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законопроект (3204) мобилизация (2613) Фриз (214) повестка (149)

Комитет нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал блокирование счетов и электронные повестки в законопроекте о мобилизации, - Фриз

повістка

В Верховной Раде Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил сегодня работу по подготовке ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

О результатах по рассмотренным за два дня направлениям сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

Комитет не поддержал:

  • Ограничения выезда за границу
  • Блокирование счетов
  • Электронные повестки
  • Электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления данных и т.д.
  • Снижение возраста с 27 до 25, поскольку есть принятый ВР закон, который уже почти год не подписан.

Члены Комитета не пришли к согласию относительно ограничения консульских услуг: голоса разделились 50/50. Депутаты будут работать над этим вопросом при рассмотрении поправок.

Во время заседания Комитета с участием председателя Комитета соцполитики Галины Третьяковой, председателя Комитета здравоохранения Михаила Радуцкого, министра соцполитики и заместителя Минздрава обсудили вопросы освобождения от призыва во время мобилизации. Поддержано освобождение:

  • тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого есть задолженность по уплате алиментов;
  • опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;
  • опекуны лица, признанного судом недееспособным;
  • члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы.

Депутаты подчеркнули необходимость урегулировать вопрос освобождения от мобилизации лиц, на содержании которых находятся больные, нуждающиеся в постоянном уходе. Урегулирование вопроса для инвалидов III группы - принципиальный вопрос, поскольку есть тысячи обращений от граждан относительно этой нормы.

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Фриз отмечает, что настаивала на снятии 50% бронирования для госслужащих категории "Б", "В" и возвращении в действующую редакцию, что также уже поддерживает и Минэкономики, и МО. Комитет поддержал первую редакцию, этот вопрос будет решаться во время поправок.

Также при участии председателя Комитета правоохранительной деятельности Сергея Ионашуса и руководителя Нацполиции и представителя МВД были обсуждены вопросы формы привлечения полиции к мероприятиям уведомления с участием ТЦК и СП. Также нормативно определены критерии бронирования для Нацполиции.

Кроме того, Комитет поддержал предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.

Как отмечается, завтра Комитет продолжает работу по утверждению направлений. После этого перейдет к рассмотрению поправок.

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Топ комментарии
+9
Нічо, кацапи скоро навалять всім ухилянтам бабла, аби донесли...
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28.02.2024 19:45
+9
А свіжозареєстрованих зеботів мобілізують чи в них бронь?
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28.02.2024 20:07
+8
лисому засцали заблокувати картку?
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28.02.2024 19:25
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амністію вам Путін випише, догонить і ще раз випише
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28.02.2024 22:39 Ответить
може хватить всіх страшити путлєром? кацапів варто сприймати такими як вони є, огидними немитими і тупими... А от свинособаки і щурі при владі і купа дибілів які на цю владу моляться як на мене більша проблема ніж кацапи... Чи ти з тих що воювати як заповідав кулеба будеш? лопатами
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28.02.2024 22:45 Ответить


може хватить всіх страшити путлєром?
28.02.2024 22:45

Далі можна було б і не читати. Це ж перед війною зелені іронізували "https://zaxid.net/a_to_putin_napade_n1506093 А то Путін нападе ?"

Доіронізувалися - сьорбай.
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29.02.2024 01:11 Ответить
яке ж ти хворе тим вашим диванним поцреотизмом... Ну нічого сри собі далі тут в коментарях, а зелена мразота на яку ти жертва лоботомії заслуговує буде деребанити все що може... А ти радуйся що пікетами змогли вибити з ще одного ОДА мізерні кошти на ЗСУ, вір в притулу і молись на стерненка, скоро стругатимеш дрони з того міліарда дерев, якраз підростуть чутка до 25 року.... Всього поганого виповзок
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29.02.2024 01:28 Ответить
Не пойняв шото, - так оті дніпровські мусора будуть чи не будуть в окопах?
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28.02.2024 20:28 Ответить
Треба призивати ухилянтів в погонах: прокурорів, поліцаїв, сбушників, дбр, БЕБ, НАБУ і ін. Вони і так на шиї у народа сидять. У нас 1 млн 300 тис Сили оборони!!! Де вони всі??? А так шукають трактористів, які утримують цих дармоїдів і ще захищати їх мають! Просто пипец!!!
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28.02.2024 20:42 Ответить
То хер ви кого зберете
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28.02.2024 20:43 Ответить
Ну їм хоча б дійшло, що електронний кабінет як обов'язок і повістки в ньому - повний ідіотизм, хіба що вони кожному потенційному призовнику смартфон видадуть та інтернет оплачуватимуть. А ось як опція - може бути цілком зручним для людей, які від ТЦК не ховаються, але й витрачати кілька годин на поїздку туди часу/бажання не мають.
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28.02.2024 20:49 Ответить
ну якщо так то до війска можна нікому не йти....і никому ничого за це не буде....наступна зупинка з ціми недолугими популістами капитуляція....
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28.02.2024 20:57 Ответить
Все законы должны соответствовать Конституции. Даже в военное время. Депутаты напомнили боневтику и ко, что мы всё-таки отличаемся от раши
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28.02.2024 21:17 Ответить
Конституція обіцяє безоплатну медицину. Ііі ??
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28.02.2024 22:40 Ответить
З такими правками вас військові з передку, які воюють вже два роки на#уй пошлють, хто їх замінить? хіба що Арахамія на переговорах про капітуляцію в Туреччині
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28.02.2024 21:42 Ответить
ну ви ж розумієте як в нас проходить мобілізація? довожу до відома якщо ви не знали, ніхто не говорить про якісь там ротації впринципі... Ви можете попробувати замінити когось, але навряд чи вийде, скорше запхають у штурмову бригаду і поляжете хороброю смертю за статки зеленого лайна.
Більшість мобілізованих які мали ''замінити'' тих хто воює, по таксі від 5000 о 13000 вічнозелених, сидять по тилових частинах і *** пінають. Чи ви думаєте що машини наших воєнкомів і членів влк самі по собі появляються? Це не міліон дронів за рік, це не ефімерні речі
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28.02.2024 22:48 Ответить
"Нада учітивать інтєрєси Кремля" для ОПи це святе, тому і будут тягнути із законом про мобілізацію. Бо інакше х...... не повірить у щирість намірів шапіто.
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28.02.2024 21:57 Ответить
Польща незабаром почне депортувати всіх чоловіків призовного віку. Думаю словаки, мад'яри, румуни теж почнуть таку практику. Буде багато чоловіків.
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28.02.2024 22:37 Ответить
Чого б це ?? Це Вам Туск це сказав ?
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28.02.2024 22:41 Ответить
Ні. По Прямому був сюжет з польским політологом. Вони планують так зробити.
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28.02.2024 22:51 Ответить
це щось типу наших відосиків з євгенцьом диким? хватить вірити всьому гавну що говорять по тв.... Якщо навіть по мінімуму звернути увагу на залежність польщі від українських робочих рук, то депортувати військовозабов'язаних це вистрілити собі в голову
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29.02.2024 20:48 Ответить
От би всіх з отої когорти 73% якось спровадити до ТЦК, то ми б "смєлі" усю путінську рать нафік! Хтось зможе їх зараз знайти? Добре ж діло...
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28.02.2024 23:46 Ответить
Поки цi п#дiки погрожуують блокувати картки - свiдоми громадяне вже встигли
зняти 27 млрд. грвн.
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29.02.2024 08:00 Ответить
Давайте спробуємо проаналізувати цей псевдо-закон про мобілізацію, і для чого ним нам забивають баки!!!
1) Під шумок цього закону встигли поміняти генштаб і здати авдіївку;
2) Повний провал зовнішньої політики;
3) Шмигаль в кінці березня йде у відставку (по стану здоров'я,, запрацювався бідака), я можу не називати ім'я наступного премєр міністра, думаю всі і так здогадались;
4) Відвернули уваги від відсутності хоть якихось оборонних рубежів;
5) Ну і звісно тотальний деребан тих крихт що лишились у бюджеті!!.
Думаю вони ще кидатимуть гавна на вентилятор поки не придумають як провернути рокіровочку зеЛебобік-Стефанчук-Арахамія-єлдак....
Бо поки адепти секти святої ротації будуть сратись за те, що їхнього знайомого/родича/друга не міняють бо пересічний тракторист дядя вася не мобілізувався, ТЦК під шумок і так гребтимуть людей на м'ясо в бусіки незламності, а Україну по Оманському плану здають.....
Ну плебс хаває, бо жреться кого ж відправити на смерть....
Хотів би як підсумок запитати кожного: ''Що для вас перемога?''
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29.02.2024 20:59 Ответить
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