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Новости Война
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Франция (3354) Макрон (1173)

Макрон хочет возглавить Европу по вопросу Украины, однако Франция может ему этого не позволить, - Politico

макрон

Война РФ против Украины для французов не является большим цивилизационным столкновением за демократию и свободу Европы.

Об этом говорится в материале Politico, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, поскольку относительно западной военной помощи Украине сохраняется неопределенность, Макрон выступил с боевым призывом переломить ситуацию, заявив журналистам, что "на карту поставлена Европа".

"Возникает вопрос: как далеко Макрон действительно готов зайти на этот раз? В конце концов, его предыдущая возвышенная риторика по отношению к Украине не была подкреплена действиями. Самое важное: сможет ли он надеяться на успех как лидер Запада, если ему не удастся привлечь Францию", - пишет Politico.

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Против Макрона объединились все оппозиционные силы Франции. Так, ультраправая Марин Ле Пен уже осудила его утверждение, что введение западных войск на территорию Украины "не должно быть исключено", как игру "жизнями детей (Франции. - Ред.)". 

А лидер крайних левых Жан-Люк Меланшон заявил, что это "безумие - натравливать одно ядерное государство на другое". Социалистическая партия и консервативная партия "Республиканцы" также осудили "демонстрацию мышц" французского президента.

Эти аргументы находят отклик у французских избирателей. 27 февраля новостные каналы обсуждали, стоит ли Франции готовиться к войне с Россией. И ответ был – "нет".

Наибольший вызов для Макрона состоит в том, что его амбиции не отвечают господствующим настроениям Франции по отношению к Украине, отмечает издание. Война РФ против Украины для французов не является большим цивилизационным столкновением за демократию и свободу Европы, каковой она кажется странам, все еще сохраняющим горькие воспоминания о правлении России.

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Politico отмечает, что последние социологические опросы свидетельствуют о том, что симпатии к Украине во Франции едва заметны и стремительно уменьшаются.

Так, опрос института IFOP показывает, что 58% французов имеют положительное впечатление об Украине, что на 24 пункта меньше, чем в начале полномасштабного вторжения РФ. И только 62% граждан Франции поддерживают санкции против России по сравнению с 72% два года назад.

"Влиятельные и все более упрямые французские фермеры - еще одна серьезная политическая боль для Макрона. Дешевая украинская курятина и зерно стали одной из причин их гнева, и их (протестов. - Ред.) лидеры давят на Макрона, чтобы тот ограничил импорт", - подытожило издания.

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Предложение Макрона по войскам НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

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Топ комментарии
+20
"...лідер крайніх лівих Жан-Люк Меланшон заявив, що це "безумство - нацьковувати одну ядерну державу на іншу..." - а державу, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї можна залишити один на один із ворогом, який має ядерну зброю і являється гарантом територіальної цілістності України?
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28.02.2024 16:55
+9
Макрон молодець. А ті Ле Пени, фермери та інші, усвідомлять небезпеку лише тоді, коли кацапські солдати будуть вбивати і ґвалтувати дітей Франції
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28.02.2024 16:54
+6
слід нагадати отим лівим-правим історію другої світової. коли без особливої крові лягли під гітлера. а коли з допомогою союзників вигнали німців, то стали своїх курв вішати за співпрацю з німцями. гидотніше навіть придумати не можна.
тож як би та лепен не стелилася перед москалями, її все одно чекає один кінець - спочатку її замучать буряти, а потім аж коли все ж раша згине - повісять французи.
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28.02.2024 17:14
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Макрон молодець. А ті Ле Пени, фермери та інші, усвідомлять небезпеку лише тоді, коли кацапські солдати будуть вбивати і ґвалтувати дітей Франції
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28.02.2024 16:54 Ответить
Ле Пен робить собі політичний капітал на ідіотах і ліваках. Польські фермери - ідіоти і ліваки, на яких робить собі капітал якийсь польській аналог Ле Пен.
Тож не треба ставити їх в один ряд. Якшо піда така гулянка, шо кацапи дійдуть до Франції, то Ле Пен перша звалить куди подалі з заробленими на корисних ідіотах грошима.
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28.02.2024 17:20 Ответить
"...лідер крайніх лівих Жан-Люк Меланшон заявив, що це "безумство - нацьковувати одну ядерну державу на іншу..." - а державу, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї можна залишити один на один із ворогом, який має ядерну зброю і являється гарантом територіальної цілістності України?
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28.02.2024 16:55 Ответить
Тут ще характерно як журнашлюхи зібрали думки маргінальних поців, типу оцього чма, та видали це все за думку "Франції"...
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28.02.2024 17:50 Ответить
к чести франции могу сказать, что не они нас разоружали
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29.02.2024 00:13 Ответить
Тиск з Дудою вже очолили, обісралися на старті
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28.02.2024 17:02 Ответить
слід нагадати отим лівим-правим історію другої світової. коли без особливої крові лягли під гітлера. а коли з допомогою союзників вигнали німців, то стали своїх курв вішати за співпрацю з німцями. гидотніше навіть придумати не можна.
тож як би та лепен не стелилася перед москалями, її все одно чекає один кінець - спочатку її замучать буряти, а потім аж коли все ж раша згине - повісять французи.
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28.02.2024 17:14 Ответить
спочатку її замучать буряти, а потім аж коли все ж раша згине - повісять французи.

👍👍👍👍
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28.02.2024 17:17 Ответить
А шо ? ***** больше трубку не поднимает ? И обещаных жаб с мокшанских болот не отдал ?
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28.02.2024 17:30 Ответить
Хто далекобійні ракети надасть - той і очолить!
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28.02.2024 17:32 Ответить
а казали, шо макрон - без яєць. виявилося - то французи без яєць.
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28.02.2024 17:35 Ответить
Може-б тепер Макрон був би нагато кращим від цієі урсуди і змінив би хід війни ,але історія твориться заможними на даний час ''прищами,, євроспільноти!
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28.02.2024 17:40 Ответить
Всі європіди, за винятком хіба що Британії, з переповнений памперсами відхрещуються від заяви Макрона...
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28.02.2024 17:52 Ответить
Макрон на много младше этих всех беспонтовых пердунов и решил брать быка за рога. (но это не точно)
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28.02.2024 20:39 Ответить
Звісно буде брати. Тільки не бика і не роги. А той самий гидкий тефлон, який кацапи лю'бязно для нього роблять.
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28.02.2024 22:13 Ответить
Французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины, заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на заседании сената страны.
"Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой "земля-воздух" или защитой ряда границ", - сказал он.
---
Кхм... милая сердцу Франция реально размышляет над такими схемами? В это прямо трудно поверить...
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28.02.2024 21:36 Ответить
что же произошло, что Макрона вдруг так переклинило?? 2 года сопли жевал....
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29.02.2024 00:14 Ответить
 
 