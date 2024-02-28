Макрон хочет возглавить Европу по вопросу Украины, однако Франция может ему этого не позволить, - Politico

Война РФ против Украины для французов не является большим цивилизационным столкновением за демократию и свободу Европы.

Об этом говорится в материале Politico, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, поскольку относительно западной военной помощи Украине сохраняется неопределенность, Макрон выступил с боевым призывом переломить ситуацию, заявив журналистам, что "на карту поставлена Европа".

"Возникает вопрос: как далеко Макрон действительно готов зайти на этот раз? В конце концов, его предыдущая возвышенная риторика по отношению к Украине не была подкреплена действиями. Самое важное: сможет ли он надеяться на успех как лидер Запада, если ему не удастся привлечь Францию", - пишет Politico.

Читайте также: Не исключено, что НАТО сможет отправить войска в Украину, но консенсуса пока нет, - Макрон

Против Макрона объединились все оппозиционные силы Франции. Так, ультраправая Марин Ле Пен уже осудила его утверждение, что введение западных войск на территорию Украины "не должно быть исключено", как игру "жизнями детей (Франции. - Ред.)".

А лидер крайних левых Жан-Люк Меланшон заявил, что это "безумие - натравливать одно ядерное государство на другое". Социалистическая партия и консервативная партия "Республиканцы" также осудили "демонстрацию мышц" французского президента.

Эти аргументы находят отклик у французских избирателей. 27 февраля новостные каналы обсуждали, стоит ли Франции готовиться к войне с Россией. И ответ был – "нет".

Наибольший вызов для Макрона состоит в том, что его амбиции не отвечают господствующим настроениям Франции по отношению к Украине, отмечает издание. Война РФ против Украины для французов не является большим цивилизационным столкновением за демократию и свободу Европы, каковой она кажется странам, все еще сохраняющим горькие воспоминания о правлении России.

Читайте также: Размещение западных войск в Украине не означает их участие в военных действиях, - МИД Франции

Politico отмечает, что последние социологические опросы свидетельствуют о том, что симпатии к Украине во Франции едва заметны и стремительно уменьшаются.

Так, опрос института IFOP показывает, что 58% французов имеют положительное впечатление об Украине, что на 24 пункта меньше, чем в начале полномасштабного вторжения РФ. И только 62% граждан Франции поддерживают санкции против России по сравнению с 72% два года назад.

"Влиятельные и все более упрямые французские фермеры - еще одна серьезная политическая боль для Макрона. Дешевая украинская курятина и зерно стали одной из причин их гнева, и их (протестов. - Ред.) лидеры давят на Макрона, чтобы тот ограничил импорт", - подытожило издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция планирует увеличить в этом году производство 155 мм снарядов до 5 тыс. в месяц

Предложение Макрона по войскам НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

Также читайте: Макрон заявил о создании новой коалиции дальнобойного оружия для Украины