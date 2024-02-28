48% призывников не готовы мобилизоваться. Их пугают плохие командиры, плен и неопределенность сроков службы, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Почти половина мужчин призывного возраста не готовы мобилизоваться – 48,1%. 35% мужчин готовы присоединиться к ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует социологический опрос исследовательского агентства Info Sapiens, проведенный по заказу агентства журналистики данных Texty.org.ua.

Социологи пытались также выяснить не только готовность украинских мужчин входить в ряды ВСУ, но и мотивацию их решения.

Среди основных причин, демотивирующих украинских мужчин идти в ВСУ, опрошенные называли недостаточное материальное обеспечение (65,6%), возможность получить инвалидность или умереть (64,1%), неопределенность сроков службы (63,8%) и вероятность попасть к плохому командиру (59,6%).

Исследование также показало: вероятность попасть к "плохому" командиру опрошенных пугает больше, чем плен - 59,6% против 50,8%.

71% опрошенных, комментируя мотивацию, заявили, что основной мотив – защищать страну и своих родных (71%), а также мстить и уничтожать врага (64,6%).

А вот доходы, согласно результатам опроса, не играют ключевой роли в мотивации идти в армию – они влияют на мотивацию мобилизоваться только у 33% опрошенных. Половина опрошенных декларирует готовность служить, если поступит повестка – 50,5%.

Из ответов на вопрос о том, как изменится ситуация на фронте в течение следующих шести месяцев, опрошенные показывают высокий уровень неопределенности. И хотя в текущей ситуации большинство склонно давать сдержанно оптимистическую оценку, в будущем 23% респондентов не смогли принять какую-то четкую позицию: 36% считали, что ситуация несколько или значительно улучшится, 20% — несколько или значительно ухудшится, 21% — не изменится.

В частности, по мнению респондентов, на эффективность ВСУ в этом году будут негативно влиять коррупция в Минобороны (46,2%), нехватка вооружения и боеприпасов (35,7%), усталость общества от войны (29%) и уменьшение военной помощи от партнеров (22,3%).

А возможное улучшение ситуации в 2024 году респонденты связывают с увеличением военной помощи от международных партнеров (51,9%), расширением собственного производства оружия и боеприпасов (46,2%), сплоченностью украинского общества (39,8%).

Для исследования была сформирована выборка, пропорциональная мужскому населению в возрасте 18–55 лет в населенных пунктах не менее 50 тыс. жителей. Выборка пропорциональна региону и размеру населенного пункта довоенного уровня согласно данным Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2022 года. В рамках опроса был применен метод CAWI (панельный онлайн-опрос). Общее количество опрошенных – 400 человек.

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