Бельгия выделит 200 млн евро на чешскую инициативу относительно боеприпасов для Украины
200 миллионов евро выделит Бельгия на инициативу Чехии по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает "Укрінформ".
"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет каждый день. Но мы можем дать Президенту Зеленскому то, что он просит – больше оружия для защиты от российского агрессора. Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро", – написал он.
Как отметил Де Кроо, больше боеприпасов поступит в Украину в течение следующих недель.
Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.
В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн. долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.
Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.
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Ви ж ЗЄрмаку бізнес руйнуєте. Воно купляє снаряди для ЗСУ по 4 тис. баксів, а ви по 1,9 тис. баксів.
Це ж чистий демпінг у 2 рази!!!