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Новости Война
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Силы обороны выбили прорвавшихся на окраину Орловки близ Авдеевки россиян, - Сырский

сирський

Российские захватчики пытаются прорвать оборону Сил обороны и захватить населенные пункты Тоненько, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Враг продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькоt, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка. Продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль", - отметил главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, сейчас он работает в районе боевых действий. Начал работу с ОТУ Донецк, в держащих частях оборону на Авдеевском направлении.

"При работе у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.

Мною были приняты все меры по исправлению ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.

Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки", - добавил он.

Смотрите: Сырский о визите на передовые командные пункты: Защита войск от дронов и ударов с воздуха КАБами - это первоочередные вопросы. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9710) Александр Сырский (596)


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Топ комментарии
+31
Провал операції сил ССО і загибель кращих воїнів цей улюблениць Лідора не хоче прокоментувати?
Він, як його боси з ОПи, буде розказувати тільки про перемоги.
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29.02.2024 09:18
+20
Це типова відмазка тих, хто погано планує операції.
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29.02.2024 09:47
+16
Раніше ці "окремі командири" його задовільняли і призначалися його наказами, а зараз шоу з керівними рішеннями...
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29.02.2024 09:19
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пипець, клоуни
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29.02.2024 09:15 Ответить
Провал операції сил ССО і загибель кращих воїнів цей улюблениць Лідора не хоче прокоментувати?
Він, як його боси з ОПи, буде розказувати тільки про перемоги.
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29.02.2024 09:18 Ответить
Це схоже на жюковщину, яку сповідують кацапи. При поганому плануванні і взаємодії військ генерали їдуть на передок піднімати роти замість капітанів і лейтенантів. І погано сплановану операцію витягують кількістю втрат. Із Жюкова теж планувальник хреновиц був. Так спланована ним Вяземська операція привела до величезного котла, куди потрарили деякі війська аж двох фронтів. Але у Генштабі в той час силіли принаймні більш адекватні Васілєвскій і Шапошников, які красного кавалєріста Жюкова тормозили.
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29.02.2024 09:31 Ответить
Давайте будемо відверті - на війні без втрат НЕ БУВАЄ, як і не буває щоб усі операції проходили без помилок. Серед рашистів зовсім не усі дурні та непрофесіонали. Тож трагедія мала місце, але це те що є буденним для війни!!!
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29.02.2024 09:45 Ответить
Це типова відмазка тих, хто погано планує операції.
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29.02.2024 09:47 Ответить
"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації "
- скопом під вказівку ОПи разом з Залужним разом зняти бойових командирів ,які знали обстановку , напрямки, підрозділи і поставити по вертикалі всіх нових , це саме той результат ,який хотіли отримати т.зв. "стратеги" ?
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29.02.2024 10:02 Ответить
Всі перемоги цього чела основані на одному принципу - завалити тілами своїх війскових окопи противника. Десь читав статістику втрат німців та ссср в війскоих операціях від жукова - там цифри у різниці десятки, а іноді сотні тисяч.
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29.02.2024 10:08 Ответить
однак всі окуповані територіїї завалені трупами орків. А так да.."завалити".
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29.02.2024 13:26 Ответить
Зате його рейтинги не перевищуватимуть рейтинги Зєрмака!
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29.02.2024 11:22 Ответить
Раніше ці "окремі командири" його задовільняли і призначалися його наказами, а зараз шоу з керівними рішеннями...
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29.02.2024 09:19 Ответить
Пора вже повертатись до формули 2000 кацапських трупів на кожні 90 метрів. Євпропа підкине зброї, США останні 4 млрди. Досить відступати, хай рашисти стікають кров'ю, поки не буде ухвалена допомога Україні та Ізраїлю
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29.02.2024 09:21 Ответить
Поки "чекають", повторююсь, відбулось - повернення під контроль ЗСУ Красногорівки під Донецьком, знищено чергового Су-34, стався результативний удар по Оленівці внаслідок котрого знищено одночасно 19-ть та поранено 12-ть (9 тяжко) рашистів!!!
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29.02.2024 09:42 Ответить
Красногорівку вчора обговорювали, щоправда, незручні пости потерли. Мабуть, думають карти ніхто не дивиться.
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29.02.2024 11:40 Ответить
Прорахунки командирів, у ланцюгу бригада-батальйон-рота, та їх самовпевненість, виходять боком для пересічних Захисників, тоді й з'являються, оті події щодо піднятих рук та повної відсутності дронів!!
Без організаці ВЗАЄМОДІЇ та вогневої підтримки, з'являється «ГЕРОЇЗМ» одиноких бійців!
Пильнуймо за привладними та підтримуймо Захисників України!
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29.02.2024 09:22 Ответить
А де це "повна відсутність дронів"?! Навпаки, ввечері вчора переливився пряму трансляцію з передової на каналі Еспрессо та почув що хоча кількість *********** та дронів не НАДвелика, але, як кажуть, "у притик" достатньо аби стримувати ворога. Тому досить займатися зрадофілією. До того ж на ранок новини дуже непогані - повернення під контроль ЗСУ Красногорівки під Донецьком, знищення чергового Су-34, результативний удар по Оленівці!!!
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29.02.2024 09:30 Ответить
вам дроны ЗеФея приносит в ручках или волонтеры
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29.02.2024 09:59 Ответить
Немає захистних укріплень - відіишли 200м -- зариваються - знову відіишли -- зариваються - 2023р ніяких сериозних захисних споруд
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29.02.2024 09:22 Ответить
Потрібен колючий дріт - дешево і вкрай ефективно. Окопи та траншеї захистять нашхивоїнів, а колючий дріт збільшить втрати кацапів у десятки разів
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29.02.2024 09:30 Ответить
Колючий дріт кацапи знімуть на металолом. Ще до атаки.
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29.02.2024 09:32 Ответить
Хай знімають під кулями. І будуть знімати, причому вручну кусчками. Знімають і здихають, потім вовзуть інші і так знвоу і знову - потрібно завалити трупами, що б прокусити хоча б один метр. І тільки вручну, бо колючий дріт не знищити артилерією - тисячі уламків кожного снаряда просто будуть пролітати мимо тонкого дроту. Прорвати танками - Джавелінів більше за танків у всьмоу світі і Джавелін не промазує. Поцікався досвідом Першої світової - саме колючий дріт перетворив цю війну на м'ясорубку і по сей день військові не знайшли ефективного засобу проти колючого дроту
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29.02.2024 09:38 Ответить
Декілька мін 82 мм і ******* тому дроту...
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29.02.2024 10:41 Ответить
Не сміши шнейдерівські гармати - навіть 280 мм першої світової не впорались, а ти говориш про 82 мм пукалку. Поцікався досвід першої світової - там артилерія перетворювала поле бою на марсіанську і вона все рівняла з землею окрім загорожі колючого дроту. Заспала артилерія поле бою і солдати результат завжди був один - трупи висіли на вцілілому дроті, скільки б снарядів не було випущено, бо вкрай мала вірогідність що навіть тисячі осколків переб'ють тонкий дріт.
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29.02.2024 10:51 Ответить
Шановний, я нікого не сміщу. Незалежно "єгоза", "сетка", "колючка".
Після попаданнь, кидаються або "кошкИ, або "груз на репшнурі, волосінн 07-1 мм, позтягується в сторону. Я дохрена знаю про МЗП. Викорисовував та навчав.
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29.02.2024 12:16 Ответить
Та хоч х#уєм зривай цю проволоку - тобі для цього треба буде працювати на місці певний час, а коли ти будеш працювати ти - мішень для ворожих солдат. В тебе сто куль влучить, поки ти будеш зривати кошкою цей дріт.
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29.02.2024 12:29 Ответить
Ну так в этом и смысл колючки, пока там завозились с кошками и репшнурами здесь выставили пулемет на бруствестр и чуть чуть покосили таких шустряг.
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01.03.2024 00:00 Ответить
Під кулями встановлювати цей самий дріт "безпечно"?! Та й при наявності броньованих машин та засобів швидкого його прибирання не думаю що він вартий того аби на це втрачати час та ризикувати життям!!! Це вже не 20-те століття, час минає як і змінюються засоби ведення війни!!!
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29.02.2024 09:35 Ответить
У тому то і справа, що встановлювати дріт потрібно заздалегідь, поки ще ворог не дійшов до позицій. Якщо відступати, то на підготовлені перш за все колючим дротом позиції,
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29.02.2024 09:39 Ответить
І що ЧЕРЕЗ нього відступати? Це як. Дріт має користь коли протистоїть атакам у сотні - тисячі осіб на великій ділянці фронту, а зараз нічого подібного не відбувається. Штурмові дії проводяться гркпами максимум у десяток-другий осіб на різни напрямках. До того ж це пешкода котру бачить форог заздалегідь, а от мінні поля це скрита загроза і вона більш ефективна саме через це. Та й що окопи, що бліндажі все одно потрібні при будь якому розкладі. Думаю досить вже згадувати цей досвід 1-ї да 2-ї світових війн, він тут не допоможе!!!
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29.02.2024 09:49 Ответить
Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках,- Сирський.
Іншими словами, багато тупорилих командирів на фронті, не здатних нормально командувати, не здатні оцінити правильно ситуацію, не здатні реагувати на загрози прориву ворога, ітд.
Тому і відступаємо з за таких невдах командирів, за логікою Сирського
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29.02.2024 09:25 Ответить
Сьгодні ранок добрих новин про повернення під контроль ЗСУ Красногорівки під Донецьком, про знищення чергового Су-34, про результативний удар по Оленівці. Тож вітаю читачів "Цензор.нет" із ціми новинами та бажаю ТАКИХ приємностей побільше! Успіхів захисникам України та мінімальних втрат для себе, і максимальних для рашистів!!!
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29.02.2024 09:26 Ответить
От командира бригады до Главкома столько командиров( с штабами), шо писец. Не судьба.
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29.02.2024 09:27 Ответить
А от я по новинах відчуваю що поступово ситуація стабілізується, фронт поступово стає знов контрольованим з боку ЗСУ!!!
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29.02.2024 09:32 Ответить
Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу *********** та матеріальних засобів, а також необхідних Джерело:
Шо, мясо? данунах...
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29.02.2024 09:27 Ответить
Щось цей кацап взагалі не сприймається як головком.Якась голова "чего ізволітє".
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29.02.2024 09:29 Ответить
Габріель , це хто кацап ? Сирський ? Він громадянин України і Головком , можеш висловлювати критику його дій , але будеш розпалювати міжнаціональну ворожнечу опинися на нарах у параши .
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29.02.2024 10:36 Ответить
Лизнув
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29.02.2024 19:17 Ответить
А де срач безуглої чого мовчіть?
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29.02.2024 09:31 Ответить
Мабуть дрочить)...
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29.02.2024 09:34 Ответить
Тобто стимулює?!
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29.02.2024 09:37 Ответить
По мордяцi видно, ще та вонюча плять,))) нах...
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29.02.2024 09:41 Ответить
Симулює
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29.02.2024 09:42 Ответить
"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника" - а бАданов "казки" розказує західним ЗМІ.....
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29.02.2024 09:36 Ответить
Не звертай на нього увагу, бо він явно працює прессекретарем самого себе, а от прессекретар ГРУ часто сповіщає набагато більш розумні речі - толково та із сенсом!
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29.02.2024 09:39 Ответить
Началось,чисто руцкие нравы - ломпасные хэнералы все неудачи сваливают на полевых командиров,победы будут ихняя заслуга,хорошо еще не слышно московитских призывов расстрэльять.
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29.02.2024 09:40 Ответить
Я погоджуюсь з тим що Сирський не стратег а тактик і що скидати на підлеглих провину за те що в них не має достатньої інформації котрою може володіти лише ГШ не варто, бо саме завдання ГШ доводити проаналізовані данні розвідки різних рівнів до підлеглих аби вони краще розуміли ситуацію!!! Але повинен зауважити що з огляду на прорахунки нового керівництва ЗСУ багато командирів рівня бригад ВЖЕ почали діяти самостійно, не очікуючи команди з Києва і це, я впевнений, дозволить повернути контрольованість фронту через горизонтальні зв'язки між бригадами всупереч хибним вертикальним. Що зробиш?! Якщо вже українці так лоханулись у 2019-му зі своїм вибором, то зараз доводиться робити усе можливе аби нівелювати недолугість керівництва країни та його призначенців!!!
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29.02.2024 09:57 Ответить
вилізло гомно зелене, а коли 8 населених пунктів здали, де був, у трусах зе-гною?
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29.02.2024 10:15 Ответить
А панове генерали Південь не хочуть звільняти? Чи генералісімус заборонив?
То так і скажіть - Мелітополь, ЗАЕС, Бердянськ звільняти не будем, а українці хай гинуть в якихось задріпаних селах на Донбасі.
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29.02.2024 10:45 Ответить
Штурмовики можуть скоро закінчитися. Завдання ж не вести розмін бійців, а нанести максимальний урон противнику. Це б все мало сенс, якщо на висотах позаду будувались капітальні укріплення у 2-3 ешелони.
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29.02.2024 10:51 Ответить
Раніше в четвер Міноборони Руснї заявило, що його військові закріплюються в селі Работіно Запорізької області. Російські телеграм-канали також писали, що кацапи зайшли в населені пункти Тоненьке та Орлівка.
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29.02.2024 10:54 Ответить
З початку відходу ЗСУ з Авдіївки рашисти кожного дня, безперервно захоплюють один чи два населених пункти. Від західних околиць Авдієвки до передових позицій рашистів вже біля 10 км. Площа захопленої ворогом за цей час території становить приблизно 70-80 квадратних кілометрів!
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29.02.2024 11:29 Ответить
Ты за своим цахалом следи, умник.
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29.02.2024 14:13 Ответить
Питаннячко у тому, хто πuzguTხ, DEEP STATE чи Обсирський?
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29.02.2024 11:07 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.02.2024 14:21 Ответить
Щось не бачу на фото Єрмака і Безуглу, я так зрозумів все йде за їх планом 2024.

- Сирський: а що це таке на мапі?
- «Захисник Майдану»: це нігті, пане генералу
- Сирський: Тоді пошлемо туди Абрамс
- Абрамс: Святий Байден, я рік сюди добирався, я беззахисний і маю зайву вагу, захисти мене від дешевого FP
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29.02.2024 14:40 Ответить
Он что несёт! Сырок ты же без Дерьмака шагу не сделаешь!
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29.02.2024 21:37 Ответить
Стільки досвідчених фахівців зібралося на цензорі
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29.02.2024 23:54 Ответить
 
 