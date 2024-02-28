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самолет (3551) Воздушные силы (2008) NASAMS (28) Patriot (251)

Уничтожение российских самолетов: ВСУ активно используют системы ПВО Patriot и NASAMS, но у них могут закончиться ракеты, - Forbes

patriot

Успех Сил обороны Украины в сбивании российских истребителей связан с использованием ценных ракет в Patriot и NASAMS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это предполагают журналисты Forbes.

Отмечается, что за 10 дней украинские защитники уничтожили 10 российских самолетов. Среди них девять лучших истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-35, а также редкий радиолокационный самолет А-50 им. Бериева.

"Это значительно больше боевых самолетов, чем россияне могут позволить себе потерять за более чем одну неделю. Ведь "зажатая" иностранными санкциями российская аэрокосмическая промышленность пытается производить от двух десятков новых боевых самолетов в год. То есть россияне теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем могут их заменить"", - пишет Forbes.

Издание предполагает, что Воздушные силы ВСУ достигли таких результатов из-за того, что переместили некоторые ракетные установки Patriot ближе к линии фронта, устроив засады российским самолетам.

"Но расстояние, на котором украинцы сбили тот А-50 в пятницу - примерно 120 миль - намекает на то, что была задействована ракетная система большей дальности. Возможно, старинный С-200 времен холодной войны, который украинская авиация извлекла из долгосрочного хранения ", – отметили в Forbes.

Кроме того, журналисты издания выразили уверенность, что украинцы переместили некоторые из двух десятков своих наземных батарей ПЗРК NASAMS радиусом действия 25 миль (40 км) ближе к линии фронта. В итоге россияне обнаружили и уничтожили ракетой пусковую установку NASAMS вблизи Запорожья. Как добавляют в издании, возможно, Украина развернула все вышеупомянутые системы и другие, чтобы создать "горячую полосу".

"Другими словами, Украина в конце концов, возможно, скоро останется без своих лучших ракет ПВО", - утверждают в Forbes.

В то же время журналисты не исключают, что и действия российских войск способствовали резкому росту потерь авиации РФ, ведь российские военно-воздушные силы совершают больше вылета ближе к линии фронта, подавляя украинские войска для продвижения своих сухопутных войск.
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Топ комментарии
+6
І знову працює стратегія русні: почекати, поки у супротивника просто закінчаться зброя та солдати.
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28.02.2024 13:00
+6
Скільки ви бачили грамотних операцій русні? Як наша оборона Києва, звільнення Харківщини та Правобережжя?
Все, що вони зараз взяли, здобуто вогняним валом, тисячами КАБів та хвилями піхоти.
Тупо тиснути, поки ворог не зламається - розуму багато не треба.
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28.02.2024 13:21
+5
Це їхня єдина тактика взагалі.
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28.02.2024 13:28
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І знову працює стратегія русні: почекати, поки у супротивника просто закінчаться зброя та солдати.
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28.02.2024 13:00 Ответить
Почекати поки просто закінчаться солдати?
А чому просто так солдати мають закінчитися?
Просто так солдати не закінчаться - лише внаслідок знищення за допомогою зброї...
... і навіть в цьому випадку - цього замало
потрібно заволодіти "центром прийняття рєшенія" - тобто тупо зайти піхотою на територію
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28.02.2024 13:18 Ответить
Скільки ви бачили грамотних операцій русні? Як наша оборона Києва, звільнення Харківщини та Правобережжя?
Все, що вони зараз взяли, здобуто вогняним валом, тисячами КАБів та хвилями піхоти.
Тупо тиснути, поки ворог не зламається - розуму багато не треба.
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28.02.2024 13:21 Ответить
Це їхня єдина тактика взагалі.
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28.02.2024 13:28 Ответить
І вона завжди спрацьовує, тому що росія - то бездонна діжка з усіма видами ресурсів. Перемогти можна тільки якщо знищувати швидше, ніж з неї вигрібають.
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28.02.2024 13:30 Ответить
Тому нічого й не виходить. Бо Захід та інші країни вливає в неї бабла більше, ніж вона витрачає на війну, а совкових запасів зброї в неї вистачить на десятиліття. В України нічого цього немає, і скоро запас міцності взагалі вичерпається. Стратегія війни на виснаження для нас провальна.
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28.02.2024 13:48 Ответить
Деніс - "просто почекати" - це не військова стратегія
Від "просто почекати" солдати та зброя не закінчаться - навіть прибавляться
Лише АКТИВНІ бойові дії "сточують" ресурс обох сторін на війні
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28.02.2024 14:17 Ответить
Ладно, некоректно висловився.
Просто слати свій ресурс вперед і вперед та чекати, поки у ворога закінчиться його.
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28.02.2024 14:20 Ответить
Заткнить вже свою пельку, ,,ехсперти" хре...ві!!
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28.02.2024 13:00 Ответить
В принципі, логічно. Ті закидають нас кабами з літаків і наступають, а ми їх намагаємося стримати, збиваючи носії цих кабів.

Наші пішли вабанк. Але тут існує небезпека: ми можемо не лише витратити ракети, а й втратити самі комплекси ППО.
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28.02.2024 13:04 Ответить
> ми можемо не лише витратити ракети, а й втратити самі комплекси ППО.

Думаєте це вже не відбувається? В твіттері гляньте osint: ми вже втратили насамс, с300, і ще до п*зди чого буквально за лічені дні . Якраз як прийшов сирський, вже йдемо на рекорд за 2 роки по нашим втратам ппо.
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28.02.2024 13:11 Ответить
На те і розрахунок. Це стиль Сирського - все закинути у м'ясорубку.
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28.02.2024 13:17 Ответить
Без знищення їх авіації і того щоб пілоти боялись підлітати ближче там буде велика проблема через Каби...
орки їх вдосконалили і вони досить точно прилітають.... ще буквально під час контрнаступу такої точності не було... жорсткі "Західні санкції" як то кажуть в дії

А що ви пропонуєте робити з кабами?

Реально було б добре почати терор проти пілотів на землі, взриваючи їх дронами в раші але мабуть немає на це можливості...
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28.02.2024 13:39 Ответить
Може Сирському на те й дано команду? Щоб знищити багато установок ППО, а потім, коли москалота кидатиме з неба все, що є, щоб Зєля розвів руками і сказав "ну шо ж робить, треба домовлятися"?
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28.02.2024 13:39 Ответить
Якщо в нас будуть втрачені установки ППО чи не буде чим з них стріляти (а таке можливе вже досить скоро), то навіть якщо отримаємо F-16, їх рано чи пізно дістануть на аеродромах (не кажучи вже про те, що зрозумівши, що ППО нема, рашисти будуть з повітря зносити тут усе підряд).
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28.02.2024 14:08 Ответить
Я бачив відео знищення NASAMS ланцетом. Раніше такого русня не викладала. Бачив С-300 та БУК, але західні системи ППО вони, незважаючи на заяви конашенкова, не могли дістати. Тепер їм це робити буде набагато легше...
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28.02.2024 14:46 Ответить
форбс - містер очевидність - ракети можуть закінчитися
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28.02.2024 13:13 Ответить
Каби летять 60-70 км. НАСАМС не допоможе.
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28.02.2024 13:06 Ответить
прінтер без чорнил не робе. А чорнила дорожчі заліза.
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28.02.2024 13:13 Ответить
Сумнівно що це блукаючий Петріот , хоча всі про це тільки й говорять .. Такими комплексами ризикувати , відправляючи їх ледве не на лінію фронту , занадто безрозсудно .
Також сумнівно що це допотопна с 200 , хоча й кажуть про її модернізацію . ******* літаки навряд чи їй - по зубам , та ще й так часто .
Кацапські іксперди , ті хто плює на офіційну кокошенківську балаканину про те що літаки падають від вогню власних певео , теж не розуміють - яка зброя збиває їхні літаки .
Є версія про те що наші і закордонні інженери створили гібрид різних систем ППО .
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28.02.2024 13:14 Ответить
Звісно безрозсудно. Люди дешевше
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28.02.2024 13:18 Ответить
Та до чого тут люди . Патріот в тилу теж прикриває людей ,, якби не він , вже мабуть пів Києва лежало б в руїнах .
Безрозсудно тому що в прифронтовій зоні Патріот довго не пропрацює . Ймовірність його знищення там - в рази більша ніж в тилу . На жаль цих комплексів ППО в нас не густо .
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28.02.2024 13:38 Ответить
Тим паче коли в прифронтовій зоні зараз дронів більше, ніж голубів у міському парку, - усе просвічується
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28.02.2024 13:41 Ответить
Закінчаться су34 кацапи пересядуть на су17, як сьогодні пересідають на т62-55. це в Україні просрали навіть т72 для "уніфікації танкового парку", гриценко розпродував по 208тис.грн, тещо непродавалось йшло прямо в домни.
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28.02.2024 13:23 Ответить
Скоріше це у ЗСУ закінчаться пускові та ЗКР.
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28.02.2024 13:32 Ответить
Хто тоді думав про такі війни? У кацапні теж Сердюков такий був, який армію скоротив до рівня фантастики
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28.02.2024 13:40 Ответить
Він і ППО понищив... принаймі в моїй області всі частини розформував.... ППО арабам а землі та майна Бахматюку за віртуальні квартири
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28.02.2024 13:40 Ответить
"Але відстань, на якій українці збили той А-50 у п'ятницю - приблизно 120 миль - натякає на те, що була задіяна ракетна система більшої дальності. Можливо, старовинний С-200 часів холодної війни, який українська авіація витягла з довгострокового зберігання", - зауважили у Forbes.
===========
Там найбільше ймовірності, що з моря і з літака вдарили. І літака, який на озброєнні України до цього не стояв. Тому кацапи і язики в дупи засунули і відморозилися. Наші підкинули версію з С-200. І всі задоволені
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28.02.2024 13:38 Ответить
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28.02.2024 13:55 Ответить
Бугага)))))))
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28.02.2024 14:10 Ответить
Гибрид С-200 ракета + Патриот радар , зуб даю
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28.02.2024 13:57 Ответить
**** тут брать, Чернобыль все-таки, до сих пор все мутирует... Говорят, что оно еще может нырять, а после нырка до 7 км вверх и дальше на бреющем полете в режиме дельтаплана пару часов баражировать
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28.02.2024 14:12 Ответить
***** должен обладать полной инфориацией и не волноваться.
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28.02.2024 13:57 Ответить
С-200 ракеты не закончатся , у нас их тысячи
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28.02.2024 14:03 Ответить
Угу. Если бы только наши "талантливые папередники" не пользовались девизом - "что не продадим, то утилизируем"
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28.02.2024 14:14 Ответить
русня в своих СМИ такую чушь несут типа это самолеты НАТО сбили А-50
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28.02.2024 14:05 Ответить
https://t.me/voynareal/84644 НЛО продовжує вести розвідку на лінії зіткнення наших військ та русні - ще один «доказ» від наших військових
Так очікувати нам від них допомоги? Чи прибульці теж будуть стурбованими спостерігачами, як НАТО та ООН?🙄
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28.02.2024 14:08 Ответить
Хрень полная для конспирологов. То утки косяком из Африки в Жмеринку возвращаются. Каждый год такая картина
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28.02.2024 14:16 Ответить
Ну НАСАМСы не закончатся, их производят норвежцы и при надобности закупят от европейских страны и подвезут, как и ракеты для ИРИС-Т. А вот с ракетами Патриот могут быть проблемы, у европейцев они тоже есть, но американские, и дадут ли нам и сколько - вопрос...
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28.02.2024 14:55 Ответить
Их производит США совместно с Норвегией
Канада https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/01/10/7177100/ заплатила год назад США за NASAMs - пока нету...

"правительство Соединенных Штатов подписало контракт с американским производителем оружия Raytheon на поставку системы NASAMS, которая производится совместно Raytheon и норвежской Kongsberg. Представитель Kongsberg сообщил на прошлой неделе в электронном письме, что компания не имеет контракта с США по канадскому проекту."
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28.02.2024 15:07 Ответить
В приведенном вами сообщении говорится о системах Насамс, а я говорю о ракетах для них.
НАСАМС базово использует модифицикацию ракеты AIM-120 AMRAAM они есть и у многих европейских стран, а кроме того даже может использовать ракет ИРИС-Т немецкие. Так, что без боекомплекта они не останутся даже без помощи США.
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28.02.2024 15:12 Ответить
К примеру - в конце 22го года Британия объявила о передаче Украине ракет AMRAAM для систем противовоздушной обороны NASAMS. И они есть у многих европейцев повторюсь.
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28.02.2024 15:15 Ответить
 
 