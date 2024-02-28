Уничтожение российских самолетов: ВСУ активно используют системы ПВО Patriot и NASAMS, но у них могут закончиться ракеты, - Forbes
Успех Сил обороны Украины в сбивании российских истребителей связан с использованием ценных ракет в Patriot и NASAMS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это предполагают журналисты Forbes.
Отмечается, что за 10 дней украинские защитники уничтожили 10 российских самолетов. Среди них девять лучших истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-35, а также редкий радиолокационный самолет А-50 им. Бериева.
"Это значительно больше боевых самолетов, чем россияне могут позволить себе потерять за более чем одну неделю. Ведь "зажатая" иностранными санкциями российская аэрокосмическая промышленность пытается производить от двух десятков новых боевых самолетов в год. То есть россияне теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем могут их заменить"", - пишет Forbes.
Издание предполагает, что Воздушные силы ВСУ достигли таких результатов из-за того, что переместили некоторые ракетные установки Patriot ближе к линии фронта, устроив засады российским самолетам.
"Но расстояние, на котором украинцы сбили тот А-50 в пятницу - примерно 120 миль - намекает на то, что была задействована ракетная система большей дальности. Возможно, старинный С-200 времен холодной войны, который украинская авиация извлекла из долгосрочного хранения ", – отметили в Forbes.
Кроме того, журналисты издания выразили уверенность, что украинцы переместили некоторые из двух десятков своих наземных батарей ПЗРК NASAMS радиусом действия 25 миль (40 км) ближе к линии фронта. В итоге россияне обнаружили и уничтожили ракетой пусковую установку NASAMS вблизи Запорожья. Как добавляют в издании, возможно, Украина развернула все вышеупомянутые системы и другие, чтобы создать "горячую полосу".
"Другими словами, Украина в конце концов, возможно, скоро останется без своих лучших ракет ПВО", - утверждают в Forbes.
В то же время журналисты не исключают, что и действия российских войск способствовали резкому росту потерь авиации РФ, ведь российские военно-воздушные силы совершают больше вылета ближе к линии фронта, подавляя украинские войска для продвижения своих сухопутных войск.
Пожалуйста, подождите...
А чому просто так солдати мають закінчитися?
Просто так солдати не закінчаться - лише внаслідок знищення за допомогою зброї...
... і навіть в цьому випадку - цього замало
потрібно заволодіти "центром прийняття рєшенія" - тобто тупо зайти піхотою на територію
Все, що вони зараз взяли, здобуто вогняним валом, тисячами КАБів та хвилями піхоти.
Тупо тиснути, поки ворог не зламається - розуму багато не треба.
Від "просто почекати" солдати та зброя не закінчаться - навіть прибавляться
Лише АКТИВНІ бойові дії "сточують" ресурс обох сторін на війні
Просто слати свій ресурс вперед і вперед та чекати, поки у ворога закінчиться його.
Наші пішли вабанк. Але тут існує небезпека: ми можемо не лише витратити ракети, а й втратити самі комплекси ППО.
Думаєте це вже не відбувається? В твіттері гляньте osint: ми вже втратили насамс, с300, і ще до п*зди чого буквально за лічені дні . Якраз як прийшов сирський, вже йдемо на рекорд за 2 роки по нашим втратам ппо.
орки їх вдосконалили і вони досить точно прилітають.... ще буквально під час контрнаступу такої точності не було... жорсткі "Західні санкції" як то кажуть в дії
А що ви пропонуєте робити з кабами?
Реально було б добре почати терор проти пілотів на землі, взриваючи їх дронами в раші але мабуть немає на це можливості...
Також сумнівно що це допотопна с 200 , хоча й кажуть про її модернізацію . ******* літаки навряд чи їй - по зубам , та ще й так часто .
Кацапські іксперди , ті хто плює на офіційну кокошенківську балаканину про те що літаки падають від вогню власних певео , теж не розуміють - яка зброя збиває їхні літаки .
Є версія про те що наші і закордонні інженери створили гібрид різних систем ППО .
Безрозсудно тому що в прифронтовій зоні Патріот довго не пропрацює . Ймовірність його знищення там - в рази більша ніж в тилу . На жаль цих комплексів ППО в нас не густо .
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Там найбільше ймовірності, що з моря і з літака вдарили. І літака, який на озброєнні України до цього не стояв. Тому кацапи і язики в дупи засунули і відморозилися. Наші підкинули версію з С-200. І всі задоволені
Так очікувати нам від них допомоги? Чи прибульці теж будуть стурбованими спостерігачами, як НАТО та ООН?🙄
Канада https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/01/10/7177100/ заплатила год назад США за NASAMs - пока нету...
"правительство Соединенных Штатов подписало контракт с американским производителем оружия Raytheon на поставку системы NASAMS, которая производится совместно Raytheon и норвежской Kongsberg. Представитель Kongsberg сообщил на прошлой неделе в электронном письме, что компания не имеет контракта с США по канадскому проекту."
НАСАМС базово использует модифицикацию ракеты AIM-120 AMRAAM они есть и у многих европейских стран, а кроме того даже может использовать ракет ИРИС-Т немецкие. Так, что без боекомплекта они не останутся даже без помощи США.