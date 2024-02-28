РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9100 посетителей онлайн
Новости
14 520 46
зерно (1039) Польша (8154) блокирование (459)

Виновники будут задержаны, - глава МВД Польши Кервинский о рассыпании украинского зерна в Польше

польща

Польские правоохранительные органы найдут и накажут виновных в рассыпании украинского зерна.

Об этом заявил в среду глава МВД Польши Марцин Кервинский, реагируя на несколько случаев высыпания украинского зерна из вагонов и грузовиков на территории РП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Неприемлемо рассыпание зерна с транспорта, произошедшее в нескольких местах. В каждом подобном деле полиция реагирует, виновники будут задержаны. Конечно, это преступление, и такой анархизации в публичном пространстве полиция и правительство Дональда Туска не позволят", - заявил Кервинский.

Он также отметил, что в публичном пространстве появляется ложная информация о том, что транспорт с военной и гуманитарной помощью для Украины задерживается и есть проблема с его пересечением границы.

Читайте также: Посол Зварич призвал польские власти найти и наказать виновных в рассыпании украинской агропродукции

"Нет, таких проблем нет. Они проезжают нормально также и благодаря труду пограничников, таможенников и полиции", - подчеркнул глава МВД Польши.

Он также отметил, что правительство Туска должно было вписать пункты пропуска (ПП) и отдельные отрезки автомобильных дорог и железной дороги в перечень объектов критической инфраструктуры, поскольку "ПП со страной, где идет война, должны быть критической инфраструктурой на случай любой опасности, которая может появиться.

"Страна должна иметь инструменты, чтобы быстро реагировать", - подчеркнул глава МВД РП.

Рассыпание украинской агропродукции в Польше

20 февраля польские митингующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика" на границе с Украиной и высыпали зерно из грузового вагона.

23 февраля около 9:00 в железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные высыпали из трех зерновозов рапс, что направлялся в Германию.

24 февраля около 9:00 на польской железнодорожной станции "Дорогуск" неизвестные повредили грузовые вагоны с украинскими бобами.

25 февраля 180 тонн украинской кукурузы рассыпали из грузовых вагонов в Польше.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
З Ткачем поляки спрацювали швиденько і оперативно, а зі своїми фермерами дурника включили.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:29
+14
А чого поліція не затримувала під час розсипання зерна ?
показать весь комментарий
28.02.2024 11:10
+10
Які органи? Ті, які допустили здачу планів? Чи може якісь інші органи?
показать весь комментарий
28.02.2024 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тема здачі планів контрнаступу ворогу яка прозвучала з вуст президента, це не цікаво. Цікаво як там Польща
показать весь комментарий
28.02.2024 11:09 Ответить
темою здачі планів повинні займатися відповідні органи
показать весь комментарий
28.02.2024 11:14 Ответить
Які органи? Ті, які допустили здачу планів? Чи може якісь інші органи?
показать весь комментарий
28.02.2024 11:22 Ответить
а в нас є якісь інші органи?? вони самі
показать весь комментарий
28.02.2024 11:27 Ответить
Оті що під ''ковпаком'' д'єрмака будуть щось розслідувати проти д'єрмака? Ну, ну..
показать весь комментарий
28.02.2024 11:36 Ответить
Цікаво, як українські підприємства зупиняють роботу бо сировину не можуть провезти через кордон, а назад виготовлений товар.
показать весь комментарий
28.02.2024 14:32 Ответить


Я щось тебе не бачив під бундестагом, коли розглядалося питання надання Україні далекобійних ракет.
показать весь комментарий
28.02.2024 14:52 Ответить
Ловлять?
показать весь комментарий
28.02.2024 11:09 Ответить
Как поймают - сразу на кол! Та ця поліція вже 2 місяці спостерігає цей безлад і ні чого не робить бо була команда - ні кому не заважати!
показать весь комментарий
28.02.2024 15:59 Ответить
А чого поліція не затримувала під час розсипання зерна ?
показать весь комментарий
28.02.2024 11:10 Ответить
Невстигли, спершу машина не заводилась, а потім на заправку, пробки на дорогах, так вони (польські копи) бігом, уже добігали, але зерно висипане і нікого нема.
показать весь комментарий
28.02.2024 13:13 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2024 11:12 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2024 11:15 Ответить
варевського з хомутинником та інших хитрожопих зернотрейдерів ловлять ??? які супляють за безцінь українське зерно ..вивозять ..продають а виручку не повертають ... та ще держава їм повертає 20% ПДВ
показать весь комментарий
28.02.2024 11:16 Ответить
Тобто ти радієш з того, що поляки торгують на крові українців скуповуючи за безцінь у кацапів зерно з окупованих територій?
показать весь комментарий
28.02.2024 14:53 Ответить
виставте хтось фото з програми "хата на тата"
- ну шо ти ***... пи...диш
показать весь комментарий
28.02.2024 11:17 Ответить
фу мля ..гидота
показать весь комментарий
28.02.2024 11:20 Ответить
Як буде затримано, так і одразу… Панство, дуже зхильовані, таким розсиланням зернових у них на очах… Ну, то таке…
Пильнуймо, за своїми привладними…
показать весь комментарий
28.02.2024 11:18 Ответить
..
показать весь комментарий
28.02.2024 11:18 Ответить
Вони найдуть! Не смішіть тапки Туска.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:20 Ответить
Вони знайдуть. Будьте певні.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:24 Ответить
З Ткачем поляки спрацювали швиденько і оперативно, а зі своїми фермерами дурника включили.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:29 Ответить
Вся проблема у "Будуть".Вони "будуть" нас завжди підримувати блокуючи кордон 6 місяців.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:30 Ответить
Казка - " Їжаки та гола дупа ".
показать весь комментарий
28.02.2024 11:34 Ответить
Я не удивлюсь если этим занимаются сами польские мусора.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:49 Ответить
не удивляйся кацап - лучше убейсяапстену
показать весь комментарий
28.02.2024 12:27 Ответить
ахаха, кацап newslav вигорожує своїх польських бізнес партнерів, які торгують у європі кацапською агропродукцією.
показать весь комментарий
28.02.2024 14:56 Ответить
ты гандон ватный не пести - я в Киеве в супермакетах не видел ни одной польской молочки - по ценам дешевле чем Украинская ..
показать весь комментарий
29.02.2024 05:29 Ответить
Дивлячись на той безлад,що твориться у ЄС,то розумієш,чому туди не прагнула Швейцарія або Норвегія. Та й Велика Британія чкурнула звідти і не жалкує
показать весь комментарий
28.02.2024 11:49 Ответить
Жалкує.
показать весь комментарий
28.02.2024 14:35 Ответить
Досить нести хєрню про Великобританію! Там зараз срака із-за виходу із ЄС
показать весь комментарий
28.02.2024 14:46 Ответить
Всеодно бойкот польським товарам!
показать весь комментарий
28.02.2024 12:02 Ответить
Будут задержаны? Выходит, кто то свободно зашел на режимный объект, часа три высыпал зерно и охрана ничего не видела? Прямо проходной эта польша, кацапы протестуют, зерно высыпают. А завтра взорвут эшелон с боеприпасами? Завтра взорвут жилые дома? А в это время кацапское зерно беспрепятственно идет через белорусскую границу.
показать весь комментарий
28.02.2024 12:09 Ответить
идет зерно? и много идет? миллиарды тонн наверное бот ватный
показать весь комментарий
28.02.2024 12:32 Ответить
В Україні поляки продають кацапську цибулю під виглядом своєї, бот ватний.
показать весь комментарий
28.02.2024 14:47 Ответить
не пести гнида ватная - а украинскую цибулю что вывозят в кацапию?
показать весь комментарий
29.02.2024 05:27 Ответить
В частині "...зазначив, що в публічному просторі з'являється неправдива інформація про те, що транспорт з військовою і гуманітарною допомогою для України затримується, і є проблема з його перетином кордону. "Ні, таких проблем немає. Вони проїжджають нормально також і завдяки праці прикордонників, митників і поліції",- наголосив глава МВС" - цей Кєрвінський збрехав. Бо в цій частині я довіряю Порошенку, який каже, що на кордоні заблоковано з десяток машин, DAF-ів, зокрема (з іншим вантажем для ЗСУ), які він закупив в Європі і не може оперативно доставити в Київ.
показать весь комментарий
28.02.2024 13:19 Ответить
Скоро Ткач випустить матеріал на польських бариг, які скуповують в білорусі і росії дешеву агропродукцію, і продають її у ЄС і Україні під виглядом польської.
показать весь комментарий
28.02.2024 14:59 Ответить
Ты ещё скажи что заставишь хулиганов жрать это зерно, балабол хренов.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:15 Ответить
Ключові слова у цій відповіді поліції "буде затримано". Колись. Можливо...
показать весь комментарий
28.02.2024 16:13 Ответить
 
 