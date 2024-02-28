Россия сбросила КАБ на вокзал в Великом Бурлуке на Харьковщине, погиб 6-летний ребенок. ФОТО

Днем 28 февраля Россия нанесла авиационный удар по вокзалу в селе Великий Бурлук на Харьковщине. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"По нашей информации, два человека погибли. Возможно, погиб ребенок. Эта информация сейчас проверяется", – сказал Синегубов.

Он отметил, что вокзал в Великом Бурлуке не использовался как транспортный объект, однако там находились гражданские люди.

Также глава ОВА подчеркнул, что неоднократно во время атак на Великий Бурлук травмы получали дети. Поэтому рассматривается вопрос эвакуации несовершеннолетних из этого населенного пункта.

Смотрите также: Последствия удара КАБами по Купянску: есть жертвы, повреждены 12 домов, разрушены кафе и церковь. ФОТОрепортаж

Как впоследствии сообщили в полиции Харьковской области, 28 февраля в 16:50 в полицию поступила информация об обстреле управляемыми авиабомбами поселка Великий Бурлук Купянского района.

В результате обстрела погиб 48-летний мужчина, его шестилетняя внучка получила тяжелые ранения, от которых умерла.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.