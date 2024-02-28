В Комитете ВР по вопросам свободы слова высказались за поиск путей блокирования Telegram. В СНБО считают, что это невозможно

Участники круглого стола, который провел Комитет ВР по свободе слова, высказались за запрет "Телеграм" в Украине. В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что это невозможно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети "Телеграм". Участники круглого стола убеждены, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности в Украине", - говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно.

"Пока этот вопрос так не стоит. Поверьте, знаю о чем говорю. И вообще, нужно разделять медиа в Телеграме, которые люди читают, и общение в Телеграме между собой. Читать медиа и обращаться к мессенджеру в составлении и пересылке чувствительных документов - это разные вещи. И на это нужно обращать внимание. Проукраинские СМИ в ТГ выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. Это важная составляющая инфобезопасности. Просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе", – отметил он.

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