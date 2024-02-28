На границе с Польшей и дальше будут провокации россиян. Мы не будем терпеть, - Кулеба

Россияне и их агенты будут дальше нагнетать ситуацию на границе Украины и Польши. Украина будет жестко отстаивать свои экономические интересы и не собирается терпеть нападки.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, не только в Польше ответственность за проблемы европейских фермеров свалили на Украину.

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"Никто не говорит о российском зерне, которое поступает на рынок Европы. Почему-то никто не борется с зерном с других континентов. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. Такое понимание существует на уровне этих протестующих", - сказал Кулеба.

По мнению министра, правительства стран Европы должны начать с фермерами честный разговор о том, что проблема гораздо шире, и не следует во всем винить только Украину.

"Мы не будем козлами-отпущения, которые будут терпеть эти нападки. Если нужно будет действовать жестко, то мы будем. И пусть потом не обижаются, что мы проявили характер. Мы будем жестко защищать свои экономические интересы", - заявил глава МИД.

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Дипломат подчеркнул, что правительства Польши и Украины работают над решением.

"Этот конфликт никому не нужен, но дальше будут дополнительные провокации, мы понимаем, что россияне и их агенты будут нагнетать эту историю, поэтому нужно держать голову холодной и быстро принимать решения, которые успокоят эту ситуацию", - резюмировал министр.