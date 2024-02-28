Доходы от замороженных активов РФ нужно направить на вооружение для Украины, - фон дер Ляйен

Европейский Союз должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для закупки военных поставок для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Пора начать разговор об использовании неожиданных доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины. Не может быть сильнее символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", - цитирует агентство президент ЕС.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что не следует преувеличивать риски войны для ЕС, но к ним следует быть готовыми, и это начинается с срочной необходимости восстановить, пополнить, модернизировать вооруженные силы государств-членов.

Также она представила новую Европейскую стратегию промышленной обороны, которую ее комиссия презентует в ближайшие недели, отметив, что одной из ее главных целей будет предоставление приоритета совместным закупкам.

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"Европа должна стремиться разрабатывать и производить следующее поколение оперативных возможностей, которые выигрывают битвы. Это значит, что в течение следующих пяти лет мы должны ускоренно развивать наш оборонный промышленный потенциал", - сказала она.

Однако, по ее мнению, усиление европейских усилий в области обороны не снизит потребности в альянсе НАТО.