Общие боевые потери РФ с начала войны - около 413 760 человек (+1150 за сутки), 6593 танков, 10 070 артсистем, 12 552 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 413 760 российских захватчиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.02.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 413 760 (+1 150) человек,
– танков - 6 593 (+23) единицы,
– боевых бронированных машин - 12 552 (+44) единицы,
– артиллерийских систем - 10 070 (+41) единиц,
– РСЗО - 1000 (+0) единиц,
– средств ПВО - 690 (+2) единиц,
– самолетов - 342 (+0) единицы,
– вертолетов - 325 (+0) единиц,
– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 768 (+15) единиц,
– крылатых ракет - 1 912 (+0) единиц,
– кораблей/катеров - 25 (+0) единиц,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 13 152 (+40) единицы,
– специальной техники ‒ 1 601 (+7) единица.
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Хай з хробаками бавляться 3,14..ри.
При співвідношенні вбиті / поранені 1/4 (так було в Афганістані, например) убитих орків ~84 тисячі.
https://24tv.ua/vtrati-rosiyi-28-lyutogo-2024-skilki-soldativ-tehniki-likviduvali_n2503774 Втрати Росії 28 лютого 2024 - скільки солдатів та техніки ліквідували ЗСУ - 24 Канал (24tv.ua)
Я вже кілька разів зустрічав цю дискусію. Ну тепер, спочатку Президент, а потім Генштаб ясність внесли. Хоча шкода - краще би вбитих показували. Бо то в нормальних країнах пораненого евакуйовують в тил і ймовірно комісують потім, а росіяни на ноги трохи поставили і знову на передову. Тому реально вибуття особового складу незрозуміле широкому загалу. Писали б тоді по-людськи : втрати ворога загальні - стільки-то, з них убитих - стільки-то.
І не було б тоді неправильного розуміння ні у кого.
От вони і вирішили застосувати щось "новеньке" - кидають без підтримки, флангів, артпідготовки цілими ротами. Так було, наприклад, в Роботіно. Прорвались. Приїхали в село. Там і закріпились. Назавжди. Бо трупами стали.
назавжди
От стати навколішки біля індивідуальної плахи вздовж дороги, якої їде сцар, та поставити біля плахи наточену сокиру і здохнути без спротиву на тій пласі, б щось сцарю не сподобалось в твоїй пиці - оце по-кацапськи.
В повний зріст взводами та ротами йти в атаку на кулемети жидобандерівців - по-кацапськи.
В компанії кинути в басейн 100кг "сухого льоду" та разом пострибати туди, бо весело, і здохнути від задухи - по-кацапськи.
Тихесенько здохнути від таблеточки вдома під ковдрою - нє, не по-кацапськи.
157!! одиниць техніки та 1150!!! чумардосів.
Арта 41!, броня 67!, логістика 40!.
Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 413 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь, в якому до повномасштабного вторгнення було 416 000 ...
Один із лютневих ювілеів - тисяча по сумісній броні 271/779
чекаю
В зведенні ГШ за посиланням ніякого "ліквідовані" немає. Тільки "бойові втрати".