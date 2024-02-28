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Доходы от замороженных активов РФ нужно направить на вооружение для Украины, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляєн

Европейский Союз должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для закупки военных поставок для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Пора начать разговор об использовании неожиданных доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины. Не может быть сильнее символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", - цитирует агентство президент ЕС.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что не следует преувеличивать риски войны для ЕС, но к ним следует быть готовыми, и это начинается с срочной необходимости восстановить, пополнить, модернизировать вооруженные силы государств-членов.

Также она представила новую Европейскую стратегию промышленной обороны, которую ее комиссия презентует в ближайшие недели, отметив, что одной из ее главных целей будет предоставление приоритета совместным закупкам.

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"Европа должна стремиться разрабатывать и производить следующее поколение оперативных возможностей, которые выигрывают битвы. Это значит, что в течение следующих пяти лет мы должны ускоренно развивать наш оборонный промышленный потенциал", - сказала она.

Однако, по ее мнению, усиление европейских усилий в области обороны не снизит потребности в альянсе НАТО.
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Топ комментарии
+3
Тільки так....все до копійки на набої...
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28.02.2024 12:20
+2
Так на них слуги розраховуючи,а ви на ЗСУ. Там дороги,аеропорти, тендери і решта діянь не на часі,а ще потрібно рейтинги проплатити,марафон, серіали ..
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28.02.2024 12:16
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Так на них слуги розраховуючи,а ви на ЗСУ. Там дороги,аеропорти, тендери і решта діянь не на часі,а ще потрібно рейтинги проплатити,марафон, серіали ..
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28.02.2024 12:16 Ответить
Тільки так....все до копійки на набої...
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28.02.2024 12:20 Ответить
Гарна ідея, справа за малим - втілити.
І тут ви пересваритесь за підряди, як США за кордон.
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28.02.2024 12:21 Ответить
Ше будуть рік гундіти - рішаите - беріть % і закупляите снаряди
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28.02.2024 12:22 Ответить
Тільки не грошима. Краще підпишіть контракт з нашими компаніями напряму.
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28.02.2024 12:25 Ответить
боюсь з нашими компаніями щось підписувати, що з кацапами ..... Пафосу багато а толку як з бубочки боНетряпковича президент
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29.02.2024 22:56 Ответить
Є одна ідея як допогти Україні і замазати руки))) 1 варіант, можно створити фонд, або ЧВК і найняти бажаючих, тис 100 назбирати мотивованих профі можно, 100 ввдсотків,
2 варіант, -- в світі є двв країни які найкраще всих вміють воювати дронами, це Україна і московія, країнам бажаючим які хочуть навчіти своїх військових і обкатати в бою, хай виділять по 300 чоловік ми їх навчімо а вони 3- 6 місяці по практикуються. Чехії, Франції, Румунії, Литві, Латвії, Фінляндії, Норвегії, Великобританії а також Південній Кореї це починно бути дуже цікаво дешево і практично!!!!
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28.02.2024 12:38 Ответить
«Не слід перебільшувати наслідків війни для ЄС» - вау, схожа вона зовсім не віддупляє що відбувається. Залишилос сказати що можете йти на шашлики і Гойда!
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28.02.2024 13:48 Ответить
а можна припустити що це українці зробили Україну центром всесвіту, думаючи що нам забов'язані усі, бо ми в 2019 році з дурі вибрали боНетряпковича? І можливо ми і справді перебільшуємо наслідки війни для ЄС? А яка ваша думка ????
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29.02.2024 22:59 Ответить
Моя думка, Європа в небезпеці і на передодні великої війни до якої вона не готова, не обʼєктивно та і світоглядно не готова, досі в ілюзії що це десь далеко
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01.03.2024 17:12 Ответить
Золоті слова, хоч і з дворічним запізненням.
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28.02.2024 14:19 Ответить
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28.02.2024 15:42 Ответить
Сколько уже можно из пустого в порожнее....
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28.02.2024 15:44 Ответить
 
 