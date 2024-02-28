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беженцы (1607) Польша (8154) врачи (1503)

После февраля 2022 года 4 тыс. врачей и 2 тыс. медсестер из Украины получили разрешение на работу в Польше

лікар

После февраля 2022 почти 4 тысячи врачей и стоматологов из Украины получили разрешение заниматься профессиональной деятельностью в Польше.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В Министерстве здоровья Польши сообщили, что 3 930 врачей и стоматологов, получивших квалификацию в Украине, получили положительное решение в связи с подачей заявлений о разрешении на работу в Польше после февраля 2022 года. Это решение является основанием для обращения в Высшую врачебную палату о праве заниматься профессией.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года выдано 1 978 положительных решений медицинским сестрам и акушеркам из Украины.

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Топ комментарии
+12
українці піднімають економіку країни яка поливає їх брудом
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28.02.2024 16:52
+12
Новина ло того, що ці лікарі та медсестри ніколи вже не повернуться в Україну.
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28.02.2024 17:36
+9
не дождались обещанных 4 000 баков и уехали......
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28.02.2024 16:57
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І що? До чого новина? До того, що лікарі, чи до того, що виїхали, чи до того, що саме в Польщу?
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28.02.2024 16:49 Ответить
Новина ло того, що ці лікарі та медсестри ніколи вже не повернуться в Україну.
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28.02.2024 17:36 Ответить
лікар вчиться щонайменше 7 років - 5 інститут + 2 інтернатура

це десятки тисяч доларів із нашого бюджету

ми НЕ маємо права не пускати людей працювати за кордон
але, ми НЕ настільки багаті, щоб оплачувати навчання лікарів та інших висококваліфікованих фахівців для Польщі та всієї Європі
в бордєлі треба щось міняти...
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28.02.2024 18:45 Ответить
Рівень навчання в наших медичних вузах дуже низький.
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28.02.2024 20:40 Ответить
але тільки після лютого 2022 року 4 тис. лікарів та 2 тис. медсестер з України отримали дозвіл на роботу в Польщі
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28.02.2024 22:22 Ответить
Патріоти - мать їх.
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28.02.2024 16:50 Ответить
українці піднімають економіку країни яка поливає їх брудом
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28.02.2024 16:52 Ответить
не дождались обещанных 4 000 баков и уехали......
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28.02.2024 16:57 Ответить
А ще вчора/позавчора тут хтось писав, що наші дипломи там нічого не варті.
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28.02.2024 17:05 Ответить
Єврапа "з'їсть" десятки міліонів українців з потрохами - їм потрібні люди
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28.02.2024 18:47 Ответить
Так і є. То тільки поляки через силу лають дозволи, а в Німеччині чи Англії - прольот. Треба купу екзаменів здавати.
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28.02.2024 20:42 Ответить
Это только 4000 официально работают. А сколько врачей сидит на социале в Германии или тряпкой по полу возят? То, что все медики военнообязанные - это как во время войны возможно было выехать? Они раненым в госпиталях не нужны? В больницах и поликлиниках гражданским украинцам у кого лечиться? Или зачем нас вообще лечить.
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28.02.2024 17:07 Ответить
зарплата у судді і у лікаря має бути однаковою. судді не їдуть за кордон
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28.02.2024 17:23 Ответить
гинекологов с педиатрами тоже не выпускать??
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29.02.2024 00:27 Ответить
А гинекологи и педиатры жителям Украины во время войны не нужны. Пусть беременных баба Маша - уборщица лечит. Она и роды примет. И дети во время войны не болеют. А если заболеют, то опять же есть уборщица. Кстати, мой знакомый педиатр прекрасно служит в госпитале военным врачем уже почти два года. Прежде всего он медик, а потом педиатр.
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29.02.2024 17:22 Ответить
До 2019 року двоюрідна сестра з чоловіком 10 років відпрацювали - вона медсестрою, а він фельдшером на швидкій за 200 баксів, а тоді ж в 2019 виїхали закордон, бо Так і не змогли звести кінці з кінцями. Зараз на таких же посадах працюють в Польщі і отримують в 5 разів більше.
Бо їх син - в 23 поїхав в Польщу батрачити на пана. Через 5 років має власну фірму - дає роботу українцям І полякам!!!, забрав батьків до себе..

Тепер питання - які в них моральні зобов'язання перед державою Україна?
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28.02.2024 17:24 Ответить
А хіба не він в черзі на голосування в Польщі за Зеполєона відстояв ? 2017р "Родіна нє такая" лозунг для лопухів !
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28.02.2024 17:34 Ответить
Ні не ходив на вибри
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28.02.2024 18:39 Ответить
среднему и младшему мед. персоналу всегда проще. Так же как и тем, кто ногти стрижет/красит, убирает и т.п. А вот высококвалифицированным -очень непросто
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29.02.2024 00:28 Ответить
Вот вам мораль: как украинская квалифицированная рабсила, да подешевле, так всегда пожалуйста, а как украинское дешёвое качественное зерно - так нет, польские же фермеры страдают! Лицемеры
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28.02.2024 17:27 Ответить
Патріоти грьобані. А своє житло в Україні здають студентам та отримують бабло. Ця війна принесла їм подвійну користь.
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28.02.2024 17:35 Ответить
Вони повернуться.Пенсію оформити,зуби підлікувати і тд. тп. ...
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28.02.2024 19:57 Ответить
До кінця, війни у країні мрій ЗЄ залишаться таксисти, базарні хабалки, манікюрниці та інші невдахи з його обожнювачів.

От вони і будуть відноовлювати Україну.
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28.02.2024 17:36 Ответить
стареньких забув? - а вони ще живі....
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28.02.2024 17:49 Ответить
Толку з них?

Вони проїдають бюджет, а не наповнюють. Он їм кинули по 300 грн "в середньому" і хай доживають своє.
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28.02.2024 17:52 Ответить
Ви забули прокурорів, суддів, ментів.
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28.02.2024 20:44 Ответить
А цим, що тут робити, коли залишаться руїни?
Думаєш вони просто так купують маєтки подалі від України?

Менти залишаться. Комусь же треба ******* вдячний електорат. Да і не вміють вони більше нічого.
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28.02.2024 20:50 Ответить
Україна багато кого навчила безкоштовно для інших країн, і для США, і для росії також. Для себе держава готує лише купу липових економістів, юристів, істориків.
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28.02.2024 17:50 Ответить
Що за коментарі про "дешева робоча сила", "дешеве зерно", поляки "поливають брудом"? Хоч лікарі мали неофіційний прибуток тут, але у Польщі матимуть стабільну і законну зарплату. Мабуть такого скотського ставлення до професії лікаря, вчителя та деяких інших категорій ніде у світі немає як в Україні. Вимагають щоб вони робили чудо за 200-300 доларів зарплату.
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28.02.2024 18:18 Ответить
Такого скотського відношення лікарів до пацієнта теж важко пошукати. Третина лікарів з тих хто працює в наших лікарнях справжня цинічна погань. Люди без совісті і моральних принципів.
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28.02.2024 20:50 Ответить
ну зарплата уже выше. Вы отстали от жизни

И в прекрасной польше их врачи за копейки работать не хотят, бегут в страны ЕС, поэтому польша вынуждена наших принимать
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29.02.2024 00:30 Ответить
Польські медсестри поїхали працювати на захід ще більше 20 років тому. Тому не дивно, що приймають наших. Але це об'єктивна реальність. Їх не влаштовує їхня зарплата, а нас наша.
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29.02.2024 01:02 Ответить
Якщо у польщі такі класні умови, то чому польські лікарі і медсестри масово тікають у Німеччину, Британію, Канаду, США, Австралію?
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28.02.2024 18:32 Ответить
все відносно , 250 в Україні , 1000 в Польщі , 4 000 в Німеччині
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28.02.2024 18:40 Ответить
выше в Украине, и в польше немного выше
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29.02.2024 00:32 Ответить
Щодо "масово" ви перебільшуєте.
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29.02.2024 01:03 Ответить
Ех, безграмотні ці лікарі і медсестри. Не читали вони Програму Президента Зеленського, що поляки будуть стояти в черзі на кордоні, щоб потрапити на роботу в Україну.
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28.02.2024 18:54 Ответить
Настоящие патриоты, генофонд нации, в то время как в воюющей Украине нехватка медперсонала по госпиталям - лучше в Поляндию свалить ) Ну-ну...
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28.02.2024 19:24 Ответить
Звичайно, бо люди не дурні. Я думаю, що Поляндія краще за Єрмакотатарію?
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28.02.2024 20:18 Ответить
Так-то оно так, но как бы Родина и всё такое ) Ладно не все готовы воевать, это понять можно.
Но хотя бы экономиЧный Хронт держали бы, налоги платили бы, уж врачам да медсестрам работа есть. Но то такє )
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28.02.2024 21:29 Ответить
это же бюджетники. С их отъездом наоборот нагрузка меньше для экономики
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29.02.2024 00:33 Ответить
А в ЗСУ гостра потреба в дипломованих бригадних медиках . Але ж ті на заробітках , своя кишеня ближче ...((
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28.02.2024 19:52 Ответить
Нічого нічого, конкурси в медичні учбові заклади в Україні лишаються великими, так що цю нестачу крана навіть не почує, а от що 6000 українців знайшли собі самореалізацію і добре життя то радує.
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28.02.2024 20:06 Ответить
- Як вам нові свічки від безсоння?
- Дякую, лікарю, палець не встигаю витягувати.
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28.02.2024 20:47 Ответить
МОЛОДЦЫ!
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28.02.2024 22:02 Ответить
Там багато наших - тепер будуть їх ліпше лікувати. Це гарна подія для людей та і практика непогана.
Бардзо добже.
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28.02.2024 22:51 Ответить
МІ зазначає, що такий різкий приріст коштів у русні на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" - компенсації сім'ям і родичам загиблих та поранених.

Максимальний приріст коштів на рахунках в регіонах, які відправили найбільшу кількість мобілізованих на війну
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29.02.2024 07:59 Ответить
 
 