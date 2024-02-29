Европа должна перейти в режим военной экономики, чтобы производить больше оружия, - еврокомиссар Бретон

Европа должна перейти в режим военной экономики, также нужно производить быстрее и больше оружия в рамках новой оборонно-промышленной стратегии.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, европейская оборона должна изменить парадигму.

"Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков при нашей поддержке, делая их более заметными", - сказал еврокомиссар.

Бретон отметил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность, развивая оборонный потенциал, "позволяющий действовать вместе с европейскими союзниками, но также и автономно". Он также отметил необходимость создания европейской опоры НАТО.

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Производство боеприпасов

По словам еврокомиссара, Евросоюз уже увеличил свою промышленную базу по производству артиллерийских боеприпасов до 1 млн единиц в год и удвоит эту цифру в 2025 году. То же самое теперь должно произойти и со всем остальным необходимым оборудованием для обороны и безопасности.

"Для надежной европейской обороны мы также должны иметь адекватные бюджетные амбиции", – добавил Бретон.

Речь идет о специальных и дополнительных инвестициях в оборону в размере около 100 миллиардов евро.

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