Силы обороны выбили прорвавшихся на окраину Орловки близ Авдеевки россиян, - Сырский
Российские захватчики пытаются прорвать оборону Сил обороны и захватить населенные пункты Тоненько, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Враг продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькоt, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка. Продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль", - отметил главнокомандующий ВСУ.
По словам Сырского, сейчас он работает в районе боевых действий. Начал работу с ОТУ Донецк, в держащих частях оборону на Авдеевском направлении.
"При работе у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.
Мною были приняты все меры по исправлению ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.
Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки", - добавил он.
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Він, як його боси з ОПи, буде розказувати тільки про перемоги.
Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації "
- скопом під вказівку ОПи разом з Залужним разом зняти бойових командирів ,які знали обстановку , напрямки, підрозділи і поставити по вертикалі всіх нових , це саме той результат ,який хотіли отримати т.зв. "стратеги" ?
Без організаці ВЗАЄМОДІЇ та вогневої підтримки, з'являється «ГЕРОЇЗМ» одиноких бійців!
Пильнуймо за привладними та підтримуймо Захисників України!
Після попаданнь, кидаються або "кошкИ, або "груз на репшнурі, волосінн 07-1 мм, позтягується в сторону. Я дохрена знаю про МЗП. Викорисовував та навчав.
Іншими словами, багато тупорилих командирів на фронті, не здатних нормально командувати, не здатні оцінити правильно ситуацію, не здатні реагувати на загрози прориву ворога, ітд.
Тому і відступаємо з за таких невдах командирів, за логікою Сирського
Шо, мясо? данунах...
То так і скажіть - Мелітополь, ЗАЕС, Бердянськ звільняти не будем, а українці хай гинуть в якихось задріпаних селах на Донбасі.
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- «Захисник Майдану»: це нігті, пане генералу
- Сирський: Тоді пошлемо туди Абрамс
- Абрамс: Святий Байден, я рік сюди добирався, я беззахисний і маю зайву вагу, захисти мене від дешевого FP