Не видим опасности дестабилизации, - представитель правительства Молдовы Воде об обращении депутатов непризнанного Приднестровья к РФ
Правительство Молдовы убеждено, что решение так называемого "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья просить помощи у России не создаст угрозы эскалации и дестабилизации.
Об этом заявил спикер правительства Молдовы Даниэл Воде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Это событие спланировано теми, кто находится с левой стороны Днестра, и Кремлем. Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень внимательно следим и повторяем, что этот регион тоже хочет мира и безопасности", - отметил он.
Спикер назвал съезд в Тирасполе сугубо пропагандистским событием, "приемом, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".
Он добавил, как шутку, что единственным "напряжением" дня в среду является пасмурная похода.
Как сообщалось, 28 февраля непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась за помощью к России.
Пожалуйста, подождите...
Не вірю, що місцева шобла не знає російської.
Можна не хвилюватися молдаванам.. Поки що.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444179/ Россия не получила желаемого от съезда "депутатов" Приднестровья - ГУР