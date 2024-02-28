Комитет нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал блокирование счетов и электронные повестки в законопроекте о мобилизации, - Фриз
В Верховной Раде Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил сегодня работу по подготовке ко второму чтению законопроекта о мобилизации.
О результатах по рассмотренным за два дня направлениям сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.
Комитет не поддержал:
- Ограничения выезда за границу
- Блокирование счетов
- Электронные повестки
- Электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления данных и т.д.
- Снижение возраста с 27 до 25, поскольку есть принятый ВР закон, который уже почти год не подписан.
Члены Комитета не пришли к согласию относительно ограничения консульских услуг: голоса разделились 50/50. Депутаты будут работать над этим вопросом при рассмотрении поправок.
Во время заседания Комитета с участием председателя Комитета соцполитики Галины Третьяковой, председателя Комитета здравоохранения Михаила Радуцкого, министра соцполитики и заместителя Минздрава обсудили вопросы освобождения от призыва во время мобилизации. Поддержано освобождение:
- тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого есть задолженность по уплате алиментов;
- опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;
- опекуны лица, признанного судом недееспособным;
- члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы.
Депутаты подчеркнули необходимость урегулировать вопрос освобождения от мобилизации лиц, на содержании которых находятся больные, нуждающиеся в постоянном уходе. Урегулирование вопроса для инвалидов III группы - принципиальный вопрос, поскольку есть тысячи обращений от граждан относительно этой нормы.
Фриз отмечает, что настаивала на снятии 50% бронирования для госслужащих категории "Б", "В" и возвращении в действующую редакцию, что также уже поддерживает и Минэкономики, и МО. Комитет поддержал первую редакцию, этот вопрос будет решаться во время поправок.
Также при участии председателя Комитета правоохранительной деятельности Сергея Ионашуса и руководителя Нацполиции и представителя МВД были обсуждены вопросы формы привлечения полиции к мероприятиям уведомления с участием ТЦК и СП. Также нормативно определены критерии бронирования для Нацполиции.
Кроме того, Комитет поддержал предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.
Как отмечается, завтра Комитет продолжает работу по утверждению направлений. После этого перейдет к рассмотрению поправок.
Пожалуйста, подождите...
може хватить всіх страшити путлєром?
28.02.2024 22:45
Далі можна було б і не читати. Це ж перед війною зелені іронізували "https://zaxid.net/a_to_putin_napade_n1506093 А то Путін нападе ?"
Доіронізувалися - сьорбай.
Більшість мобілізованих які мали ''замінити'' тих хто воює, по таксі від 5000 о 13000 вічнозелених, сидять по тилових частинах і *** пінають. Чи ви думаєте що машини наших воєнкомів і членів влк самі по собі появляються? Це не міліон дронів за рік, це не ефімерні речі
зняти 27 млрд. грвн.
1) Під шумок цього закону встигли поміняти генштаб і здати авдіївку;
2) Повний провал зовнішньої політики;
3) Шмигаль в кінці березня йде у відставку (по стану здоров'я,, запрацювався бідака), я можу не називати ім'я наступного премєр міністра, думаю всі і так здогадались;
4) Відвернули уваги від відсутності хоть якихось оборонних рубежів;
5) Ну і звісно тотальний деребан тих крихт що лишились у бюджеті!!.
Думаю вони ще кидатимуть гавна на вентилятор поки не придумають як провернути рокіровочку зеЛебобік-Стефанчук-Арахамія-єлдак....
Бо поки адепти секти святої ротації будуть сратись за те, що їхнього знайомого/родича/друга не міняють бо пересічний тракторист дядя вася не мобілізувався, ТЦК під шумок і так гребтимуть людей на м'ясо в бусіки незламності, а Україну по Оманському плану здають.....
Ну плебс хаває, бо жреться кого ж відправити на смерть....
Хотів би як підсумок запитати кожного: ''Що для вас перемога?''