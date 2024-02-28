Стефанчук и спикеры 22 парламентов просят Джонсона поставить на голосование законопроект о помощи Украине. ДОКУМЕНТ

Спикеры 23 парламентов и глава Европарламента обратились с открытым письмом к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону. Они просят поставить на рассмотрение проект закона о помощи Украине.

Об этом Руслан Стефанчук сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, спикеры парламентов, призвали Спикера М. Джонсона содействовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы", – написал Стефанчук.

Читайте также: Байден снова обратился к Конгрессу США о помощи Украине: Цена задержки растет с каждым днем

В письме спикеры парламентов отмечают, что их страны настроены и дальше наращивать поддержку Украины.

"Вся зла должна быть побеждена и все виновные должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашим народом чувство управляемости и безопасности", - говорится в письме.

Документ еще могут подписать другие спикеры парламентов, которые захотят присоединиться к этому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спикер Палаты представителей Джонсон после встречи с Байденом: Приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность

"Я очень рассчитываю, что наш голос и наш призыв услышат в Конгрессе США", – добавил Стефанчук.



