Комитет нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал блокирование счетов и электронные повестки в законопроекте о мобилизации, - Фриз

В Верховной Раде Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил сегодня работу по подготовке ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

О результатах по рассмотренным за два дня направлениям сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

Комитет не поддержал:

Ограничения выезда за границу

Блокирование счетов

Электронные повестки

Электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления данных и т.д.

Снижение возраста с 27 до 25, поскольку есть принятый ВР закон, который уже почти год не подписан.

Члены Комитета не пришли к согласию относительно ограничения консульских услуг: голоса разделились 50/50. Депутаты будут работать над этим вопросом при рассмотрении поправок.

Во время заседания Комитета с участием председателя Комитета соцполитики Галины Третьяковой, председателя Комитета здравоохранения Михаила Радуцкого, министра соцполитики и заместителя Минздрава обсудили вопросы освобождения от призыва во время мобилизации. Поддержано освобождение:

тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого есть задолженность по уплате алиментов;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;

опекуны лица, признанного судом недееспособным;

члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы.

Депутаты подчеркнули необходимость урегулировать вопрос освобождения от мобилизации лиц, на содержании которых находятся больные, нуждающиеся в постоянном уходе. Урегулирование вопроса для инвалидов III группы - принципиальный вопрос, поскольку есть тысячи обращений от граждан относительно этой нормы.

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Фриз отмечает, что настаивала на снятии 50% бронирования для госслужащих категории "Б", "В" и возвращении в действующую редакцию, что также уже поддерживает и Минэкономики, и МО. Комитет поддержал первую редакцию, этот вопрос будет решаться во время поправок.

Также при участии председателя Комитета правоохранительной деятельности Сергея Ионашуса и руководителя Нацполиции и представителя МВД были обсуждены вопросы формы привлечения полиции к мероприятиям уведомления с участием ТЦК и СП. Также нормативно определены критерии бронирования для Нацполиции.

Кроме того, Комитет поддержал предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.

Как отмечается, завтра Комитет продолжает работу по утверждению направлений. После этого перейдет к рассмотрению поправок.

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