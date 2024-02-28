В Комитете ВР по вопросам свободы слова высказались за поиск путей блокирования Telegram. В СНБО считают, что это невозможно
Участники круглого стола, который провел Комитет ВР по свободе слова, высказались за запрет "Телеграм" в Украине. В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что это невозможно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети "Телеграм". Участники круглого стола убеждены, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности в Украине", - говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно.
"Пока этот вопрос так не стоит. Поверьте, знаю о чем говорю. И вообще, нужно разделять медиа в Телеграме, которые люди читают, и общение в Телеграме между собой. Читать медиа и обращаться к мессенджеру в составлении и пересылке чувствительных документов - это разные вещи. И на это нужно обращать внимание. Проукраинские СМИ в ТГ выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. Это важная составляющая инфобезопасности. Просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе", – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
юридично!
або ти журналіст чи блогер в ю-тубі під своїм призвищем, або - провокатор
І що? А нічого...
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
забороняють анонімних провокаторів
зараз і ворожі листівки друкувати та клеїти не треба - сиди в тапках та клацай по клаві - рознось брехню та провокації
зауважте, я абсолютно НЕ ЗЄльоний, а зовсім навпаки, але:
"Порядок має бути !"
Отто фон Бісмарк
=======================
Ничего не напрягает? Ржали с россии, а зеленский построил свою россию в Украине.
Люди самі повидаляють
Багато зрадників-ждунів інформують через нього ворога.
Виходить що цей канал зв'язку приносить більше шкоди ніж користі.
ЄРОПЕЙСЬКОЇ північної Кореї не получиться, дупу порвете пан Зеленський.
Демократична Пінічна Корея - це шлях Зеленського. Він хоче обдурити США, Європу і свй народ