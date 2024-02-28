Россия не может выступать в роли миротворца в урегулировании в Приднестровье, - МИД Украины
МИД Украины прокомментировал ситуацию в приднестровском регионе Молдовы. Россия не может выступать в роли миротворца.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Мы считаем переговорный формат "5+2" нефункциональным в связи с присутствием в нем государства-агрессора России, которое не может выступать в роли миротворца ни в одном мирном урегулировании", - говорится в комментарии МИД.
Украина призывает к мирному решению проблемных вопросов экономического и социально-гуманитарного характера в отношениях между Кишиневом и Тирасполем без каких-либо деструктивных внешних вмешательств.
Также украинское государство выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы. "Украина является и остается активным участником процесса приднестровского урегулирования и выделяет его основной целью реинтеграцию Республики Молдова", - отметили в МИД.
Кроме того, Украина продолжает выступать за скорейший вывод с территории приднестровского региона Молдовы российских войск, утилизацию боеприпасов на складах в населенном пункте Ковбасна, переформатирование миссии на Днестре из военной в гражданскую.
"В течение десяти лет Украина противостоит российской агрессии и уже более двух лет сопротивляется полномасштабному вторжению России. Наше государство, как никто другой, знает, что такое ужасы войны, и какова цена мира. Мы прилагаем и продолжим прилагать все усилия для сохранения стабильности и укрепления безопасности в Европе, а также предотвращение каких-либо попыток России дестабилизировать Молдову или другие страны нашего региона", - резюмировали в МИД.
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2. Всі ********** використати для утилізації свинособак які прийшли на територію України.
Невозможность разгадать самих себя -сегодня истерзала съезд приднестровских депутатов.
За целый день заседания ясности «чего именно» не прибавилось, но само желание усилилось.
Депутаты извелись и исстрадались.
В результате был создан рекордно идиотический документ - обращение в Красный крест, во Всемирную организацию акариумистов, к генсеку ООН, в Европарламент, к филателистам мира, а так же к кремлю, ООН, психиатрам и в Букингемский дворец.
Приднестровские депутаты просят сделать им «хорошо».
Они хотят защиты от Молдовы, хотя сами не уверены в том, что именно она делает им плохо.
Но в любом случае - приднестровцы хотят, чтобы их пожалели, порадовали и от кого-нибудь защитили.
Мероприятие получилось бредовым. Пока на призыв приднестровских депутатов откликнулись только филателисты.
Невзоров
Єдине питання: яким шляхом їх звідти виводити?
раSSія це імперія Зла - країна терорист!