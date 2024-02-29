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"Репортеры без границ" осудили задержание журналиста Ткача в Польше

ткач

Международная организация "Репортеры без границ" осудила задержание журналистов "Українскої правди" польской полицией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) "Репортеров без границ".

"Двое журналистов украинского СМИ "Українська правда" были вчера на несколько часов задержаны полицией Польши во время работы вблизи белорусской границы. Их оборудование обыскали и изъяли на несколько часов. "Репортеры без границ" осуждают препятствование их работе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание "Українська правда" сообщило о задержании журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Белоруссии. Ткача и его коллегу отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для разрешения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше. После этого польская полиция объяснила, что правоохранители хотели установить личность и проверить причину нахождения журналиста.

Также читайте: Полиция Польши заявила, что не задерживала украинских журналистов

Автор: 

задержание (6678) Польша (8424) Репортеры без границ (101) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+18
Треба щодня разом з журналістами країн ЄС їздити і знімати на відео вільну поставку мокшанських і білоруських товарів у Польщу. А потім слухати несамовиті жалісні пісні Дуди і Туска, як вони животіють на німецькі мільярди.
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29.02.2024 00:28
+8
Прикол у тому, що мусора затримали Ткача і оператора на підставі перебування їх прикордонній зоні. Однак як тільки на допиті Ткач проговорився про зйомки репортажу про торгівлю польщі з Білорусією, то одразу приїхала польська гєбня і позабирала всю відео апаратуру, телефони аби повидаляти матеріали. Навіть не дали можливість визвати адвоката і когось із укр посольсьва.Тобто офіційна польща дуже сцить аби світ дізнався, як російська с/г продукція потрапляє під видом польської на ринок ЄС.
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29.02.2024 05:33
+2
встановити особу"(С) Хм, а шо "посідченя" было напечатано на принтере и на туалетной бумаге? Да за пять минут на смартфоне по запросу "Ткач Михайло Сергійович" в Вике можно узнать всё о нём . Какое-то горбатое объяснение полицейских типа "ничтоже сумняшеся"
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29.02.2024 04:34
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Правила форума Совет форумчан
Треба щодня разом з журналістами країн ЄС їздити і знімати на відео вільну поставку мокшанських і білоруських товарів у Польщу. А потім слухати несамовиті жалісні пісні Дуди і Туска, як вони животіють на німецькі мільярди.
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29.02.2024 00:28 Ответить
встановити особу"(С) Хм, а шо "посідченя" было напечатано на принтере и на туалетной бумаге? Да за пять минут на смартфоне по запросу "Ткач Михайло Сергійович" в Вике можно узнать всё о нём . Какое-то горбатое объяснение полицейских типа "ничтоже сумняшеся"
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29.02.2024 04:34 Ответить
Прикол у тому, що мусора затримали Ткача і оператора на підставі перебування їх прикордонній зоні. Однак як тільки на допиті Ткач проговорився про зйомки репортажу про торгівлю польщі з Білорусією, то одразу приїхала польська гєбня і позабирала всю відео апаратуру, телефони аби повидаляти матеріали. Навіть не дали можливість визвати адвоката і когось із укр посольсьва.Тобто офіційна польща дуже сцить аби світ дізнався, як російська с/г продукція потрапляє під видом польської на ринок ЄС.
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29.02.2024 05:33 Ответить
нада сразу отправлять видео и фото и не мешкать
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29.02.2024 07:10 Ответить
Ткач журналіст?
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29.02.2024 07:54 Ответить
А ти хіба не фєдєйраст?!
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29.02.2024 08:06 Ответить
Та ні,я зе не голосував
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29.02.2024 18:58 Ответить
Болить за торгівлю з козломордими?
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29.02.2024 08:59 Ответить
ще одні браття навіки
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29.02.2024 08:58 Ответить
Любят лицемеры с парашей торговать ну что тут поделать.
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29.02.2024 09:47 Ответить
Всё верно! Надо мочить этих "пш@ков", "немчуру", "жабоедов", "пиндосов" и прочий "радужный концлагерь"! А ещё выяснить, почему литовцы и прочие прибалты торгуют с рашкой! Подключить к этому не только "репортёров без границ", но и "врачей без границ", "эмнисти Интернешнл" и т.д. Главное, быть наглее и орать громче! Не стесняться хамить и борзеть! Не останавливаться, ведь такой желанный таёжный союз уже совсем близко!!
Сумно, панове, ой як сумно...
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29.02.2024 09:53 Ответить
Українці ще мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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29.02.2024 14:00 Ответить
 
 