Польская полиция объяснила, почему задерживала журналиста Ткача: Хотели установить личность и проверить причину пребывания
В польской полиции рассказали подробности задержания журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором у польско-белорусской границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.
Так, "обеспокоенный житель" сообщил полиции, что двое мужчин в течение двух дней находились в автомобиле у путей, фотографировали и запускали дрон.
"Принимая во внимание внутреннюю безопасность государства, а также тот факт, что железнодорожные пути, особенно на территории пограничных воеводств, являются стратегическими местами с точки зрения безопасности, сотрудники полиции вмешались против указанных лиц", - отметили в полиции.
Там заверили, что все действия по выявленным лицам были направлены "на установление их личности и тщательную проверку причины их пребывания на железнодорожной развязке".
"После проверки документов, осмотра содержимого багажа и составления соответствующей документации о совершенных действиях, мужчины покинули помещение Окружного управления полиции в Лукове. Все документы и вещи им вернули. Ни один из мужчин, в отношении которых проводились мероприятия, не заявил сотрудникам полиции о повреждении их снаряжения" , – добавили в полиции.
Также правоохранители заявили, что во время проведения мер в отделении полиции сотрудники поддерживали связь с представителями консульства Украины в Польше.
"Ситуация, сложившаяся за нашей восточной границей, обуславливает повышенную бдительность как со стороны служб, так и со стороны общества. Мы должны помнить, что на территории нашей страны могут происходить разного рода провокации, поэтому необходимо действовать быстро", - подытожили в полиции.
Напомним, ранее издание "Украинская правда" сообщило о задержания журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Беларуси. Ткача и его коллега отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для решения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше.
Пожалуйста, подождите...
« влада» Польщи.
Що Дуда…
Що Муравецький…
Що Туск…
Правоохоронні органи будь-якої країни затримали б до з'ясування обставин осіб, які вештаються біля кордону і ведуть відео зйомку.
Іноземця Ткача затримали для з'ясування того, що і навіщо він знімає.
Вже не одноразово на території Польщі були затримані особини із паспортами України, які працювали на паРашу.
По-друге, МВС Польщі зобов'язується знайти та покарати тих, хто висипає зернові з машин та вагонів-зерновозів.
Польський уряд обіцяє знайти тих, хто розсипає українське зерно, такі дії є неприпустимими. Про це https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8 заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський в ефірі Польського радіо.
"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав він, додавши, що поліція затримає "злочинців".
Міністр пообіцяв, що уряд Польщі не допустять такої "анархізації суспільного життя".
Де в мене написано про те що - не треба перевіряти підозрілих біля кордону?
Не бачу підстав беззастережно вірити Ткачу.
Моя "вимога" полетіла на офіційну сторінку нашого МЗС ще вчора.
Ви колись писали дописи на офіційних сторінках українських установ у Твіттері (Х)?
Ви оце продовжуєте щоби що? Я ваші релігійні почуття чимось образив, чи якась є проблема у тому що я по випадку з Ткачем трохи іншої думки?
Чому ж ви так нервово реагуєте на прохання показати відповідь на вашу вимогу?
Допис на Х не вимагає відповіді.
Це не нервово, не мрійте - це притомна відповідь на спробу газлайтингу. Чи ваше: "О! Як отримаєте відповідь від МЗС, покажіть її нам" - це дружня цікавість?
МЗС дописувачам не відповідає, так само як президент та його офіс.
Юрій Луценко також відокремлював Зеленського від його "потужних" ригів, надаючи йому шанс та намагаючись не заганяти пацюка у глухий кут. Луценко також "поганий"?
Де Ткач "неодноразово писав, що сцарь Зєля хороший, а його бояре погані"?
Може тут: https://youtu.be/qxGT3R-VjcE?si=bOjX93heEDW_Tes4
А може коли Ткач та Бутусов довели Найвеличнішого до сказу?
А може тоді коли Зеленський питався - "де той хлопчик?" - Ткач (почувши це) у відповідь його облизував?
Цього достатньо.
Порошенко прийшов до Зеленського 24.02.2022 в 10:00, запропонував почати з чистого аркушу та об'єднатися за для боротьби з кацапами. Порошенко - поганий?
Бутусов для Зеленського = персональний ворог номер три (після Порошенко та Залужного). Ткача ще терплять бо він нібито персонально на президента не нападає. В нього є головний редактор і взагалі трохи іншій профіль журналістики ніж в Бутусова.
То буде цитата з цього: "неодноразово писав, що сцарь Зєля хороший, а його бояре погані"?
Вони присутні в соцмережах.
"Польський уряд обіцяє знайти тих, хто розсипає українське зерно, такі дії є неприпустимими. Про це https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8 заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський в ефірі Польського радіо.
"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав він, додавши, що поліція затримає "злочинців".
Міністр пообіцяв, що уряд Польщі не допустять такої "анархізації суспільного життя"."
https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8
Не встановлює хто це? І що роблять?
Хто ріже шини?
хто шкодить зерно?
хто, від кого та скільки отримае гроші за це?
є зрозумілі вимоги, чи зрозумілий протест. а беззаконня що тітушки роблять на кордоні впливає впершу чергу на країну..
і щодо "приватного". податки хто в Україні платить? як немає приватного руху між кордонами - то будеш сосать єрмака.. він гроші теж з податків краде
на українських сайтах не лайнують Україну, яка виборюе свое право на Життя.
Усе для фронту!
Усе для Перемоги!
А то ми і не бачим хто е хто.
Хто « слабкий» президент, а хто тут кацапьский троль на зарплаті.
Туск вже був премьер міністром.
Це було давно, після цего він працював у структурах ЕС та зробив там не пагану картеру.
Коли під Смоленському впав польский літак з усім укрядом Польщі Туск був премьером та займався « розслідуванням» ціеі трагедії.
Вже тоді було зрозуміло, що це не автокатастрофа, а спецоперація Путлера по знищенню усіеіі верхівки укряда Польщи.
Офіційно була одна версія , РФ- авіо катастрофа - недбалість польських пілотів.
По запрошенню зу&ла Туск приїздів на місто катастрофи в Путлер показував йому це місто та давав свої пояснення. Туск стояв мовчки, та ківав гривою…
Здавалось, що він розуміе що це усе путінська брехня але сказати йому в обличчя Туск не зміг…
Туск е досвідчений «політик». Він знае багато.
Чи може він бути «політиком партнером ху&ла» як Шольц?
Здаеться, що може. Нажаль.
Чи може він закрити очі на торговою Польщи з РІ? Може.
Чи чекае ли Туск ( або Шольц) нову Україну у ЕС після перемоги?
Зробіть висковки самі…
Туск - повністю "політична тварина". Що йому буде вигідніше в даний момент, то він і зробить.
І те, що раніше він співпрацював з кацапами, зовсім не означає, що він буде з ними співпрацювати, коли це не буде так вигідно.
Єдиний висновок, який можна зробити з написаного - що при певних умовах він може приховано стати на сторону Кацапії (але настільки явно, як Орбан чи Фіцо, він ніколи не ставав... а навіть навпаки - зіграв одну з головних ролей, коли Орбана треба було "нагнути").
Тих, хто за завданням рашистської пітьми блокує кордон з Україною та здійснює диверсії на залізниці проти українського транзиту, тих ми не затрмуємо.
А як тільки хтось спробував зробити репортаж з кордону самої пітьми, куди і звідки сотнями і тисячами в день проходять каравани фур з товарами, на яких зажерливі сусіди заробляють "кривавий гешефт", то зась.
Де логіка у висері??
дійшло до висновку про "вони не могли не знати про провокації з висипанням зерна" на польсько-УКРАЇНСЬКОМУ кордоні.
Перебування Польщі під совком залишило на ній вічні плями.