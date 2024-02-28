Виновники будут задержаны, - глава МВД Польши Кервинский о рассыпании украинского зерна в Польше

Польские правоохранительные органы найдут и накажут виновных в рассыпании украинского зерна.

Об этом заявил в среду глава МВД Польши Марцин Кервинский, реагируя на несколько случаев высыпания украинского зерна из вагонов и грузовиков на территории РП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Неприемлемо рассыпание зерна с транспорта, произошедшее в нескольких местах. В каждом подобном деле полиция реагирует, виновники будут задержаны. Конечно, это преступление, и такой анархизации в публичном пространстве полиция и правительство Дональда Туска не позволят", - заявил Кервинский.

Он также отметил, что в публичном пространстве появляется ложная информация о том, что транспорт с военной и гуманитарной помощью для Украины задерживается и есть проблема с его пересечением границы.

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"Нет, таких проблем нет. Они проезжают нормально также и благодаря труду пограничников, таможенников и полиции", - подчеркнул глава МВД Польши.

Он также отметил, что правительство Туска должно было вписать пункты пропуска (ПП) и отдельные отрезки автомобильных дорог и железной дороги в перечень объектов критической инфраструктуры, поскольку "ПП со страной, где идет война, должны быть критической инфраструктурой на случай любой опасности, которая может появиться.

"Страна должна иметь инструменты, чтобы быстро реагировать", - подчеркнул глава МВД РП.

Рассыпание украинской агропродукции в Польше

20 февраля польские митингующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика" на границе с Украиной и высыпали зерно из грузового вагона.

23 февраля около 9:00 в железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные высыпали из трех зерновозов рапс, что направлялся в Германию.

24 февраля около 9:00 на польской железнодорожной станции "Дорогуск" неизвестные повредили грузовые вагоны с украинскими бобами.

25 февраля 180 тонн украинской кукурузы рассыпали из грузовых вагонов в Польше.