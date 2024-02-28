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Новости Помощь Украине
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Пентагон (1416) финансирование (1771)

Пентагон рассматривает возможность использования последнего источника военного финансирования для Украины на 4 миллиарда долларов

пентагон

В американском оборонном ведомстве взвешивают использовать ли последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки военных усилий Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В материале издания говорится, что министерство обороны (США - ред.) все еще имеет около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины, что позволяет Пентагону использовать свои запасы для отправки военной техники в Киев.

Ранее в ведомстве не хотели тратить какие-либо оставшиеся деньги без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом посредством запроса администрации на дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов, поскольку изъятие из запасов Министерства обороны без плана пополнения этого оборудования может повлиять на военную готовность США

Однако Украина все более отчаянно нуждается в военной помощи США, а в Палате представителей отказываются проводить голосование по вопросу о предоставлении нового финансирования, высокопоставленные должностные лица Министерства обороны обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть этой помощи из 4 оставшихся миллиардов долларов на помощь Украине в борьбе с Россией.

Отвечая на вопрос о возможности использования оставшихся 4 миллиардов долларов, спикер Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн сказал в своем заявлении: "Министерство обороны продолжает призывать Конгресс принять дополнительный закон для поддержки Украины в затруднительное время и пополнить наши запасы".

Читайте также: В первом пакете помощи для Украины будет вооружение, наиболее необходимое для ВСУ, - Пентагон

По словам чиновников, департамент может пойти дальше и потратить часть этих 4 миллиардов долларов, даже не найдя внутри страны денег, которые можно было бы использовать для их пополнения.

В издании отмечают, что "для Пентагона не было бы беспрецедентным найти дополнительные, неожиданные источники финансирования".

Так, в прошлом году Министерство обороны объявило, что обнаружило бухгалтерскую ошибку, которая привела к тому, что Министерство обороны переоценило сумму помощи, которую оно оказывает Украине, в 6,2 миллиарда долларов. Эти дополнительные деньги обеспечили ведомству подушку безопасности, что позволило ему оказывать военную помощь Украине дольше, чем ожидалось.

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ему нечего объявить, но Пентагон продолжает изучать способы продолжения поддержки Украины.

"Итак, да, хотя у нас есть полномочия в размере 4,2 миллиарда долларов, у нас нет средств для пополнения этих запасов, если мы их потратим. И поскольку сроков не видно, нам приходится принимать эти трудные решения", - добавил он.

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Топ комментарии
+9
Не біда! 17 млрд на дороги є, Євробачення 11 000 000................ Всьо пучком!
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28.02.2024 19:27
+8
Я не розумію цю логику - конгресс США надав Пентагону гроші для допомоги Україні. З цих грошей не витрачено 4,2 млрд доларів. Тобто це не запаси Пентагону. Тепер вони заявляють, що у них немає коштів, щоби поповнити ці запаси, які вони фактично присвоїли, бо гроші виділено було для України, а не для Пентагону.

Дякую Байден, дякую Остін? Хм...
А тим часом ЗСУ задихаються без ***********.
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28.02.2024 19:47
+7
Для США 4 ярди,це менше 0.5 процента військового бюджету!І вони вже бояться що ослабне їхня здатність оборонятись!!!!Вони з кимось воюють???Хто може їм загрожувати в світі??То що ж нам казати,коли в нас таке жахіття,четверть території окупована,купа всього зруйновано,і то ми якось боремось!!!
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28.02.2024 19:35
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Правила форума Совет форумчан
по 400 лямов на 10 мес.норм.
но все чухаються и чухаються
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28.02.2024 19:17 Ответить
Не біда! 17 млрд на дороги є, Євробачення 11 000 000................ Всьо пучком!
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28.02.2024 19:27 Ответить
Кур-р-р-рва...
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28.02.2024 19:29 Ответить
...а також пся крев і Матка Боска.
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28.02.2024 19:40 Ответить
за пів року такими темпами пшеки будеть тракторами та фурами відбивати навалу сруських
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28.02.2024 19:27 Ответить
Раніше.
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28.02.2024 20:56 Ответить
А далі ? Витрушувати із зелених офшорів накрадене.
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28.02.2024 19:29 Ответить
Цікаво це більше ніж ЗЄрмаки вже нахомячили за 2 роки війни на закупівлях Міноборони чи менше.
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28.02.2024 19:29 Ответить
Для США 4 ярди,це менше 0.5 процента військового бюджету!І вони вже бояться що ослабне їхня здатність оборонятись!!!!Вони з кимось воюють???Хто може їм загрожувати в світі??То що ж нам казати,коли в нас таке жахіття,четверть території окупована,купа всього зруйновано,і то ми якось боремось!!!
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28.02.2024 19:35 Ответить
"Раніше у відомстві не хотіли витрачати будь-які гроші, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом за допомогою запиту адміністрації на додаткове фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, оскільки вилучення із запасів Міністерства оборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на військову готовність США."
-------
Гроші на поповнення запасів яки можуть передати Україні за програмою PDA - є, але Конгрес має ще щось там "відшкодувати" прийнявши той пакет де все до купи? Це Пентагон розповідає що їм потрібна не політична воля президента, а прийняття пакетного закону Конгресом? І це щоби надати необхідне за гроші (ті 4,2 мільярди) які вже давно є...
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28.02.2024 19:35 Ответить
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28.02.2024 19:38 Ответить
І цим двом начхати і на Україну і на ЗСУ
..себе і внуків вони забезпечили...
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28.02.2024 19:40 Ответить
Чужинці...
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28.02.2024 19:41 Ответить
Оце Україні "щастить"...(
В США трампісти відмовляють у допомозі,Польща торгує з білорусами та кацабами,Іран та Кндр допомагають рашці...куди цей світ так стрімко котиться...?!!!☹️
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28.02.2024 19:39 Ответить
как зе пришел, так и начался кошмар. Он нефартовый
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29.02.2024 00:04 Ответить
Даваите касетники -- вони ж вас під забороною
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28.02.2024 19:40 Ответить
Я не розумію цю логику - конгресс США надав Пентагону гроші для допомоги Україні. З цих грошей не витрачено 4,2 млрд доларів. Тобто це не запаси Пентагону. Тепер вони заявляють, що у них немає коштів, щоби поповнити ці запаси, які вони фактично присвоїли, бо гроші виділено було для України, а не для Пентагону.

Дякую Байден, дякую Остін? Хм...
А тим часом ЗСУ задихаються без ***********.
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28.02.2024 19:47 Ответить
Наскільки я зрозумів за програмою PDA
в 2022 році виділено - 11млрд (фактично це на 6 місяців квітень-жовтень 2022)
в 2023 році виділено - 14.5млрд
Тобто в сумі 25.5млрд
На заміщення виділили трохи https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf більше 25.9млрд

Логічно, якщо б "помилки" не було, то вся техніка вже заміщена з суми 25.9млрд
Проте влітку 2023, знайшли "помилку" на 6.2млрд, з яких зараз залишок 4.2млрд
Якщо повірити, то "помилка" пов'язана з різницею в ціні між новою та старою технікою.
Україні поставили стару техніку (танки 30 років, гармати 20 років і т.п.), по ціні нової - тому й виникла така різниця.
Умовно якби поставили 31 танк (та іншу техніку) останньої модифікації - то помилки не було б, а техніка заміщена новою.
Поставивши такуж кілкість тільки старої техніки - виникла помилка. Умовно 2 танки старої модифікації, коштують як 1 найновішої.
Тому замінити 2 танки старої модифікації на 2 танки нової - не вистачає грошей.

Конгрес давав гроші, навіть з запасом.
Конгрес не вимагав надавати стару техніку по ціні нової, та замішувати скільки штук поставили, стільки й замістити.
Результат - гроші по факту не витрачені
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28.02.2024 22:35 Ответить
До чого тут це? Яка різниця, як виникла помилка у 6,2 млрд. Є 4.2 млрд, що виділено Україні. Так чому ********** не поставляються на ці гроші? Тому що, з якогось дива, Пентагон хоче отримати таку ж сумму. Тобто просто саботаж з боку уряду США. При цьому усе валять на республіканців.
Виходить 4.2 млрд защурив демократичний уряд США, но повинні в цьому республіканці, які сваряться з демократами через кордон з Мексикою.
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29.02.2024 07:56 Ответить
Саме так

Просто думка як це могло статись - точніше навіщо це придумали.
Тому що Конгрес виділив гроші, а не штуки - і гроші витратили не все

Таким чином:
PDA - гроші є. Від 4.2млрд до 7.9млрд по різних оцінках
USAI - гроші є. 6.6млрд
Лендліз звичайний - з оплатою за знищену техніку та ремонт, можна задіяти
Програма по утилізації *********** - є

Нового бюджету на 2 роки, до 1 жовтня 2025 року - немає
PDA - 13.4млрд. 550млн в місяць (в 2022 - 1.8млрд в місяць, в 2023 - 1.1млрд в місяць)
USAI - 13.7млрд
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29.02.2024 09:44 Ответить
Кремлівська методичка у дії від кремлівського бота та його зміни.
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29.02.2024 08:31 Ответить
Пентагон, як рятувальник, що стоїть на пірсі - спостерігає за людиною, що з останніх сил борсається в воді, ******** рятувальним колом, але не кидає, лише дражниться. Паскудні мерзотники.
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28.02.2024 23:01 Ответить
Ні, людина стоїть під артилерійським вогнем ворога на відкритому полі. Але вперто не копає окопів і не робить бліндажів. Тупий довбойоб, по ходу...
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29.02.2024 00:18 Ответить
Це твої проблеми, що ти отой по ходу. Ніяки окопи, бліндажі і бункери не врятують від арти, яку заглушити може тільки та така ж або потужніша артилерія, перевага в авіації на жаль не нашу користь. Пентагон з Бідоном сидять на 4,5 млн снарядів, списаних Пентагоном для продажу, як собака на сіні.
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29.02.2024 12:51 Ответить
Питання поставлено невірно! Дякувати треба Тампу та Джонсону!

Саме через цих уйопків ЗСУ задихається без *********** та кожного дня віддає під окупацію нашу землю.
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28.02.2024 20:11 Ответить
А з іншого погляду я би ще подякував власному ВярховнАму ГОВНОкомандувачу та його ОПГ "Служанка урода". Грощи на асфальт Евробачення, себя коханого, марахвон тощо є а на снаряди чомусь нема. А нема каже.
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28.02.2024 22:13 Ответить
> "Отже, так, хоча у нас є повноваження в розмірі 4,2 мільярда доларів, у нас немає коштів для поповнення цих запасів, якщо ми їх витратимо."

це якась вища математика .

Є 4.2 млрд. Але щоб їх витратити, треба знайти ще 4.2 млрд, щоб компенсувати витрачене. Так?
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28.02.2024 20:14 Ответить
Гнилі відмазки.
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28.02.2024 21:25 Ответить
скоріше потрібно навіть більше
в законі цього не має, це вони самі придумали

умовно якщо раніше снаряд коштував 2тис, а зараз 4тис
то щоб замістити поштучно, потрібно в 2 рази більше грошей
тому що поставлять умовно 500тис на 1млрд
а на заміщення 500тис по новій ціні потрібно 2млрд

те що й вийшло, маючи обмеження по грошах
поставили менше старої техніки по ціні нової
поставляли би стару техніку по ціні старої, то поставили би більше
якщо заміщувати поштучно - то грошей не вистачить
якщо заміщувати, як вимагає Конгрес по сумі грошей - то був навіть запас в 400млн

а про новий пакет
ніхто не читав
проте всі вимагають його прийняття
13.4млрд на 2 роки - цього недостатньо
в 4 рази менше ніж в 2022 році в розрахунку на місяць

вони допоможуть на деякий час
якщо не придумають, чому їх також можна не давати
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28.02.2024 22:47 Ответить
Я звісно не фахівець з американських законів, але чому не можна використати половину грошей на поставку зброї нам, а іншу половину на поповнення власних запасів? Тому думка, що американці, в тому числі і Демократи, вже не сильно й хочуть якось нам допомагати має місце. Бо якби хотіли допомогти, то б знайшли можливість використати ці гроші, а так шукають відмазки.
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28.02.2024 20:30 Ответить
Вся проблема ще із-за тих ушльопків які зробили вибір в 2019 році і, які через пʼять років занепаду України, 60% знову готові проголосувати за той непотріб зрадників при владі! Оце справжня ганьба нації!!!
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28.02.2024 20:36 Ответить
Помахали перед носом і все. А далі без нас свої проблеми вирішуйте...
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28.02.2024 20:54 Ответить
Не треба, друзі. Вам це знадобиться коли не тільки Південна Америка, а й вся Європа полізе на кордони США, ховаючись від російського криса. Це допоможе. На декілька днів.
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28.02.2024 21:00 Ответить
Пиндосы впали в литаргический сон.
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28.02.2024 22:12 Ответить
Есть такой вариант. На складах армии США на данный момент есть 4,5 млн излишков снарядов, которые надо обновлять. По закону Байден, ни кого не спрашивая, может продать эти излишки по любой цене, даже по 1 долл за шт. Но до сих пор бодается с Трампом. Политика *****.
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28.02.2024 22:23 Ответить
Скількі можна тягнути? Вас коли китайці вбивать почнуть - ви хотіли б щоб ваши союзники так само себе поводили?

Дивіться, карма така річ... Вам все вернеться і добре і погане...
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29.02.2024 02:51 Ответить
Літаками,гвинтокрилами,бтт,бп,артою,рсзо,тактичними ракетами, та іншим озброєнням, тільки со складів зберігання відносно застарілої та надлишкової зброї дядько Сем без проблем здатний закидати по повній ЗСУ .А найбагатіше в Світі МО все переживає за якесь поповнення запасів..Тут щось не так..?
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29.02.2024 13:20 Ответить
 
 