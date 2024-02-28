Враг не будет некоторое время использовать свою авиацию близко к линии боевых столкновений и наших границ, - Игнат прокомментировал сбивание 10 самолетов РФ
Россияне в ближайшее время не будут использовать авиацию близко к фронту и украинской границе из-за потери 10 самолетов за последние 10 дней.
Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Действительно благодаря спланированной операции, успешной операции Сил обороны, под руководством командующего Воздушными силами, было сбито такое вот количество самолетов, которое действительно поражает. Особенно А-50, особенно А-50У, являющийся воздушным радаром, самолетом дальнего радиолокационного обнаружения, который помогает отслеживать радиолокацинную обстановку вглубь нашей страны. Безусловно, это снизит возможности врага. И враг, скажем так, не будет какое-то время использовать свою авиацию близко к линии боевых столкновений и наших границ, хотя продолжает это делать, но приближаются российские летчики уже не так близко, как это было раньше", - рассказал Игнат.
Он прокомментировал сбивание украинскими Силами обороны самолета А-50 отметив, что "уже третьи сутки, как его не видно в воздушном пространстве".
Пожалуйста, подождите...
Пора вже ту саранчу змінювати!
"Росія скинула КАБ на вокзал у Великому Бурлуку на Харківщині, загинула 6-річна дитина. ФОТО
Вдень 28 лютого Росія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук на Харківщині. В результаті атаки загинули дві людини.
28.02.24 17:44"
Ігнат узяв на себе роль "заспокійливого Арестовича"?
Марафон вмикаю (з ноута, телевізора не маю) біля 9 ранку і 18 вечора, саме щоб послухати про курс корабля і наш гімн у виконанні Хоми, а не нитика Пономарьова. Загалом десь на 8-10 хвилині виходжу, бо починає нудити
сьогоднішні новини кажуть про протилежне.
@777AFU
Похоже, что Олещук пи....дит о сбитых самолетах, когда сбивают орков они сразу прекращают полеты минимум на пару дней, после вчерашних сбитых двух самолетов, удары на востоке не прекращались, не вчера, не сегодня.