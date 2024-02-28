The Washington Post о словах Макрона об отправке иностранных войск в Украину: Они уже там
Руководители США, Германии, Польши, Испании, Чехии и ряда других стран НАТО исключают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона отправить в Украину войска. Но иностранцы уже сражаются как на стороне Украины, так и на стороне РФ.
Об этом пишет издание The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
Оно напоминает, что тысячи добровольцев – преимущественно из стран Запада и постсоветских государств – после февраля 2022 года выразили желание противостоять РФ.
Иностранный легион, в котором, по словам украинских чиновников, служат представители 55 стран, был развернут по всей линии фронта и участвовал в жесточайших боях. Кроме того президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому иностранцы могут служить в Национальной гвардии.
"По меньшей мере, 50 американских граждан (большинство из них - бывшие ветераны Вооруженных сил США) были убиты в Украине", - отмечает издание.
Россия, как пишет The Washington Post, имеет огромное демографическое преимущество. Но она столкнулась с проблемами с пополнением армии.
Путин в прошлом месяце приказал ускорить предоставление воюющим за РФ иностранцам российское гражданство. Полиция в разных городах проводит рейды среди мигрантов из Средней Азии. На задержанных оказывают давление, чтобы заставить их завербоваться в армию.
Россия вербует для участия в боевых действиях и выходцев из других стран – Сирии, Кубы, Непала, Индии. Участие этих людей в войне опровергает государственную пропаганду Кремля, которая подробно рассказывает о захвате или "уничтожении" российскими войсками иностранных наемников, воюющих на стороне Украины.
Пожалуйста, подождите...
Хоча офіційні цифри трохи туманні, за словами українських офіційних осіб, близько 20 000 іноземців із понад 50 національностей становлять міжнародний легіон України.
good job, тримайте рубль
ну нічого, їм корисно
В оригинале такая комсомольская статья ахренеть. Журналиста Ишааха Тахрура просто распирает от гордости.
А у Трампа вчора заявили що Навального вбила Україна.
Накидуйте, не стісняйтесь...
Вони живуть на території посольств,забезпечуючи безпеку. Це дійсно війскові НАТО,КНР та інших країн, яки за словами Макрона "виконують не військові дії".
українські гніди на низькому старті
але ж вони сцикуни і ніколи на таке не підуть....