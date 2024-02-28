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школа (2995) Минобразования (1731) обучение (516) дистанционное обучение (114)

Все образовательные учреждения страны на запад от Киева должны выйти в офлайн к сентябрю, - МОН

школа

Все образовательные учреждения страны, расположенные на запад от Киева, должны к сентябрю выйти в формат обучения офлайн. Хотя во многих случаях это будет означать необходимость переходить на несколько смен, обучение по вечерам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

"Мы сейчас продвигаемся в направлении, чтобы все, кто есть, условно говоря, на запад от Киева, все заведения должны к сентябрю выйти в офлайн, однозначно все", - сказал он.

По словам Винницкого, во многих случаях это будет означать необходимость переходить на несколько смен, обучение по вечерам, но офлайн-обучение для Минобразования является приоритетом.

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В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день нет возможности это реализовать в прифронтовых областях, в частности - в Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской областях, где сложная ситуация с безопасностью из-за российских обстрелов.

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Топ комментарии
+13
вийти в офлайн.. Почему нельзя по-человечески сказать, например, очное обучение. Вообще офлайн буквально означает отсутствие связи.
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28.02.2024 17:21
+10
По-человечески это у людей. А у клованов - по приколу
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28.02.2024 17:23
+7
Невідомо, що буде через місяць-другий в країні, а вони вже виставляють вимоги на вересень ...
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28.02.2024 17:02
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Невідомо, що буде через місяць-другий в країні, а вони вже виставляють вимоги на вересень ...
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28.02.2024 17:02 Ответить
Половина київської обл (чернігівської і тд)буде оф, а половина он?
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28.02.2024 17:03 Ответить
А укрытия уже во всех школах сделали? Или прокукарекали, а там хоть солнце не вставай?
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28.02.2024 17:08 Ответить
Бідося, і ти оце сьогодні зареєструвалося щоб нам про це розказати?
кАААк пААААгодк в мААААцквє?
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28.02.2024 17:25 Ответить
может и раньше так было, сейчас просто у родителей есть больше времени посмотреть что, собственно, происходит и попробовать лично этих "чад" воспитать\проконтролировать, а не претензии к педагогам выставлять по факту.
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28.02.2024 19:39 Ответить
вийти в офлайн.. Почему нельзя по-человечески сказать, например, очное обучение. Вообще офлайн буквально означает отсутствие связи.
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28.02.2024 17:21 Ответить
По-человечески это у людей. А у клованов - по приколу
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28.02.2024 17:23 Ответить
Карантин, а потім війна привчили нас до онлайну. І зараз я на прикладі своїх онуків бачу, що це цілком непогана річ. Читати, писати, рахувати навчаться, а більше не кожному й потрібно. До речі, в Австралії навчання онлайн провоиться вже років 100, ще й інтернету ніякого не було, а тільки радіозв'язок.
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28.02.2024 19:24 Ответить
Офлайн (offLine) - лінія вимкнута, зв`язок відсутній, а вони збираються дітей вчити.
Ні, коли таке заявляє яка-небудь вчителька з далекого села, то ще якось можна пояснити, людина дуже далека від цих термінів і понять, хоча, сьогодні таку знайти то вже, напевно, нереально. Але коли таку херню городить цілий заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, відверто кажучи, за таку освіту стає таки страшнувато.
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28.02.2024 20:05 Ответить
 
 