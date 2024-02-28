Польская полиция объяснила, почему задерживала журналиста Ткача: Хотели установить личность и проверить причину пребывания

В польской полиции рассказали подробности задержания журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором у польско-белорусской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.

Так, "обеспокоенный житель" сообщил полиции, что двое мужчин в течение двух дней находились в автомобиле у путей, фотографировали и запускали дрон.

"Принимая во внимание внутреннюю безопасность государства, а также тот факт, что железнодорожные пути, особенно на территории пограничных воеводств, являются стратегическими местами с точки зрения безопасности, сотрудники полиции вмешались против указанных лиц", - отметили в полиции.

Там заверили, что все действия по выявленным лицам были направлены "на установление их личности и тщательную проверку причины их пребывания на железнодорожной развязке".

"После проверки документов, осмотра содержимого багажа и составления соответствующей документации о совершенных действиях, мужчины покинули помещение Окружного управления полиции в Лукове. Все документы и вещи им вернули. Ни один из мужчин, в отношении которых проводились мероприятия, не заявил сотрудникам полиции о повреждении их снаряжения" , – добавили в полиции.

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Также правоохранители заявили, что во время проведения мер в отделении полиции сотрудники поддерживали связь с представителями консульства Украины в Польше.

"Ситуация, сложившаяся за нашей восточной границей, обуславливает повышенную бдительность как со стороны служб, так и со стороны общества. Мы должны помнить, что на территории нашей страны могут происходить разного рода провокации, поэтому необходимо действовать быстро", - подытожили в полиции.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" сообщило о задержания журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Беларуси. Ткача и его коллега отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для решения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше.

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