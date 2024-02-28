На Таврическом направлении за сутки ликвидировано более 600 оккупантов, 11 россиян взято в плен, - Тарнавский
В операционной зоне ОСГВ Таврия враг за прошедшие сутки нанес 31 авиаудар, провел 66 боевых столкновений и совершил 1093 артобстрела.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский
"Общие потери россиян за сутки в живой силе составляют 561 человека. Еще 11 оккупантов были взяты в плен", - говорится в сообщении.
На Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожено 38 единиц вражеской техники:
- 7 танков;
- 9 ББМ;
- 2 артсистемы;
- 1 средство ПВО;
- 19 автомобилей.
- нейтрализовано или сбито 358 БпЛА разных типов.
Силы обороны Украины также уничтожили еще один важный объект врага.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
valentyna 7f6f0f14
показать весь комментарий28.02.2024 12:09 Ответить Мне нравится 0
Русский Алкаш
показать весь комментарий28.02.2024 12:33 Ответить Мне нравится 0
Юра 594e25f7
показать весь комментарий28.02.2024 12:34 Ответить Мне нравится 0
Юра 594e25f7
показать весь комментарий28.02.2024 12:35 Ответить Мне нравится 0
Юра 594e25f7
показать весь комментарий28.02.2024 12:37 Ответить Мне нравится 0
Русский Алкаш
показать весь комментарий28.02.2024 12:37 Ответить Мне нравится 0
Юра 594e25f7
показать весь комментарий28.02.2024 12:40 Ответить Мне нравится 0
Юра 594e25f7
показать весь комментарий28.02.2024 12:42 Ответить Мне нравится 0
Русский Алкаш
показать весь комментарий28.02.2024 13:40 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...