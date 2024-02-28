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ВР (27381) свобода слова (1167) СНБО (4229) социальные сети (641)

В Комитете ВР по вопросам свободы слова высказались за поиск путей блокирования Telegram. В СНБО считают, что это невозможно

телеграм

Участники круглого стола, который провел Комитет ВР по свободе слова, высказались за запрет "Телеграм" в Украине. В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что это невозможно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети "Телеграм". Участники круглого стола убеждены, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности в Украине", - говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно.

"Пока этот вопрос так не стоит. Поверьте, знаю о чем говорю. И вообще, нужно разделять медиа в Телеграме, которые люди читают, и общение в Телеграме между собой. Читать медиа и обращаться к мессенджеру в составлении и пересылке чувствительных документов - это разные вещи. И на это нужно обращать внимание. Проукраинские СМИ в ТГ выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. Это важная составляющая инфобезопасности. Просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе", – отметил он.

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Топ комментарии
+53
Телемарахвон Зеленського завдає більшої шкоди Україні, ніж десять телеграмів.
І що? А нічого...
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28.02.2024 23:02
+39
Загроза національній безпеці йде не від Telegram, загроза йде від єдиного-телемарафону, і від єрмаковських кротів
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28.02.2024 23:02
+38
ДЕБІЛИ!!! Шляхом рабсії намагаються йти. Все як під копірку! Ганьдьба zeленим тварюкам!
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28.02.2024 23:00
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ДЕБІЛИ!!! Шляхом рабсії намагаються йти. Все як під копірку! Ганьдьба zeленим тварюкам!
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28.02.2024 23:00 Ответить
за "базар" відповідати треба !
юридично!

або ти журналіст чи блогер в ю-тубі під своїм призвищем, або - провокатор
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29.02.2024 00:50 Ответить
Підтримую. Зелені дебіли, і не тільки в Раді.
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29.02.2024 08:34 Ответить
я під своїм, а ти?
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29.02.2024 10:12 Ответить
Телемарахвон Зеленського завдає більшої шкоди Україні, ніж десять телеграмів.
І що? А нічого...
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28.02.2024 23:02 Ответить
А шо і в Німеччині теж дивитесь мараХВон?
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28.02.2024 23:05 Ответить
І марахвон дивимося, і дружбанів Зеленського (агентів ФСБ) Іванова з Петровим слухаємо, і брата офіцера ФСБ Подоляка дивимося, і самого годованця маслякова-медведчука прокремлівську шелупонь Зеленського іноді слухаємо. Особливо подобаються з раннього Зеленського - коли він ще не приховував, що є шісткою рашистів:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
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28.02.2024 23:14 Ответить
А в Україну повернутись не хочете?
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28.02.2024 23:26 Ответить
Ти в Україні?
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29.02.2024 00:22 Ответить
Є така думка що ти смердячий кацапський провокатор.
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29.02.2024 00:23 Ответить
Так, я в Україні. А ти або ухилянт, або кацапсячий ботяра під VPNом.
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29.02.2024 09:17 Ответить
Він шісткою і залишився...
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29.02.2024 04:13 Ответить
Загроза національній безпеці йде не від Telegram, загроза йде від єдиного-телемарафону, і від єрмаковських кротів
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28.02.2024 23:02 Ответить
Почніть з держустанов і помийок ОПи. Нехай позакривають свої телеграмканали, якщо він небезпечний і кацапня має доступ до інформації.
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28.02.2024 23:03 Ответить
Особенно прикалует когда жителей ТОТ просят что-то писать в "анонимные" чат-боты СБУ или ГУР. Неизлечимые
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28.02.2024 23:09 Ответить
так вони виявляють проукраїнськи налаштованих громадян, аби допомогти фсб винищувати патріотів
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29.02.2024 10:20 Ответить
Загалом в інтернеті море кацапсячої погані, але ж це не значить, що треба заборонити інтернет в Україні. Треба просто розяснювати людям як фільтрувати інформацію. Хочааа... у нас такий нарід шо їм хоч кажи хоч не кажи, всеодно йдуть на поводу у телефонних шахраїв...
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28.02.2024 23:03 Ответить
інтернет не забороняють.
забороняють анонімних провокаторів

зараз і ворожі листівки друкувати та клеїти не треба - сиди в тапках та клацай по клаві - рознось брехню та провокації
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29.02.2024 00:54 Ответить
А хто ти? Виклади тут свої паспортні дані. Чи ти провокатор?
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29.02.2024 08:39 Ответить
Приехали... Я думал угроза от коррупции, которая ниже чем в рашке только потому, что столько денег в стране нет.
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28.02.2024 23:05 Ответить
Божевільні автократи. Неможливо боротись з пянством, проституцією, словом і тд. Шо ви чудите? Нашо ставати другою РФ?
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28.02.2024 23:06 Ответить
"... оцень хоцеться..."
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28.02.2024 23:09 Ответить
А от мене дуже дратує, коли вітер дме з росії. Та й Сонце постійно сходить з того боку. Пропоную ВР заборонити вітру дути з росії в Україну (можна ще й з білорусі), а Сонце нехай одразу сходить в зеніті. До речі, що робити з річкою Дніпро?
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28.02.2024 23:06 Ответить
Власть идиотов. Левая рука не знает что делает правая.
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28.02.2024 23:07 Ответить
Знает. Крадуть обіручь. Ссукиии!
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29.02.2024 07:19 Ответить
Поки є тільки вкраплення, але ще декілька років такої інтенсивної війни, і фундамент як мінімум збудують.
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28.02.2024 23:19 Ответить
Або - шоу коміків квартал95 керує країною.
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29.02.2024 08:41 Ответить
Їбанулись?
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28.02.2024 23:18 Ответить
Може блокувати i не треба, але для кожній новій tcp сесіі повинен бути банер iз попередженням: "Телеграмм конролюється ФСБ"
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28.02.2024 23:21 Ответить
а ще - "за базар відповідатемеш за законом"

зауважте, я абсолютно НЕ ЗЄльоний, а зовсім навпаки, але:
"Порядок має бути !"
Отто фон Бісмарк
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29.02.2024 00:57 Ответить
🫣
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29.02.2024 09:48 Ответить
Та насрати, що сервери Тєлєги знаходяться у Росії. Головне ОПшні телеграм-помийки зберігти.
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28.02.2024 23:21 Ответить
Отож! Тих петрових-іванових, і різну труху.
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29.02.2024 09:02 Ответить
а де ж про потужні звершення зе-лупи-дєрьмачні розказувати, як не на кацапському телеграмі?! ну, й звісно - на радном, на русскам язикє...
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28.02.2024 23:31 Ответить
В Комитете ВР по вопросам СВОБОДЫ СЛОВА высказались за поиск путей блокирования Telegram. Источник:
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Ничего не напрягает? Ржали с россии, а зеленский построил свою россию в Украине.
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28.02.2024 23:54 Ответить
Тільки хоче.
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29.02.2024 00:55 Ответить
Телеграм мав давно бути закритий. Про що суперечка? Про те що всі дебіли сидять у Телеграм і зрослися з ним.
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28.02.2024 23:59 Ответить
От власне. Сидять вдома, ховаються від ТЦК, і вірять тєлєгам, а не власним очам. Про закігчення війни їм теж труха розкаже, бо сврїм очам вони не повірять. Тьху!
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29.02.2024 09:05 Ответить
Треба запустити проект "єдиний телеграм",або "велике телеграмство"
Люди самі повидаляють
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29.02.2024 00:34 Ответить
В телеграмі.
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29.02.2024 08:43 Ответить
"Телєга" це феесбешна платформа для антиукраїнських дій, пропаганди, вербування зрадників і засіб комунікації кацапських шпигунів з кураторами. На нашій території платформа має бути заборонена. Принаймні до закінчення війни та виплати репарацій. Будь хто з тих хто пропонує підписатися на "тєлєгу" є ворогом України або тупим "корисним ідіотом".
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29.02.2024 02:01 Ответить
говно...фон наше фсе
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29.02.2024 10:24 Ответить
в телеграмі дохла русня є а в ютубі fb і інших нізя це ще кого тут треба заблокувати
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29.02.2024 04:15 Ответить
Дохлі кацапи в "тєлєгє" і їх перегляд кацапами жорстко моніториться феесье в ********** - всі "глядачі" потрпляють під посилений нагляд. Голвне мета це моніторинг та вербуання поза межами **********. Заради цього "дохлі кацапи" демонструються "корисним ідіотам" і продовжують приносити користь **********.
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29.02.2024 15:31 Ответить
фесбешна програма з усіма витікаючими , але це повинна бути ініціатива спеціалістів сбу
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29.02.2024 06:49 Ответить
Поверніть свому слова в ефір і загроза від Телеграму відпаде, тому що за відсутності довіри до влади на фоні її безкінечної брехні на вашому гімномарафоні, люди шукають альтернативні джерела інформації
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29.02.2024 08:29 Ответить
Свободу слова
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29.02.2024 13:12 Ответить
железный купол, то есть занавес
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29.02.2024 08:37 Ответить
Тут справа в тому що контролювати зміст того що передають в цьому застосунку не можливо.
Багато зрадників-ждунів інформують через нього ворога.
Виходить що цей канал зв'язку приносить більше шкоди ніж користі.
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29.02.2024 08:50 Ответить
Бо наші війскові викладають відео та свої думки про війну - і це дуже часто не співпадає з офіційною херрю яку несе шикса та всі хто біля неї краде та здає країну - то всі - майдан-3, або майдан-4... ну і так далі.
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29.02.2024 09:18 Ответить
Тєлєграм канали - головний рупор зепідрського піару. Тому ніхто не буде його забороняти.
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29.02.2024 09:29 Ответить
зручний інструмент. А конфеденційну інфу тра передавати по протоколах шифрування власного виробництва
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29.02.2024 09:58 Ответить
тєлєграм на сьогодні - необмежений цензурою вільний спосіб зв'язку. І повністю функціонує в десктопній версії, що мене дуже влаштовує. Ні ваццап, ні вібер не мають такого функціоналу
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29.02.2024 10:01 Ответить
Нехай телемарафон заблокують. Як хочеться людей за дурнів тримати. Як же це корисно. Мало того що в школах , вишах не має предмету по захисту від маніпуляцій. Країна бовдурів це завжди круто. Вони нічого не знають , нічого не розуміють. Просто ляльки в руках маніпуляторів, спікулянтів маркетологів і рекламщиків, також соціологів
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29.02.2024 10:02 Ответить
от позавчора Зє!лупа повторив Оман в саудівській аравії. Тоді з патрушевим, а цього разу з володіним. То звідки у нас головна небезпека???
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29.02.2024 10:04 Ответить
Обійдемо цю заборону. В інтернеті завжди є шляхи. Блткуввли вк і обійшли , обійдемо і цей раз. Чим більше обмежень тим люди прогресують. Задаються питанням для чого нам блокують ??? а значить приходить інсайд для багатьох.

ЄРОПЕЙСЬКОЇ північної Кореї не получиться, дупу порвете пан Зеленський.
Демократична Пінічна Корея - це шлях Зеленського. Він хоче обдурити США, Європу і свй народ
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29.02.2024 10:06 Ответить
кожен вичитує в інтернеті те, шо його душа бажає: комусь давай люську ******** (тм), комусь гандрєя сірібрянського (луганского), або подавай їм швеця, хтось фанатіє від боді буткєвічя, когось надихає корчинський, кому до вподоби остап дроздов, але таких мало. В основному споживають фєйгіна, абдристовічя та остальних хароших урусскіх
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29.02.2024 10:10 Ответить
Якщо нас чекає майбутнє, яке обиратимуть споживачі абдрістовіча, то чи варто воно того взагалі - от в чому питання.
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29.02.2024 10:30 Ответить
якщо то їхній свідомий та вільний вибір, нам залишається лише молитися
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29.02.2024 14:16 Ответить
Нічому дебіли не вчаться. Рашка вже блокувала... а головне - навіщо? Свиня завжди багнюку знайде. Не буде телеграму - буде якийсь "голубіний пошт".
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29.02.2024 10:31 Ответить
а бумагу изобрели китайцы. О чём это говорит?
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29.02.2024 11:23 Ответить
так взагалі усе закрити. окрім бєнямарафету . а то панімаєш развєлі тут усякіє телеграми
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02.03.2024 00:53 Ответить
 
 