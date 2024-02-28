Минобороны Великобритании опровергло слова Шольца о помощи Украине в наведении ракет Storm Shadow

В Министерстве обороны Великобритании опровергли заявление канцлера Германии Олафа Шольца о помощи Украине от Британии и Франции в наведении дальнобойных ракет Storm Shadow.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Использование Украиной Storm Shadow и процессы их наведения являются делом Вооруженных сил Украины. Соединенное Королевство вместе с другими союзниками предоставляет Украине ряд оборудования, чтобы помочь ей противостоять незаконной и неспровоцированной агрессии России", - сказал спикер минобороны Великобритании.

Также отмечается, что использование Украиной направленного оружия дальнего радиуса действия было "основополагающим для защиты ее территории". Она "изменила стратегическую картину, успешно оказывая давление на российские силы, их логистику и маршруты поставок".

Ранее представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил журналистам, что Соединенное Королевство имеет "небольшое количество личного состава в стране, который поддерживает Вооруженные силы Украины, в том числе - для медицинской подготовки". Министерство обороны страны отказалось предоставить подробности, в то же время отметив, что Великобритания продолжает тренировать украинских военных.

"Мы не планируем, чтобы войска Великобритании воевали вместе с Вооруженными силами Украины, но мы продолжаем активно сотрудничать с союзниками и партнерами относительно того, как лучше поддержать Украину", - добавили в министерстве.

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