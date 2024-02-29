Финляндия разрешила Украине использовать ее оружие для ударов по территории России

Финляндия не ограничивает использование переданного Украине оружия – можно бить по объектам, расположенным на территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.

Глава оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра заявил, что Финляндия не налагала никаких ограничений на военную помощь, оказанную Украине.

"Насколько мне известно, Финляндия не налагала таких ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных объектов и на российской территории", – отметил Копра.

Министр обороны Финляндии Антти Гяккянен отметил, что ограничения на использование оружия были введены, в основном, странами, предоставившими Украине дальнобойное вооружение.

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В то же время заместитель председателя Комитета по вопросам обороны Микко Савола говорит, что оружие, предоставленное Финляндией, "в принципе" может быть использовано на российской территории, хотя имеет меньшую дальность, чем дальнобойные ракеты.