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выборы (22669) Зеленский (19064) КС (2079) Слуга народа (2620) Вениславский (249)

"Слуга народа" не будет обращаться в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Зеленского на должности, – Вениславский

зеленський

Парламентская фракция "Слуга народа" не будет подавать обращение в Конституционный Суд относительно легитимности дальнейшего пребывания Владимира Зеленского на должности президента Украины.

Об этом сообщил Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"На этот вопрос дает однозначный, причем в императивном аспекте, ответ статья 108 Конституции Украины. Она говорит о том, что президент продолжает выполнять полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Это однозначно обязывающая норма, которую президент должен выполнить", – сказал нардеп.

Вениславский отметил, что все фракции парламента подписали согласие, что до конца военного положения в Украине не могут проводиться какие-либо выборы. Также он добавил, что подобная практика противоречит международным нормам.

"Все без исключения международные авторитетные институции, занимающиеся избирательными вопросами, Международный фонд избирательного права, например, обратили внимание на то, что во время военного положения выборы проводиться не могут", - добавил нардеп.

Читайте также: В Офисе президента подготовили обращение в КСУ относительно легитимности Зеленского по истечении срока каденции. Однако до сих пор его не подали, опасаясь негативного ответа, - СМИ

Одной из причин отказа от проведения в нынешних условиях выборов является риск несоблюдения прав избирателей на всей территории Украины.

"Для меня, как конституционалиста, очевидно, что придерживаться конституционных основ проведения любых выборов – местных, парламентских или президентских – в принципе невозможно. А значит, их проводить нельзя, поскольку мы не обеспечим гражданам Украины возможность принять участие в выборах с соблюдением всех прав всех субъектов избирательного процесса", – сказал Вениславский.

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что Офис Президента подготовил обращение в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. В мае 2024 года истекает 5-летний срок полномочий президента Зеленского, но во время военного положения выборы не проводятся.

Читайте также: Выборы в Украине во время военного положения провести невозможно, - представитель правительства Германии Гебештрайт
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Топ комментарии
+38
Так между президентом и И.О., как говорят в Одессе, две большие разницы. И Вениславский откровенно врет, уже ранее было решение КС по этому поводу.

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28.02.2024 20:40
+37
Голобородько-Янелох-Боневтік-Херпіду має сам "злитися" після закінчення своєї каденції...
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28.02.2024 20:32
+37
Значить, з 20 травня - це чучело Лєгєтімний №2. Бай-бай.
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28.02.2024 20:33
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Війна вигадна Порошенко!! (с)Так було, да, Вава??
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28.02.2024 20:52 Ответить
Цей так просто не піде
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28.02.2024 20:53 Ответить
він зальє кровью весь майдан аби залишитись при владі
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28.02.2024 21:03 Ответить
Атступать некуда пазади бычачий холм.
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28.02.2024 22:58 Ответить
Засцяли бідолашні...
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28.02.2024 20:57 Ответить
все чисто
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28.02.2024 20:59 Ответить
Тепер виникає логічне запитаня: чи зацікавлений тупорилий ішак у завершенні війни. Це безтолкове чмо буде при владі, а відповідно тимчасово уникне відповідальності доки триває війна. Після 20 травня ішак - вже не всенародно обраний, а в о.
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28.02.2024 21:01 Ответить
І війну буде розтягувати 20-40 років, скільки житиме.
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28.02.2024 23:20 Ответить
жити він буде недовго.... мені так здається
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29.02.2024 01:30 Ответить
Таке гнидне -хитрозроблене , вже нікуди не піде , як обіцяв 73% ЛОХАМ « яжнелох» !!! «ЯНЕТРЯПКА -ХЕРПІДУ « возомніло з себе с Царя , як ***** і лукашенко
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29.02.2024 06:14 Ответить
Мені ще у 2019 здавалося, що і перший строк не добуде. Або "дах поїде", або перенюхає. Та прийшов єрмак і вийшло Зєрмак.
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29.02.2024 11:42 Ответить
Це є узурпацією влади і грубим порушенням Конституції, яка не передбачає безстрокового перебування при владі під час дії воєнного стану.
Воєнний стан є короткостроковим кількамісячним заходом, який не передбачає його продовження, може діяти лише до початку війни. Згідно Конституції, зараз має діяти правовий режим стану війни, який не забороняє проведення жодних виборів.
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29.02.2024 11:11 Ответить
А ще у 2019 році казав своїм знайомим, які бігли голосувати за Херпіду, що то наші останні демократичні вибори і що антимайданівці просто так владу не віддадуть. А вони мене переконували, що якщо що, то зметуть ту владу, а вибори проведуть. Ну то що "сметуни" ау-у-у-у-у?
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28.02.2024 21:02 Ответить
і я так говорив...але всі побігли голосувати аби не Порох
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28.02.2024 21:05 Ответить
Саме так. На демократичних виборах у Хєрпідуна шанси виграти - 0, тому або взагалі не буде виборів під вічний військовий стан, або вибори будуть безбожно фальсифіковані з результатом 146%.
Ну а самі смєтуни десь зникли, з кінцями і не гугукають.
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28.02.2024 21:07 Ответить
сфальсифіковані проти Залужного ?
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29.02.2024 01:31 Ответить
Цікаво зо каже Закон ?

Якщо буде узурпація то ми програємо як - то кажуть автоматично.
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28.02.2024 21:07 Ответить
Вже не чути «сметунів»
Тих борців за правду…
Десь пропали пил та гнів,
Що й не бачать зраду!!!
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28.02.2024 21:11 Ответить
От жеж лицеміре. Ми Єрмака не вибирали, а він якось собі керує замість обраного президента. Тобто можна тихенько і без виборів обійтись коли дуже треба. Так і ви візьміть і розділіть владу із тими хто здатний робити це краще за вас у обставинах що склались. Ато вже вчепились та зубами тримаєтесь.
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28.02.2024 21:25 Ответить
А ми вашого ПІСЬКОГРАЯ ЦАХЕСА НЕ ОБИРАЛИ, а страждають5 років непричетні , які волали , що воно ФСБ шна падаль, яка казала:» РФ просто отодвігает граніци», « нада только перестать стрелять», « ВОЙНА вигодна тільки Порошенко»…… казало зеленечмо
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29.02.2024 06:20 Ответить
Вимкни капсок та не бійся у гістериці. Як із кульками за популістів голосити ходити то всі а як потім відповідати то саме "то не я - то не я".
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01.03.2024 11:59 Ответить
Слугі наріду на шпагаті...ОПа хвилюється...значить не впевнені...і будуть зубами триматися за владу...також можливо просуватимуть ідею "договорняка" з пуйлом...
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28.02.2024 21:29 Ответить
договорняк з пуйлом - мир на принизливих для України умовах, а це - вибори із подвійним зашморгом для ЗЄлі
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29.02.2024 01:34 Ответить
Вони цілком впевненіі, що кішенькові "на 100% свої" суди вирішать на користь зеєрмачні. Потрібно лише закріпити це в Конст.Суді. Але вони мають розуміти, що у виконуючого обов'язки (навіть Президента) легітимність є обмеженою КУЛЬГАВА КАЧКА, іншими словами.
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29.02.2024 06:50 Ответить
В.О. - майже, що "Легітимний"... але навіть трошки ГІРШЕ!
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28.02.2024 21:31 Ответить
"https://www.youtube.com/watch?v=0CGKxt3SdkI сама-сама-сама" - Зєля своєю підлітково-бидлячею хуцпою льОхко уламав парламентську фрікцію "Слуга народу", яка безвольно-антиконституційно разом з відомим йуристом Вєнєйславскім перебрала на себе функції Конституційного Суду стосовно тлумачення легітимності подальшого перебування односрачного Зеленського на посаді президента України...
- нафіга той суд ваааще при земонархії бариг-зрадників-мародерів та їхнім 73%вим тупорилим кріпакам - вкотре подумали татар-овці
хоча усім відомо, що після 20 травня сцарь стає Тимчасово Виконуючим обов'язки царя з відповідним статусом і обмеженнями... інакше - стає 100%вим узурпатором-диктатором, якого просто зобов'язаний прибрати роботодавець-господар "слуг народу" і Вошьдя - Народ України
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28.02.2024 21:32 Ответить
Ті цапи зелені без крові не підуть. Революція Гідності порівняно з тим що буде із "зеленим майданом" -квіточки.
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28.02.2024 21:40 Ответить
ну да, народ тепер при зброї

у разі чого ЗСУ мовчати НЕ будуть - це ЗЄльоним треба добре затямити !
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28.02.2024 21:43 Ответить
На жаль, тут на ЗСУ сподіватися не вийде: ЗСУ майже одностайно проголосувало за зелену плісняву у 2019-му, ЗСУ проковтнуло звільнення Залужного та його генералів і позначення Сирського. А після демобілізації люди хочуть просто жити, а не знов воювати, хоч би і на громадянській війні. А без неї, боюсь, ми зелених не позбавимося, бо вони вчепилися в Україну назавжди.
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29.02.2024 09:34 Ответить
Интересно, в мае он тоже будет блеять, шо не лох?
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28.02.2024 21:42 Ответить
А хтось бачив цей закон про военний стан з пiдписом президента та печаткою?
Здаеться, що при военному станi тарифи не можно пiднiмати?👈
Про легiтимнicть Зеленського дискутувати можна лише коли ця легiтимннiсть
закiнчуеться: в кiнцi березня , або в кiнцi травня???
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28.02.2024 21:47 Ответить
Ніхто крім К.С немає права тлумачити Конституцію на свій лад. Хоче офіс чи не хоче, але це питання буде тиснути все дужче і партнери на Заході скоса будуть подивлятися на самодержця..
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28.02.2024 21:50 Ответить
Українці «чекають» на звернення, хоть якоїсь, профспілки пивних ларьочників до Конституційного Суду щодо конституційності дій їх представника в ОПУ, єрмака. КВН привладних ..
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28.02.2024 21:53 Ответить
Це можуть бути не менше 45 народних депутатів.
Но пачєму малчіт аппазіция?!
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29.02.2024 11:26 Ответить
Відповідь лише одна: тому що в жОПу свій язик запхала, можливо й ніколи звідти не виймала.
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29.02.2024 22:39 Ответить
поклали вони на ту легітимність "Bolt", але не той що таксі... На жаль !
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28.02.2024 21:57 Ответить
Сцять - раптом суд вирішить, що треба вибори проводити…
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28.02.2024 21:58 Ответить
у зеленому офісі стільки біди наробили, що піти з влади = в'язниця.
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28.02.2024 21:59 Ответить
вони думали що прийшли назавжди ?

забули що казав Бабломойський - у кінці всього у житті стоїть касовий апарат і за все доведеться платити

за це цього філософа ЗЄльоні й посадили у тюрму, як Галілея
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28.02.2024 22:10 Ответить
Якщо їх всіх не перевибрати, війна не закінчиться ніколи!
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28.02.2024 22:10 Ответить
Хто хоче їх переобирати? Узурпаторів потрібно гнати сцяними тряпками із влади
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29.02.2024 11:28 Ответить
Говнославський, який вважає себе великим конституціоністом, вважає що норма конституції що президент має правити поки не буде обраний наступний? Він це серйозно?Тоді на@я взагалі проводити вибори? Хай тоді ця маланська рожа править вівцями вічно раз так вирішив якийсь придворний поц.
Ну, цей цирк-шапіто вже просто запалює. 95 квартал навіть і поряд не стояв.
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28.02.2024 22:19 Ответить
Ця норма лише забезпечує недопустимість безвладдя в державі, однак не надає права на узурпацію влади. В Конституції немає норм, які дозволяють упродовж невизначеного часу не проводити виборів в державі. Воєнний стан є тимчасовим кількамісячним заходом, продовження якого не передбачено Конституцією України. Натомість Конституція зобов'язує ВР та Президента запровадити стан війни, під час дії якого вибори мають проводитися.
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29.02.2024 11:40 Ответить
Петиція
Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936?fbclid=IwAR0NKjwLKv3RF9l0VRZ0YzSW_xEjy_dpMMoM-ePDcuRo-kWB8oDATGqnzOw https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936?fbclid=IwAR0NKjwLKv3RF9l0VRZ0YzSW_xEjy_dpMMoM-ePDcuRo-kWB8oDATGqnzOw

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28.02.2024 22:20 Ответить
Я не буду плакат за презом. Нехай відпочине. Бо в нас парламент є.
А "лідерів" вистачає.
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28.02.2024 22:25 Ответить
Вкраїнчики в захваті. Їхні любі вошді і далі будуть ними правити.

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28.02.2024 22:28 Ответить
Та ні, то тепер ті "вашді" будуть почуватися як на вазеліні по лаковоному паркету - для всього світу поза законом (НЕЛЕГЕТИМНІ) 😄
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28.02.2024 23:19 Ответить
Но пачему малчіт аппазіция?
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29.02.2024 11:42 Ответить
Тобто щоб не порушити конституційні права, якоїсь 20-ої чи навіть10-ої частини виборців, вони вирішили порушити конституційні права всіх виборців і це вже після того, як порушили Конституцію, не призначивши вибори. А до суду не підуть, бо мабуть вже добре знають, що судді не дурні і розуміють, що для них сприяння в узурпації в любому випадку закінчиться сумно. Для депутатів ВР оте сумно вже почалось, виїхати з країни депутати без дозволу ще недодиктатора вони вже не можуть. Судді не тупий зброд, з якого наспіх зліпили фракцію прислуги, перспективу бачать.
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28.02.2024 22:30 Ответить
Знащит сядут усе. 🤣🤣🤣
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28.02.2024 22:36 Ответить
Яка різниця ВО президента чи ні.
Дєрьмак взагалі ніхто - а виконує обов'язки президента...
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28.02.2024 22:39 Ответить
"Слуга народу" не звертатиметься до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Зеленського на посаді, - Веніславський Джерело: ПЕРЕСРАЛИ
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28.02.2024 23:16 Ответить
ППЦ, вони не забезпечать громадянам України можливість взяти участь у виборах з дотриманням всіх прав, всіх суб'єктів виборчого процесу.
Що ще вигадають щоб залишитися біля корита?
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28.02.2024 23:24 Ответить
всцялись
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28.02.2024 23:27 Ответить
Заїбали! "претенденти", заткніться вже і почекайте до Перемоги, потім розкажете що саме ви зробили для її здобуття!! . Ви затрахали вже своїми склоками смердючими!
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28.02.2024 23:30 Ответить
Хто закордоном, можуть там і проголосувати, ті хто залишився теж, діло на 15 хвилин.
А тіх хто самоусунувся від голосування, чому ми повинні від них залежати та чекати раптом вони коли-небуть захочуть проголосувати, а якщо не захочуть?
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28.02.2024 23:34 Ответить
Ані више всего етаго
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29.02.2024 00:07 Ответить
Правильно и делают. Хрен его знает, что тот суд там насудит, может, их Татаров еще не подмял, там люди серьезные, и они не знают, что мы все здесь пропадем без отца нашего, ишака Оманского Черчилля Наполеоновича. Так что, ну его нах, от греха подальше.
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29.02.2024 05:54 Ответить
Тримати невизначений строк на посту президента шістку рашистів - Зеленського - оце якраз і є недотримання прав виборців.
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29.02.2024 08:39 Ответить
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