Россияне хотят заставить нас признать захваченную ими территорию. Этого никогда не случится, - Буданов

Кирилл Буданов заявил, что россиянам никогда не удастся заставить Украину признать захваченную ими территорию.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью канадскому общественному вещателю CBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне были бы очень рады заморозить все так, как есть сейчас, заставив нас признать захваченную ими территорию. В этом случае они праздновали бы победу. Этого никогда не случится", - подчеркнул Буданов.

Руководитель ГУР подтвердил, что Россия каким-то образом получила доступ к тайным планам Украины, касающихся контрнаступления.

"Я не скажу больше Президента. Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны РФ. Это - серьезная проблема, и мы предпринимаем определенные действия", - добавил он.

Кроме того Буданов выразил мнение, что беспилотники, какими бы эффективными они ни были, не способны полностью заменить людей на поле боя.

"Дроны никогда не заменят сухопутные силы. Они лишь являются способом их поддержки. С помощью дронов можно нанести урон врагу, но пока, как в Средневековье, военные не придут и не установят флаг, ничего не изменится", - резюмировал он.

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