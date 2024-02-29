"Репортеры без границ" осудили задержание журналиста Ткача в Польше

Международная организация "Репортеры без границ" осудила задержание журналистов "Українскої правди" польской полицией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) "Репортеров без границ".

"Двое журналистов украинского СМИ "Українська правда" были вчера на несколько часов задержаны полицией Польши во время работы вблизи белорусской границы. Их оборудование обыскали и изъяли на несколько часов. "Репортеры без границ" осуждают препятствование их работе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание "Українська правда" сообщило о задержании журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Белоруссии. Ткача и его коллегу отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для разрешения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше. После этого польская полиция объяснила, что правоохранители хотели установить личность и проверить причину нахождения журналиста.

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