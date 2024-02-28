Каскад водохранилищ должен способствовать нашей обороне на Авдеевском направлении, - пресс-секретарь ОСГВ "Таврия" Лыховий
Защитники Украины ведут оборонную операцию на Авдеевском направлении. Штурмовые группы врага были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка.
Об этом 28 февраля в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро) сказал Дмитрий Лыховий, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, именно такую линию обороны сейчас избрали в ВСУ.
"Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции", - сказал Дмитрий Лыховий.
По словам спикера, штурмовые группы армии РФ были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка. Российские силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации, уточнил представитель ОСГВ "Таврия".
"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника – у села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях", – добавил Лыховий.
По словам младшего сержанта батальона БпАК (беспилотных авиационных комплексов – ред.) 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолия Никитина, полевые укрепления есть, и они помогают ВСУ защищаться от пехотных подразделений армии РФ и артиллерии. Но от управляемых авиационных бомб, которые российские силы применяют в этом направлении, защиты пока нет.
"Это пехотные полевые укрепления, позволяющие эффективно обороняться от пехоты и артиллерийской компоненты. Но противник сейчас применяет тактику, против которой у нас нет противоядия, - удары корректируемыми авиабомбами по 500 килограммов взрывчатки. Это вырва пять метров в глубину", - сказал Анатолий Анатолий.
Он также подчеркнул, что в самой Авдеевке украинские силы имели мощные укрепления и линии обороны, помогавшие ВСУ сдерживать армию РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.
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але сирський їх просрав 😕
А сміялись про лінію Суровікіна,яка обладнана бетоном ,зубами дракона ,та перерита ровами.
Читайте що пишуть бійці інженерних підрозділів з передової , і все стане зрозуміло . https://twitter.com/shevzuk1987/status/1762714188139360606 https://twitter.com/shevzuk1987/status
У нас їх ніколи й не буде , бо всім пох .
Чому кацапи набудували ліній оборони , а в нас їх і досі немає , та тому що вони змусили їх будувати - під дулом автомата , і владу і бізнес змусили . І все в них вийшло . А в нас - то гроші шукають зі свічкою , то якісь контракти навіщось підписують , то щось і якусь х..ню погоджують роками . Суцільні бюрократія і пох.зм , так неначе війни немає , і можна тягти резину як і в мирний час .
У нас в країні не військовий стан , під час якого військові мають виключні права діяти так як вважають за потрібне , і під час якого військові потреби є пріоритетними , а - чиста клоунада .
та лічно єрмакові
Каскад водосховищ має сприяти нашій обороні
Тож, дійсно, є всі можливості тут зачепитись і далі не відступати, знищуючи наступаючі сили ворога з висот, що на захід від села.