РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9229 посетителей онлайн
Новости Война
14 612 37
Интернациональный легион (17)

The Washington Post о словах Макрона об отправке иностранных войск в Украину: Они уже там

легіон,іноземний

Руководители США, Германии, Польши, Испании, Чехии и ряда других стран НАТО исключают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона отправить в Украину войска. Но иностранцы уже сражаются как на стороне Украины, так и на стороне РФ.

Об этом пишет издание The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно напоминает, что тысячи добровольцев – преимущественно из стран Запада и постсоветских государств – после февраля 2022 года выразили желание противостоять РФ.

Читайте также: Останавливать Украину вместо того, чтобы останавливать Путина, – это легитимация для следующей агрессии, - премьер Албании Рама

Иностранный легион, в котором, по словам украинских чиновников, служат представители 55 стран, был развернут по всей линии фронта и участвовал в жесточайших боях. Кроме того президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому иностранцы могут служить в Национальной гвардии.

"По меньшей мере, 50 американских граждан (большинство из них - бывшие ветераны Вооруженных сил США) были убиты в Украине", - отмечает издание.

Также читайте: Не исключено, что НАТО сможет отправить войска в Украину, но консенсуса пока нет, - Макрон

Россия, как пишет The Washington Post, имеет огромное демографическое преимущество. Но она столкнулась с проблемами с пополнением армии.

Путин в прошлом месяце приказал ускорить предоставление воюющим за РФ иностранцам российское гражданство. Полиция в разных городах проводит рейды среди мигрантов из Средней Азии. На задержанных оказывают давление, чтобы заставить их завербоваться в армию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложение Макрона послать в Украину войска НАТО открывает "пугающий сценарий", - Ватикан

Россия вербует для участия в боевых действиях и выходцев из других стран – Сирии, Кубы, Непала, Индии. Участие этих людей в войне опровергает государственную пропаганду Кремля, которая подробно рассказывает о захвате или "уничтожении" российскими войсками иностранных наемников, воюющих на стороне Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Емманюель молодчага, навів шухера,), ната--обісралося разом з ватіканом ,),,
показать весь комментарий
28.02.2024 15:58
+22
Добровольці і регулярна армія зовсім різні речі.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:58
+22
Взагалі то добровольців не можна вважати іноземним військом.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добровольці і регулярна армія зовсім різні речі.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:58 Ответить
навіщо вирізали?

Хоча офіційні цифри трохи туманні, за словами українських офіційних осіб, близько 20 000 іноземців із понад 50 національностей становлять міжнародний легіон України.
показать весь комментарий
28.02.2024 17:40 Ответить
Емманюель молодчага, навів шухера,), ната--обісралося разом з ватіканом ,),,
показать весь комментарий
28.02.2024 15:58 Ответить
Взагалі то добровольців не можна вважати іноземним військом.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:59 Ответить
вони навіть не військові
показать весь комментарий
28.02.2024 16:19 Ответить
Це ти не військова, кицю, морозиш шопопало, а Інтернаціональний легіон територіальної оборони Збройних сил України - військова частина https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3 ЗСУ
показать весь комментарий
28.02.2024 17:50 Ответить
Кицю, ти сама знаєш, що серед іноземних добровольців не всі є професійними військовими.
показать весь комментарий
28.02.2024 17:55 Ответить
Кицю, ти сморозила, що вони всі взагалі "не військові"...
показать весь комментарий
28.02.2024 17:57 Ответить
Це ЗСУ, українське військо, вони навіть громадянство отримують.
показать весь комментарий
28.02.2024 17:56 Ответить
Все что нужно Украине это 140 миллионов ударных дронов камикадзе и 1 миллион пилотов. С такой силой Рашку можно закопать.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:00 Ответить
і один галактичний крейсер на всяк випадок
показать весь комментарий
28.02.2024 16:03 Ответить
Ще сто драконів, два Дарти Вейдери і трохи атомних бомб. І все на чолі з Зеленським.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:10 Ответить
Не понимаю почему морозятся мстители... Где железный человек, Тор, Халк, где все остальные супер герои? что за херня?
показать весь комментарий
28.02.2024 16:18 Ответить
Питання в іншому - чому ОрдоКсенос нічого не робить і не посилає СірихЛицарів які би мали прийти з Арлекінами ( відсилка ця настіко глибока шо Маріанська западина це просто калюжа ).
показать весь комментарий
28.02.2024 18:32 Ответить
Не шатайте Вовин бункер , мівіна розхлюпається
показать весь комментарий
28.02.2024 18:43 Ответить
Видання забуло згадати про 20 тисяч непальців на боці ***** в Україні і це лише тільки непальці, а африканців скільки?
показать весь комментарий
28.02.2024 16:02 Ответить
Кацапський фейк про 20 тис. не пальців. Насправді їх трохи менше 800 штук.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:18 Ответить
тоже немало...
показать весь комментарий
29.02.2024 00:36 Ответить
НАТА, ввєді вайска
показать весь комментарий
28.02.2024 16:03 Ответить
wp, ваша стаття - це найкращий подарунок російській пропаганді.

good job, тримайте рубль

показать весь комментарий
28.02.2024 16:06 Ответить
русня вкотре обсереться
ну нічого, їм корисно
показать весь комментарий
28.02.2024 16:20 Ответить
"Международный легион, 20 тысяч иностранцев из более чем 50 стран", "тысячи сочувствующих волонтеров под знаменами Украины"...

В оригинале такая комсомольская статья ахренеть. Журналиста Ишааха Тахрура просто распирает от гордости.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:34 Ответить
Искусство заголовка. (с)
показать весь комментарий
28.02.2024 16:08 Ответить
Вчера на телемарафете, я мельком глянул, кипятком прямо сцали от заяв Макрона. У меня прямо сложилось впечатление, что там на полном серйозе впаривают лохторату, шо завтра французский легион во главе с Жаном Клодом Ван Дамом пойдет штурмовать посадку по Работино
показать весь комментарий
28.02.2024 16:16 Ответить
Від вас кацапом трохи тхне
показать весь комментарий
28.02.2024 16:57 Ответить
він бельгієць лол
показать весь комментарий
28.02.2024 17:01 Ответить
Хіба що з Депард'є, бо Ван Дамм трохи не француз.
показать весь комментарий
28.02.2024 17:33 Ответить
лупатий Жан Рено очолить
показать весь комментарий
28.02.2024 19:04 Ответить
А-ха.
А у Трампа вчора заявили що Навального вбила Україна.
Накидуйте, не стісняйтесь...
показать весь комментарий
28.02.2024 16:53 Ответить
и закопала и табличку написала
показать весь комментарий
28.02.2024 18:18 Ответить
Окрім добровольців,є і спецура,чи хтось вважає що посольства охороняє виключно МВС?!
Вони живуть на території посольств,забезпечуючи безпеку. Це дійсно війскові НАТО,КНР та інших країн, яки за словами Макрона "виконують не військові дії".
показать весь комментарий
28.02.2024 17:40 Ответить
Макрон в целом удивил. В нашу чуть пользу. Во Франции есть очень интересное фомирование---Иностранный легион. Не знаток я конечно. Но схема и история интересны. Правда они несут службу в колониях Франции. Там вроде для рядового 7-10 лет службы и автоматом гражданство и небольшая гос-пенсия. С офицерами получше. Но такие потом как бы иногда собираются сами зная друг друга и идут в наёмники где денег больше дадут. Очень эффективны они. Особенно летчики и вертолётчики и технари в том числе. Правда платить таким надо от 5 тыс дол. Там от вылета, сбития итд. Кацапы тут пролетают из за своей сов-техники. Нам бы. Но с такими артистами.....
показать весь комментарий
28.02.2024 18:25 Ответить
это решение франции. Наши будут рады, но макрона съедят с тапочками....
показать весь комментарий
29.02.2024 00:37 Ответить
Если речь только про французов то Макрон врядли будет избран ещё раз. Ему конечно охота уйти миротворцем. Потому то и сказанул. На всякий случай. Наверно правильно.
показать весь комментарий
29.02.2024 22:08 Ответить
НАТО прийде, порядок наведе
українські гніди на низькому старті
показать весь комментарий
28.02.2024 19:05 Ответить
а я ПРОТИ збільшення іноземних військ в Україні! Україні вистачає москальських недовійськ! Україна ще не вигнала москальські іноземні війська зі своїх земель. а якщо якась там франція чи взагалі нАтА хоче щось десь там вводити, то хай вводять ЗРАЗУ ПРЯМО В КІНЧЕНИЙ КРЕМЛЬ!!!!

але ж вони сцикуни і ніколи на таке не підуть....
показать весь комментарий
28.02.2024 19:12 Ответить
 
 