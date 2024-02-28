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Бельгия (374) боеприпасы (2284) Чехия (1659)

Бельгия выделит 200 млн евро на чешскую инициативу относительно боеприпасов для Украины

боєприпаси,155-м

200 миллионов евро выделит Бельгия на инициативу Чехии по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает "Укрінформ".

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет каждый день. Но мы можем дать Президенту Зеленскому то, что он просит – больше оружия для защиты от российского агрессора. Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро", – написал он.

Как отметил Де Кроо, больше боеприпасов поступит в Украину в течение следующих недель.

Читайте также: 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы, - премьер Чехии Фиала

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн. долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.
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Та не треба.
Ви ж ЗЄрмаку бізнес руйнуєте. Воно купляє снаряди для ЗСУ по 4 тис. баксів, а ви по 1,9 тис. баксів.

Це ж чистий демпінг у 2 рази!!!
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28.02.2024 18:07 Ответить
Куда только смотрит роспотребнадзор!
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28.02.2024 18:13 Ответить
Дякуємо бельгійському народу ,але чому не вкладають гроші українські олігархи, чи вони тільки для того що б грабувати Україну,а допомагати в цей складний час їх не стосуєтся ?
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28.02.2024 18:19 Ответить
Дякуємо.
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28.02.2024 19:19 Ответить
как тебе такое , Бидон ?
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28.02.2024 20:31 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444206/ ЕС окончательно одобрил четырехлетний план с 50 млрд евро для Украины
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28.02.2024 20:32 Ответить
Дякую)))
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28.02.2024 21:15 Ответить
 
 