После февраля 2022 года 4 тыс. врачей и 2 тыс. медсестер из Украины получили разрешение на работу в Польше

После февраля 2022 почти 4 тысячи врачей и стоматологов из Украины получили разрешение заниматься профессиональной деятельностью в Польше.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В Министерстве здоровья Польши сообщили, что 3 930 врачей и стоматологов, получивших квалификацию в Украине, получили положительное решение в связи с подачей заявлений о разрешении на работу в Польше после февраля 2022 года. Это решение является основанием для обращения в Высшую врачебную палату о праве заниматься профессией.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года выдано 1 978 положительных решений медицинским сестрам и акушеркам из Украины.

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