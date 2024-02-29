Силы обороны выбили прорвавшихся на окраину Орловки близ Авдеевки россиян, - Сырский

Российские захватчики пытаются прорвать оборону Сил обороны и захватить населенные пункты Тоненько, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Враг продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькоt, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка. Продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль", - отметил главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, сейчас он работает в районе боевых действий. Начал работу с ОТУ Донецк, в держащих частях оборону на Авдеевском направлении.

"При работе у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.

Мною были приняты все меры по исправлению ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.

Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки", - добавил он.

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