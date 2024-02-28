The Washington Post о словах Макрона об отправке иностранных войск в Украину: Они уже там

Руководители США, Германии, Польши, Испании, Чехии и ряда других стран НАТО исключают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона отправить в Украину войска. Но иностранцы уже сражаются как на стороне Украины, так и на стороне РФ.

Об этом пишет издание The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно напоминает, что тысячи добровольцев – преимущественно из стран Запада и постсоветских государств – после февраля 2022 года выразили желание противостоять РФ.

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Иностранный легион, в котором, по словам украинских чиновников, служат представители 55 стран, был развернут по всей линии фронта и участвовал в жесточайших боях. Кроме того президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому иностранцы могут служить в Национальной гвардии.

"По меньшей мере, 50 американских граждан (большинство из них - бывшие ветераны Вооруженных сил США) были убиты в Украине", - отмечает издание.

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Россия, как пишет The Washington Post, имеет огромное демографическое преимущество. Но она столкнулась с проблемами с пополнением армии.

Путин в прошлом месяце приказал ускорить предоставление воюющим за РФ иностранцам российское гражданство. Полиция в разных городах проводит рейды среди мигрантов из Средней Азии. На задержанных оказывают давление, чтобы заставить их завербоваться в армию.

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Россия вербует для участия в боевых действиях и выходцев из других стран – Сирии, Кубы, Непала, Индии. Участие этих людей в войне опровергает государственную пропаганду Кремля, которая подробно рассказывает о захвате или "уничтожении" российскими войсками иностранных наемников, воюющих на стороне Украины.