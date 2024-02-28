РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9229 посетителей онлайн
Новости
5 055 31
кремль (713) Молдова (1835) Приднестровье (635) россия (93025)

Не видим опасности дестабилизации, - представитель правительства Молдовы Воде об обращении депутатов непризнанного Приднестровья к РФ

молдова

Правительство Молдовы убеждено, что решение так называемого "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья просить помощи у России не создаст угрозы эскалации и дестабилизации.

Об этом заявил спикер правительства Молдовы Даниэл Воде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это событие спланировано теми, кто находится с левой стороны Днестра, и Кремлем. Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень внимательно следим и повторяем, что этот регион тоже хочет мира и безопасности", - отметил он.

Спикер назвал съезд в Тирасполе сугубо пропагандистским событием, "приемом, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".

Читайте также: Россия создает условия для начала в ближайшее время гибридной операции в Молдове, - ISW

Он добавил, как шутку, что единственным "напряжением" дня в среду является пасмурная похода.

Как сообщалось, 28 февраля непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась за помощью к России.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Лугандон вісім років просився. Взяв його ***** тільки тоді, коли вирішив на Україну війною йти. Так і тут. Якщо є план БД проти Молдови вже зараз, то можуть використати як привід.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:54
+6
Десь я вже це чув…
показать весь комментарий
28.02.2024 16:19
+5
Зараз, вони, свої "Тушки" заправлять, потім- Вам прилетить, і от тоді, Ви! млять., побачите!
показать весь комментарий
28.02.2024 15:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз, вони, свої "Тушки" заправлять, потім- Вам прилетить, і от тоді, Ви! млять., побачите!
показать весь комментарий
28.02.2024 15:47 Ответить
Що вони можуть зробити? У Молдови фактично немає ППО. Чотири старих "Печори", які в чорт знає якому стані, та троши ЗУшок. Може ще якісь ПЗРК є, але проти КР шанси малі.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:55 Ответить
Все зависить як рашка себе поведе
показать весь комментарий
28.02.2024 15:48 Ответить
А што они уже обратились к *****?
показать весь комментарий
28.02.2024 15:50 Ответить
А всьо вижу. Ну помащи попросили просто, не в состав жеж?
показать весь комментарий
28.02.2024 15:51 Ответить
Лугандон вісім років просився. Взяв його ***** тільки тоді, коли вирішив на Україну війною йти. Так і тут. Якщо є план БД проти Молдови вже зараз, то можуть використати як привід.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:54 Ответить
А у них государственный украинский? *****-невстать Только что видео глянул. Это что за русафобия, кто так царю челобитную подает?
показать весь комментарий
28.02.2024 15:55 Ответить
Мабуть, є якійсь сенс. Наприклад, хохли бомбят своіх жє мірніх украінцєв ПМР чи щось таке.
Не вірю, що місцева шобла не знає російської.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:56 Ответить
Можна подумать, ********* потрібний якийсь привід. З такими імпотентами, які обсіли всі кріселка західної цивілізації, можна робити все що завгодно, періодично погрожуючи ядерною бімбою і ескалацією.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:08 Ответить
Ну, понти вони *******, як і красівиє картінкі. Треба, щоб в підручниках і відеохроніках все виглядало шляхетно на велично.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:09 Ответить
В підручниках все одно напишуть лажу, що не має нічого спільного з історією. Ви ж чули, що те чмо несло такеру? Отаку муйню і понаписують.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:12 Ответить
Покажіть їм Авдіївку
показать весь комментарий
28.02.2024 15:54 Ответить
Припустимо ***** запустить пару ракет по Молдованам ну і що нічого не буде ну там занепокоєння само собою і все ніхто за Молдову не рипниться.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:55 Ответить
во дібіл
показать весь комментарий
28.02.2024 15:59 Ответить
З одного боку Румунія (НАТО) прикриває, з іншого боку - Україна. Так, в Придністров'ї є армія Московії, яка вже в стані партизанських загонів, але напад на Молдову автоматично призведе до введення румунських військ. Без сухопутної, авіа та морської підтримки оті партизанськи отряди скінчаться за пару місяців.

Можна не хвилюватися молдаванам.. Поки що.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:00 Ответить
введення яких військ...? румунських...?
показать весь комментарий
28.02.2024 16:10 Ответить
Знаю таких дебілів, які також сміялися з попереджень і не бачили "ударного " угруповання в ***********.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:08 Ответить
Десь я вже це чув…
показать весь комментарий
28.02.2024 16:19 Ответить
Шашлики, травень, блазень...
показать весь комментарий
28.02.2024 18:06 Ответить
Головне вгору не дивитися...
показать весь комментарий
28.02.2024 16:23 Ответить
В Молдові теж весняні шашлики в моді?
показать весь комментарий
28.02.2024 18:00 Ответить
Ми не бачимо небезпеки дестабілізації но палец в одно место всунул)))
показать весь комментарий
28.02.2024 17:06 Ответить
Ой.....не бачать?А шо ж таке,ой а як писали,як воняли 28 абратяться кацапы спасите!!!!Шо там експерти,бачите молдован не бачить загроз........Но нет!!!Назло всем,дегенераты и дальше гонят хз шо))))Начиная от взлётов кацапских бомбардировщиков и заканчивая отсутствием ПВО у молдованов.....Дискусия дальше сколько продержиться банановая республика в случае захода румун Как в такое время быть дебилом....при таком неограническом количестве источников информации.Господи це не врятувати.....Реально десь правий Арестович.
показать весь комментарий
28.02.2024 17:10 Ответить
у нас так теж казали, поки москалі не прийшли
показать весь комментарий
28.02.2024 17:35 Ответить
...а в Має ми всі пайдьом на шашликі...
показать весь комментарий
28.02.2024 18:03 Ответить
ты готов пойти на шампур
показать весь комментарий
28.02.2024 18:13 Ответить
Я буду плакать
показать весь комментарий
28.02.2024 18:14 Ответить
18:01

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444179/ Россия не получила желаемого от съезда "депутатов" Приднестровья - ГУР
показать весь комментарий
28.02.2024 18:09 Ответить
Нафига шерифии вхождение в состав рэфии? ) Они так старательно обращали пэмээрию в свою безраздельную собственность и сейчас отдать бабло в руки рэфовских кураторов?))) Да они сами мобилизацию об'явят и будут отстаивать независимость)
показать весь комментарий
28.02.2024 18:28 Ответить
Сцыки сцыки.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:19 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2024/02/28/7444175/ КОЛОНКА Саакашвили: Для победы Уĸраине достаточно удержать линию фронта и вымотать Россию
показать весь комментарий
28.02.2024 18:20 Ответить
 
 