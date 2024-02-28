На Таврическом направлении за сутки ликвидировано более 600 оккупантов, 11 россиян взято в плен, - Тарнавский

В операционной зоне ОСГВ Таврия враг за прошедшие сутки нанес 31 авиаудар, провел 66 боевых столкновений и совершил 1093 артобстрела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский

"Общие потери россиян за сутки в живой силе составляют 561 человека. Еще 11 оккупантов были взяты в плен", - говорится в сообщении.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожено 38 единиц вражеской техники:

7 танков;

9 ББМ;

2 артсистемы;

1 средство ПВО;

19 автомобилей.

нейтрализовано или сбито 358 БпЛА разных типов.

Силы обороны Украины также уничтожили еще один важный объект врага.

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