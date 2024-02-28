Пентагон рассматривает возможность использования последнего источника военного финансирования для Украины на 4 миллиарда долларов
В американском оборонном ведомстве взвешивают использовать ли последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки военных усилий Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
В материале издания говорится, что министерство обороны (США - ред.) все еще имеет около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины, что позволяет Пентагону использовать свои запасы для отправки военной техники в Киев.
Ранее в ведомстве не хотели тратить какие-либо оставшиеся деньги без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом посредством запроса администрации на дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов, поскольку изъятие из запасов Министерства обороны без плана пополнения этого оборудования может повлиять на военную готовность США
Однако Украина все более отчаянно нуждается в военной помощи США, а в Палате представителей отказываются проводить голосование по вопросу о предоставлении нового финансирования, высокопоставленные должностные лица Министерства обороны обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть этой помощи из 4 оставшихся миллиардов долларов на помощь Украине в борьбе с Россией.
Отвечая на вопрос о возможности использования оставшихся 4 миллиардов долларов, спикер Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн сказал в своем заявлении: "Министерство обороны продолжает призывать Конгресс принять дополнительный закон для поддержки Украины в затруднительное время и пополнить наши запасы".
По словам чиновников, департамент может пойти дальше и потратить часть этих 4 миллиардов долларов, даже не найдя внутри страны денег, которые можно было бы использовать для их пополнения.
В издании отмечают, что "для Пентагона не было бы беспрецедентным найти дополнительные, неожиданные источники финансирования".
Так, в прошлом году Министерство обороны объявило, что обнаружило бухгалтерскую ошибку, которая привела к тому, что Министерство обороны переоценило сумму помощи, которую оно оказывает Украине, в 6,2 миллиарда долларов. Эти дополнительные деньги обеспечили ведомству подушку безопасности, что позволило ему оказывать военную помощь Украине дольше, чем ожидалось.
Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ему нечего объявить, но Пентагон продолжает изучать способы продолжения поддержки Украины.
"Итак, да, хотя у нас есть полномочия в размере 4,2 миллиарда долларов, у нас нет средств для пополнения этих запасов, если мы их потратим. И поскольку сроков не видно, нам приходится принимать эти трудные решения", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
но все чухаються и чухаються
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Гроші на поповнення запасів яки можуть передати Україні за програмою PDA - є, але Конгрес має ще щось там "відшкодувати" прийнявши той пакет де все до купи? Це Пентагон розповідає що їм потрібна не політична воля президента, а прийняття пакетного закону Конгресом? І це щоби надати необхідне за гроші (ті 4,2 мільярди) які вже давно є...
..себе і внуків вони забезпечили...
В США трампісти відмовляють у допомозі,Польща торгує з білорусами та кацабами,Іран та Кндр допомагають рашці...куди цей світ так стрімко котиться...?!!!☹️
Дякую Байден, дякую Остін? Хм...
А тим часом ЗСУ задихаються без ***********.
в 2022 році виділено - 11млрд (фактично це на 6 місяців квітень-жовтень 2022)
в 2023 році виділено - 14.5млрд
Тобто в сумі 25.5млрд
На заміщення виділили трохи https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf більше 25.9млрд
Логічно, якщо б "помилки" не було, то вся техніка вже заміщена з суми 25.9млрд
Проте влітку 2023, знайшли "помилку" на 6.2млрд, з яких зараз залишок 4.2млрд
Якщо повірити, то "помилка" пов'язана з різницею в ціні між новою та старою технікою.
Україні поставили стару техніку (танки 30 років, гармати 20 років і т.п.), по ціні нової - тому й виникла така різниця.
Умовно якби поставили 31 танк (та іншу техніку) останньої модифікації - то помилки не було б, а техніка заміщена новою.
Поставивши такуж кілкість тільки старої техніки - виникла помилка. Умовно 2 танки старої модифікації, коштують як 1 найновішої.
Тому замінити 2 танки старої модифікації на 2 танки нової - не вистачає грошей.
Конгрес давав гроші, навіть з запасом.
Конгрес не вимагав надавати стару техніку по ціні нової, та замішувати скільки штук поставили, стільки й замістити.
Результат - гроші по факту не витрачені
Виходить 4.2 млрд защурив демократичний уряд США, но повинні в цьому республіканці, які сваряться з демократами через кордон з Мексикою.
Просто думка як це могло статись - точніше навіщо це придумали.
Тому що Конгрес виділив гроші, а не штуки - і гроші витратили не все
Таким чином:
PDA - гроші є. Від 4.2млрд до 7.9млрд по різних оцінках
USAI - гроші є. 6.6млрд
Лендліз звичайний - з оплатою за знищену техніку та ремонт, можна задіяти
Програма по утилізації *********** - є
Нового бюджету на 2 роки, до 1 жовтня 2025 року - немає
PDA - 13.4млрд. 550млн в місяць (в 2022 - 1.8млрд в місяць, в 2023 - 1.1млрд в місяць)
USAI - 13.7млрд
Саме через цих уйопків ЗСУ задихається без *********** та кожного дня віддає під окупацію нашу землю.
це якась вища математика .
Є 4.2 млрд. Але щоб їх витратити, треба знайти ще 4.2 млрд, щоб компенсувати витрачене. Так?
в законі цього не має, це вони самі придумали
умовно якщо раніше снаряд коштував 2тис, а зараз 4тис
то щоб замістити поштучно, потрібно в 2 рази більше грошей
тому що поставлять умовно 500тис на 1млрд
а на заміщення 500тис по новій ціні потрібно 2млрд
те що й вийшло, маючи обмеження по грошах
поставили менше старої техніки по ціні нової
поставляли би стару техніку по ціні старої, то поставили би більше
якщо заміщувати поштучно - то грошей не вистачить
якщо заміщувати, як вимагає Конгрес по сумі грошей - то був навіть запас в 400млн
а про новий пакет
ніхто не читав
проте всі вимагають його прийняття
13.4млрд на 2 роки - цього недостатньо
в 4 рази менше ніж в 2022 році в розрахунку на місяць
вони допоможуть на деякий час
якщо не придумають, чому їх також можна не давати
Дивіться, карма така річ... Вам все вернеться і добре і погане...