Украина и Польша провели переговоры, опция закрытия границы не упоминалась, - торгпред Качка

Представители правительства Украины и Польши 28 февраля провели переговоры о разблокировании границы.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.

"4 часа очень насыщенных переговоров с министрами развития и технологии Польши Кшиштофом Гетманем и сельского хозяйства Чеславом Шекерским. Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно", - сообщил Качка.

Он отметил, что за все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась.

"Остановить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике - даже больше) - это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который жизненно важен для Украины. Пока без деталей, но конструктивное решение возможно", - отметил торгпред Украины.

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