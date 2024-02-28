Россия не может выступать в роли миротворца в урегулировании в Приднестровье, - МИД Украины

МИД Украины прокомментировал ситуацию в приднестровском регионе Молдовы. Россия не может выступать в роли миротворца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы считаем переговорный формат "5+2" нефункциональным в связи с присутствием в нем государства-агрессора России, которое не может выступать в роли миротворца ни в одном мирном урегулировании", - говорится в комментарии МИД.

Украина призывает к мирному решению проблемных вопросов экономического и социально-гуманитарного характера в отношениях между Кишиневом и Тирасполем без каких-либо деструктивных внешних вмешательств.

Также украинское государство выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы. "Украина является и остается активным участником процесса приднестровского урегулирования и выделяет его основной целью реинтеграцию Республики Молдова", - отметили в МИД.

Кроме того, Украина продолжает выступать за скорейший вывод с территории приднестровского региона Молдовы российских войск, утилизацию боеприпасов на складах в населенном пункте Ковбасна, переформатирование миссии на Днестре из военной в гражданскую.

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"В течение десяти лет Украина противостоит российской агрессии и уже более двух лет сопротивляется полномасштабному вторжению России. Наше государство, как никто другой, знает, что такое ужасы войны, и какова цена мира. Мы прилагаем и продолжим прилагать все усилия для сохранения стабильности и укрепления безопасности в Европе, а также предотвращение каких-либо попыток России дестабилизировать Молдову или другие страны нашего региона", - резюмировали в МИД.