ВСУ отразили 79 вражеских атак на 7 направлениях. Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Новопавловском направлении - 25, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 27 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются семьсот тридцать пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Противник продолжает вести захватническую войну, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 79 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, церковь, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Плоское, Бударки, Варваровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них - Прогресс Черниговской области; Фотовыж, Середина-Буда, Старая Гута Сумской области; Стрилеча, Лукьянцы, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 1 атаку противника в районе населенного пункта Табаевка, где враг пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе - Западное, Синьковка, Ивановка, Котляровка Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районе населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Терны и Раздолевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе - Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Васютинское и Часов Яр Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе - Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Керамик, Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Угледар, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка Запорожской области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, в том числе - Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

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На Ореховском направлении Силами обороны отражена 1 атака противника в районе восточнее Работино Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Малиновка, Красное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Львово, Понятовка Херсон, Антоновка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще по 1 другой важной цели противника", - говорится в сводке.

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