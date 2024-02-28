На границе с Польшей и дальше будут провокации россиян. Мы не будем терпеть, - Кулеба
Россияне и их агенты будут дальше нагнетать ситуацию на границе Украины и Польши. Украина будет жестко отстаивать свои экономические интересы и не собирается терпеть нападки.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, не только в Польше ответственность за проблемы европейских фермеров свалили на Украину.
"Никто не говорит о российском зерне, которое поступает на рынок Европы. Почему-то никто не борется с зерном с других континентов. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. Такое понимание существует на уровне этих протестующих", - сказал Кулеба.
По мнению министра, правительства стран Европы должны начать с фермерами честный разговор о том, что проблема гораздо шире, и не следует во всем винить только Украину.
"Мы не будем козлами-отпущения, которые будут терпеть эти нападки. Если нужно будет действовать жестко, то мы будем. И пусть потом не обижаются, что мы проявили характер. Мы будем жестко защищать свои экономические интересы", - заявил глава МИД.
Дипломат подчеркнул, что правительства Польши и Украины работают над решением.
"Этот конфликт никому не нужен, но дальше будут дополнительные провокации, мы понимаем, что россияне и их агенты будут нагнетать эту историю, поэтому нужно держать голову холодной и быстро принимать решения, которые успокоят эту ситуацию", - резюмировал министр.
Пожалуйста, подождите...
Як і планувалось росією.
ОстапаДмитра понесло....
Інший формат там не працює
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия.
"Ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на ринок Європи. Чомусь ніхто не бореться із зерном з інших континентів. Розкрутили одну тему, що у всьому винна Україна. Таке розуміння існує на рівні цих протестувальників",
Такі вже в Європу традиції і принципи: допомагати агресору добивати сусідню країну, яка попала в біду. Скористатися моментом, поживитися коли в сусіда хата горить. Психологія гопників - накинутися на слабшого, замість того щоб прийти на виручку.
Після Мюнхена -38 Польщі зі стола Мюнхена дісталася частина території Чехословаччини - так т. Гітлер великодушно поступив з майбутньою жертвою...
- Хто жене машини на заблокований кордон? Хто проплачує простій транспорту з зерном?
оооххтижмля! І шо ж ти зробиш?
Шольц придумал как доставить в Украину снаряды нужного калибра...✊💪🇩🇪🇺🇦
От вам і виключно "транзит", який обіцяв український уряд і поляки навіть готові були зняти блокау. Після цього випадку протести відновилися, бо дешеве зерно з України безконтрольно затоплює Польшу. А Зеленському інтереси зернотрейдерів дорожче України з дурними хохлами.
Весь світ бачив, як українські поліціянти майже одностайно попереходили служити в російську поліцію на окупованих территоріях, і бачили Героя України Богуслаєва, який під час війни продавав Путіну двигуни до військових гелікоптерів.
Тому "Чиє б теля мичало..."