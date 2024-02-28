Вдова Навального выступила в Европарламенте: С Путиным нельзя договариваться, вы имеете дело не с политиком, а с монстром
С российским диктатором Владимиром Путиным нельзя вести переговоры, нельзя договариваться с убийцей и тираном.
Такое мнение высказала вдова Юлия Навальная в своем выступлении в Европарламенте в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Публичное убийство еще раз показало, что Путин способен на все, и что с ним нельзя договариваться... Вы не сможете навредить Путину, приняв очередную резолюцию или расширив очередной пакет санкций, ничем не отличающихся от предыдущих. Вы не сможете победить его, думая, что он принципиальный человек, у которого есть мораль и правила. Он не такой, вы имеете дело не с политиком, а с монстром", - отметила Навальная.
По мнению вдовы оппозиционера, Путин является лидером организованной преступной группировки, поэтому нужно бороться, прежде всего, с приближенными к нему друзьями и соратниками, которые "хранят мафиозные деньги".
"Мы должны бороться с преступной группировкой, и политическая инновация здесь состоит в том, чтобы применять методы борьбы с организованной преступностью, а не дипломатические ноты, расследовать финансовые махинации, а не делать заявления о беспокойстве", - добавила она.
Навальная отметила, что Путин должен ответить за то, что он сделал с Россией и ее мирной соседкой.
Голосование за резолюцию по убийству Алексея Навального и необходимости действий ЕС в поддержку политических заключенных и угнетенного гражданского общества в России должно состояться в Европарламенте 29 февраля.
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"Вторая смєна! Вторая смєна!"
(хф "Фантомас разбушевался"
Навальная хорошая
русскаяженщина
пи-си: з нею треба мати справи, бо вона зараз реально на чолі російської опозиції
Не дивно, що нашим населенням керують обрані цим населенням зеленські, єрмаки, татарови.
Такі зави тієї сучки формують думку що русськіє харошіє - путєна памагітє убрать і памагітє встать с калєн харошім русськім.
Гидота під назвою Рассєя повинна здохнути та розвалитись на національні держави.
В цей період точно впаде завзятість рашистського біосміття на фронті.
Ізраїль не питає "чия Палестина"
Тому в нас і "рашаопозиції" зовсім протилежні цілі
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Немає на росії ніяких опозиціонерів, є лише вороги режиму.
Наприклад, навіщо Саакашвілі повернувся додому?
пусть у нее все получится...
Якщо бояться визнати росію країною-терористом, то нехай борються як із мафією.
Може ЗЄ стати вдовою...
А ось така «отчаявщаяся *********» буде обурюватись, що Україна на не проливає сльози за їхнім бутербродним, якого ця Люля сама відпустила у лапи *****. Шоб ви всі там провалились, імперці грьобані.