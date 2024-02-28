После февраля 2022 года 4 тыс. врачей и 2 тыс. медсестер из Украины получили разрешение на работу в Польше
После февраля 2022 почти 4 тысячи врачей и стоматологов из Украины получили разрешение заниматься профессиональной деятельностью в Польше.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
В Министерстве здоровья Польши сообщили, что 3 930 врачей и стоматологов, получивших квалификацию в Украине, получили положительное решение в связи с подачей заявлений о разрешении на работу в Польше после февраля 2022 года. Это решение является основанием для обращения в Высшую врачебную палату о праве заниматься профессией.
Кроме того, с 24 февраля 2022 года выдано 1 978 положительных решений медицинским сестрам и акушеркам из Украины.
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Пожалуйста, подождите...
це десятки тисяч доларів із нашого бюджету
ми НЕ маємо права не пускати людей працювати за кордон
але, ми НЕ настільки багаті, щоб оплачувати навчання лікарів та інших висококваліфікованих фахівців для Польщі та всієї Європі
в бордєлі треба щось міняти...
Бо їх син - в 23 поїхав в Польщу батрачити на пана. Через 5 років має власну фірму - дає роботу українцям І полякам!!!, забрав батьків до себе..
Тепер питання - які в них моральні зобов'язання перед державою Україна?
От вони і будуть відноовлювати Україну.
Вони проїдають бюджет, а не наповнюють. Он їм кинули по 300 грн "в середньому" і хай доживають своє.
Думаєш вони просто так купують маєтки подалі від України?
Менти залишаться. Комусь же треба ******* вдячний електорат. Да і не вміють вони більше нічого.
И в прекрасной польше их врачи за копейки работать не хотят, бегут в страны ЕС, поэтому польша вынуждена наших принимать
Но хотя бы экономиЧный Хронт держали бы, налоги платили бы, уж врачам да медсестрам работа есть. Но то такє )
- Дякую, лікарю, палець не встигаю витягувати.
Бардзо добже.
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