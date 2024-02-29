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Финляндия разрешила Украине использовать ее оружие для ударов по территории России

зброя,фінляндія

Финляндия не ограничивает использование переданного Украине оружия – можно бить по объектам, расположенным на территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет  Yle.

Глава оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра заявил, что Финляндия не налагала никаких ограничений на военную помощь, оказанную Украине.

"Насколько мне известно, Финляндия не налагала таких ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных объектов и на российской территории", – отметил Копра.

Министр обороны Финляндии Антти Гяккянен отметил, что ограничения на использование оружия были введены, в основном, странами, предоставившими Украине дальнобойное вооружение.

Также читайте: Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится, - президент Ниинисте

В то же время заместитель председателя Комитета по вопросам обороны Микко Савола говорит, что оружие, предоставленное Финляндией, "в принципе" может быть использовано на российской территории, хотя имеет меньшую дальность, чем дальнобойные ракеты.

Автор: 

оружие (10219) Украина (44963) Финляндия (965)


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Топ комментарии
+55
дякуємо братньому народу суомі !!!
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29.02.2024 06:35
+35
Дякую нащадкам шюцкорівців та солдат маршала Маннергейма!
Президент Макрон розбудив НАТО, а наймолодші члени Альянсу продовжили його справу.
Зауважте, жодного ниття про ескалацію. Суомі у 1917÷1944 захистила свою незалежність від посягань орків.
За потреби, повторять
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29.02.2024 06:55
+28
"можна бити по об'єктах, які розташовані на території РФ." - Рука не дрогне.
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29.02.2024 06:44
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Правила форума Совет форумчан
дякуємо братньому народу суомі !!!
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29.02.2024 06:35 Ответить
Перша ластівка !
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29.02.2024 07:14 Ответить
Фінни мають Томагавки,Тауруси,АТАКАМСИ,і ще купу всього!¡!!
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29.02.2024 08:02 Ответить
"можна бити по об'єктах, які розташовані на території РФ." - Рука не дрогне.
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29.02.2024 06:44 Ответить
Финляндия не разглашает публично, какое оружие она предоставила Украине.
https://yle.fi/a/74-20076892
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29.02.2024 06:47 Ответить
По словам министра обороны Антти Хяккянена (Коалиционная партия), ограничения на использование вооружений установили в основном те страны, которые предоставили Украине залповые системы дальнего действия.

https://yle.fi/a/74-20076892
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29.02.2024 06:55 Ответить
Дякую нащадкам шюцкорівців та солдат маршала Маннергейма!
Президент Макрон розбудив НАТО, а наймолодші члени Альянсу продовжили його справу.
Зауважте, жодного ниття про ескалацію. Суомі у 1917÷1944 захистила свою незалежність від посягань орків.
За потреби, повторять
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29.02.2024 06:55 Ответить
Українці це повторюють
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29.02.2024 07:10 Ответить
правельно писати: "... від посягань червоних комуно-нацистів та імперіалістів" ...
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29.02.2024 07:19 Ответить
Не погоджуся.
Щоб бути нацистами потрібна нація, а уZкі це така незрозуміла хрінь, яка навіть сама неможе визначитись, що вона таке.
Подивіться допити полонених- татари, башкіри, удмурти, калмики, і жодного розуміння чому вони уZкі.
При такій самоідентифікації, яка це нація?
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29.02.2024 08:49 Ответить
нацизм це ідеологія основана на шовінізмі та імперіалізмі, він може бути не тільки на етнічній основі як це було в 3Рейху, а й на соціальній основі, тобто на основі домінування однієї групи населення країни над іншими, саме такий нацизм під назвою "комунізм" з домішками імперіалізму був в червоній імперії зла та тюрмі народів (срср) ...
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29.02.2024 09:05 Ответить
Але втратила частину території..
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29.02.2024 09:09 Ответить
Тимчасово втратила.
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29.02.2024 11:10 Ответить
Все тимчасово в нашому житті.
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29.02.2024 23:49 Ответить
Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.

На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.

Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.

Армія має в своєму розпорядженні 239 основних бойових танків, у тому числі 100 «Леопардів 2А6» і 139 «Леопардів 2А4», 212 БМП, 1 101 БТР, як на колесах, так і на гусеницях, 48 самохідних гаубиць калібру 155 мм і 72 калібру 122 мм, 56 пускових установок, 740 одиниць буксируваної артилерії і понад 1,6 тисячі мінометів, а також 27 вертольотів (20 з яких Nh90). ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Незабаром ці літаки замінять 64 винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35A,

ВМС Фінляндії складаються з трьох груп, що складаються з тральщиків (17 одиниць різних типів) і восьми швидкохідних ракетних катерів (чотири класи hamina і чотири класи Rauma).
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29.02.2024 07:04 Ответить
Фінляндія - нам у взірець. Нам потрібно дбати про безпеку навіть більше фінів, бо у них нема проклятого "урусскоєзичного насілєнія", шоп йому пусто було!
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29.02.2024 07:38 Ответить
Як приємно писати за фінів, які мають свою сильну та озброєну армію. Виходить, що армія - це головне. А що в Україні? А в нас головне "95 квартал" і йому подібні. Чим президент і його ОП можуть похвастатися? Сотнями асфальтоукладчиків, тисячами бітумовозок і грейдерами та ниттям "США закрийте небо", а самі через ДБР вилучають клістрони, "Шольц ковбаска, дай танки", а самі не фінансують танкові підприємства, "нас вбивають - дайте снаряди". а самі позакривали всі заводи, які налагодили ще у 2018 році випуск снарядів, "дайте міни", а самі знищили у 2020 році мільйони своїх мін...Яка ж велика різниця між їхнім і нашим народом, бо владу вибирає народ!!!
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29.02.2024 07:43 Ответить
А пам'ятаєте, як українці реготали: "Армія-Мова-Віра?! Ги-ги-ги!!! АрМоВір!!! А то що?! то путін нападьот?!" Пам'ятаєте? Я пам'ятаю...
І в цьому девізі "Армія" була першою!!!
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29.02.2024 09:49 Ответить
А ще я пам'ятаю п'ять підірваних складів, якими можно було воювати 20 років.
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29.02.2024 10:24 Ответить
Ну, тоді, може, пам'ятаєте ще підірвані склади у Чехії та Болгарії? Їх теж Порошенко? Чи все ж таки знаємо, хто і як?

Чи зараз у нас замало ждунів, яких вже 2 роки мало не кожен день ловлять на гарячему на час зливу інформації та організації диверсій? Чи то теж "папєрєднікі"?
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29.02.2024 14:27 Ответить
Это у Финнов народ. А у нас-население. Которое 30 лет тупо и молча смотрело, как багатеи грабили страну и уничтожали армию.
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29.02.2024 10:22 Ответить
Дякуємо Фінляндії за чітку допомогу Україні!
Сподіваємося, що наші СРАТЬєхи, не встигнуть їм наплювати у тарілки…
Слава Україні!
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29.02.2024 08:10 Ответить
Так. Ваші Австрійці гарно плюють нам періодично.
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29.02.2024 09:00 Ответить
Фіниии🤗🤗🤗🤗
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29.02.2024 08:19 Ответить
РЕСПЕКТ!
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29.02.2024 08:26 Ответить
ВьІборг, Петергоф, Великий Новгород? Да забирайте.....
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29.02.2024 08:56 Ответить
Крута новина!
Але один наркомандувач-недомірок може бути проти…
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29.02.2024 09:03 Ответить
Твого ***** ніхто запитувати не збирається.
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29.02.2024 10:26 Ответить
а твого, нажаль, будуть.
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29.02.2024 11:34 Ответить


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Реєстрація:28.02.2024
Щойно вилупився?
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29.02.2024 11:35 Ответить
От шо значить довга і вічна пам'ять у фінів - як дали звізди непопедимой и легендарной у прошлому столітті - ні чого не хвилює. Респект.
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29.02.2024 09:24 Ответить
Дякую, Фінляндія! Viipuri буде Ваш! )))
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29.02.2024 09:24 Ответить
А ви помітили, що вже тиждень+ як звільнили Залужного і скільки ж немає ударів по нафтовим заводам кацапів.
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29.02.2024 09:42 Ответить
це не приклад ... а літаки кожен день збивають і шо ? Зовнішньою діяльністю в нас займається ГУР і СБУ...
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29.02.2024 09:56 Ответить
Покажіть мені - де їх обов'язки - бити по нафтових заводах?
Крім телевізора, звісно.
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29.02.2024 10:26 Ответить
покажіть мені обов'язки ЗСУ це робити )))
може вам ще весь шлях по крокам розписати в інструкції - що можна робити, а що ні? У воєний час любі дії на підрив єкономіки агресора правильні!
чи може Залужний забороняв збивати літаки, за те його і звільнили .. і як звільнили - так сразу 2 шт А50 завалили ??
кожен робить свою справу - ЗСУ захищають територію і людей, а пізрозділи тих служб розробляють і закордонні операції.
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29.02.2024 11:32 Ответить
Красавцы. Не то что всякие ссыкливые шольцы.
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29.02.2024 09:54 Ответить
Kiitos, Suomi!
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29.02.2024 09:59 Ответить
Чи дали вони такі **********, які збігаються з їхнім оголошенням?
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29.02.2024 10:01 Ответить
Фіни - люди з правильним поняттям і цілком свідомі того що роблять.
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29.02.2024 10:57 Ответить
таким має бути рішення кожної країни, яка надає допомогу Україні. Але ж.. Ну звісно, між Фінляндією та оркостаном же ж немає "буферної зони", яка є між тими, хто не дозволяє хєрачити по території країни терориста, і цією "зоною" вони вважають Україну.. І цю "зону" їм не шкода. Прикро.
Фінам величезна шана за дозвіл!
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29.02.2024 11:58 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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29.02.2024 12:45 Ответить
 
 