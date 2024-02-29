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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 413 760 человек (+1150 за сутки), 6593 танков, 10 070 артсистем, 12 552 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 413 760 российских захватчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.02.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 413 760 (+1 150) человек,

– танков - 6 593 (+23) единицы,

– боевых бронированных машин - 12 552 (+44) единицы,

– артиллерийских систем - 10 070 (+41) единиц,

– РСЗО - 1000 (+0) единиц,

– средств ПВО - 690 (+2) единиц,

– самолетов - 342 (+0) единицы,

– вертолетов - 325 (+0) единиц,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 768 (+15) единиц,

– крылатых ракет - 1 912 (+0) единиц,

– кораблей/катеров - 25 (+0) единиц,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 13 152 (+40) единицы,

– специальной техники ‒ 1 601 (+7) единица.

Читайте также: Враг увеличил количество атак на Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Знищення російської армії

Автор: 

армия РФ (19318) Генштаб ВС (6310) ликвидация (3567) уничтожение (6980)


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Топ комментарии
+28
Пишуть, що нібіто з ранку ще один СУ-34 виявився не призначеним для неба.
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29.02.2024 08:01
+24
Потери рашки в людях практически догнали потери США за всю Вторую мировую! Беда в том, что правителям кремля на это пофигу. Да и большинству рашкованов тоже.
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29.02.2024 08:03
+18
Так, біля 1-ї ночі підловили Су-34.
Хай з хробаками бавляться 3,14..ри.
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29.02.2024 08:04
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Правила форума Совет форумчан
Пишуть, що нібіто з ранку ще один СУ-34 виявився не призначеним для неба.
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29.02.2024 08:01 Ответить
Так, біля 1-ї ночі підловили Су-34.
Хай з хробаками бавляться 3,14..ри.
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29.02.2024 08:04 Ответить
Це вже завтра у статистику потрапить
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29.02.2024 08:54 Ответить
Потери рашки в людях практически догнали потери США за всю Вторую мировую! Беда в том, что правителям кремля на это пофигу. Да и большинству рашкованов тоже.
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29.02.2024 08:03 Ответить
Та вже перегнали. Офіційно США втратили в 2й світовій 405 399 солдатів і 3 000 мирних громадян.
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29.02.2024 08:56 Ответить
Вчора Генштаб ЗСУ, нарешті, офіційно розʼяснив, що ці 400+ тис. - це не тільки вбиті, але і серйозно поранені, якщо не помиляюся, вони це назвали «бойові санітарні втрати»
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29.02.2024 08:57 Ответить
Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що станом на 27 лютого 2024 року втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими. Джерело:

При співвідношенні вбиті / поранені 1/4 (так було в Афганістані, например) убитих орків ~84 тисячі.
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29.02.2024 09:13 Ответить
Дайте, будь ласка, посилання на роз'яснення Генштабу.
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29.02.2024 09:37 Ответить
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29.02.2024 12:34 Ответить
Дякую. Хоча пам'ятаю, що десь влітку 2022 Генштаб пояснював, що це число вбитих.
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29.02.2024 14:27 Ответить
Ще тут

https://24tv.ua/vtrati-rosiyi-28-lyutogo-2024-skilki-soldativ-tehniki-likviduvali_n2503774 Втрати Росії 28 лютого 2024 - скільки солдатів та техніки ліквідували ЗСУ - 24 Канал (24tv.ua)

Я вже кілька разів зустрічав цю дискусію. Ну тепер, спочатку Президент, а потім Генштаб ясність внесли. Хоча шкода - краще би вбитих показували. Бо то в нормальних країнах пораненого евакуйовують в тил і ймовірно комісують потім, а росіяни на ноги трохи поставили і знову на передову. Тому реально вибуття особового складу незрозуміле широкому загалу. Писали б тоді по-людськи : втрати ворога загальні - стільки-то, з них убитих - стільки-то.
І не було б тоді неправильного розуміння ні у кого.
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29.02.2024 15:05 Ответить
Точніше вже перегнали. Офіційні данні 407,300 Military deaths from all causes + 12,100 Civilian deaths due to military activity and crimes against humanity. А ми наразі наробили декілька штук Civilian deaths due to military activity, і нуль crimes against humanity. Но це все ще попереду.
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29.02.2024 09:06 Ответить
Урожайний був день,супер
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29.02.2024 08:03 Ответить
Кацапи верещать що один Абрамс пошкодили. Радості повні штани. А тут 23 танки за добу та 44 ББМ, но "патерь нєт".
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29.02.2024 08:08 Ответить
Ну, правильно верещат. Абрамс то танк, а у них так, без аналоговые ******** с мангалами
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29.02.2024 08:26 Ответить
Чому пишуть, що у нас нема ***********? Вони є?
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29.02.2024 08:12 Ответить
Є. Але недостатньо
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29.02.2024 08:20 Ответить
Чудово ,коли вже в рашистів закінчится те залізяччя ,що до гарматного мяса то в них достатньо вони не жаліють ,а ось техніка колись має закінчитись.
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29.02.2024 08:28 Ответить
А ви думаєте, чого вони видумали нову тактику "м'ясних штурмів", коли колона з бтр-ів, навантажена м'ясом, несеться не зважаючи на втрати і намагається вдертися в чергове село "нахрапом"? Бо тактика штурмів "малими групами" - ДУЖЕ повільна та ДУЖЕ коштовна. ЗСУ не тільки викошують ті штурмові групи, але й техніку "підтримки", яка доставляє штурмовиків до рубежу розгортання або підтримує штурм вогнем - коцають практично без втрат з свого боку. Основні втрати ЗСУ зараз несе від скидів. Навіть не від артилерії та КАБ-ів.

От вони і вирішили застосувати щось "новеньке" - кидають без підтримки, флангів, артпідготовки цілими ротами. Так було, наприклад, в Роботіно. Прорвались. Приїхали в село. Там і закріпились. Назавжди. Бо трупами стали.
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29.02.2024 12:02 Ответить
якщо кацапи так ********** дохнути , навіщо ці прелюдії і засмічення екології? потрібно розробити пігулки для кацапів виключно "за сталіна за путіна" , випиваєш і засинаєш
назавжди
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29.02.2024 08:32 Ответить
"просто засинаєш назавжди за сраліна та *****" - то не по-кацапськи.

От стати навколішки біля індивідуальної плахи вздовж дороги, якої їде сцар, та поставити біля плахи наточену сокиру і здохнути без спротиву на тій пласі, б щось сцарю не сподобалось в твоїй пиці - оце по-кацапськи.

В повний зріст взводами та ротами йти в атаку на кулемети жидобандерівців - по-кацапськи.

В компанії кинути в басейн 100кг "сухого льоду" та разом пострибати туди, бо весело, і здохнути від задухи - по-кацапськи.

Тихесенько здохнути від таблеточки вдома під ковдрою - нє, не по-кацапськи.
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29.02.2024 12:08 Ответить
Минув 3658 день москальсько-української війни.
157!! одиниць техніки та 1150!!! чумардосів.
Арта 41!, броня 67!, логістика 40!.
Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 413 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь, в якому до повномасштабного вторгнення було 416 000 ...
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29.02.2024 08:49 Ответить
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29.02.2024 08:53 Ответить
Тверь тварей.
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29.02.2024 08:59 Ответить
со-тваренная тверь тварей тварями
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29.02.2024 12:38 Ответить
А тут список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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29.02.2024 09:39 Ответить
У Путина перед выборами серьезные «успехи» на полях сражения в Украине. Скоро кацапская армия останется голой, холодной без танков, самолетов и прочего вооружения. Скоро кацапская босота начнет победоносное отступление с награбленными унитазами и прочей сантехникой. Слава ВСУ!
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29.02.2024 08:51 Ответить
Шановний ГШ! Донесіть до нарковерховного ці цифри і роз"ясніть недоумку значення слова"ЛІКВІДОВАНО"! Ліквідовано-це значить ліквідовано! це не пораненні і навіть не зниклі безвісти та полоненні!
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29.02.2024 09:02 Ответить
Знову більше тисячі кацапопітеків налупили! Куди і чого вони так лізуть? Невже їм своєї кацапії мало? Дідько б ту кацапію вхопив , разом з *уйлом!
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29.02.2024 09:04 Ответить
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29.02.2024 09:28 Ответить
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29.02.2024 12:39 Ответить
Є всі шанси що лютий вийде на друге місце по чумардосам, на разі 27 530 в листопаді 23-го 28 550, найбільше грудень 23-го 29 970.
Один із лютневих ювілеів - тисяча по сумісній броні 271/779
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29.02.2024 09:39 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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29.02.2024 09:43 Ответить
для кого брехливі цифри, для зе-овець, а вони аж ссуться.
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29.02.2024 10:18 Ответить
скинь сюди посилання на альтернативну статистику кацапських втрат
чекаю
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29.02.2024 12:41 Ответить
У статті пишуть ліквідовано" а далі "бойові втрати склали". Мені одному здається що тут є суперечність?...
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29.02.2024 17:11 Ответить
Це журналісти такі - використовують слова навмання. Вірогідно тому, що останні 100 років в журналісти на наших теренах (як і в педагоги) йдуть особи з найнижчими когнітивними здібностями.

В зведенні ГШ за посиланням ніякого "ліквідовані" немає. Тільки "бойові втрати".
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29.02.2024 18:20 Ответить
 
 