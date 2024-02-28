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путин (30489) Навальный (855)

Вдова Навального выступила в Европарламенте: С Путиным нельзя договариваться, вы имеете дело не с политиком, а с монстром

навальная

С российским диктатором Владимиром Путиным нельзя вести переговоры, нельзя договариваться с убийцей и тираном.

Такое мнение высказала вдова Юлия Навальная в своем выступлении в Европарламенте в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Публичное убийство еще раз показало, что Путин способен на все, и что с ним нельзя договариваться... Вы не сможете навредить Путину, приняв очередную резолюцию или расширив очередной пакет санкций, ничем не отличающихся от предыдущих. Вы не сможете победить его, думая, что он принципиальный человек, у которого есть мораль и правила. Он не такой, вы имеете дело не с политиком, а с монстром", - отметила Навальная.

По мнению вдовы оппозиционера, Путин является лидером организованной преступной группировки, поэтому нужно бороться, прежде всего, с приближенными к нему друзьями и соратниками, которые "хранят мафиозные деньги".

"Мы должны бороться с преступной группировкой, и политическая инновация здесь состоит в том, чтобы применять методы борьбы с организованной преступностью, а не дипломатические ноты, расследовать финансовые махинации, а не делать заявления о беспокойстве", - добавила она.

Навальная отметила, что Путин должен ответить за то, что он сделал с Россией и ее мирной соседкой.

Голосование за резолюцию по убийству Алексея Навального и необходимости действий ЕС в поддержку политических заключенных и угнетенного гражданского общества в России должно состояться в Европарламенте 29 февраля.

Читайте также: Британия ввела санкции из-за смерти Навального
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Топ комментарии
+22
Ніхто ще не сказав про пуціна краще, ніж колись Борис Нємцов.
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28.02.2024 14:35
+16
Коментатори під цією новиною не розуміють, що саме такі заяви вдови Бутерброда на користь Україні.
Не дивно, що нашим населенням керують обрані цим населенням зеленські, єрмаки, татарови.
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28.02.2024 14:40
+13
Деякі люди стають більш корисними коли помирають...
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28.02.2024 14:35
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Тепер про вдову наваляли, блд...

"Вторая смєна! Вторая смєна!"
(хф "Фантомас разбушевался"
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28.02.2024 14:34 Ответить
ворог нашого ворога це наш союзник

Навальная хорошая русская женщина

пи-си: з нею треба мати справи, бо вона зараз реально на чолі російської опозиції
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28.02.2024 14:45 Ответить
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28.02.2024 14:53 Ответить
Самка Бутерброда негодуєть !!!!
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28.02.2024 14:35 Ответить
Тобі напевно часто кажуть, що ти довбоіоп. Як, до речі, і тим 9 гівнюкам, які лайкнули твій висер.
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28.02.2024 16:38 Ответить
Ny ti i PRIDYROK !!
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28.02.2024 22:10 Ответить
Ніхто ще не сказав про пуціна краще, ніж колись Борис Нємцов.
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28.02.2024 14:35 Ответить
Деякі люди стають більш корисними коли помирають...
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28.02.2024 14:35 Ответить
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28.02.2024 14:36 Ответить
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28.02.2024 14:36 Ответить
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28.02.2024 14:37 Ответить
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28.02.2024 16:40 Ответить
Курва кацапська .
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28.02.2024 14:36 Ответить
Поперло молодиці))) Виступи, гранти, популярність....
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28.02.2024 14:54 Ответить
Зараз в якості адвоката Ху@ла на арену вийде Баканов і спростує заяви про ху@ла-монстра.
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28.02.2024 14:37 Ответить
тільки от не знаю - сміятись чи плакати...
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28.02.2024 14:41 Ответить
Та геть не весело ... ((
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28.02.2024 14:42 Ответить
Тут і без Баканова вистачає таких. Один чого вартий. Аж піну пускає.
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28.02.2024 16:43 Ответить
Нам зараз потрібно шоб путін таки правив дальше,ніхто крім нього не розвалить рашу,якщо прийдуть опозиціонери то буде заморозка з подальшею війною. Так що нє голубушка, путін буде до кінця,а ліхіє 90тиє вам покажуться раєм.
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28.02.2024 14:39 Ответить
Коментатори під цією новиною не розуміють, що саме такі заяви вдови Бутерброда на користь Україні.
Не дивно, що нашим населенням керують обрані цим населенням зеленські, єрмаки, татарови.
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28.02.2024 14:40 Ответить
Аби ж ти була трохи розумніша... Та ладно - хоч тупувата, та яка є - зате своя...

Такі зави тієї сучки формують думку що русськіє харошіє - путєна памагітє убрать і памагітє встать с калєн харошім русськім.
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28.02.2024 14:45 Ответить
Україні буде гірше від того, що приберуть ху@ла?
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28.02.2024 14:53 Ответить
Якщо не доб'ють Московію а просто замінять одне чмо на друге - буде гірше. Тим що там міняється єкатерина на петра а ніколай на лєніна з подальшим сраліним - Україні не легше.
Гидота під назвою Рассєя повинна здохнути та розвалитись на національні держави.
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28.02.2024 15:01 Ответить
Історія тієї ж роZії доводить, що при усуненні ( смерті ) диктатора наступали суттєві зміні. І це може суттєво вплинути на поведінку навколоху@ловських щурів.
В цей період точно впаде завзятість рашистського біосміття на фронті.
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28.02.2024 15:09 Ответить
Бидлота правдивої історії не знає. Вона знає історії, які їй ****** пропаганда.
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28.02.2024 16:45 Ответить
Та оспади кто его приберет? Эта мымра?
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28.02.2024 15:01 Ответить
Прочитайте текст статті.
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28.02.2024 15:11 Ответить
👍💯
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28.02.2024 14:53 Ответить
"Коментатори під цією новиною не розуміють, що саме такі заяви вдови Бутерброда на користь Укрїни". У мене великі сумніви після заяв радника Президента Зеленського аристовича і начальника ГУР Буданова, який недавно сказав, що Навальний помер природною смертю від тромба, ніби був там при розтині тіла. А західні країни мали вводити снкції проти Засрашки, які б послабили Цапію і захистили наших військових. Але від влади сказали так, навіщо?
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28.02.2024 20:51 Ответить
Ну як навіщо? Виручають свого спільника Ху@ла.
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28.02.2024 22:47 Ответить
Спитайте ії чий Крим і все стане на своє місце
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28.02.2024 14:40 Ответить
перестаньте питати "чий Крим ?"

Ізраїль не питає "чия Палестина"
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28.02.2024 14:46 Ответить
Дуже погано що багато негативних коментарів що до виступів вдови Навального. Я не хочу зараз дискутувати був Навальний проектом Кремля чи не був. Але зараз його дружина є нашим ситуативним другом. Нам потрібна абсолютно люба допомога. Навіть якщо вона зараз йде від бувших нейтральних до нас чи навіть недругів. Потрібно ВСЕ.
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28.02.2024 14:46 Ответить
Немає там хАроших, вони тільки ЗА " прєкрасную расєю будущєго" , але аж ніяк не за її розчленування.
Тому в нас і "рашаопозиції" зовсім протилежні цілі
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28.02.2024 15:20 Ответить
Мені по барабану з хороших чи поганих руських ворог *****. Поки в нас одна ціль треба сприймати допомогу.
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28.02.2024 16:24 Ответить
"На думку вдови опозиціонера, Путін є лідером організованого злочинного угруповання..."
------
Немає на росії ніяких опозиціонерів, є лише вороги режиму.
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28.02.2024 14:57 Ответить
А х...і ви поперлися назад після отруєння??!! Що, принесли вам ,,водочку", ,,дєкабрісти" хрен...ві?!
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28.02.2024 14:58 Ответить
Деякі вчинки важко пояснити.
Наприклад, навіщо Саакашвілі повернувся додому?
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28.02.2024 15:06 Ответить
враг нашего врага, наш друг
пусть у нее все получится...
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28.02.2024 15:07 Ответить
Прісвятая Бутербродіца
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28.02.2024 15:16 Ответить
Не бидло ж, як ти от.
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28.02.2024 16:47 Ответить
Подивимось на голосування.
Якщо бояться визнати росію країною-терористом, то нехай борються як із мафією.
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28.02.2024 15:30 Ответить
Что характерно слово Украина предпочитает вообще не упоминать и постоянно трындит что ***** плохой а народ на расеюшке ни при чём.
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28.02.2024 15:41 Ответить
Вдова Навального витісняє геополітика всіх часів з інфопростору. 😁

Може ЗЄ стати вдовою...
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28.02.2024 15:58 Ответить
Безутішна вдова боться вимовити слово Україна, як ***** боялось вимовити слово Навальний. То чим вона краща?
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28.02.2024 16:19 Ответить
Юля, чий Крим?
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28.02.2024 17:20 Ответить
эта шмара в обращении рассуждала о будущем прекрасной расеи!хотя всему миру давно известно что никакого будущего у страны террориста,империи насилия и зла нет и быть не может!
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28.02.2024 18:54 Ответить
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28.02.2024 18:55 Ответить
Зараз бєзутєшная вдова доводить всьому світу, що раісянє хороші і з них треба знімати санкції , бо вони не працюють, а зброю нам давати теж не треба, бо вона також не працює. Ця ТП своіми промовами допомагає ***** та його людожерам, навіть не підозрюючи про це.

А ось така «отчаявщаяся *********» буде обурюватись, що Україна на не проливає сльози за їхнім бутербродним, якого ця Люля сама відпустила у лапи *****. Шоб ви всі там провалились, імперці грьобані.
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28.02.2024 23:00 Ответить
 
 