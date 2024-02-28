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зерно (1039) Польша (8154) Кулеба Дмитрий (2880)

На границе с Польшей и дальше будут провокации россиян. Мы не будем терпеть, - Кулеба

польща

Россияне и их агенты будут дальше нагнетать ситуацию на границе Украины и Польши. Украина будет жестко отстаивать свои экономические интересы и не собирается терпеть нападки.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, не только в Польше ответственность за проблемы европейских фермеров свалили на Украину.

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"Никто не говорит о российском зерне, которое поступает на рынок Европы. Почему-то никто не борется с зерном с других континентов. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. Такое понимание существует на уровне этих протестующих", - сказал Кулеба.

По мнению министра, правительства стран Европы должны начать с фермерами честный разговор о том, что проблема гораздо шире, и не следует во всем винить только Украину.

"Мы не будем козлами-отпущения, которые будут терпеть эти нападки. Если нужно будет действовать жестко, то мы будем. И пусть потом не обижаются, что мы проявили характер. Мы будем жестко защищать свои экономические интересы", - заявил глава МИД.

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Дипломат подчеркнул, что правительства Польши и Украины работают над решением.

"Этот конфликт никому не нужен, но дальше будут дополнительные провокации, мы понимаем, что россияне и их агенты будут нагнетать эту историю, поэтому нужно держать голову холодной и быстро принимать решения, которые успокоят эту ситуацию", - резюмировал министр.
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Топ комментарии
+10
На провокації росії жорстко відповімо Польщі.
Як і планувалось росією.
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28.02.2024 12:05
+9
А Ермак разрешал ему рот открывать?
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28.02.2024 12:11
+6
Остапа Дмитра понесло....
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28.02.2024 12:05
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На провокації росії жорстко відповімо Польщі.
Як і планувалось росією.
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28.02.2024 12:05 Ответить
Остапа Дмитра понесло....
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28.02.2024 12:05 Ответить
🙂 давно Вас не бачила, з тих далеких часів. Мої вітання і бажаю тихої години
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28.02.2024 12:07 Ответить
А Ермак разрешал ему рот открывать?
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28.02.2024 12:11 Ответить
Наказав
Інший формат там не працює
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28.02.2024 12:25 Ответить
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.


Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.

Человеческая шкура стала флагом Европы.



Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия.

"Ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на ринок Європи. Чомусь ніхто не бореться із зерном з інших континентів. Розкрутили одну тему, що у всьому винна Україна. Таке розуміння існує на рівні цих протестувальників",

Такі вже в Європу традиції і принципи: допомагати агресору добивати сусідню країну, яка попала в біду. Скористатися моментом, поживитися коли в сусіда хата горить. Психологія гопників - накинутися на слабшого, замість того щоб прийти на виручку.

Після Мюнхена -38 Польщі зі стола Мюнхена дісталася частина території Чехословаччини - так т. Гітлер великодушно поступив з майбутньою жертвою...
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28.02.2024 12:15 Ответить
потужно відповів
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28.02.2024 12:18 Ответить
Млять що воно верзе..... хочь би хто його не мінімальні, якісь початкові курси дипломатії зводив..... сором.
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28.02.2024 12:24 Ответить
А ти хто такий, що ти з себе представляєш, телепень...
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28.02.2024 12:30 Ответить
Сергій Хоменко - телепня, бидло, побачиш на фото у себе у паспорті.
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29.02.2024 03:36 Ответить
молись на свою коняку лавруху
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28.02.2024 13:34 Ответить
Шо проплатили Косюк з Веревськиим те і верзе! А Україна їм до балди - арендатори і їх лакеї!
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28.02.2024 16:46 Ответить
Хто бенефіціар цих поставок ?
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28.02.2024 12:35 Ответить
Розумні люди задаються питанням:
- Хто жене машини на заблокований кордон? Хто проплачує простій транспорту з зерном?
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28.02.2024 12:39 Ответить
Ти дегенерат, до розумних людей не відносишся. Тобі вже зранку кидали посилання на польського журналіста з повною інформацією, а ти і далі продовжуєш нести маячню.
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28.02.2024 15:03 Ответить
«Использовать конфликт в своих интересах» - 趁火打劫 - буквально переводится с китайского как «грабить во время пожара».
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28.02.2024 12:35 Ответить
мнагахадовачка маскальскага *****
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28.02.2024 13:35 Ответить
Не терпітимо - це як ? Проявляти стурбованність, оголосити занепокоєння ? Рішення просте. Як стверджує наука Конфліктологія. Все повертаємо на початок. Що означає, що всі зернотрейдери припиняють перевезення негайно і відкликають свої вантажівки додому або за 40-50 км від кордону. Починається рух, ВІЛЬНИЙ РУХ іншого транспорту. А конфлікт вирішуйте як вам закортить, але не на кордоні. Не треба шантажувати ЄС !!! Своїми тупими пиками. В окулярах.
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28.02.2024 12:40 Ответить
Ну особисто я якщо влада України дасть мені дозвіл я і мої друзі можемо дуже скоро припинити блокаду розстрілами польських фермерів
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06.03.2024 18:01 Ответить
Створили всі оці зеленські порадники-радники навмисно проблему. З мухи слона зліпили. Щоб у каламутній воді рибки ловити.
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28.02.2024 12:42 Ответить
Це на кордоні ЕВРОСОЮЗА. Брюссель мае уважніше придивитись до проблеми. Це не дітяча забава фермерів- це вже війна з рашею і вона внутри ЕС
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28.02.2024 12:58 Ответить
Кулеба з дипломата перетворився на лайливу моську
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28.02.2024 13:05 Ответить
"Ми не терпітимемо" (C)
оооххтижмля! І шо ж ти зробиш?
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28.02.2024 13:19 Ответить
https://youtu.be/***********?si=D_DWQoIEiGnoBMi8 ...

Шольц придумал как доставить в Украину снаряды нужного калибра...✊💪🇩🇪🇺🇦
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28.02.2024 13:30 Ответить
На границе с Польшей орудует банда ФСБшных обезьян Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки 👹👺🦍🐒
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28.02.2024 13:34 Ответить
Весь беспредел покрывают продажные польские власти.
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28.02.2024 13:48 Ответить
Нарешті прозвучало, щось логічне. Досить бути терпілами
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28.02.2024 14:02 Ответить
Всі бачили того польського тракториста із прапором "путєн разбєрісь з Україною".
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28.02.2024 15:06 Ответить
Дня три-чотири тому ев одній невеличкиій станції поляки викликали поліцію - вночі хтось висипав з восьми вагонів, які там стояли в тупичку 180 тонн кукурузи. Приїхала прокуратура і поліція і почали встановлювати, кому належить те зерно. І хазяїна не знайшли, як і документів до тих вагонів. Почали слідство і відділи зерно на єкспертизу - чи не з України воно.
От вам і виключно "транзит", який обіцяв український уряд і поляки навіть готові були зняти блокау. Після цього випадку протести відновилися, бо дешеве зерно з України безконтрольно затоплює Польшу. А Зеленському інтереси зернотрейдерів дорожче України з дурними хохлами.
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28.02.2024 17:04 Ответить
Шо тобі тот тупий тракторист!
Весь світ бачив, як українські поліціянти майже одностайно попереходили служити в російську поліцію на окупованих территоріях, і бачили Героя України Богуслаєва, який під час війни продавав Путіну двигуни до військових гелікоптерів.
Тому "Чиє б теля мичало..."
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28.02.2024 17:08 Ответить
 
 