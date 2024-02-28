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Новости мобилизации
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ВР (27381) мобилизация (2613) Чернев (106)

Второе чтение законопроекта о мобилизации может начаться в марте. Есть риски, что разбирательство затянется на недели, - "слуга народа" Чернев

зсу,мобілізація

Рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении может затянуться на недели из-за большого количества поправок.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные очень активные парламентарии подали по 100-300 правок, но многие из них носят технический характер. Если у кого-то была задача затянуть процесс рассмотрения законопроекта, то это точно не удастся. Мы будем рассматривать все поблоково и надеюсь, что проработаем этот документ в ближайшее время. На второе чтение он может быть вынесен уже в марте, однако здесь возникает главный вопрос – как законопроект будет проходить сессионный зал, ведь каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то разбирательство может затянуться на недели", - пояснил нардеп.

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По словам Чернева, существует и спецпроцедура, однако к столь важному законопроекту вряд ли уместно ее применять.

"Я надеюсь, что мы договоримся со всеми фракциями и группами по тем вопросам, которые должны быть оставлены в законопроекте, а также тем, которые должны быть убраны, чтобы быстрее пройти его в зале", - подытожил парламентарий.
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Топ комментарии
+8
Ну так лідор і депутати все роблять щоб нарід не хотів йти воювати. Здача за Оманом йде не похитно.
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28.02.2024 13:22
+7
Та не спішіть ви так а то рейтинг впаде в лідор а **********
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28.02.2024 13:18
+6
Так російські війська під Києвом не стоять, то куди поспішати.
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28.02.2024 13:20
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Та не спішіть ви так а то рейтинг впаде в лідор а **********
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28.02.2024 13:18 Ответить
млядь,закрити цих підарів в раді і хай працюють,на передовій немає вихідних ,а ці ЖЛОБИ то в іспанію, то на мальдіви . ******-ворог наступає,нема резервів,а вони жирують !!!!!
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28.02.2024 15:07 Ответить
Так російські війська під Києвом не стоять, то куди поспішати.
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28.02.2024 13:20 Ответить
Місто Дніпро , початок вторгнення кацапів, черга до військомату
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28.02.2024 13:20 Ответить
Ну так лідор і депутати все роблять щоб нарід не хотів йти воювати. Здача за Оманом йде не похитно.
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28.02.2024 13:22 Ответить
Судячи по команді - Безмозглу досі не зняли з комітету по безпеці, ГЕТТМАНцев рушить економіку і т п
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28.02.2024 13:30 Ответить
а можна сегоднішнє фото с того ж ракурсу???
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28.02.2024 13:22 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=783474256985642&set=pcb.783474363652298&locale=uk_UA
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28.02.2024 13:29 Ответить
Чернев, де Taurus ?...
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28.02.2024 13:22 Ответить
М'ясо набрати чи не набрати-це не ризик. Ризик,що США зливаються. І єС слідом. Кулєба зі своїми лопатами все ближче до реальності. Тільки кому воно накуй треба?
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28.02.2024 13:22 Ответить
Злити можуть лише тих, хто не бажає масово воювати наданою їм зброєю. Якщо США побачать, що російським спецслужбам вдастся зірвати мобілізацію та заспамити Раду, то може як не зіллються, так будуть тягнути з допомогою, поки не приймуть Закон
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28.02.2024 13:32 Ответить
Вони бачать недієздатного довбойоба при владі
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28.02.2024 13:36 Ответить
Окрім нього вони бачать народ, який іноді бореться з ворогом всупереч зеленим гнида. Саме народу Захід надавав і буде надавати допомогу
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28.02.2024 13:39 Ответить
Не завсім так,це одна зі складових пропаганди не на часі!!!Її ціль залишати ЗЕ при владі,мовляв,що від його рішень допомога не залежить!!Але час показує,що допомога напряму залежить від рішень влади.
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28.02.2024 13:46 Ответить
На часі, народу треба вже навчитись не вестися на пропаганду та починати нести відповідальність за обрану ним владу. Влада - це обрані ним менеджери і якщо вони не впоралися зі своїми обов'язками, то їх треба замінити як будь-якого працівника, переобрати. Ну а якщо народ вирішив просто звинувачувати у своїх невдачах владу і сидіти склавши руки, то якщо він програє просто отримає лише стурбованість та занепокоєність, коли ворог буде знищувати народ замість допомоги. Допомагають сильним та організованим, а для організацю супільства потрібна ефективна влада
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28.02.2024 13:51 Ответить
Влада збиговісько саботажників, мародерів й зрадників. Ще шось вимагають від Заходу.
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28.02.2024 13:22 Ответить
Так ви ж тих правок і накидали -- одна Безугла чого варта
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28.02.2024 13:22 Ответить
Друге читання законопроєкту про мобілізацію може розпочатися у березні

А далі - переказ своїми словами або твір.
)))
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28.02.2024 13:25 Ответить
Закон має велике військове і політичне значення у важкий для оборони час. Країні, яка може мобілізувати людські ресурси, а не тільки вимагати зброї швидше і більше допоможуть. Це розуміє ворог і тому намагається заспамити Закон правками. Тому потрібен зараз турбо-режим, щоб швидко перемолоти цей спам. Чим швидше Закон буде прийнято, тим менше воїнів та цивільних загине
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28.02.2024 13:26 Ответить
Черняєв - солоденька цукерка для зеДєрмаківського піплу. Зараз почнеться! Дякуємо Падляку! Дякуємо дЄрмаку! Дякуємо СтефанТОСУ! зеленський - це УМ, ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ нашої країни. Он спасьот страну ! АГА, врятував вже один раз ... на шашликах на асфальті !!!
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28.02.2024 13:29 Ответить
Треба призивати "ухилянтів в погонах" - це сбушники (які підглядають за дівчатами з Бігус, поліцаї (які кришують наркоту, і у яких 100% бронь), прокурори, дбр, набу, беб, держслужбовці, а не ловити студентів, трактористів і ін. Всі ці правоохоронці і так на шиї сидять у цих трактористів, а тут ще трактористам треба йти захищати цих іждевенців. А правоохоронці тільки багатіють. Блін, у нас Сили Оборони 1 млн 300 тис. І де вони всі??? В штабах сидять? Чи західний кордон захищають? Піхоти їм не вистачає. Мізків їм не вистачає і совісті!
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28.02.2024 13:29 Ответить
Знаю таких - з першого дня війни молодий офіцерчик з офіцерської династії був перекинутий на кордон з Польщею подалі від фронту (в часи АТО теж ні дня не був на передовій, але має УБД) бо папік подбав, аби синок не ризикував, адже для цього є мобілізовані цивільні. Відтак, молодий офіцерчик досить непогано почувається, здає в оренду отриману від держави квартиру, має пільги. гарну платню і насолоджується життям. І таких там повно (не кажучи вже про величезну кількість молодих пенсіонерів-силовиків, які теж не воюють і не збираються).
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28.02.2024 13:52 Ответить
Зелена пліснява роз'єдає Україну, аморальність цих потвор призвела до зневіри у населення, зниження активності в допомозі війську. Тобто , ватні слуги ведуть нас до поразки.
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28.02.2024 13:31 Ответить
Зелених підарасів треба було розігнати ще 24.02.22 і передати владу опозиції (для легітимності) і військовим. Ворогів і зрадників залишили при владі, чекаючи що? Що вони стануть ультра-патріотами і воюватимуть за Україну? З якого дива? ну а тепер - результат зрадників за два роки
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28.02.2024 13:36 Ответить
В Чернівецькій області вже заборонили чоловікам навіть наближатися до кордону через значне збільшення бажаючих втекти. Можна скільки завгодно приймати законів, але якщо одні не хочуть воювати за жодних обставин, а інші не мають чим - це ніяк не вплине на кінцевий результат. Одні так само тікатимуть, тільки з військових частин та передової (тільки вже, як мінімум з автоматом), а інші гинутимуть під обстрілами та КАБами через нестачу зброї. Вже зараз хлопці з передової розповідають про випадки відмови виконувати завдання через брак *********** (про що мовчать на Єдиному марафоні та посланнях "найвеличнішого") і що відбиває бажання мобілізуватися у тих, хто вагався чи був би не проти ризикнути заради гарного заробітку.
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28.02.2024 13:46 Ответить
Ребята которые сейчас воюют отказались от многого.
Отказались что бы защищать тех кто в тылу. Но многие в тылу этого не заслуживают.
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28.02.2024 13:50 Ответить
Та який там ризик.Проковтнуть.
Навіть цю свідому диверсію.
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28.02.2024 14:11 Ответить
Сам по собі нинішній проект закону про мобілізацію це взагалі ні про яку мобілізацію. За цим законом і минулим мобілізації як не відбувалося так і не відбувається і не буде відбуватися. Це фікція. Це продовження шабашу зеленої шобли і ухилянтів. Просто знову міжсобійний договірнячок одного гівна з іншим гівном. Я думаю що є варіант взагалі не прийняти ніякий. На що всі і сподіваються. Справа а тому, що є елементарне слово необхідність. Ця необхідність нікому не подобається і не сподобається і не мусить подобатись. Але це єдиний вірний алгоритм дій на результат. А всі цивільні без винятку розказують про свої бажання, мрії і іншу требуху. Необхідність і побажання окремих груп нікчем це різні речі. Ха ха ха.
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28.02.2024 16:06 Ответить
так і задумано
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28.02.2024 17:18 Ответить
 
 