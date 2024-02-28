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авиация (2707) россия (93025) самолет (3551) Воздушные силы (2008) Игнат (577)

Враг не будет некоторое время использовать свою авиацию близко к линии боевых столкновений и наших границ, - Игнат прокомментировал сбивание 10 самолетов РФ

ігнат

Россияне в ближайшее время не будут использовать авиацию близко к фронту и украинской границе из-за потери 10 самолетов за последние 10 дней.

Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Действительно благодаря спланированной операции, успешной операции Сил обороны, под руководством командующего Воздушными силами, было сбито такое вот количество самолетов, которое действительно поражает. Особенно А-50, особенно А-50У, являющийся воздушным радаром, самолетом дальнего радиолокационного обнаружения, который помогает отслеживать радиолокацинную обстановку вглубь нашей страны. Безусловно, это снизит возможности врага. И враг, скажем так, не будет какое-то время использовать свою авиацию близко к линии боевых столкновений и наших границ, хотя продолжает это делать, но приближаются российские летчики уже не так близко, как это было раньше", - рассказал Игнат.

Он прокомментировал сбивание украинскими Силами обороны самолета А-50 отметив, что "уже третьи сутки, как его не видно в воздушном пространстве".

Читайте также: РФ уже несколько дней не использует самолеты А-50, - Игнат
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Топ комментарии
+17
Этому идиоту стоит вылезти со своего удобного кресла и вместо эфиров на марафоне, поехать например в Купянск или другие населенные пункты пограничных областей и рассказать жителям, что РФ их не бомбит... То им все привиделось.
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28.02.2024 21:20
+14
Ігнат в курсі, що сьогодні рашисти знову лупили авіабомбами ???
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28.02.2024 21:21
+12
А кабами марсіяни бомбардують? Ті зелені вже забрехалися по саме нікуди!
Пора вже ту саранчу змінювати!
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28.02.2024 21:31
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А хто це каже?
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28.02.2024 21:46 Ответить
Агент єрмак,підтверджує агент Буратіна
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29.02.2024 00:25 Ответить
Этому идиоту стоит вылезти со своего удобного кресла и вместо эфиров на марафоне, поехать например в Купянск или другие населенные пункты пограничных областей и рассказать жителям, что РФ их не бомбит... То им все привиделось.
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28.02.2024 21:20 Ответить
Ігнат в курсі, що сьогодні рашисти знову лупили авіабомбами ???
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28.02.2024 21:21 Ответить
Він був на каві....
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28.02.2024 21:27 Ответить
Тому їх і збивали більше, бо кацапи літати більше почали
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29.02.2024 00:27 Ответить
Немає слів...
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28.02.2024 21:25 Ответить
А каб вони з ********* скидають?
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28.02.2024 21:26 Ответить
Набили гнид знатно, але треба більше. Щоб сідав в літак і пов'язку з японським прапором на голову...
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28.02.2024 21:29 Ответить
Для них це не показник - ім не жалко ні літаків ні пілотів -- путя жене вперед
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28.02.2024 21:30 Ответить
Літаки шкода. Робити вони їх вже не вміють.
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28.02.2024 21:38 Ответить
Интересно, а что же им делает новые Су-34/35? Наверное у Китая покупают?)
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28.02.2024 21:53 Ответить
А кабами марсіяни бомбардують? Ті зелені вже забрехалися по саме нікуди!
Пора вже ту саранчу змінювати!
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28.02.2024 21:31 Ответить
"Игнат головного мозга"(с),точнее не выразиться.
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28.02.2024 21:32 Ответить
вчора літаки обстріляли Дружбівську і Свеську громаду що не робили з літа 2023
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28.02.2024 21:32 Ответить
Ну как бы это не правда) 10 февраля 4 авиабомбы по Дружбе прилетело.
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28.02.2024 21:36 Ответить
так був такий .
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28.02.2024 22:45 Ответить
Будуть. Вони завжди все роблять навпаки. Тупо назло і всупереч здоровому глузду.
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28.02.2024 21:34 Ответить
А ЦЕ ЩО:
"Росія скинула КАБ на вокзал у Великому Бурлуку на Харківщині, загинула 6-річна дитина. ФОТО

Вдень 28 лютого Росія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук на Харківщині. В результаті атаки загинули дві людини.

28.02.24 17:44"
Ігнат узяв на себе роль "заспокійливого Арестовича"?
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28.02.2024 21:34 Ответить
Вже давно.
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28.02.2024 21:39 Ответить
Це він для фанатів лохомарафону казав, а ті правдивих новин не читають! У них щоденні відосікі янелоха, мосійчучеи та подоляка - істинна правда!🤣
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28.02.2024 21:43 Ответить
Ааа !так ці каби не літаками пускали- катапультами мабуть. дебіл ***!
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28.02.2024 21:52 Ответить
Йому ще не доповіли,що КАБ це бімба .Він с самого початку не знав класифікації ракет,не думаю,що вивчив,а тут ще КАБ якийсь добавився
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28.02.2024 21:55 Ответить
час від часу на цензорі зявляються дуже ідіотські новини. я не відразу зрозумів що то відрижки з лохомарафону пролазять в лєнту.
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28.02.2024 22:02 Ответить
Щоб це зрозуміти, потрібно цю фуйню дивитись...
Марафон вмикаю (з ноута, телевізора не маю) біля 9 ранку і 18 вечора, саме щоб послухати про курс корабля і наш гімн у виконанні Хоми, а не нитика Пономарьова. Загалом десь на 8-10 хвилині виходжу, бо починає нудити
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28.02.2024 22:41 Ответить
ігнат, ти хоч іноді новини читай: Куп'янськ КАБами бомбили! Чи може то марсіани? Взагалі, ці пропагандони вже дістали своєю брехнею та рожевими мріями. Скажіть чесно, чим ви відрізняєтеся від скабєєвих? Краще б пояснили, чому вояки з Авдіївки відійшли у геть чисте поле без жодних фортифікацій. Чому на зомбомарафони кошти є, а на ******* фортифікаційні споруди--нема? А може, просто бажання їх будувати нема?
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28.02.2024 23:12 Ответить
я ще можу повірити в затишшя їх авіації на якійсь частині кордону, але щоб всюди? ППО України вже перекриває весь кордон?
сьогоднішні новини кажуть про протилежне.
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28.02.2024 23:15 Ответить
Розкажіть йому про Сумську область
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29.02.2024 00:06 Ответить
777ua

@777AFU

Похоже, что Олещук пи....дит о сбитых самолетах, когда сбивают орков они сразу прекращают полеты минимум на пару дней, после вчерашних сбитых двух самолетов, удары на востоке не прекращались, не вчера, не сегодня.
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29.02.2024 00:25 Ответить
ни вчера ,ни сегодня .
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29.02.2024 07:52 Ответить
Здобол.....кожин день бачу в небі...кидають і кідають...
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29.02.2024 04:16 Ответить
Угу.Вчора КАБами засипали.
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29.02.2024 05:56 Ответить
 
 