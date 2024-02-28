"Слуга народа" не будет обращаться в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Зеленского на должности, – Вениславский
Парламентская фракция "Слуга народа" не будет подавать обращение в Конституционный Суд относительно легитимности дальнейшего пребывания Владимира Зеленского на должности президента Украины.
Об этом сообщил Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"На этот вопрос дает однозначный, причем в императивном аспекте, ответ статья 108 Конституции Украины. Она говорит о том, что президент продолжает выполнять полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Это однозначно обязывающая норма, которую президент должен выполнить", – сказал нардеп.
Вениславский отметил, что все фракции парламента подписали согласие, что до конца военного положения в Украине не могут проводиться какие-либо выборы. Также он добавил, что подобная практика противоречит международным нормам.
"Все без исключения международные авторитетные институции, занимающиеся избирательными вопросами, Международный фонд избирательного права, например, обратили внимание на то, что во время военного положения выборы проводиться не могут", - добавил нардеп.
Одной из причин отказа от проведения в нынешних условиях выборов является риск несоблюдения прав избирателей на всей территории Украины.
"Для меня, как конституционалиста, очевидно, что придерживаться конституционных основ проведения любых выборов – местных, парламентских или президентских – в принципе невозможно. А значит, их проводить нельзя, поскольку мы не обеспечим гражданам Украины возможность принять участие в выборах с соблюдением всех прав всех субъектов избирательного процесса", – сказал Вениславский.
Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что Офис Президента подготовил обращение в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. В мае 2024 года истекает 5-летний срок полномочий президента Зеленского, но во время военного положения выборы не проводятся.
Пожалуйста, подождите...
Воєнний стан є короткостроковим кількамісячним заходом, який не передбачає його продовження, може діяти лише до початку війни. Згідно Конституції, зараз має діяти правовий режим стану війни, який не забороняє проведення жодних виборів.
Ну а самі смєтуни десь зникли, з кінцями і не гугукають.
Якщо буде узурпація то ми програємо як - то кажуть автоматично.
Тих борців за правду…
Десь пропали пил та гнів,
Що й не бачать зраду!!!
- нафіга той суд ваааще при земонархії бариг-зрадників-мародерів та їхнім 73%вим тупорилим кріпакам - вкотре подумали татар-овці
хоча усім відомо, що після 20 травня сцарь стає Тимчасово Виконуючим обов'язки царя з відповідним статусом і обмеженнями... інакше - стає 100%вим узурпатором-диктатором, якого просто зобов'язаний прибрати роботодавець-господар "слуг народу" і Вошьдя - Народ України
у разі чого ЗСУ мовчати НЕ будуть - це ЗЄльоним треба добре затямити !
Здаеться, що при военному станi тарифи не можно пiднiмати?👈
Про легiтимнicть Зеленського дискутувати можна лише коли ця легiтимннiсть
закiнчуеться: в кiнцi березня , або в кiнцi травня???
Но пачєму малчіт аппазіция?!
забули що казав Бабломойський - у кінці всього у житті стоїть касовий апарат і за все доведеться платити
за це цього філософа ЗЄльоні й посадили у тюрму, як Галілея
Ну, цей цирк-шапіто вже просто запалює. 95 квартал навіть і поряд не стояв.
Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936?fbclid=IwAR0NKjwLKv3RF9l0VRZ0YzSW_xEjy_dpMMoM-ePDcuRo-kWB8oDATGqnzOw https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936?fbclid=IwAR0NKjwLKv3RF9l0VRZ0YzSW_xEjy_dpMMoM-ePDcuRo-kWB8oDATGqnzOw
А "лідерів" вистачає.
Дєрьмак взагалі ніхто - а виконує обов'язки президента...
Що ще вигадають щоб залишитися біля корита?
А тіх хто самоусунувся від голосування, чому ми повинні від них залежати та чекати раптом вони коли-небуть захочуть проголосувати, а якщо не захочуть?
ишака ОманскогоЧерчилля Наполеоновича. Так что, ну его нах, от греха подальше.