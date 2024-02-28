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Новости Война
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опрос (2651) мобилизация (2613)

48% призывников не готовы мобилизоваться. Их пугают плохие командиры, плен и неопределенность сроков службы, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Почти половина мужчин призывного возраста не готовы мобилизоваться – 48,1%. 35% мужчин готовы присоединиться к ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует социологический опрос исследовательского агентства Info Sapiens, проведенный по заказу агентства журналистики данных Texty.org.ua.

Соціологія

Социологи пытались также выяснить не только готовность украинских мужчин входить в ряды ВСУ, но и мотивацию их решения.

Среди основных причин, демотивирующих украинских мужчин идти в ВСУ, опрошенные называли недостаточное материальное обеспечение (65,6%), возможность получить инвалидность или умереть (64,1%), неопределенность сроков службы (63,8%) и вероятность попасть к плохому командиру (59,6%).

Исследование также показало: вероятность попасть к "плохому" командиру опрошенных пугает больше, чем плен - 59,6% против 50,8%.

Соціологія

71% опрошенных, комментируя мотивацию, заявили, что основной мотив – защищать страну и своих родных (71%), а также мстить и уничтожать врага (64,6%).

А вот доходы, согласно результатам опроса, не играют ключевой роли в мотивации идти в армию – они влияют на мотивацию мобилизоваться только у 33% опрошенных. Половина опрошенных декларирует готовность служить, если поступит повестка – 50,5%.

Соціологія

Из ответов на вопрос о том, как изменится ситуация на фронте в течение следующих шести месяцев, опрошенные показывают высокий уровень неопределенности. И хотя в текущей ситуации большинство склонно давать сдержанно оптимистическую оценку, в будущем 23% респондентов не смогли принять какую-то четкую позицию: 36% считали, что ситуация несколько или значительно улучшится, 20% — несколько или значительно ухудшится, 21% — не изменится.

Соціологія

Соціологія

В частности, по мнению респондентов, на эффективность ВСУ в этом году будут негативно влиять коррупция в Минобороны (46,2%), нехватка вооружения и боеприпасов (35,7%), усталость общества от войны (29%) и уменьшение военной помощи от партнеров (22,3%).

Соціологія

А возможное улучшение ситуации в 2024 году респонденты связывают с увеличением военной помощи от международных партнеров (51,9%), расширением собственного производства оружия и боеприпасов (46,2%), сплоченностью украинского общества (39,8%).

Соціологія

Для исследования была сформирована выборка, пропорциональная мужскому населению в возрасте 18–55 лет в населенных пунктах не менее 50 тыс. жителей. Выборка пропорциональна региону и размеру населенного пункта довоенного уровня согласно данным Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2022 года. В рамках опроса был применен метод CAWI (панельный онлайн-опрос). Общее количество опрошенных – 400 человек.

Читайте также: Будем вынуждены отступать, пока у украинской армии не будет вооружения и человеческого ресурса, - Гудыменко
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Топ комментарии
+36
А як на рахунок цього? Не лякає?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента.

28.‎02.‎2024 735 доба війни

34 дoби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Результати деструктивних дій у військовій сфері влади Зеленського вже видно на всіх штабних картах. З моменту звільнення Залужного ЗСУ втратило позиції на 220 кв. км .
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28.02.2024 14:42
+30
Ніяких нормальних і розумних мобілізацій не буває "по-опрєдєленію", бо завжди

мобілізують на війну, де вбивають
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28.02.2024 14:40
+28
Потрібно відкрити кордони і дозволити виїхати усім хто не хоче тут жити. А то перетворили країну на зону, чоловіків на рабів і розказують маячню про Батьківщину і патріотизм, нуа хто хоче на фронт - вперед.
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28.02.2024 15:17
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Зовсім не приймаю ваші матюки в відкритому спілкупані Так роблять тільки кацапи Хотя питання правильні Але зам вам також одне питання ,а що буде з українцями коли рашка переможе? Коли ви будете безбатченки на колінах,коли забудете свою історію. звичаї,мову. Коли будете повністю безправні? Ви над цим задумувались Не кожний українець стане на коліна і не буде рабом.
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28.02.2024 22:54 Ответить
Це все перекреслює одне єдине все що в опитуванні,це ОЗБРОЄННЯ !
Якби люди знали і чітко розуміли що замість людського м'яса буде зброя зовсым би інша була ситуація в армії.Без ракет і дальнобійної зброїі з автоматами не побігашш проти арти і авіації,навіть в супер пупер снарягі.І воєнним по факту потрібне одне ЗБРОЯ.Чим скоріше вона буде в повному обсязі тим скоріше закінчиться війна.а не класти людей за нестачею зброї.Це не 41 рік,люди не розуміють де наш ВПК де наші як мінімум ракети де наша зброя чим займається МОУ чим займається промисловість яка повинна працювати на армію.Чому на 3 рік війни ми з протянутою рукою.Чому бізнес і виробництво не переорінтовано хоча б на 50% під випуск продукції ЗСУ.
Ми так воювати будемо десятиліттям і тоді це закінчиться все дуже погано.Тому люди не хочуть не вмотивоавані бо гинуть не вступивши навіть в бої.
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28.02.2024 16:24 Ответить
Люди все розуміють.
Люди бачать що зелені виконують Оманський сценарій і здають Україну.
Не вийшло Київ за три дня ,то здадуть за три роки
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28.02.2024 19:54 Ответить
може й розуміють, але нічого не роблять... Зато при тому, що творить зелене шапіто наші високоінтелектуальні люди критикують штати і європу бо нам гроші не дають!!! озволю запитати, а хто ж забов'язаний нам щось допомагати?
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28.02.2024 21:26 Ответить
В Україні має діяти законодавство "Перемоги":
1) Суцільна мобілізація всіх чоловіків призовного віку з наступним розподілом на дві категорії - "воїнів", тобто військовослужбовців, хто воює в збройних силах, і "робітників", хто перебуває в лавах трудової армії;
У всіх, хто віднесе себе до трудової армії і залишаються на попередніх робочих місцях чи у статусі самозайнятої особи, що не пов'язані з оборонкою, утримується 50% від заробітку, але не нижче мінімалтної зарплати, які йдуть на виплати грошового утримання першої категорії воїнів. Всі хто не має роботи (потрібного доходу) в будь-який час можуть бути відряджені згідно спеціальності і за станом здоров'я на будь-яке підприємство, установу чи організацію в любій контрольованій українським урядом частині України. А самовільне залишення місця служби прирівнюється до дезертирства;
2) Будь-яке будівництво в Україні, крім оборонного призначення , заморожується.
Вся будівельна техніка підприємств, що володіють ліцензіями на проведення БМР, реквізується на користь інженерних військ, а працівники будівельних компаній мобілізуються у трудову армію.
Цементні заводи і комбінати ЗБК переходять в управління МОУ, виконуючи оборонні замовлення;
3) місцеві бюджети включаються до складу "Єдиного оборонного бюджету України", всі витрати, крім оборонного призначення і на підтримання інфраструктури, забороняються;
4) спрощується видача ліцензій підприєсмствам на виробництво зброї (озброєння) і ***********;
5) відміняються всі митні й інші контролюючі перепони для імпорту продукції й товапіа подвійного призначення;
6) спецоблік в правоохоронних органах й інших силових структурах скасовується. З усіма співробітниками підписується контракт, в якому є зобов'язання про участь в бойових діях не менше трьох місяціа впродовж одного року служби.... і т.д.
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28.02.2024 16:52 Ответить
Стесняюсь спросить, а вы по гендеру кто? Явно же не мужик и ни в первую и ни во вторую категорию не собираетесь с такими идеями
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28.02.2024 17:04 Ответить
Та ні, насправді виглядає наче непогані ідеї, хоч і ідеалістчні, бо цей складний механізм мав би бути опрацьований військовими та економічними спеціалістами, а не с зеленими ідіотами, бо вони зіпсують усе своєю некомпетентністю а інше розкрадуть.
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28.02.2024 17:38 Ответить
Ну так, смотрите сколько у Линии свободного времени такие простыни печатать, а могла бы личным примером трудомобилизоваться на какое-то оборонное предприятие рабочей, на переработки оставаться, ждать когда зарплату небольшую заплатят несмотря на задержки.
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28.02.2024 18:02 Ответить
А в тебе є інший варіант?
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04.03.2024 17:41 Ответить
Почніть віддавати 50% своєї зарплатні
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28.02.2024 20:24 Ответить
Ця пані,мабуть не в курсі,що ми і так віддаємо 50 відсотків своє зп. З усіма ПДФО,ЄСВ,акцизами,ПДВ при покупках,податках на землю і ще багато інших. Ідея в цілому хороша,але в деталях - таке собі. Диктатура,яка спричинить ще більший відтік населення з країни.
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28.02.2024 22:27 Ответить
Все правильно, але для того потрібно мати розум та волю. Ані першого, ані другого у наших "лідерів" немає.
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04.03.2024 17:40 Ответить
Як змазано написано про грошове забезпечення. Тіпа не головне, або не в перших рядах. Тобто знову навішати лапші цивільним. Коли в кінцевих числах лютого 22 року до нас почали долучатися добровольці, то я їм розтолковував про їхнє грошове забезпечення коли, як, скільки і тому подібне. Що полагається, а що ні. Тоді всі як один говорили, що гроші їм не треба і тут вони не за гроші. А через пів року вже сварилися чого не доплачують по півтори тисячі. А я кажу їм, так ви ж всі казали, що гроші вам не треба, а тепер де півтори тисячі. А вони кажуть, що вони думали, що йдуть на війну і за пару місяців всіх кацапів розфігачать. Про що це говорить? А про те, що без адекватного грошового забезпечення неможливо підтримувати боєздатність належного порядку самого себе. Не те що підрозділу. За Порошенка також була пісулька як листівка, що гроші, то не головне. Солдат це покликання, а не про гроші. Ну тіпа прирівняли солдата до вчителів, лікарів і тому подібне. Оце іде вкид знову. Що гроші, то не основне. Без нормальної зарплати ну пару місяців можна і протягнути, але не роками. Рєзнік знав, що робив, коли вихвалявся що економить на солдаті. Ха ха ха.
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28.02.2024 17:04 Ответить
Знайомий на нуле купував собі необхідне за бойові гроші - навіть те, чім його мала забезпечити держава. При тому, одного разу він уходив на завдання - так його командир, якій іноді тижнями не з'являвся на позиції, нарахував йому, нібито він був на полігоні - тобто, 20% бойових собі в кишеня.

Я розумію, що так не скрізь, та й у того знайомого були попереду гарні командири - але тенденція.
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28.02.2024 18:11 Ответить
на передовой платят по 120 000 грн.
этого вполне достаточно чтобы купить хороший тепловизионный прицел и хороший броник. а вообще деньги там негде и некогда тратить.
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28.02.2024 18:17 Ответить
а тем временем улыбчивый резников в пенсне гоняет по капиталистам и тоже думает так-же. С какой стати кто то должен себе на передовой что то покупать?
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28.02.2024 18:50 Ответить
потому что на передовой понимаешь, что жизнь у тебя одна и большинство ночей приходиться наблюдать, чтоб к тебе не подошли.
могут выдать тепловизор не очень хороший, яркий, с низким разрешением матрицы и слабой оптикой. поэтому лучше самому позаботиться о своей жизни и купить хороший тепловизионный прицел (на этом лучше не экономить) и пристрелять его на своем автомате.
чтоб при возможности подпустить кацапа ближе, прицельно его застрелить, а позже, когда будет возможность забрать трофеи.
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28.02.2024 19:54 Ответить
Як ви собі уявляєте знаходження на передовій? Як в кіно гарячі голови 2. Став з кулеметом і хєряч, поки гільзи по шию не засиплять. І так 30 днів підряд? Грошове забезпечення виплачується пропорційно дням проведеним в бойовому зіткненні. Тобто якщо ти в місяці 15 днів на нулі, то платять 50 к. А за інших 15 днів не на нулі лише 15 к. Солдату треба хоч би раз в місяць помитися, постіратися, сходити в туалет. Просто поспати на ліжку хоча б. То за це платять 1 к. за день, а не 3 к. Це просто якщо нормальний командир, то він проведе тебе по паперах що ти всі 30 днів був окопі. А фактично групи в окоп заходять на декілька діб, потім виходять на ропи і далі. Їх міняють інші і так по колу. Добре що командир проводить по бухгалтерії і тих, хто вийшов форму у норм. вигляд привести. У нас наприклад платять виключно за бойовий вихід. Так що 100к. в місяць це проблема. Наприклад в Польщі без бойових досвідів, виходів, мирна служба офіцер так само заробляє 120 к. Сидячи на дивані. І не вважає це достойною оплатою. Так що тих 120 тисяч це сміх серед військових інших країн. Навіть не воюючих. У кацапів забезпечення краще ніж в нас. І людей, і запчастин, і техніки, і грошей і БК. По всім показникам. Проте в нас суддям наприклад іде забезпечення на рівні провідних країн світу. І тихо, спокійно. Ніхто не обговорює і не проводить опитувань. Просто тупо платять з бюджету за нульову діяльність і все. Ха ха ха.
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28.02.2024 19:55 Ответить
у нас те, кто отдыхает после дежурства недалеко в ближайшем селе числятся, как резервная группа.
за пределы села почти не выезжают.
в случае наступления кацапов, при угрозе прорыва фронта они выдвигаются на подмогу.
поэтому всем платят по сотке боевых.
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28.02.2024 20:10 Ответить
Так я про це. Я не бачив жодного. Хто 30 днів провів в окопі. І так 2 роки поспіль. У вас возить вам членосос, а в нас є свої колеса і ми самі себе затарюємо всім, чим треба. Тому витрачати є де гроші. І є на що. А кожному окремо возить. Це просто хєрня. А помитися де? Якщо недалеко від нуля, то значить і з водою проблеми. Я колись просто витерався вологими серветками. Це також таке собі. Ха ха ха.
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28.02.2024 22:32 Ответить
Та не пояснюй їм, тут же народ не хоче знати, як там справді на фронті. Вони намагаються приховати свій страх і небажання воювати різними реальними та вигаданими причинами.
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28.02.2024 23:30 Ответить
я максимум в окопе был десять дней подряд.
питьевую воду завозят.
мыться в воде с колодцев в вёдрах-тазиках. так себе, но это не дома. привыкаешь.
запасные трусы-носки можно заказать по интернету через старлинк.
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29.02.2024 07:29 Ответить
вопрос в том, что на нас напали, а не наоборот. Уходите с окопа, идите домой. Вам больше жить останется после этого? не думаю.
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29.02.2024 01:03 Ответить
Цікаво, а де солдат візьме цигарки? Він що бере з собою 3 блоки в баул, куди із необхідних речей ніхєра не влазить. А якщо навіть і бере, то йому через місяць треба з'їздити в магазин по туалетний папір. Чи це все йому ротний привозить? Кожному окремо. Чи в нас солдати тільки і роблять що місяць стріляють. Навіть в туалет не ходять, так стріляють. Може ще і не їдять, бо тільки стріляють. Їжа де береться на нулі? Чи солдат бере одразу 30 сухпаїв і їде на місяць без туалетки. Дійсно нафіг взагалі щось платити, бо витрачати нема де. Ха ха ха.
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28.02.2024 20:10 Ответить
из магазина можно заказывать что-то платно, деньги (ориентировочную сумму) переводят на карточку водителю либо помощнику-членососу старшины роты).
заказы привозят раз в день, либо раз в два дня вместе с едой и б/к.
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28.02.2024 20:16 Ответить
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29.02.2024 00:48 Ответить
Чомусь про "рівноправність" ніхто не згадав.
Коли мобілізувати почнуть і багатих, то охочих з бідняків побільшає.
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28.02.2024 17:51 Ответить
Деяким біднякам тут є що втрачати, може і набагато більше, ніж деяким багатіям.
Якщо в нього завод, наприклад, то згоден. А якщо він якийсь умовний айтішник, в якого "ні кола, ні двора" і всі гроші в крипті, чи в іноземному баку, то бідний селянин, у якого пара хат та ділянка соток в 100, буде більш мотивований все це захищати.
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28.02.2024 18:14 Ответить
Пару хат еще и гектар земли, это не бедный селянин, это бедный айтишник, который столько не заработает. Это больше миллиона только за землю...
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28.02.2024 18:33 Ответить
Лякає то що їм пох..й, скільки хлопців лягло, це кацапська школа, ти дурак а я Бог
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28.02.2024 18:47 Ответить
Сцикуни, блеать. Взагалі, нічого не змінилося - є бажання, то шукаєш можливості. Обісцявся - шукаєш виправдання... Огидно
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28.02.2024 18:54 Ответить
Вертайся в Луганськ. Там тобі дадуть все. В першу чергу, повістку)))
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28.02.2024 23:26 Ответить
Після тебе, Анатолій.

До речі, ми сміялися, що в орків примусова мобілізація. Тепер у "вільній" Україні полюють на чоловіків як на диких звірів.
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29.02.2024 07:57 Ответить
Гімно-питання: валіза-вокзал і мандруй дє краще
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29.02.2024 06:27 Ответить
Ага. Хтось мене відпустить із "вільної " України????
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29.02.2024 07:58 Ответить
Не хочете мобілізуватися? - а хто за вас буде захищати Батьківщину, хай інші йдуть та помирають, а ви, падлюки, будете вигрівати сідниці на диванах. Ось якраз таких і треба призвати та на найбільш небезпечні дільниці, такі громадяни нам не потрібні, це потенційні зрадники-вороги.
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28.02.2024 19:12 Ответить
так чому б просто не випустити цих людей з цього гетто яке перетворилось на корумповану помийну яму з народом у яких мізки на вишиванку перетворились? Якщо такі громадяни вам не потрібні, то позбавте громадянства, упевнений половина самі вам в морду кине паспорт... А ви вперед захищайте свою батьківщину, вот якраз скоро контрнаступ ваш патрон анонсував.... Може і кордони 91 року будуть, але тут питання ви до Румунії теж виставляти претензії будете?
Ви ж так легко розказуєте як потрібно людям йти воювати!!!
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28.02.2024 21:38 Ответить
А як особа без громадянства України виїде з України і тим більше, в'їде в ЄС? Кому ви, бидло космополітичне, потрібні? Заодно і від дипломів/квартир/паїв українських відмовтесь, Ок? Щось не чув про бажаючих позбутися українського громадянства в реалі, всі такі круті і радикальні лише на форумах. А як тільки Тису перепливають, зразу показують свій український паспорт румунським прикордонникам.
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28.02.2024 23:21 Ответить
ну дивись поперше коли люди в такому випадку стануть АПАТРИДАМИ, ви клоуни кончені зробите їх автоматично політичними біженцями, з чим як на мене в правових державах ЄС проблем небуде. А по друге це вже справа людини чи хоче вона чи ні....
Диплом український ітак вшива карточка від якої толку як від козла молока, тим паче в інших державах (щось потипу Еретреї в рахунок не беру)... Квартири можеш собі забрати, але і тут загвоздочка) ви ж недоумки забуваєте що більшість паїв і квартир люди діставали ще в СРСР, тому те що совок розпався і ми опинились в цій країні не більше ніж погрішність, випадок!!!
Тож є різниця між перепливанням Тиси, і статусом АПАТРИД !! А про все інше дуже не філосовствуй, бо ні паї, ні квартири до України мають лише територіальне відношення!!!
Тож гундось скільки влізе і сри патріотичним лайном в коменти, толку всеодно малувато
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28.02.2024 23:44 Ответить
вас самого от себя не тошнит??? прочитал, аж блевать захотелось...
сколько го*на в Украине живет...
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29.02.2024 01:05 Ответить
мене тошнить від імені Женя... А ще чутка від Нідерландів. А що? У вас є якісь висєрні запитання?
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29.02.2024 01:34 Ответить
А тобі не треба воювати? Хтось за тебе це повинен робити? Ти готовий жити під владою русні? Щоб діти та онуки твої теж жили під владою русні? Ти розумієш що тут буде коли русня прийде? В кращому випадку репресії, в найгіршому підеш з поляками воювати, а не схочеш- пустять "в расход". Українську "примусову" мобілізацію будеш згадувати зі сльозами на очах. Вот дійсно, які ти бачиш варіанти, що пишеш таке?
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04.03.2024 17:51 Ответить
Що тобі не зрозуміло в словах про те, що мені й громадянство України непотрібне і як перспектив так і подальшого майбутнього я тут не бачу? Я не проти якщо мене позбавлять громадянства яке я не вибирав .... Я нікого не посилав, і нікого не заставляв воювати за донбас, за кордони 91 року чи за крим тим паче з прапорцем США..... Мій дідо зробив помилку коли вернувся в СРСР після 2 світової бо хотів дому, я б цю помилку виправив, бо 32 роки спостерігаю як ''мудрий'' український народ вибирає то гавно то засрану тріску, то тепер взагалі скумбрію по 8.... Тож дякую, а ви хочете воюйте, щочете не воюйте ваше право, тут же ''демократія'', тож це ваше право)......
А я віддам перевагу тому, щоб якщо мої діти ще здогадуватимуться що мають відношення до України, то внуки б точно про це незнали!!!
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04.03.2024 18:50 Ответить
Зрозуміло. Хтось тобі винний що все ******. Ти тут ні до чого. І твій дід тут не до чого. Тобто, твій дід тут жив, твої батьки тут жили, ти тут жив, але винуваті хтось інші.
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05.03.2024 12:04 Ответить
Міша ти дурак? Цікаві висновки зробив, достойні українця).... Хотя з ким я говорю, войовничо-патріотичні герої битви за дивану подушку.... Ви жалюгідні, як і ЦЕ.....
Нікого я не звинувачую, бо не спорідньою себе з українцями яким винна то Європа, то США то ще хтось, бо в них війна....І тим паче я ж не вибирав щоб родитись в ЦЬОМУ, можливо ти свідомо вибрав але я ні.... Тож всього тобі поганого, бо йолопи такий як ти не зрозуміє що таке коли батьки хочуть жити в ЦЬОМУ, а син вважає, що хоть день перебування в ЦЬОМУ це каторга.....
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05.03.2024 12:13 Ответить
І до справи ти псевдо патріот, я тут не жив вже давно і те що я зараз тут не більше ніж чиста випадковість.....
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05.03.2024 12:14 Ответить
А які ще можуть бути настрої, якщо: 1. гундосе ***** як не робило фортифікації для ЗСУ, так і не збирається їх робити, 2. головкомом є замість Залужного кишеньковий єрмаківський м'ясник з великою історією поразок, 3. ніхто не збирається вирішувати питання справедливості мобілізації, 4. безліч бездарних командирів ніхто не збирається чіпати, 5. тотальний ******* з пораненими і інвалідами війни, на яких всьому чиновницькому біосміттю насрати, тільки розростається... Будь-яка розумна людина аналізує умови, які для неї створюють ті, від кого буде залежати її життя
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28.02.2024 19:14 Ответить
Ти в більшості правий. Але, чому ви всі в тилу всцикаєтесь і шукаєте виправдань, а ЗСУ воює? Не дезертирують і не здаються масово в полон, хоча , є окремі випадки. Чи ти думаєш, що ми тут менше тебе знаємо реальну ситуацію на фронті? Якщо що, то я - 128 ОГШБр. Оріхів.
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28.02.2024 23:24 Ответить
Так питання не вирішиться. Не усі згодні воювати за будь яких умов. Якщо війна, тоді це повинно стосуватися усіх без винятку, в тому числі влади(в першу чергу), яка повинна воювати на своєму фронті, а не перейматися рейтингами та тупим піаром. Якщо вони на це не спроможні - нехай передають владу тим, хто спроможний. З цього треба починати, бо якщо верхівка не здатна вести нас до перемоги, то перемоги не буде. На одному героїзмі та самопожертви простого народу, не виїдеш
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04.03.2024 17:58 Ответить
До зауважень варто було б прислухатись. Але кому...
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28.02.2024 19:51 Ответить
ну ви що хочете щоб наш сонцесяйний, найвеличніший лідер ********** опустився до чогось що хоче плебс? Ще й єлдак йому не дозволить, ато негоже блазню шаритись у справах презеденських....
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28.02.2024 21:41 Ответить
Армія - це зріз суспільства . 66 % олігофренів підтримують керування армією - блазнем ,який ніколи не служив і не вчився військовій справі . То як маленька на 66 % -совєцька армія має пермогти велику совєцьку армію ?
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28.02.2024 20:01 Ответить
ніяк, по оманському плану перемога не потрібна....
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28.02.2024 21:23 Ответить
Воює 34% армії. А, може, й менше.
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28.02.2024 23:25 Ответить
Так почему пополнение на передок идет прямиком из гражданских, а не из этого "обеспечения"?

Я думаю условный 55-летний Мыкола-водитель газели, с бОльшим удовольствием занимался бы своим привычным делом для армии, чем кряхтя и кашляя лез в окоп.
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28.02.2024 23:59 Ответить
А російські танки у Києві, не лякають? А сотни смертей мирних жителів і дітей, не лякають? А куля за "Слава Україні", не лякають!? Якщо ми самі не зупинемо навалу русівської орди на Україну, нас просто не стане як нації, а російські солдати питимуть у Празі пиво і їздитимуть по Берліну на танках! Кого ще тут це не лякає, га!!!???
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28.02.2024 23:16 Ответить
Гарні лозунги для домогосподарок
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29.02.2024 01:00 Ответить
Нещодавно футбольні фанати звернулися з заявою до українського народу, де зокрема ставлять питання ухилянтам:
-а що ти зробив для того щоб Україна була сильною, процвітаючою державою з ********, боєздатною,забезпеченою новітньою зброєю армією?
-а що ти зробив щоб у владі не було продажних,корумпованих, бездарних політиків?
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28.02.2024 23:19 Ответить
А що зробили вони?
Зручно перекладати пройоьи на тих хто квзди дати не може?
Не до рішал, які повинні будувати укріплення, не до МО, яке повинно надавати снаряди а не всяких рєзнікових.
Що ті патріоти, зробили щось, вирішили чому Баканов не запобіг розмінування півдня? Чому при яйценосному крали десятками мільярдів?
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28.02.2024 23:39 Ответить
Просрали все.
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28.02.2024 23:40 Ответить
До влади їм звертатися ссикотно, чому на третій рік війни, у нас такий безлад?
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04.03.2024 18:00 Ответить
Як же, усі ці оцінщики суспільних опитувань та визначень, скучили за таборами ГУЛАГУ від московії!! Там їм звичніше ніж Батьківщину захищати!! Гадять в Україні та Українцям, як тільки можуть, прикриваючись своїм же лайном…
А в таборах, мордовських ГУЛАГУ, до них розум дійде, без результатів соцопитувань…
Захищаймо Україну та свою Родину!! Бо буде трагедія..
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29.02.2024 08:18 Ответить
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