Украина и Польша провели переговоры, опция закрытия границы не упоминалась, - торгпред Качка
Представители правительства Украины и Польши 28 февраля провели переговоры о разблокировании границы.
Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.
"4 часа очень насыщенных переговоров с министрами развития и технологии Польши Кшиштофом Гетманем и сельского хозяйства Чеславом Шекерским. Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно", - сообщил Качка.
Он отметил, что за все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась.
"Остановить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике - даже больше) - это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который жизненно важен для Украины. Пока без деталей, но конструктивное решение возможно", - отметил торгпред Украины.
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Друга Угорщина.
ПОЛЬСЬКИЙ ФЕРМЕР НА 30-50 ГА МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ХОРОШУ ТЕХНІКУ А УКРАЇНСЬКИЙ ФЕРМЕР НА ТАКИХ ГЕКТАРАХ ОБРОБЛЯЄ НА ЩЕ КОЛГОСПНОМУ МТЗ
По перше Україна нічого не порушувала - зерно дозволив ввозити ЕС на всю його митну територію, в яку Польща теж входить.
Україні дозволили продавати зерно будь де в ЕС, ніякі бариги вночі полякам нічого не перевантажували. Коли почалося ниття що наше зерно дешевше, Україна припинила продавати в Польщі, хоча мала повне право, і зерно пішло тільки транзитом.
Тепер уйопкам вже й транзит заважає бо витісняє поляків з німецьких і т.д. ринків.
Перш ніж відкривати хавло, поцікавтесь питанням...
закриттярозблокування пунктів пропуску на кордоні не згадуваласьрозглядалася...
Зрозуміло, що якийсь сторож Лісового кладовище обурений такою "величезною" зарплатою...
772 272 грн. Автомобіль легковий Ford Focus 2013.
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/90637473-0196-4387-a471-1d85bf152561/
Просто ж є місяці з віплатою відпускних, мат. допомоги на оздоровлення і т.д. А чиста зп там 1000-1200 євро...
Ви кацап чи корисний дурень? Вже не в перше читаю ваші провокативні заклики.
Польща втратила б від закриття українського ринку набагато більше. 7 млрд доларів офіційних + стільки ж контрабандних. Це солідна сума.