Второе чтение законопроекта о мобилизации может начаться в марте. Есть риски, что разбирательство затянется на недели, - "слуга народа" Чернев

Рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении может затянуться на недели из-за большого количества поправок.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные очень активные парламентарии подали по 100-300 правок, но многие из них носят технический характер. Если у кого-то была задача затянуть процесс рассмотрения законопроекта, то это точно не удастся. Мы будем рассматривать все поблоково и надеюсь, что проработаем этот документ в ближайшее время. На второе чтение он может быть вынесен уже в марте, однако здесь возникает главный вопрос – как законопроект будет проходить сессионный зал, ведь каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то разбирательство может затянуться на недели", - пояснил нардеп.

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По словам Чернева, существует и спецпроцедура, однако к столь важному законопроекту вряд ли уместно ее применять.

"Я надеюсь, что мы договоримся со всеми фракциями и группами по тем вопросам, которые должны быть оставлены в законопроекте, а также тем, которые должны быть убраны, чтобы быстрее пройти его в зале", - подытожил парламентарий.