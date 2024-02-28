Непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью из-за "экономической блокады со стороны Молдовы". ВИДЕО

Непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась за помощью к России.

Об этом сообщило пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

В сети публикуют видео со "съезда депутатов".

По данным росСМИ, непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью "в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы".

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