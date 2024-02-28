Бельгия выделит 200 млн евро на чешскую инициативу относительно боеприпасов для Украины

200 миллионов евро выделит Бельгия на инициативу Чехии по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает "Укрінформ".

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет каждый день. Но мы можем дать Президенту Зеленскому то, что он просит – больше оружия для защиты от российского агрессора. Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро", – написал он.

Как отметил Де Кроо, больше боеприпасов поступит в Украину в течение следующих недель.

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Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн. долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.