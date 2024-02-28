Не видим опасности дестабилизации, - представитель правительства Молдовы Воде об обращении депутатов непризнанного Приднестровья к РФ

Правительство Молдовы убеждено, что решение так называемого "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья просить помощи у России не создаст угрозы эскалации и дестабилизации.

Об этом заявил спикер правительства Молдовы Даниэл Воде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это событие спланировано теми, кто находится с левой стороны Днестра, и Кремлем. Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень внимательно следим и повторяем, что этот регион тоже хочет мира и безопасности", - отметил он.

Спикер назвал съезд в Тирасполе сугубо пропагандистским событием, "приемом, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".

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Он добавил, как шутку, что единственным "напряжением" дня в среду является пасмурная похода.

Как сообщалось, 28 февраля непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась за помощью к России.