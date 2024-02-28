Пентагон рассматривает возможность использования последнего источника военного финансирования для Украины на 4 миллиарда долларов

В американском оборонном ведомстве взвешивают использовать ли последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки военных усилий Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В материале издания говорится, что министерство обороны (США - ред.) все еще имеет около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины, что позволяет Пентагону использовать свои запасы для отправки военной техники в Киев.

Ранее в ведомстве не хотели тратить какие-либо оставшиеся деньги без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом посредством запроса администрации на дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов, поскольку изъятие из запасов Министерства обороны без плана пополнения этого оборудования может повлиять на военную готовность США

Однако Украина все более отчаянно нуждается в военной помощи США, а в Палате представителей отказываются проводить голосование по вопросу о предоставлении нового финансирования, высокопоставленные должностные лица Министерства обороны обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть этой помощи из 4 оставшихся миллиардов долларов на помощь Украине в борьбе с Россией.

Отвечая на вопрос о возможности использования оставшихся 4 миллиардов долларов, спикер Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн сказал в своем заявлении: "Министерство обороны продолжает призывать Конгресс принять дополнительный закон для поддержки Украины в затруднительное время и пополнить наши запасы".

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По словам чиновников, департамент может пойти дальше и потратить часть этих 4 миллиардов долларов, даже не найдя внутри страны денег, которые можно было бы использовать для их пополнения.

В издании отмечают, что "для Пентагона не было бы беспрецедентным найти дополнительные, неожиданные источники финансирования".

Так, в прошлом году Министерство обороны объявило, что обнаружило бухгалтерскую ошибку, которая привела к тому, что Министерство обороны переоценило сумму помощи, которую оно оказывает Украине, в 6,2 миллиарда долларов. Эти дополнительные деньги обеспечили ведомству подушку безопасности, что позволило ему оказывать военную помощь Украине дольше, чем ожидалось.

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ему нечего объявить, но Пентагон продолжает изучать способы продолжения поддержки Украины.

"Итак, да, хотя у нас есть полномочия в размере 4,2 миллиарда долларов, у нас нет средств для пополнения этих запасов, если мы их потратим. И поскольку сроков не видно, нам приходится принимать эти трудные решения", - добавил он.

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