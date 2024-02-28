"Слуга народа" не будет обращаться в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Зеленского на должности, – Вениславский

Парламентская фракция "Слуга народа" не будет подавать обращение в Конституционный Суд относительно легитимности дальнейшего пребывания Владимира Зеленского на должности президента Украины.

Об этом сообщил Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"На этот вопрос дает однозначный, причем в императивном аспекте, ответ статья 108 Конституции Украины. Она говорит о том, что президент продолжает выполнять полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Это однозначно обязывающая норма, которую президент должен выполнить", – сказал нардеп.

Вениславский отметил, что все фракции парламента подписали согласие, что до конца военного положения в Украине не могут проводиться какие-либо выборы. Также он добавил, что подобная практика противоречит международным нормам.

"Все без исключения международные авторитетные институции, занимающиеся избирательными вопросами, Международный фонд избирательного права, например, обратили внимание на то, что во время военного положения выборы проводиться не могут", - добавил нардеп.

Читайте также: В Офисе президента подготовили обращение в КСУ относительно легитимности Зеленского по истечении срока каденции. Однако до сих пор его не подали, опасаясь негативного ответа, - СМИ

Одной из причин отказа от проведения в нынешних условиях выборов является риск несоблюдения прав избирателей на всей территории Украины.

"Для меня, как конституционалиста, очевидно, что придерживаться конституционных основ проведения любых выборов – местных, парламентских или президентских – в принципе невозможно. А значит, их проводить нельзя, поскольку мы не обеспечим гражданам Украины возможность принять участие в выборах с соблюдением всех прав всех субъектов избирательного процесса", – сказал Вениславский.

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что Офис Президента подготовил обращение в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. В мае 2024 года истекает 5-летний срок полномочий президента Зеленского, но во время военного положения выборы не проводятся.

Читайте также: Выборы в Украине во время военного положения провести невозможно, - представитель правительства Германии Гебештрайт