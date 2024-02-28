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Таврия (178) Авдеевка (2441) Лыховий Дмитрий (70)

Каскад водохранилищ должен способствовать нашей обороне на Авдеевском направлении, - пресс-секретарь ОСГВ "Таврия" Лыховий

авдіївка

Защитники Украины ведут оборонную операцию на Авдеевском направлении. Штурмовые группы врага были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка.

Об этом 28 февраля в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро) сказал Дмитрий Лыховий, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, именно такую линию обороны сейчас избрали в ВСУ.

"Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции", - сказал Дмитрий Лыховий.

По словам спикера, штурмовые группы армии РФ были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка. Российские силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации, уточнил представитель ОСГВ "Таврия".

Читайте: ВСУ вышли из села Ласточкино под Авдеевкой, - ОСГВ "Таврия"

"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника – у села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях", – добавил Лыховий.

По словам младшего сержанта батальона БпАК (беспилотных авиационных комплексов – ред.) 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолия Никитина, полевые укрепления есть, и они помогают ВСУ защищаться от пехотных подразделений армии РФ и артиллерии. Но от управляемых авиационных бомб, которые российские силы применяют в этом направлении, защиты пока нет.

"Это пехотные полевые укрепления, позволяющие эффективно обороняться от пехоты и артиллерийской компоненты. Но противник сейчас применяет тактику, против которой у нас нет противоядия, - удары корректируемыми авиабомбами по 500 килограммов взрывчатки. Это вырва пять метров в глубину", - сказал Анатолий Анатолий.

Также читайте: ВСУ отошли от Степового и Северного около Авдеевки, - Лыховий

Он также подчеркнул, что в самой Авдеевке украинские силы имели мощные укрепления и линии обороны, помогавшие ВСУ сдерживать армию РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.
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Топ комментарии
+15
Ну зрозуміло! Укріплень нема, будемо спиратися на водосховища((
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28.02.2024 11:54
+10
вся надія на природний ланшафт ? а де ж та "моднява" дорожня та будівельна техніка з помпезними надписами на кабінах ?
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28.02.2024 11:54
+10
Так ось про які побудовані укріплення він говорив раніше?
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28.02.2024 12:00
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Схоже, що ситуація складна, але контрольована
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28.02.2024 11:51 Ответить
Мали укріплення в Авдіїївці,

але сирський їх просрав 😕
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28.02.2024 12:10 Ответить
Ну да, цапи вже в Орлівці...
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28.02.2024 12:18 Ответить
вся надія на природний ланшафт ? а де ж та "моднява" дорожня та будівельна техніка з помпезними надписами на кабінах ?
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28.02.2024 11:54 Ответить
Ніхто не буде робити з відкатами понад 40%, хоть на моднявій техніці, хоть на совковому мотлохі
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28.02.2024 11:58 Ответить
Ну зрозуміло! Укріплень нема, будемо спиратися на водосховища((
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28.02.2024 11:54 Ответить
Вся надежда на подводные лодки. На "водосховищах".
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28.02.2024 13:13 Ответить
Гниды -стройте блиндажи для наших солдат , а не языком трындите за...ли уже .
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28.02.2024 11:55 Ответить
пох главное с кабами противоядие найти,на те 3-4 села в низине ******* чего от них сразу не отошли опять непонятно,никто не строит на растояянии до 5 км до линии фронта основную линию обороны,нах их держать,дать время достроить более менее разве что
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28.02.2024 11:57 Ответить
Подивимось як буде у реальності, тоді і зробимо висновки, хоча після відходу з Бахмуту чи Мар'янки чомусь не треба було відкатуватись до водосховищ або інших природніх перешкод аби тримати оборону!!!!
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28.02.2024 11:57 Ответить
Так ось про які побудовані укріплення він говорив раніше?
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28.02.2024 12:00 Ответить
Еще три иконки
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28.02.2024 12:02 Ответить
Сооружения оборонительные в три линии построили,видно работа Генералисимуса
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28.02.2024 12:00 Ответить
Водосховища це й є ті самі заздалегідь облаштовані укріплення?
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28.02.2024 12:03 Ответить
Немає там оборонних споруд ,абсолютно ніяких побудованих.
А сміялись про лінію Суровікіна,яка обладнана бетоном ,зубами дракона ,та перерита ровами.
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28.02.2024 12:04 Ответить
Не треба все списувати на авіабомби . Бо фактично самих укріплень немає , оце головна причина .
Читайте що пишуть бійці інженерних підрозділів з передової , і все стане зрозуміло . https://twitter.com/shevzuk1987/status/1762714188139360606 https://twitter.com/shevzuk1987/status
У нас їх ніколи й не буде , бо всім пох .
Чому кацапи набудували ліній оборони , а в нас їх і досі немає , та тому що вони змусили їх будувати - під дулом автомата , і владу і бізнес змусили . І все в них вийшло . А в нас - то гроші шукають зі свічкою , то якісь контракти навіщось підписують , то щось і якусь х..ню погоджують роками . Суцільні бюрократія і пох.зм , так неначе війни немає , і можна тягти резину як і в мирний час .
У нас в країні не військовий стан , під час якого військові мають виключні права діяти так як вважають за потрібне , і під час якого військові потреби є пріоритетними , а - чиста клоунада .
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28.02.2024 12:11 Ответить
Завдяки "Великому будивництву"
та лічно єрмакові
Каскад водосховищ має сприяти нашій обороні
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28.02.2024 12:14 Ответить
Каскад укріплень нас би захистив -- прочухали 2023р
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28.02.2024 12:15 Ответить
Великий ставок знаходиться в акурат за Орлівкою, якщо дивитись за вектором атак і просування супротивника. А також є два менших, що лежать вздовж цього вектору, прикриваючи населений пункт зліва і справа. Та ще з півночі глибокий яр простягається, заступаючи звідти підхід для прориву при раптовій атаці ворожої техніки на підступах до Орлівки.
Тож, дійсно, є всі можливості тут зачепитись і далі не відступати, знищуючи наступаючі сили ворога з висот, що на захід від села.
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28.02.2024 12:21 Ответить
Негайно мінні поля. Скрізь. Чіплятись треба за них. Бетон вже запізно, та й КАБи його не вважають за споруду.
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28.02.2024 12:46 Ответить
Доки бовдур і брехун там командує військами, доти буде відходити на "раніше облаштовані позиції, перегруповуватись та вирівнювати лінію фронту".
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28.02.2024 12:51 Ответить
Залужний передбачив все. Що ці клоуни з бригади артистів 95 ківі забажають накачати собі рейтинг. Та аби ж був розум. зЄдЄрмаківські порадники-радники гадають, що арміями керувати як фігури двигати на шахівниці. Куди-небудь. Але партію виграє стратегія гравця, а не лох. Ось і мають повний РАЗЗДРАЙ. зеленський одразу змінив поведінку - покинув бункер та почав метатися у різні боки як затравлена лисиця: то за кордон, то до журналістів, то до жалості українців, то закиди про зраду планів. А все - пШИК. Нічого не допомагає. Ніякого у мене сарказму. Ситуація важка для країни. Як у 2022 р. Одразу виникає питання. А ШО Залужний заважав ??? Рейтинг можна було накачати іншим способом. А війну виграють лише ТАЛАНОВИТІ полководці, а не всі, хто має армію фігур.
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28.02.2024 12:59 Ответить
Все лягає на плечі піхоти. Всі лінії захисту виявились "збудовані" язиком.
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28.02.2024 13:10 Ответить
То есть укреплений нет и гуляй орк куда хочеш.
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28.02.2024 13:52 Ответить
 
 