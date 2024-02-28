Уничтожение российских самолетов: ВСУ активно используют системы ПВО Patriot и NASAMS, но у них могут закончиться ракеты, - Forbes

Успех Сил обороны Украины в сбивании российских истребителей связан с использованием ценных ракет в Patriot и NASAMS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это предполагают журналисты Forbes.

Отмечается, что за 10 дней украинские защитники уничтожили 10 российских самолетов. Среди них девять лучших истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-35, а также редкий радиолокационный самолет А-50 им. Бериева.

"Это значительно больше боевых самолетов, чем россияне могут позволить себе потерять за более чем одну неделю. Ведь "зажатая" иностранными санкциями российская аэрокосмическая промышленность пытается производить от двух десятков новых боевых самолетов в год. То есть россияне теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем могут их заменить"", - пишет Forbes.

Издание предполагает, что Воздушные силы ВСУ достигли таких результатов из-за того, что переместили некоторые ракетные установки Patriot ближе к линии фронта, устроив засады российским самолетам.

"Но расстояние, на котором украинцы сбили тот А-50 в пятницу - примерно 120 миль - намекает на то, что была задействована ракетная система большей дальности. Возможно, старинный С-200 времен холодной войны, который украинская авиация извлекла из долгосрочного хранения ", – отметили в Forbes.

Кроме того, журналисты издания выразили уверенность, что украинцы переместили некоторые из двух десятков своих наземных батарей ПЗРК NASAMS радиусом действия 25 миль (40 км) ближе к линии фронта. В итоге россияне обнаружили и уничтожили ракетой пусковую установку NASAMS вблизи Запорожья. Как добавляют в издании, возможно, Украина развернула все вышеупомянутые системы и другие, чтобы создать "горячую полосу".

"Другими словами, Украина в конце концов, возможно, скоро останется без своих лучших ракет ПВО", - утверждают в Forbes.

В то же время журналисты не исключают, что и действия российских войск способствовали резкому росту потерь авиации РФ, ведь российские военно-воздушные силы совершают больше вылета ближе к линии фронта, подавляя украинские войска для продвижения своих сухопутных войск.