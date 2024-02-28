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помощь (7441) США (24862) Стефанчук Руслан (638) Джонсон Майк (124)

Стефанчук и спикеры 22 парламентов просят Джонсона поставить на голосование законопроект о помощи Украине. ДОКУМЕНТ

джонсон,майк

Спикеры 23 парламентов и глава Европарламента обратились с открытым письмом к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону. Они просят поставить на рассмотрение проект закона о помощи Украине.

Об этом Руслан Стефанчук сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, спикеры парламентов, призвали Спикера М. Джонсона содействовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы", – написал Стефанчук.

Читайте также: Байден снова обратился к Конгрессу США о помощи Украине: Цена задержки растет с каждым днем

В письме спикеры парламентов отмечают, что их страны настроены и дальше наращивать поддержку Украины.

"Вся зла должна быть побеждена и все виновные должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашим народом чувство управляемости и безопасности", - говорится в письме.

Документ еще могут подписать другие спикеры парламентов, которые захотят присоединиться к этому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спикер Палаты представителей Джонсон после встречи с Байденом: Приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность

"Я очень рассчитываю, что наш голос и наш призыв услышат в Конгрессе США", – добавил Стефанчук.

Відкритий лист спікерів парламентів до Майка Джонсона
Відкритий лист спікерів парламентів до Майка Джонсона
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Топ комментарии
+21
С тем же успехом могли бы и станцевать.
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28.02.2024 11:40
+21
докотилися Штати до ганьби !

23 спікери демократичних держав звертаються до оплоту демократії з проханням зупинити агресію проти демократичної держави 👿

ганьбище небачене, панове американці! 👿
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28.02.2024 13:51
+19
Що за звернення до маріонетки Трампа? Цей Джонсон абсолютно нічого не вирішує.
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28.02.2024 11:40
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Правила форума Совет форумчан
С тем же успехом могли бы и станцевать.
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28.02.2024 11:40 Ответить
але, якщо тільки 7:40.
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28.02.2024 11:53 Ответить
докотилися Штати до ганьби !

23 спікери демократичних держав звертаються до оплоту демократії з проханням зупинити агресію проти демократичної держави 👿

ганьбище небачене, панове американці! 👿
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28.02.2024 13:51 Ответить
У них вобще то выборы, и это стандартные политические игры. А вообще как всегда виноваты конченые демократы.
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28.02.2024 18:37 Ответить
Не поставить? Напевно джонсон шарить під людину яка вірить у Бога...? Чи думає що відмолить гріхи за ті тисячі українців які знищить росія в своїй несправедливій війні...? Про трампа тут навіть говорити не приходиться, то таке...,а ми дивувались, що вибрали януковича? А чи будуть голосувати українці Америки за лютих ворогів українського народу, чи хто вони там такі, які грають під дудку путіна?
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28.02.2024 19:52 Ответить
Що за звернення до маріонетки Трампа? Цей Джонсон абсолютно нічого не вирішує.
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28.02.2024 11:40 Ответить
Их уровень выше прыгнуть не дает.Выше наших марионеток нахер посылают,как то так
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28.02.2024 11:50 Ответить
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28.02.2024 21:19 Ответить
Та ні, ще з літа минулого року, бо перші попередження про можливі заморочки в Конгресі США пролунали вже тоді: вже влітку були результати електоральних прогнозів про захоплення трампістами обох палат Конгресу.
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28.02.2024 13:11 Ответить
До того Джо вже раніше звернувся т. Пу, а Трамп тримає на "процес" контролі...
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28.02.2024 11:42 Ответить
Що може бути паскудніше і підліше ніж кинути країну посеред війни.
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28.02.2024 11:43 Ответить
Да з будь-якої сторони не глянь, це підло. З такими "союзниками" Україні ніяких мобілізацій не вистачить.
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28.02.2024 11:52 Ответить
Подло это постоянно врать и ничего не делать или делать совсем наоборот
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28.02.2024 11:58 Ответить
знаючі люди говорять, що той закон у нас давно прийнятий. але цим у владі він чимось не подобається і вони хочуть прийняти свій. Бо з 18 років мусять призватися. а це лохторат зеленського. Плюс їх папи й мами.
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28.02.2024 17:20 Ответить
Украина сама выбирает свой путь.Арахамия ваще предлагал с Китаем тусить.Янелох пытался с рахой подружиться.Постоянные упреки и тупость от ЗЕ немного наших друзей в тупик заводят.А чего только стоит неуважение к другим прийти с не бритым ****** и спортивном костюме на встечу.Со стороны это трешак.
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28.02.2024 11:56 Ответить
ні- це послідовне втілення задуманого ОПою віслюка та бородатої лярви, що "ув'язнена" від американського правосуддя.
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28.02.2024 14:23 Ответить
мені здається, що вони й стефанчука підбирали саме по такому принципу.
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28.02.2024 17:22 Ответить
цей кнур і так помре від усіх болячок пов'язаних із ожирінням та навпаки... Але, основна його цінність- це жадіність та птінчик КВНу Маслякова.
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28.02.2024 17:50 Ответить
розірвіте цього трампівського кондома
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28.02.2024 11:46 Ответить
Краще б Стефанчук його зжер.
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28.02.2024 11:46 Ответить
З Юзіком.
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28.02.2024 11:57 Ответить
та на двох з Юзіком і Стефанчуком цей Джонсон буде занадто дрібний: не наїдяться...
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28.02.2024 13:14 Ответить
Ви ж знайшли десь 17 мільярдів гривень. Чому б на ці гроши не купити снарядів?
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28.02.2024 12:05 Ответить
Вже одні довбні простояли на кордоні цілий день,чекаючи на приїзд польської делегації...)
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28.02.2024 12:09 Ответить
Так в тот день автобусы не ходили.Как бы эта делегация приехала.
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28.02.2024 12:35 Ответить
"велич" маленької людини..., ну що такого хтось чув про цього Джонсона до цього голосування, яке ніяк не відбудеться..., а зараз президент Америки з ним зустрічається, його вмовляє, він робить заяви, які всі ловлять як якесь одкровення..., його всі просять..., а він гордовито відвертається від усіх тому що інтереси простих американців та кордони його країни йому дорожчі за всі гроші у світі, ну окрім російських, звичайно...
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28.02.2024 12:10 Ответить
Джонсон ответил, что не поставит вопрос о помощи Украине до тех пор, пока Стефанчук в Раде не поставит вопрос по Безуглой.
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28.02.2024 12:29 Ответить
А Шашлычник наконец турнет 5 колонну Ермковщины.
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28.02.2024 15:35 Ответить
Есть обходная процедура. Значит нет голосов для принятия? Нах тогда этот цирк?
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28.02.2024 12:30 Ответить
От шо значить прощолкать ленліз. І чий же це про@б?
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28.02.2024 12:35 Ответить
В базу "Миротворця" пора вже занести того "Іванова"
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28.02.2024 13:12 Ответить
з вилупленням, вумериканський одноразовий виріб! .
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28.02.2024 14:26 Ответить
Повесить пса в месте с рыжим на одной ветке.
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28.02.2024 13:15 Ответить
полностью поддерживаю!
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28.02.2024 15:59 Ответить
Малюк Джонсон стає співучасником маніяка-вбивці Путлера. На ньому вже проступає українська кров...
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28.02.2024 13:47 Ответить
Дотоваришувалися з пуйлом спікери європарламентів...
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28.02.2024 14:51 Ответить
Вот правильно, давите на Джонсона персонально и будет результат!
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28.02.2024 14:56 Ответить
А попросить байдена и зеленского ответить на 12 вопросов о том сколько всего надо, какие цели и какой план в этой войне они не хотят, ну раз не хотят то никакого голосования по якобі помощи Украине не будет. байден сильно хитрожопый дед.
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28.02.2024 15:19 Ответить
Как бы найти возможность передать Луизианскому баптисту ссылку на Библию, по которой он согласовывает свои решения и за которые он будет отвечать перед Христом на Великом суде: Святое Евангелие от Матвея 25 глава стихи 31...46. Не будет ли он среди осужденных (стихи 41...46):

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: 42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». 44 Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» 45 Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». 46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Евангелие от Матфея 25 глава - Библия: https://bible.by/syn/40/25/
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28.02.2024 15:33 Ответить
Доречі,звернення українських хитросраких баптистів до свого одновірця також чомусь немає.Від служби в ЗСУ вони відмовляються,то можуть хоча б щось зробити для держави...
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28.02.2024 19:39 Ответить
история как пи..р очкастый всем лапшу на уши вешал, а сам ходил к плешивому куму сучить.
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28.02.2024 15:49 Ответить
той "нєловкій момєнт" коли бткоінів від путіна вже отримав на 100 млн долларів, за те, щоб не ставити на голосування допомогу Україні, а трамп ще й посаду пообіцяв.
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28.02.2024 15:49 Ответить
"Сеть Биткоин считается анонимной, поскольку транзакции и средства не привязаны к именам или адресам, а только к биткойн-адресам."
тобто якщо хтось за щось переказав 100млн$, то звідкіля відомо за що, хто та кому саме переказав?

чи вже мережа біткоїна не анонімна?
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28.02.2024 16:01 Ответить
скажімо так, є така інформація. Також на минулих виборах в США з росії було переведено близько 14 млрд долларів, отримувачем був трамп та його штаб. Тому на рашці було вєлікоє огорчєніє, коли той рижий прохвост програв.
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28.02.2024 16:07 Ответить
А чому за 2 роки розслідування ФБР нічого не знайшло?
та закрило справу

Тому що в біткоїнах?
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28.02.2024 16:58 Ответить
як раз це стало відомо в результаті того розслідування. тоді ж хотіли заборонити криптовалюту біткоін в США із-за цього. Зараз теж є непрямі докази, що кампанія трамна накачується російськими грошима через крипту.
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28.02.2024 17:03 Ответить
Чому тоді нема справи в суді?

Може є якесь посилання на цю справу та докази?
Або що саме із-за цього хотіли заборонити біткоїн
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28.02.2024 17:11 Ответить
гугліть. біткоін відмовився надавати докази по справі (доступ до їх серверів), і їх звинуватили в фінансуванні терроризму. Як виявилось, надто багато політиків користуються бітком, і справу тоді замяли.
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28.02.2024 17:17 Ответить
"Биткоин работает без участия какого-либо контролирующего органа или центрального банка, эмиссия монет и обработка транзакций осуществляются коллективно участниками сети. Таким образом, никто не может контролировать биткоин, заблокировать или отменить транзакцию. Однако присоединиться к сети, использовать ее для переводов или развивать код биткоина может любой желающий.
"

Тобто доказів небуде...
Тому "гугліть"., те чого не існує...
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28.02.2024 17:27 Ответить
як бачите біткоіном дуже зручно фінансувати та купувати політиків в США. путін це теж давно зрозумів.
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28.02.2024 17:31 Ответить
Но доказів немає хто і кого купив
А без доказів можна кого хоч звинуватити

Наприклад https://opendatabot.ua/analytics/crypto-geo-2023?fbclid=******************************************-y2Rrpa_qvsWIIKMZzw "Посадовці з Нацполіції та прокуратури задекларували найбільше криптовалюти у 2022 році "
Вони самі вказали це в декларації - що мають криптовалюту
Чи відомо від кого та за що вони отримали ці кошти, якщо вони анонімні?
Не відомо. І це ніяк не перевірити. Тільки якщо обидві сторони не підтвердять переказ та отримання.
Тоді будемо звинувачувати без доказів в чому?
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28.02.2024 17:59 Ответить
Доказів повно. вересня американські газета The Washington Post, агенція Associated Press і телеканал CNN із посиланням на представників адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та дані розвідки США. https://www.dw.com/uk/rf-vitratila-300-miljoniv-dolariv-na-pidkup-inozemnih-politikiv-rozvidka/a-63112607
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28.02.2024 18:18 Ответить
мда...
@"коли бткоінів від путіна вже отримав на 100 млн долларів"
@"Також на минулих виборах в США з росії було переведено близько 14 млрд долларів, отримувачем був трамп та його штаб."

і закінчилось що доказів нема
тільки статя про 300млн з 2014 року по всьому світу

де поділись 14млрд не відомо...

якщо взяти США, то з 2014 року були три президента
кого саме підкупили?
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28.02.2024 18:30 Ответить
ви чекаєте від мене особистого зізнання трампа та джонсона? ))) інші докази для вас "нє доказатєльства" ? Біткоін для того і задіяли, щоб не моживо було це довести. 14 мільярдів це приблизна сумма, яка перекочувала до пов'язаних з трампом компаній під час предвиборчої кампанії. Звідки ця цифра взялась - 1. таку сумму було конверовано в крипту компаніями підконтрольними ФСБ в росії. 2. приблизно цю сумму трамп витратив на свою кампанію, погашення своїх боргів, та фінансування підконтрольних йому політиків, адвокатів і суддів.
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28.02.2024 19:00 Ответить
Це вже якась шизня. До чого тут спікери парламенту до якогось голосування в США? Вимагайте зброю для України а не голосування!!! Вимагайте її від себе!!! АУ Байдена ще 100500 варіантів як надати зброю для України без цих голосувань.
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28.02.2024 15:54 Ответить
https://youtu.be/t4xMyELESas?t=7090 Не зрозуміло чому інші способи не задіяні
потрібен тільки цей закон
котрий ніхто не читав
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28.02.2024 16:08 Ответить
Це світова «демократична» шизня яка не має нічого спільного з допомогою Україні. Всі хочуть допомогти Байдену
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28.02.2024 16:13 Ответить
Путинские агенты и джонсон и трамп. Что и говорить если один из приближенных трампа Пол Манафорт еще в прошлом президенстве был политтехнологом у януковича.
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28.02.2024 16:26 Ответить
Цей святоша, який брав гроші у кацапів з кацапського банку, зароблені в порноіндустрії, вже ніколи не відмиється від цього лайна і у нього єдиний вихід - це виконувати накази Трампакса.

А Трампакс наказав - жодного цента Україні. Тому допомога від цього Конгресу з головуючим путінцем нам не світить.
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28.02.2024 17:26 Ответить
Добавили в письмо порцию anthrax'а? 💀🤢😀
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28.02.2024 18:09 Ответить
Якись дитячий садочок
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28.02.2024 18:22 Ответить
Ну это же не ваш кагал, куда бабло течёт рекой.
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28.02.2024 18:31 Ответить
Ти там на березі сидів?
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29.02.2024 07:30 Ответить
І для чого ця показуха? Ці країни самі не дозволяють стріляти по москальській території своєю зброєю і не надали в достатній кількості ні бронетехніки,ні ракет,ні авіації.В багатох цих країнах по кілька трильйонів ввп.Можуть зібратися і надати все.
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28.02.2024 19:54 Ответить
На нього 1000 відсотків є компромат, він не нормальний, не хочу писати друге
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28.02.2024 20:37 Ответить
Це скоріш за все п..доф....я
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28.02.2024 20:42 Ответить
Якщо афільована з рашкою людина, як цей Джонсон, може заблокувати будь-яке питання з життя країни, то такій демократії США певно вже підходить кердик.
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28.02.2024 21:14 Ответить
Він не поставить навіть коли виконають всі вимоги республіканців. Справа не а "інтересах США" а в інтересах росії.
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28.02.2024 21:22 Ответить
Єта гнида лукавая никогда в глаза не смотрит.
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28.02.2024 23:00 Ответить
Чому так складно? Просити Джонсона поставити голосування, потім просити всіх республіканців правильно проголосувати. Можна зробити простіше - попросити Байдена поставити Україні зброю, яка підлягає списанню та відправці на металобрухт, а також снаряди в кількості 4 мільйонів штук, що не підлягають використанню Пентагоном, а також - ракет дальньої дії та штурмівників, які використовуються ВПС США для тренувальних цілей. Для цього жодних рішень Сенату та Конгресу не потрібно.
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29.02.2024 02:00 Ответить
Хочете сказати що США не мають важелів прибрати цього відвертого агента кремля?
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29.02.2024 05:22 Ответить
Хтось в Україні читав цей законопроект? Ніхто. Його не читали навіть Шмигаль, Стефанчук та Зеленський. Про 60 млрд дол. для України одразу забудьте, їх там немає.

Допомога Україні в останні два роки йшла 3-ма каналами: PDA, USAI та FMF. По 4-му каналу - ленд-лізу - не надійшло жодної копійки.

По каналу PDA Байден може просто взяти будь-яку зброю зі складів армії США та передати її Україні. Цим каналом закладено максимально 7,8 млрд дол. терміном до 30 вересня 2024 року. Це те, за що проголосував Сенат. Ви вважаєте, це гроші для України? Ні, вони для України, Ізраїлю, Тайваню та за іншими адресами. Зауважте, що в аналогічних законопроектах на 2022 та 2023 роки було зазначено: це кошти лише для України. Як же розподілено цю суму між одержувачами? Відповідь невідома, принаймні публічно. Розподіл - на розсуд адміністрації Байдена. Тобто, у разі загострення ситуації, наприклад, навколо Тайваню, всі ці 7,8 млрд одразу підуть туди.

По каналу USAI у законопроекті закладена стеля у 13,8 млрд дол. Але ця сума - до кінця 2025 фінансового року. Тобто, якщо розділимо грубо навпіл, це буде близько 7 млрд дол. на 2024 рік.
І є ще канал FMF. Там стеля - 1,6 млрд дол. і також до кінця 2025 фінансового року.

Уявімо найідеальніший випадок, що допомога каналом PDA піде тільки для України. Тоди Україна отримає 14 млрд дол. на 2024 рік. Для порівняння у 2022 та 2023 роках Україна мала отримати (але не отримала) 24 млрд дол. на рік. Це те, що виділив тоді Конгрес. Сьогодні Байден вимагає від Конгресу проголосувати за 14 млрд дол. у 2024 та 2025 роках. І це гроші не лише для України. Інтенсивність війни зростає, а США скорочує військову допомогу вдвічі. І це ще в найкращому разі, якщо вся допомога піде лише Україні. Пам'ятайте ті 4,2 млрд. дол. які Конгрес виділив для України, а бухгалтерія Білого дому, нібито, помилково недорахувала Україну. Ці гроші йдуть? Ні. Тобто. кошти було виділено Конгресом, але Байден їх не дає Україні. Чому ж в Україні вирішили, що він дасть вам ті кошти, які виділено у новому законопроекті?

Конгрес за два роки війни виділив Україні трьома каналами всього 47,8 млрд дол. Знаєте, скільки з цієї допомоги отримала Україна від адміністрації Байдена до сьогодні? Це 21,2 млрд. дол., тобто 40%.

По каналу USAI допомога залишається у США та йде військовим компаніям на виробництво зброї та *********** для України. p align="justify"> Графік виробництва розтягнутий на 10 років. Хтось в Україні займе, яка частина коштів, виділених Конгресом по каналу USAI було розподілено серед американських оборонних компаній? Ніхто. Із 26 млрд дол. досі розміщено лише 19 млрд. Для решти 7 млрд ще навіть не укладено контракти. Це на 3-му році війни.

Загалом 1/4 грошей, виділених Конгресом Україні ще 2022 року, досі Україні не передано. Це 12,3 млрд. дол. Виникає питання: якщо адміністрація Байдена на 3-му році війни в Україні не використала 12,3 млрд дол., на які Конгрес вже дав дозвіл, то які є підстави вважати, що новий законопроект, навіть якщо він буде схвалений у Конгресі, не спіткає та ж доля? Що заважає адміністрації Байдена без республіканців, без Джонсона, без Трампа зараз передати ці 12,3 млрд дол. Україні?

У цьому законопроекті також є допомога Газі на 10 млрд дол. Скільки отримає Ізраїль, не написано, тоді як для Гази чітко сказано - 10 млрд. тобто. Україні з населенням приблизно в 30 млн осіб, яка веде війну на виживання, в ідеальному випадку обіцяно 14 млрд дол., а для Гази, де навряд чи є 2 млн жителів - 10 млрд. При цьому жителі Гази голосують так: 96% за хамас, 98% за знищення Ізраїлю. Трамп у 2018 році запропонував закон на честь Тейлора Форса - американця, убитого палестинськими терористами. Тому закони США не мають права надавати будь-яку допомогу владі держав, що підтримують тероризм. Це стосувалося як Гази, і Палестинської автономії на Західному березі Йордану. Цей закон набув чинності у 2018 році. У 2019 році будь-яку допомогу арабам було припинено. Як тільки адміністрація Байдена пройшла до влади, у квітні 2021 року цей закон було де-факто скасовано. І перші 150 млн дол., які, до речі, призначалися Україні, були вилучені за допомогою України та направлені до палестинської автономії. Як тільки ці 150 млн у травні 2021 року надійшли до палестинської автономії, відразу ж почалася хвиля терору проти Ізраїлю на гроші американських платників податків. Ця передача грошей терористам була порушенням закону Тейлора Форса. Але цих грошей на думку Байдена було недостатньо на підтримку тероризму, і тепер Байден пропонує передати вбивцям та ґвалтівникам ще 10 млрд дол. Запитання: як на це мають реагувати нормальні конгресмени? Їхня реакція наступна: поки в законопроекті стоять гроші на підтримку палестинського терору, вони ніколи за нього не проголосують.

У цьому законопроекті є ще одна позиція щодо південних кордонів США. Для американців проблема відкритих кордонів є такою ж катастрофою, як для України російська агресія, а для Ізраїлю - напади хамасу. Це екзистенційна проблема для США, пов'язана із самим існуванням американської нації. За три роки президентства Байдена південний кордон перейшло 9 млн. нелегалів, це по 10 тис. на день! 10 тисяч - це дивізія. Це молоді люди з кримінальним бекґраундом. Там не тільки латиноси, там багато арабів, китайців та інших. Сьогодні у США величезна хвиля погромів та вбивств. Бандити нападають вже і на поліцейських, чого США ніколи не було. Це відбувається в Нью-Йорку та Вашингтоні серед білого дня. Якщо цю пропорцію перенести на Україну, то це буде 900 тисяч російських убивць, для яких Україна відкрила кордони. Як би українці на це відреагували? У цьому законопроекті Байден запропонував, як він збирається боротися з нелегалами: якщо в день заходитиме до 5 тис. нелегалів, жодних заходів вживати не можна. Коли конгресмени ознайомились із цим текстом, вони сказали: лише через їхній труп. Так само як українці сказали, що будуть битися з росіянами до кінця, як ізраїльтяни з хамасом. Війна за виживання триває не лише в Україні, йде війна за виживання трьох народів: українського, ізраїльського та американського. Цей законопроект від Байдена - спроба, ні багато ні мало, знищити США. А заразом знищити Україну та Ізраїль.
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29.02.2024 07:05 Ответить
У 2018 році передвиборчу кампанію Джонсона спонсорував https://www.dialog.ua/ukr/world/290828_1709094478 директор Тульського збройового заводу Ніколаєв.
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29.02.2024 07:20 Ответить
 
 