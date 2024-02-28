Все образовательные учреждения страны на запад от Киева должны выйти в офлайн к сентябрю, - МОН
Все образовательные учреждения страны, расположенные на запад от Киева, должны к сентябрю выйти в формат обучения офлайн. Хотя во многих случаях это будет означать необходимость переходить на несколько смен, обучение по вечерам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
"Мы сейчас продвигаемся в направлении, чтобы все, кто есть, условно говоря, на запад от Киева, все заведения должны к сентябрю выйти в офлайн, однозначно все", - сказал он.
По словам Винницкого, во многих случаях это будет означать необходимость переходить на несколько смен, обучение по вечерам, но офлайн-обучение для Минобразования является приоритетом.
В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день нет возможности это реализовать в прифронтовых областях, в частности - в Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской областях, где сложная ситуация с безопасностью из-за российских обстрелов.
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кАААк пААААгодк в мААААцквє?
Ні, коли таке заявляє яка-небудь вчителька з далекого села, то ще якось можна пояснити, людина дуже далека від цих термінів і понять, хоча, сьогодні таку знайти то вже, напевно, нереально. Але коли таку херню городить цілий заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, відверто кажучи, за таку освіту стає таки страшнувато.