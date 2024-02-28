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Новости Помощь Украине
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Великобритания (4725) крылатые ракеты (866) Шольц Олаф (852)

Минобороны Великобритании опровергло слова Шольца о помощи Украине в наведении ракет Storm Shadow

storm,shadow

В Министерстве обороны Великобритании опровергли заявление канцлера Германии Олафа Шольца о помощи Украине от Британии и Франции в наведении дальнобойных ракет Storm Shadow.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Использование Украиной Storm Shadow и процессы их наведения являются делом Вооруженных сил Украины. Соединенное Королевство вместе с другими союзниками предоставляет Украине ряд оборудования, чтобы помочь ей противостоять незаконной и неспровоцированной агрессии России", - сказал спикер минобороны Великобритании.

Также отмечается, что использование Украиной направленного оружия дальнего радиуса действия было "основополагающим для защиты ее территории". Она "изменила стратегическую картину, успешно оказывая давление на российские силы, их логистику и маршруты поставок".

Ранее представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил журналистам, что Соединенное Королевство имеет "небольшое количество личного состава в стране, который поддерживает Вооруженные силы Украины, в том числе - для медицинской подготовки". Министерство обороны страны отказалось предоставить подробности, в то же время отметив, что Великобритания продолжает тренировать украинских военных.

"Мы не планируем, чтобы войска Великобритании воевали вместе с Вооруженными силами Украины, но мы продолжаем активно сотрудничать с союзниками и партнерами относительно того, как лучше поддержать Украину", - добавили в министерстве.

Смотрите: Минобороны Великобритании показало машину для разминирования, которую получит Украина. ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
Мало того що сам Тауруси не дає то ще й іншим шкодить .
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28.02.2024 17:53
+10
Можно подумать шо все фрицевские консервы вздулись.
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28.02.2024 17:22
+8
Шольц сцикло.
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28.02.2024 17:23
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Можно подумать шо все фрицевские консервы вздулись.
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28.02.2024 17:22 Ответить
При тому статевим шляхом...
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28.02.2024 18:46 Ответить
Шольц сцикло.
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28.02.2024 17:23 Ответить
Ця курва Шольц, мало що сам не допомагае перемогти ху&ла,

так ще і Великоі Британії шкодить?!

Я розумію чому- заздрить UK бо вона фактичний лідер ЕС, а не Німетчина.
Хоча UK офіційно вийшла із ЕС.
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28.02.2024 17:44 Ответить
вумериканцю, щось тебе сьогодні попердолило, все гуано вилізло, що так довго приховував?
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28.02.2024 18:25 Ответить
Та тебе кожного дня пердолить, і нічого. Не пий морковний сік.
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28.02.2024 19:19 Ответить
критичні дні? перетерпи тварина.
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28.02.2024 19:21 Ответить
бачиш, як тебе штормить. Попий зеленку.
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28.02.2024 19:30 Ответить
зебіл, не пий те, що для зовнішнього використання... Хоча, тобі ж смакує?
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28.02.2024 19:35 Ответить
Купила мама мені коня
Але ж задньої ноги у нього нема,
А що замість той ноги у нього було.
Про це Ніколи не дізнається ні хто.
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28.02.2024 17:28 Ответить
Для чого це Шольцу - вже ж був наладився
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28.02.2024 17:32 Ответить
А газпром часом не відкрив ще одну вакансію члена наглядової ради?
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28.02.2024 18:48 Ответить
Бритам респект, що не словом, а ділом.
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28.02.2024 17:46 Ответить
Мало того що сам Тауруси не дає то ще й іншим шкодить .
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28.02.2024 17:53 Ответить
Щоб не писали про Шольца, а реально німці е найбільшими спонсорами України на данному етапі війни. Це я нагадую дипломатам, один із них обізвав Шольці ковбаскою, а німці у відповідь, на той момент прислали Україні допомоги в вигляді 5 тищ касок.
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28.02.2024 17:58 Ответить
Не всі німці однаково притомні. Шольц - найбільше гальмо німецької допомоги.
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28.02.2024 18:08 Ответить
3/4 депутатів Бундестага проголосували проти передачі Таурасів. Шольц особистої участі в голосуванні не приймав.
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28.02.2024 19:54 Ответить
А ми ще сподіваємося на ''тауруси'' від німців. Вони ж он британцям дорікають за те що вони допомагають ЗСУ з своїми ракетами справитися.
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28.02.2024 18:09 Ответить
немає там надійної послиці... Всі сподівання на Безуглу, але у ВР воно незамінна корабельна піхта...
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28.02.2024 18:28 Ответить
Возможности наводить есть только у американцев, при всем уважении к остальным.
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28.02.2024 18:29 Ответить
Ракети як оті журавлики - летять-летять... Де та як треба.
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28.02.2024 18:43 Ответить
Ссучився Шульц...До ***** в койку запригнув.
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28.02.2024 18:44 Ответить
Куколди і імпотенти.

Давай сраний цензор бань мене.

Ми ж вільна країна, вільних людей.

Вам насрати на мою точку зору, а мені насрати на ваші патякання, що у мене є обовязки перед цією країною.
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28.02.2024 18:51 Ответить
Да успаГойся , нах ты кому нужен
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28.02.2024 19:51 Ответить
Ой не так, британці, не так треба. Пошліть Шольца за руцьким крейсером Мацква. На бріфінг до крабів.
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28.02.2024 19:10 Ответить
Сам не гам, й іншим не дам.
Чи як писав про шольців великий іспанець- собака на сіні.
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28.02.2024 19:52 Ответить
Как же противно смотреть на эту гнусную и дешёвую возню даже у сильных стран ЕС!? Как мыши полудохлые! Постепенно как бы вылазит, что Тремпель за океаном прав был, когда упрекал за хитрожопую политику нести расходы на оборону НАТО по системе---,,Это мне, и это мне---а это тебе и всё время тебе,,. Как же тяжко воевать, когда у тебя за спиной никто не стоит---даже для мебели, как статист. Где то и когда то мы опять не туда повернули. Не тех запрягли.
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28.02.2024 20:59 Ответить
да некого запрягать. Все сс*чились до невозможности, есть конечно нормальные страны (типа Балтии, Чехии), но они погоды не делают((
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29.02.2024 00:10 Ответить
Цей шольц рідкісне паскудисько, він доводить це кожного дня. Бідна німецька держава, якщо такі відверті їївороги обираються на найвищі державні посади.
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28.02.2024 22:22 Ответить
Господи, дядьку Шольц, ти вже якось визначся, чи ти за білих, чи ти за красних 😡 Якось штормить його не по дитячому, штурляє в протилежні боки: то - дам, то - не дам, то - дам, але не вам. Таке враження, що або він на такій же стадії маразму, як і пуйло, або щось таки вживає незаконне. Кажуть, що у наркоманів так само зненацька змінюється настрій, в залежності від його самопочуття 🤔
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29.02.2024 14:43 Ответить
 
 