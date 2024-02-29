Ночью оккупанты ударили по Волчанску, за сутки на Харьковщине погибли 4 человека

За минувшие сутки под вражеским огнем оказались почти 20 населенных пунктов Харьковщины: Западное, Синьковка, Ивановка, Котляровка и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Плоское, Бударки, Варваровка, Купянск, Синьковка, Кисловка и другим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня ночью, в 01:30, в Волчанске было попадание в здание аптеки. Информация о пострадавших не поступала. Ранее, в 19:15, в результате обстрела поврежден частный жилой дом. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

28 февраля, в 16:50 россияне выпустили авиабомбы по вокзалу в пгт. Великий Бурлук Купянского района. В результате обстрела погибли девочка 6 лет и 48-летний мужчина. Мать девочки получила тяжелые травмы, ей оказывается медпомощь.

Также за минувшие сутки россияне днем дважды обстреляли Волчанск, без пострадавших, повреждены 2 дома

После обеда оккупанты нанесли удар авиабомбами по Купянску. Погибли 2 человека, еще 5 получили ранения. Разрушено здание церкви, жилой дом. Повреждены кафе, 16 жилых домов.

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"В 11:10 в с. Григоровка Купянского района повреждены два частных дома в результате действий оккупанта. В 10:50 обстреляно с. Московка Купянского района. Поврежден частный жилой дом. В 10:13 в результате вражеского прилета в с. Кондрашовка Купянского района горела хозяйственная постройка. Без пострадавших", - рассказал Синегубов.

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