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Новости Война
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Буданов (433) россия (93025)

Россияне хотят заставить нас признать захваченную ими территорию. Этого никогда не случится, - Буданов

буданов,кирило

Кирилл Буданов заявил, что россиянам никогда не удастся заставить Украину признать захваченную ими территорию.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью канадскому общественному вещателю CBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне были бы очень рады заморозить все так, как есть сейчас, заставив нас признать захваченную ими территорию. В этом случае они праздновали бы победу. Этого никогда не случится", - подчеркнул Буданов.

Руководитель ГУР подтвердил, что Россия каким-то образом получила доступ к тайным планам Украины, касающихся контрнаступления.

"Я не скажу больше Президента. Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны РФ. Это - серьезная проблема, и мы предпринимаем определенные действия", - добавил он.

Кроме того Буданов выразил мнение, что беспилотники, какими бы эффективными они ни были, не способны полностью заменить людей на поле боя.

"Дроны никогда не заменят сухопутные силы. Они лишь являются способом их поддержки. С помощью дронов можно нанести урон врагу, но пока, как в Средневековье, военные не придут и не установят флаг, ничего не изменится", - резюмировал он.

Также читайте: Навальный действительно умер естественной смертью - из-за тромба, - Буданов
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Топ комментарии
+19
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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28.02.2024 23:55
+18
а от це питання НЕ до Залужного, а до ЗЄлі

багато про це вже і написано, і сказано
стаття держзрада ЗЄлі світить !
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29.02.2024 00:44
+16
Зелень -серйозна проблема.при тому *найпотужніша*
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28.02.2024 23:58
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При Трампушкє трапиться і не таке...
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29.02.2024 08:43 Ответить
Цей недорозвідник мабуть користується "Мєлафоном" Аліси Селєзньової у своій роботі.
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29.02.2024 08:46 Ответить
3.14здабол - воно і в Африці 3.14здабол......
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29.02.2024 09:18 Ответить
хто цього паяца може слухати, зелені гниди здали ***** весь південь без бою, плани наступу злили, московські агенти на всіх рівнях, що воно городить. Для різних подоляків і арахамій москалі це партньори, а що там по Стамбульських договорняках, були готові здати і зараз без змін, як там поживає гогілашвіллі нах, агент шевченко і червоненко, люди портнова і різних сівковичів.
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29.02.2024 09:29 Ответить
Как то ещё при порохе намекал на форуме про Финляндию, ну вот годы прошли, дальше зашли. За завтра сказать?
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29.02.2024 09:49 Ответить
Хто він?
Голова ГУ,чи баба Буданга?!
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29.02.2024 11:03 Ответить
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