Непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью из-за "экономической блокады со стороны Молдовы". ВИДЕО
Непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась за помощью к России.
Об этом сообщило пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
В сети публикуют видео со "съезда депутатов".
По данным росСМИ, непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью "в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы".
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+62 A San
показать весь комментарий28.02.2024 14:47
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показать весь комментарий28.02.2024 14:52
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Як гадаєте, вони якось долучаться до розв'язання проблеми?
сейчас кацапская приднестровская группировка является законной военной целью и фактически находиться в котле.
уже давно можно было демилитаризировать этот гнойник, захватить немного арты, танков, снарядов, пополнить обменный фонд, дать возможность чтоб Молдову приняли в НАТО.
мне больше всего нравиться турецкий пример в карабахе с байрактарами.
Странно это...