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задержание (6651) Польша (8154) Ткач Михаил (131)

Польская полиция объяснила, почему задерживала журналиста Ткача: Хотели установить личность и проверить причину пребывания

ткач

В польской полиции рассказали подробности задержания журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором у польско-белорусской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.

Так, "обеспокоенный житель" сообщил полиции, что двое мужчин в течение двух дней находились в автомобиле у путей, фотографировали и запускали дрон.

"Принимая во внимание внутреннюю безопасность государства, а также тот факт, что железнодорожные пути, особенно на территории пограничных воеводств, являются стратегическими местами с точки зрения безопасности, сотрудники полиции вмешались против указанных лиц", - отметили в полиции.

Там заверили, что все действия по выявленным лицам были направлены "на установление их личности и тщательную проверку причины их пребывания на железнодорожной развязке".

"После проверки документов, осмотра содержимого багажа и составления соответствующей документации о совершенных действиях, мужчины покинули помещение Окружного управления полиции в Лукове. Все документы и вещи им вернули. Ни один из мужчин, в отношении которых проводились мероприятия, не заявил сотрудникам полиции о повреждении их снаряжения" , – добавили в полиции.

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Также правоохранители заявили, что во время проведения мер в отделении полиции сотрудники поддерживали связь с представителями консульства Украины в Польше.

"Ситуация, сложившаяся за нашей восточной границей, обуславливает повышенную бдительность как со стороны служб, так и со стороны общества. Мы должны помнить, что на территории нашей страны могут происходить разного рода провокации, поэтому необходимо действовать быстро", - подытожили в полиции.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" сообщило о задержания журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Беларуси. Ткача и его коллега отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для решения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция Польши заявила, что не задерживала украинских журналистов
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Топ комментарии
+45
А чому ж не затримують біля кардону @ невідомих@ які ріжуть шини та блокують кордон?
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28.02.2024 15:38
+31
А відео з натільних камер буде? Бо здається хтось бреше, і не думаю що бреше Ткач...
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28.02.2024 15:32
+17
А польска поліції не цікавиться «фермерами ху&ла»?

Не встановлює хто це? І що роблять?
Хто ріже шини?
хто шкодить зерно?
хто, від кого та скільки отримае гроші за це?
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28.02.2024 15:34
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А відео з натільних камер буде? Бо здається хтось бреше, і не думаю що бреше Ткач...
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28.02.2024 15:32 Ответить
Поліція звісно бреше,у нас же чесна та не підкупна журналістика
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28.02.2024 15:34 Ответить
Чеська та непідкупна це
« влада» Польщи.

Що Дуда…
Що Муравецький…
Що Туск…
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28.02.2024 15:36 Ответить
непідкупна
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28.02.2024 17:05 Ответить
Про що брешуть?
Правоохоронні органи будь-якої країни затримали б до з'ясування обставин осіб, які вештаються біля кордону і ведуть відео зйомку.
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28.02.2024 15:35 Ответить
А чому ж не затримують біля кардону @ невідомих@ які ріжуть шини та блокують кордон?
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28.02.2024 15:38 Ответить
Можливо, тому що їх дії узгоджено з владою?
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28.02.2024 15:42 Ответить
Вам відомо, що в них не перевіряли документи?
Іноземця Ткача затримали для з'ясування того, що і навіщо він знімає.
Вже не одноразово на території Польщі були затримані особини із паспортами України, які працювали на паРашу.
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28.02.2024 15:43 Ответить
По ньому видно, що він іноземець,чи ті хто висипають зерно здаються гліняжам за своїх?
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28.02.2024 16:03 Ответить
Кордон між Україною та Польщею, між Польщею та Білоруссю це зовсім не те, що кордон між США і Мексикою. Ви ж це розумієте?
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28.02.2024 16:22 Ответить
Що?
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28.02.2024 16:36 Ответить
Думав над вашим постом секунд 15ть. Ще раз: What?
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28.02.2024 16:37 Ответить
Ви не бачите різниці між натовпом, який валить через кордон Мексики та США і кордонами між Польщею і її сусідами- не членами ЄС ?
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28.02.2024 16:38 Ответить
Ще раз: WHAT THA F ARE YOU BLATHERING ABOUT!? Я пише про те, що польскі гліняжи, через три дні спостережень затримують на кордоні «іноземця» із знімальною групою. Коли вони спостерігали з кущів вони вже знали, що він іноземець!? Чому вони не спостерігають із-за кущів за людьми, котрі чинять кримінал!? Можливо! ВОНИ І СПОСТЕРІГАЮТЬ АЛЕ ТІ ЗДАЮТЬСЯ ЇМ СВОЇМИ!? До чого тут Мексика, БІЛЯТЬ! Ли би бзнути на американський прапор. Рагулі.
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28.02.2024 17:14 Ответить
По-перше, рагулі чорнороті, як ти.
По-друге, МВС Польщі зобов'язується знайти та покарати тих, хто висипає зернові з машин та вагонів-зерновозів.



Польський уряд обіцяє знайти тих, хто розсипає українське зерно, такі дії є неприпустимими. Про це https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8 заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський в ефірі Польського радіо.

"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав він, додавши, що поліція затримає "злочинців".



Міністр пообіцяв, що уряд Польщі не допустять такої "анархізації суспільного життя".
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28.02.2024 17:34 Ответить
Ви пояснення Ткача бачили, версії подій порівнювали?
Де в мене написано про те що - не треба перевіряти підозрілих біля кордону?
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28.02.2024 15:43 Ответить
Ткач неодноразово писав, що сцарь Зєля хороший, а його бояре погані.
Не бачу підстав беззастережно вірити Ткачу.
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28.02.2024 15:45 Ответить
Тому я й написав про відео з камер, я хочу знати правду.
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28.02.2024 15:49 Ответить
Якщо ви обмежитись своєю вимогою тут на форумі, то поляки навряд вас почують.
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28.02.2024 15:55 Ответить
Що за вимога? Де ви її побачили (цитата)?
Моя "вимога" полетіла на офіційну сторінку нашого МЗС ще вчора.
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28.02.2024 16:03 Ответить
О! Як отримаєте відповідь від МЗС, покажіть її нам.
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28.02.2024 16:23 Ответить
Відповідь?
Ви колись писали дописи на офіційних сторінках українських установ у Твіттері (Х)?
Ви оце продовжуєте щоби що? Я ваші релігійні почуття чимось образив, чи якась є проблема у тому що я по випадку з Ткачем трохи іншої думки?
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28.02.2024 16:33 Ответить
Ви це написали "Моя "вимога" полетіла на офіційну сторінку нашого МЗС ще вчора."

Чому ж ви так нервово реагуєте на прохання показати відповідь на вашу вимогу?
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28.02.2024 16:36 Ответить
Ви лапки там не побачили?
Допис на Х не вимагає відповіді.

Це не нервово, не мрійте - це притомна відповідь на спробу газлайтингу. Чи ваше: "О! Як отримаєте відповідь від МЗС, покажіть її нам" - це дружня цікавість?
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28.02.2024 16:46 Ответить
Так. Це цікавість.
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28.02.2024 16:48 Ответить
ОК.
МЗС дописувачам не відповідає, так само як президент та його офіс.

Юрій Луценко також відокремлював Зеленського від його "потужних" ригів, надаючи йому шанс та намагаючись не заганяти пацюка у глухий кут. Луценко також "поганий"?

Де Ткач "неодноразово писав, що сцарь Зєля хороший, а його бояре погані"?
Може тут: https://youtu.be/qxGT3R-VjcE?si=bOjX93heEDW_Tes4
А може коли Ткач та Бутусов довели Найвеличнішого до сказу?
А може тоді коли Зеленський питався - "де той хлопчик?" - Ткач (почувши це) у відповідь його облизував?
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28.02.2024 17:54 Ответить
На закриту зустріч Зєлі із журналістами стосовно звільнення Залужного Мішу Ткача запросили, а Бутусова, звичайно ж, ні.

Цього достатньо.
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28.02.2024 17:58 Ответить
Для чого вам цього достатньо? Вам - крок вправо, крок вліво (від ваших поглядів та побажань) = ворог?
Порошенко прийшов до Зеленського 24.02.2022 в 10:00, запропонував почати з чистого аркушу та об'єднатися за для боротьби з кацапами. Порошенко - поганий?

Бутусов для Зеленського = персональний ворог номер три (після Порошенко та Залужного). Ткача ще терплять бо він нібито персонально на президента не нападає. В нього є головний редактор і взагалі трохи іншій профіль журналістики ніж в Бутусова.
То буде цитата з цього: "неодноразово писав, що сцарь Зєля хороший, а його бояре погані"?
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28.02.2024 18:21 Ответить
осіб, які вештаються біля кордону , висипають зерно з фур ,та кукурудзу із вагонів...нє?
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28.02.2024 16:01 Ответить
Поцікавтесь цим у офіційних осіб, держустанов Польщі.
Вони присутні в соцмережах.
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28.02.2024 16:26 Ответить
Ала, а почему полиция не задерживает тех, кто шарит возле вагонов и машин и высыпает чужое зерно на землю? Ах, да, это другое, вы не понимаете...
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28.02.2024 17:33 Ответить
Сьогодні бачила заяву міністра МВС Польщі, що вони будуть карати тих, хто розсипає зернові з України.

"Польський уряд обіцяє знайти тих, хто розсипає українське зерно, такі дії є неприпустимими. Про це https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8 заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський в ефірі Польського радіо.

"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав він, додавши, що поліція затримає "злочинців".



Міністр пообіцяв, що уряд Польщі не допустять такої "анархізації суспільного життя"."

https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8
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28.02.2024 17:37 Ответить
Алла, обещать не значит жениться!
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28.02.2024 18:28 Ответить
А як же його геройське рослідування?А йому дозвіл їхати на кордон с ОПи видавали?Говнецом щось несе від цієї потвори
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28.02.2024 15:33 Ответить
Якщо вам несе "говнецом" - перевірте ваше місце знаходження, раптом десь воно там. А потім й себе перевірте...
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28.02.2024 15:39 Ответить
Це від тебе несе говнєцо. Схоже ти лизав сраку полякам
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28.02.2024 15:39 Ответить
Лиже і буде лизати, бо бидло.
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28.02.2024 15:43 Ответить
Зловили шпіионів? -- буває
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28.02.2024 15:33 Ответить
Ткач такеж Брехло, як і зе
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28.02.2024 15:34 Ответить
Скоро вийде репортаж, про твоїх польських брехунів, які торгують кацапською агропродукцією у ЄС
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28.02.2024 15:38 Ответить
Це відкого буде репортаж?Від журношлюхи ткача?
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29.02.2024 18:57 Ответить
А польска поліції не цікавиться «фермерами ху&ла»?

Не встановлює хто це? І що роблять?
Хто ріже шини?
хто шкодить зерно?
хто, від кого та скільки отримае гроші за це?
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28.02.2024 15:34 Ответить
А чому на рівні країни переймаються приватним експортом зерна?Скільки країна з цього експорту отримує?Питань багато,тільки не до польської поліції
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28.02.2024 15:38 Ответить
Так, торгівля на крові українців між польщею і росією не має нікого турбувати в Україні
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28.02.2024 15:40 Ответить
Торгівля на крові,барига,а братик ще Єрмака це вже чули,у вас дебілів нічого нового не придумали
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28.02.2024 15:42 Ответить
Головна мета таких дебілів як ти пітримувати срач,який лише шкодить Україні
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28.02.2024 15:44 Ответить
перетин кордону теж приватний? ти як Олух, то ним і будь.
є зрозумілі вимоги, чи зрозумілий протест. а беззаконня що тітушки роблять на кордоні впливає впершу чергу на країну..
і щодо "приватного". податки хто в Україні платить? як немає приватного руху між кордонами - то будеш сосать єрмака.. він гроші теж з податків краде
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28.02.2024 15:54 Ответить
ПМС?
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28.02.2024 15:55 Ответить
Олух, ти усе переплутав!

на українських сайтах не лайнують Україну, яка виборюе свое право на Життя.

Усе для фронту!
Усе для Перемоги!
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28.02.2024 16:08 Ответить
Це вечірній гундосик,на практиці зовсім інше
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28.02.2024 16:10 Ответить
Та Шо ти кажешь?!

А то ми і не бачим хто е хто.

Хто « слабкий» президент, а хто тут кацапьский троль на зарплаті.
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28.02.2024 16:12 Ответить
Може зрадник і зовсім не слабкий.За весь час нічого зробило для захисту країни крім тупих відосиків
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28.02.2024 16:16 Ответить
Це добре, що ти не зуперечуешь що ти кацапський троль.
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28.02.2024 16:20 Ответить
Не всі 73%,нажаль розумних мало
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28.02.2024 16:21 Ответить
Брехня від польських мусорів. Ще вчора Ткач розповідав на УП про затримання, як тільки той заікнувся мусорам про журналістське розслідування щодо торгівлі з білорусією, так одразу з'явилося місцеве СБУ яке забрало у них всі гаджети і фото-відео апаратуру аби видалити всю інформацію яка була відзнята і проводили додатковий допит без можливості викликати адвоката. Тобто польска мусорня і гєбня знає, що з білорусією іде активна торгівля і дуже не хоче аби про це знав світ
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28.02.2024 15:37 Ответить
Ткач рідкістний ****** повязаний з ОП
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28.02.2024 15:40 Ответить
Не подобається розслідування Ткача - це твої проблеми. Мені останні його відоси і про монако, і про лондон, і про Відень дуже заходять
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28.02.2024 15:42 Ответить
Пара відосиків,і ти вже купився на дешеву фігню.Нагадати,як Савченко зліпили з говна?
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28.02.2024 15:45 Ответить
а нагадати, завдяки кому ця лярва, пропіхнула іншу лярву, на межі фолу у ВР? Не дайте курві скурвитись, бо спухла дупа при голодуванні.
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28.02.2024 16:14 Ответить
Задіяний навіть Бутусов був у створенні образу героя
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28.02.2024 16:18 Ответить
не переводь стрілки, а на каяття гол. редактора і не за це, не тільки я чекаю.
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28.02.2024 16:26 Ответить
Навіть якщо пов'язаний, то як це відноситься до реалій польсько-білоруської торгівлі?
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28.02.2024 15:44 Ответить
Доречі, требо обновити свое зрозуміння хто такий Туск, та чи може він торгувати з РФ?

Туск вже був премьер міністром.
Це було давно, після цего він працював у структурах ЕС та зробив там не пагану картеру.

Коли під Смоленському впав польский літак з усім укрядом Польщі Туск був премьером та займався « розслідуванням» ціеі трагедії.

Вже тоді було зрозуміло, що це не автокатастрофа, а спецоперація Путлера по знищенню усіеіі верхівки укряда Польщи.

Офіційно була одна версія , РФ- авіо катастрофа - недбалість польських пілотів.

По запрошенню зу&ла Туск приїздів на місто катастрофи в Путлер показував йому це місто та давав свої пояснення. Туск стояв мовчки, та ківав гривою…
Здавалось, що він розуміе що це усе путінська брехня але сказати йому в обличчя Туск не зміг…

Туск е досвідчений «політик». Він знае багато.
Чи може він бути «політиком партнером ху&ла» як Шольц?
Здаеться, що може. Нажаль.

Чи може він закрити очі на торговою Польщи з РІ? Може.

Чи чекае ли Туск ( або Шольц) нову Україну у ЕС після перемоги?
Зробіть висковки самі…
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28.02.2024 16:05 Ответить
Все вірно. Але натяк на висновки - невірний, бо надто чорно-білий.

Туск - повністю "політична тварина". Що йому буде вигідніше в даний момент, то він і зробить.
І те, що раніше він співпрацював з кацапами, зовсім не означає, що він буде з ними співпрацювати, коли це не буде так вигідно.
Єдиний висновок, який можна зробити з написаного - що при певних умовах він може приховано стати на сторону Кацапії (але настільки явно, як Орбан чи Фіцо, він ніколи не ставав... а навіть навпаки - зіграв одну з головних ролей, коли Орбана треба було "нагнути").
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28.02.2024 18:43 Ответить
Ага. Зрозуміло.
Тих, хто за завданням рашистської пітьми блокує кордон з Україною та здійснює диверсії на залізниці проти українського транзиту, тих ми не затрмуємо.
А як тільки хтось спробував зробити репортаж з кордону самої пітьми, куди і звідки сотнями і тисячами в день проходять каравани фур з товарами, на яких зажерливі сусіди заробляють "кривавий гешефт", то зась.
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28.02.2024 15:37 Ответить
З носія інформації не зовсім просто безслідно видалити інформацію,інформація для роздуму.Агент 007 знову не вийшов,нажаль знову обсир
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28.02.2024 15:52 Ответить
Польська поліція казало що нікого не затримувала
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28.02.2024 15:41 Ответить
Вірно, цілих 4 години в шашки з Ткачом та його оператором грала. Такі вони поліцаї польські - "диверсанта" Ткача помітила, а хто змішує зерно походженням з України з багном, висипаючи його з фур та цілих ешелонів, то того вона чи то не бачить, чи то їй велять не бачити.
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28.02.2024 15:52 Ответить
Гордість розпирає! Це вони, у нашої ...здіти навчились!
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28.02.2024 15:50 Ответить
Польська поліція поводить себе як вуж на сковороді. Спочатку " не затримували" потім " затримували, але так тіки подивитись"
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28.02.2024 15:53 Ответить
Польські путінські пси купуючи зерно у Раші, причому розсипається зерно полите потом і кров'ю,будемо що кара полякам прийде!
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28.02.2024 15:55 Ответить
Якщо польскі спецслужби так пильнують прикордонний район, то вони не могли не знати про провокації з висипанням зерна. Отже висновок простий все відбувається з дозволу влади.
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28.02.2024 15:57 Ответить
Поляки дуже пильнують польсько-БІЛОРУСЬКИЙ кордон!
Де логіка у висері??
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28.02.2024 18:45 Ответить
Висер в твої голові, хамло.
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29.02.2024 09:50 Ответить
Ти не пояснило, як з того, що поляки дуже пильнують польсько-БІЛОРУСЬКИЙ кордон,
дійшло до висновку про "вони не могли не знати про провокації з висипанням зерна" на польсько-УКРАЇНСЬКОМУ кордоні.
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29.02.2024 13:30 Ответить
Читаючи коментарі,не важко вгадати результати виборів
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28.02.2024 15:58 Ответить
А моя версия, что бы не освещалась торговля с парашей.
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28.02.2024 16:13 Ответить
це розмова про табуретку для "буратіни" -повна польська херня!
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28.02.2024 16:19 Ответить
О, то все ж таки затримували, а раніше брехали, що такого не було. То що там, ляхи, кацапське зерно не муляє, тільки українське?
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28.02.2024 16:20 Ответить
мене дивує друге - два дні ті слідкували за переходом на трасі, аж потім кинулися виясняти - хто то і що то. Може їм дозволили (типу не помічали) знімати, аж поки не втрутилися спецслужби з окриком з Варшави?
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28.02.2024 17:02 Ответить
так не затримували ж
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28.02.2024 17:14 Ответить
не знаю ткача, але знаю поляцьку полюцію - це та ж сама савєцька міліція. Традиція, однако
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28.02.2024 17:23 Ответить
Ткач не журналіст. Це ***** ЗЕрмака яка вилузиє ОП
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28.02.2024 17:52 Ответить
Прокремлівська шпана вигадує нові методи,як посварити ще сильніше з Поляками,а дебіли їм підгавкують!
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28.02.2024 18:30 Ответить
Ткач не розповів полбським поліцейським, звідки в нього новенький Opel Mokka?
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28.02.2024 18:37 Ответить
Відповідь суто в совковому стилі.

Перебування Польщі під совком залишило на ній вічні плями.
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28.02.2024 19:56 Ответить
 
 