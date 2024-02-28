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Молдова (1835) Приднестровье (635) россия (93025)

Непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью из-за "экономической блокады со стороны Молдовы". ВИДЕО

Непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась за помощью к России.

Об этом сообщило пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

В сети публикуют видео со "съезда депутатов".

По данным росСМИ, непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью "в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы".

РИА Новости

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Топ комментарии
+62
Зачистить треба було ще 22 року, поки кацапи не знали,куди бігти.
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28.02.2024 14:47
+44
"у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови"

зі сторони України немає блокади ?
ЗЄльоні зовсім охрєнєлі ?
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28.02.2024 14:48
+40
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28.02.2024 14:52
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Санді пропонували в 2022р пришльопнуть те пнр . та вона хотіла і рибку зїсти і на х сісти, як всі малдавани. ну от Санду - тримай.
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28.02.2024 16:02 Ответить
Проблема тільки наростає.І цю проблему нам хочеться чи ні прийдеться вирішувати воєнним шляхом.І чим скоріше ми це усвідомимо тим краще.
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28.02.2024 16:14 Ответить
А румунам?

Як гадаєте, вони якось долучаться до розв'язання проблеми?
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28.02.2024 17:47 Ответить
Вряд ли. Только с разрешения тетки Наты( читай США). А этим инвалидам сейчас точно не до Бессарабии. Они даже не знают, что это такое.
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28.02.2024 18:02 Ответить
Скоріше як підримка не більше.
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28.02.2024 21:00 Ответить
путін вже підготувався, з"їзд це формальність і напасти можуть будь-коли
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28.02.2024 16:30 Ответить
Економічна блокада? Знову їсти не дають?
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28.02.2024 16:33 Ответить
Придністров'я, покойся з миром!
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28.02.2024 16:39 Ответить
и шо дальше ? там одно только одесское тро тирасполь захватит, если они дернутся
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28.02.2024 17:14 Ответить
Буданга знову зганьбилась.

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28.02.2024 17:42 Ответить
кацапы вам ничем не помогут. помощи нужно просить в Украины, взамен на оружие и гарантии безопасности.
сейчас кацапская приднестровская группировка является законной военной целью и фактически находиться в котле.
уже давно можно было демилитаризировать этот гнойник, захватить немного арты, танков, снарядов, пополнить обменный фонд, дать возможность чтоб Молдову приняли в НАТО.
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28.02.2024 18:01 Ответить
А може така карта і розіграється.Молдова нехай атакує,а ми пообіцяємо що не буде масового знищення кацапів,а тільки тих хто не складе зброю і не знищить публічно всі паспорти крім молдовського.Потім демілітаризація,декацапізація,все озброєння і БК нам,і Молдові,яка вступає в ЕС,НАТО,і взагалі куди хоче
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28.02.2024 19:57 Ответить
Молдова не може атакувати, в неї менша армія.
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28.02.2024 20:15 Ответить
единственные, кто может помочь Молдавии это Украина либо Румыния (только не прямо а гибридно ихтамнетами).
мне больше всего нравиться турецкий пример в карабахе с байрактарами.
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28.02.2024 20:57 Ответить
Окупована територія Молдови.
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28.02.2024 18:15 Ответить
після приєднання "пмс" до московії Україна має повне право окупувати та анексувати те придністров'я. молдавія вже давно відмовилася від цього регіону.
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28.02.2024 18:17 Ответить
анексувати це совково-кацапській гнійник Україна не має права, а ось допомогти Молдові його добре прочисти від кацапського окупаційного лайна і ************* - так має право !!!
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28.02.2024 19:17 Ответить
чого це окупувати та анексувати... ЗАБРАТИ СВОЄ
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28.02.2024 22:39 Ответить
Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика) - автономна республіка у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української РСР . Проіснувала з https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 12 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 до https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 2 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року. Включала лівобережну частину ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Придністров'я ) і частину ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .
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28.02.2024 22:43 Ответить
Мешканцям Приднєстровья треба максимально детально показати ЧИМ закінчується кацапська допомога ... на прикладі Донбасу
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28.02.2024 18:33 Ответить
Украинский сценарий,один к одному!
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28.02.2024 18:46 Ответить
Схоже що рашисти готуються до Гляйвіце 2!
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28.02.2024 19:02 Ответить
Забули звернутися у Лігу захисту сексуальних меншин.
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28.02.2024 20:36 Ответить
. А бабуїни чекають від них "жесті" - і щоб всі хором співали - ми смєло в бой пойдьом в борьбє за ЕТО.
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28.02.2024 22:05 Ответить
Дайте приднестровцам Рпг, чтобы они нах уничтожили склады. Или дайте им миллион чтобы они нах уничтожили склады. Они не приняли декларацию о присоединении, потому что вменяемые. С ними надо работать, чтобы выгнать рашистов
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29.02.2024 07:05 Ответить
Приднестровье полностью русскоязычное... Да и в зале сидят "три инвалида" в сельском клубе...
Странно это...
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29.02.2024 08:38 Ответить
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