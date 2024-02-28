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Таврия (178) боевые действия (3480) Тарнавский (222)

На Таврическом направлении за сутки ликвидировано более 600 оккупантов, 11 россиян взято в плен, - Тарнавский

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В операционной зоне ОСГВ Таврия враг за прошедшие сутки нанес 31 авиаудар, провел 66 боевых столкновений и совершил 1093 артобстрела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский

"Общие потери россиян за сутки в живой силе составляют 561 человека. Еще 11 оккупантов были взяты в плен", - говорится в сообщении.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожено 38 единиц вражеской техники:

  • 7 танков;
  • 9 ББМ;
  • 2 артсистемы;
  • 1 средство ПВО;
  • 19 автомобилей.
  • нейтрализовано или сбито 358 БпЛА разных типов.

Силы обороны Украины также уничтожили еще один важный объект врага.

Читайте также: Усиливаем линию обороны на Авдеевском направлении, - Тарнавский
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Читала від редактора блог про роздуми одного командира. Краще б не читати,бо таке не то що не мотивує,але перекреслює усі цінності. Усе буде Україна, якщо вона підніметься з дивана
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28.02.2024 12:09 Ответить
ликвидировано - это значит УБИТО, а сколько раненых на Таврическом направлении?
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28.02.2024 12:33 Ответить
массовый падешь скота
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28.02.2024 12:34 Ответить
на Таврическом направлении
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28.02.2024 12:35 Ответить
Министерство обороны Нидерландов сообщило, что страна заказала в Чехии новейшие гаубицы DITA для Украины.
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28.02.2024 12:37 Ответить
Вот зачем врать? Для чего? Ранено и убито 561 штука Иванов
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28.02.2024 12:37 Ответить
у тебя картинка с Немытой - d1.skrinshoter.ru/s/280224/is3QcAii.jpg
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28.02.2024 12:40 Ответить
пардон , Я твой ник пропустил , тогда все ясно
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28.02.2024 12:42 Ответить
Понимаю. Тяжело быть идиотом. Тогда тебе сюда, на страничку Тарнавского: https://t.me/otarnavskiy/542
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28.02.2024 13:40 Ответить
 
 