в мене образи?
Ви розмовляєте гаслами - це факт. Чи ви цього не розумієте?
Байден саботує допомогу Україні. Чи це ображає вашу лівацьку свідомість?
Таке стверджувати може тільки невіглас або троль рассєйської ботоферми. Почерк схожий.
гуляй
Таке може стверджувати людина яка вміє думати, аналізувати факти та документи.
Навчиться нарешті думати власною головою, а не транслювати (авторитетно) чужі брехні.
Нагадує мені приказку:
"Що думає курка, тікаючи від когута: "Чи не зашвидко я біжу?"
Що думає когут, доганяючи курку: "Не дожену - то хоч зігріюсь"
Але є простий факт, без США та Байдена,не було би не купянської ні херсонської операції.
І нехай мені не розказують,що Трамп зробив би більше,бо він ******* падонок вже пів року гальмує схвалений Байденом закон.
І може там нема атакамсів на 300 ,але там точно є снаряди, гвинтівки,оптика, електроніка, машинки,мрапи,гаубиці тощо
Байден знову звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні
Загалом "мрачно" по цифрах, та нема відповіді що робити...
Пора бы спецслужбы задействовать, но мягко...