РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9050 посетителей онлайн
Новости
3 513 14
МИД (6810) Молдова (1835) Приднестровье (635)

Россия не может выступать в роли миротворца в урегулировании в Приднестровье, - МИД Украины

молдова

МИД Украины прокомментировал ситуацию в приднестровском регионе Молдовы. Россия не может выступать в роли миротворца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы считаем переговорный формат "5+2" нефункциональным в связи с присутствием в нем государства-агрессора России, которое не может выступать в роли миротворца ни в одном мирном урегулировании", - говорится в комментарии МИД.

Украина призывает к мирному решению проблемных вопросов экономического и социально-гуманитарного характера в отношениях между Кишиневом и Тирасполем без каких-либо деструктивных внешних вмешательств.

Также украинское государство выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы. "Украина является и остается активным участником процесса приднестровского урегулирования и выделяет его основной целью реинтеграцию Республики Молдова", - отметили в МИД.

Кроме того, Украина продолжает выступать за скорейший вывод с территории приднестровского региона Молдовы российских войск, утилизацию боеприпасов на складах в населенном пункте Ковбасна, переформатирование миссии на Днестре из военной в гражданскую.

Читайте также: Непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью из-за "экономической блокады со стороны Молдовы". ВИДЕО

"В течение десяти лет Украина противостоит российской агрессии и уже более двух лет сопротивляется полномасштабному вторжению России. Наше государство, как никто другой, знает, что такое ужасы войны, и какова цена мира. Мы прилагаем и продолжим прилагать все усилия для сохранения стабильности и укрепления безопасности в Европе, а также предотвращение каких-либо попыток России дестабилизировать Молдову или другие страны нашего региона", - резюмировали в МИД.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Может Санду уже перестанет жевать сопли и даст *добро* Украине зачистить тот гнидник? Все же понимают что добром ето так не закончится. А в благодарность Украина получит самый большой в Европе склад с боеприпасами.
показать весь комментарий
28.02.2024 22:25
+7
1. Знищити кацапсячих прихвостней, відновити територіальну цілісність Молдови.
2. Всі ********** використати для утилізації свинособак які прийшли на територію України.
показать весь комментарий
28.02.2024 22:25
+6
А далі - через Румунію до Чорного моря, а там їх і потопити? Я згоден.
показать весь комментарий
28.02.2024 22:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может Санду уже перестанет жевать сопли и даст *добро* Украине зачистить тот гнидник? Все же понимают что добром ето так не закончится. А в благодарность Украина получит самый большой в Европе склад с боеприпасами.
показать весь комментарий
28.02.2024 22:25 Ответить
Якщо той склад москалі не підірвуть....
показать весь комментарий
29.02.2024 08:18 Ответить
1. Знищити кацапсячих прихвостней, відновити територіальну цілісність Молдови.
2. Всі ********** використати для утилізації свинособак які прийшли на територію України.
показать весь комментарий
28.02.2024 22:25 Ответить
Приднестровье ужасно чего-то хочет. Но понять «что именно оно хочет» - оно не может.
 Невозможность разгадать самих себя -сегодня истерзала съезд приднестровских депутатов.

За целый день заседания ясности «чего именно» не прибавилось, но само желание усилилось.
Депутаты извелись и исстрадались.

В результате был создан рекордно идиотический документ - обращение в Красный крест, во Всемирную организацию акариумистов, к генсеку ООН, в Европарламент, к филателистам мира, а так же к кремлю, ООН, психиатрам и в Букингемский дворец.
Приднестровские депутаты просят сделать им «хорошо».
Они хотят защиты от Молдовы, хотя сами не уверены в том, что именно она делает им плохо.
Но в любом случае - приднестровцы хотят, чтобы их пожалели, порадовали и от кого-нибудь защитили.

Мероприятие получилось бредовым. Пока на призыв приднестровских депутатов откликнулись только филателисты.
Невзоров
показать весь комментарий
28.02.2024 22:27 Ответить
Україна продовжує виступати за якнайшвидше виведення з території придністровського регіону Молдови російських військ
Єдине питання: яким шляхом їх звідти виводити?
показать весь комментарий
28.02.2024 22:32 Ответить
Без зброї через Молдову.
показать весь комментарий
28.02.2024 22:36 Ответить
А далі - через Румунію до Чорного моря, а там їх і потопити? Я згоден.
показать весь комментарий
28.02.2024 22:41 Ответить
Та хоч в землю закопати. Ми не сумуватимемо.
показать весь комментарий
28.02.2024 22:44 Ответить
Через Румунію, далі через Альпи.
показать весь комментарий
28.02.2024 22:47 Ответить
Санду краще було б запросити миротворців НАТО.
показать весь комментарий
28.02.2024 23:05 Ответить
Та пора вже, але дивлячись на сцикливість ********* НАТО, навіть не здивувася б, якщо б вони відповіли щось накшталт "ні в якому разі, але ми будемо захищати кожен дюйм НАТО"
показать весь комментарий
28.02.2024 23:12 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
показать весь комментарий
28.02.2024 23:41 Ответить
Вот именно так кацапы и сделают, миротворцами и зайдут туда. Они все делают от противного. Вопреки логике. И получается и всегда. Когда же усвоим? Мы первые и запад бздливый? Молдова думала отсидеться как всегда. Ну посмотрим. Хотя все ясно.
показать весь комментарий
29.02.2024 01:00 Ответить
Та не може Росія терорист бути миротворцем.
показать весь комментарий
29.02.2024 06:24 Ответить
 
 