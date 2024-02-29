Во время выполнения боевой задачи погибли воины 73-го морского центра специальных операций, - ССО

В ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра специальных операций во время выполнения боевого задания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале Сил специальных операций.

"При выполнении боевого задания в столкновении с российскими оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они обеспечивали отход основных сил группы после выполнения специальной задачи.

"Воины приняли свое последнее сражение, навечно оставшись в строю. Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника - это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом. Всегда помните какой ценой достается наша свобода", – пишут в Силах специальных операций.

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