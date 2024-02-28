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Новости Война
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бомба (348) Харьковщина (5576) бомбардировка (447)

Россия сбросила КАБ на вокзал в Великом Бурлуке на Харьковщине, погиб 6-летний ребенок. ФОТО

рф,каб,винищувач,літакрф

Днем 28 февраля Россия нанесла авиационный удар по вокзалу в селе Великий Бурлук на Харьковщине. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"По нашей информации, два человека погибли. Возможно, погиб ребенок. Эта информация сейчас проверяется", – сказал Синегубов.

Великий Бурлук

Он отметил, что вокзал в Великом Бурлуке не использовался как транспортный объект, однако там находились гражданские люди.

Также глава ОВА подчеркнул, что неоднократно во время атак на Великий Бурлук травмы получали дети. Поэтому рассматривается вопрос эвакуации несовершеннолетних из этого населенного пункта.

Смотрите также: Последствия удара КАБами по Купянску: есть жертвы, повреждены 12 домов, разрушены кафе и церковь. ФОТОрепортаж

Розбомблений вокзал у Великому Бурлуку

Как впоследствии сообщили в полиции Харьковской области, 28 февраля в 16:50 в полицию поступила информация об обстреле управляемыми авиабомбами поселка Великий Бурлук Купянского района.

В результате обстрела погиб 48-летний мужчина, его шестилетняя внучка получила тяжелые ранения, от которых умерла.

Жертва КАБу на Харківщині

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+24
Пі-дори пішли врознос. Вбивають людей просто так. Навіть Гітлєра була якась, ******* але ідея.
Тут же вбивства ради вбивств
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28.02.2024 18:05
+18
8.‎02.‎2024 735 доба війни

34 дoби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Результати деструктивних дій у військовій сфері влади Зеленського вже видно на всіх штабних картах. З моменту звільнення Залужного ЗСУ втратило позиції на 220 кв. км . Співпадіння …від Оманських..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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28.02.2024 18:01
+14
Кацапи не люди, це кровожерлі істоти зомбовані кремлівською пропогандою!
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28.02.2024 18:19
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8.‎02.‎2024 735 доба війни

34 дoби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Результати деструктивних дій у військовій сфері влади Зеленського вже видно на всіх штабних картах. З моменту звільнення Залужного ЗСУ втратило позиції на 220 кв. км . Співпадіння …від Оманських..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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28.02.2024 18:01 Ответить
при Залужному давали хоч щось
а що привіз єрмак з сша???
а багато-багато *****...
а чому???
а хто він щоб вести перемовини?
яку державну посаду посідає??
чи має право підпису????
чи є в конституції посада голова ОП???
хто *****, такий єрмак в Україні?????
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28.02.2024 18:46 Ответить
Американцы ******** от масштабов коррупции, говорят почему наши налогоплательщики должны оплачивать ваших коррупционеров, до такой степени наглых, что смотрят в лицо и при этом лезут в карман.
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28.02.2024 21:46 Ответить
Пі-дори пішли врознос. Вбивають людей просто так. Навіть Гітлєра була якась, ******* але ідея.
Тут же вбивства ради вбивств
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28.02.2024 18:05 Ответить
не просто так, головний розрахунок на зневіру населення.
вони так і будуть тероризувати, якщо не збити хоча б 50 су 34-35
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28.02.2024 18:32 Ответить
Кацапи не люди, це кровожерлі істоти зомбовані кремлівською пропогандою!
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28.02.2024 18:19 Ответить
Як би я хотів що б кожному лаптеногому прилетіло в рило в кабу!
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28.02.2024 18:22 Ответить
Якщо є така можливість, вивозьте дітей туди де безпечно.. чи хоча б умовно безпечно, до центру чи заходу чи за кордон.. не повинні гинути українські діти
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28.02.2024 18:24 Ответить
хто міг - вже виїхав
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29.02.2024 00:59 Ответить
кацапи нащупали ефективну наступальну зброю - тих кабів у них як у дурака фантіків
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28.02.2024 18:25 Ответить
Будуть "ефки"-буде легше.
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28.02.2024 18:36 Ответить
до тих ефок ще півроку, за цей час кацапи все лівобережжя прихоплять
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28.02.2024 19:06 Ответить
не прихоплять,навіть на кордони Донецької та Луганської областей не вийдуть
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28.02.2024 19:57 Ответить
Пора вже головного терориста століття позбутися, як Бен Ладена.
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28.02.2024 18:36 Ответить
Що б ви виздихали кацапи і ця імперія зла ,варвари воюють з дітьми будьте прокляті навіки.
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28.02.2024 18:37 Ответить
Кацапи підараси.
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28.02.2024 18:53 Ответить
Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год

https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument

В стране война? Да ну, вы лучше телемарафон посмотрите, там шапито-95 давно всех победили.
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28.02.2024 19:07 Ответить
я его с начала войны не смотрю , а ты смотришь
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28.02.2024 19:51 Ответить
Это ирония, о просмотре телемарафона.
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28.02.2024 19:59 Ответить
Я может непонятно выразился. Дело не в клоун-марафоне, а в том что идет 3-й год войны, а ЗЕ абсолютно не собирается хоть в чем то ущемить дармоедов, и сэкономленные средства пустить на оборону. Хотя дармоеды абсолютно не бедствуют.....
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28.02.2024 20:03 Ответить
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28.02.2024 19:12 Ответить
Кацапи п*дораси повні.
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28.02.2024 19:29 Ответить
с территории РФ кидаются , а наши боятся применить Патриот
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28.02.2024 19:50 Ответить
до границы 20 км
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28.02.2024 19:53 Ответить
Пэтриот не прифронтовая система ПВО, и кстати мое мнение что самолеты за последнюю неделю сбивали чем то другим, что держат в секрете.
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28.02.2024 20:01 Ответить
🤡Завтра буде звернення путіна на тлі того, що Придністров'я попросилось до рашки
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28.02.2024 19:55 Ответить
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28.02.2024 20:14 Ответить
Рівняти їх вокзали і все інше !Коли вже бл"дь дійде !
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28.02.2024 20:33 Ответить
Покажите это гондону из ватикана.
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28.02.2024 20:40 Ответить
Моя бывшая тёща там недалеко живёт, очень уж всё она русское любит, и всё равно будет говорить что это всё ё.аные хохлы сделали а не русские.
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28.02.2024 21:40 Ответить
Пилотов брать живьем и долго резать на куски!
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29.02.2024 01:54 Ответить
суки прокляті!!
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29.02.2024 16:07 Ответить
 
 