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Польские фермеры почти не выпускают фуры из Украины в сторону Польши, в очереди ожидают около 2200 фур, - Госпогранслужба

кордон,польща

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, затрудняя движение для украинских грузовых транспортных средств. Позволяют проехать 1 фуре в час.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация на украинско-польской границе остается неизменной.

По состоянию на утро 29 февраля на всех шести направлениях в очереди находится примерно 2 200 фур. Больше всего - напротив пункта пропуска "Краковец", "Рава-Руська" и "Ягодин".

Также читайте: Украина и Польша провели переговоры, опция закрытия границы не упоминалась, - торгпред Качка

"Есть такое существенное снижение количества пересечений границы именно фур, особенно это ощутимо на ПП "Шегини". За минувшие сутки там границу пересекли 35 фур, 24 из которых следовали в сторону Украины. Фактически пропускалось по 1 фуре в час. И 10 грузовых транспортных средств проследовало в сторону Польши, то есть еще меньше, чем 1 фура в час", - рассказал спикер ГПСУ.

Также критически низкие показатели пересечения границы на направлении "Ягодин".

"За минувшие сутки в сторону Украины проехало около 70 фур. Но польские фермеры вообще не пропускают фуры, которые едут из Украины в сторону Польши. За последние дни показатели пересечения границы там нулевые", - добавил Демченко.

Также читайте: Польша может временно полностью закрыть границу для товаров из Украины, - Туск.

Автор: 

граница (5273) Польша (8424) блокирование (462) Демченко Андрей (288)


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Топ комментарии
+17
Наша фура вже 6-й день стоїть на кордоні . полська підрня не пропускає
До речі, для каклів які підтримують ляхів, у мене дуже хєрова новина - весь простой фур на кордоні буде оплачений із їхніх кишень, за рахунок здорожчання товарів і послуг в країні.
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29.02.2024 09:32
+15
Посівна йде повним ходом а ті горілку хляють та страйкують. Панове запроданці хфермера пшеківські, так на осінь у вас не буде врожаю де зерно брати будете?…
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29.02.2024 09:36
+13
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29.02.2024 09:33
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Наша фура вже 6-й день стоїть на кордоні . полська підрня не пропускає
До речі, для каклів які підтримують ляхів, у мене дуже хєрова новина - весь простой фур на кордоні буде оплачений із їхніх кишень, за рахунок здорожчання товарів і послуг в країні.
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29.02.2024 09:32 Ответить
ці "розумники" того не розуміють, їм вкинули методичку що то всьо бариги, і нам "немає діла до приватного зерна". а мізків немає, щоб подумати що страждає вся торгівля. і податки
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29.02.2024 09:36 Ответить
якого хєра ти поперся через Польщу, знаючи, що там вже кілька тижнів блокують фури?

а подорожченням не треба лякати - воно у нас прив'язано до чого завгодно: долара, пального, напрямку вітру, і як посцяла вранці корова
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29.02.2024 11:06 Ответить
от тупе,
якщо їхати через інші пункти це тільки здорожчує логістику.
ну ясно, в Англії вам пофіг на наші проблеми. накрались і сидіти
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29.02.2024 11:15 Ответить
Вон не тупе, воно на зряплате. И вряд ли в англии
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29.02.2024 11:48 Ответить
ну то порахуй витрати соляри на гак через Румунію і витрати на простій-обігрів кілька тижнів на кордині, розумник сраний, а потім будеш тут далі скиглити, які всі пагані, а ти бідненький
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29.02.2024 14:57 Ответить
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29.02.2024 09:33 Ответить
а переехать парочку колхозников фурой слабо чтоле?
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29.02.2024 09:35 Ответить
Посівна йде повним ходом а ті горілку хляють та страйкують. Панове запроданці хфермера пшеківські, так на осінь у вас не буде врожаю де зерно брати будете?…
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29.02.2024 09:36 Ответить
А ты уверен, что то именно фермеры
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29.02.2024 11:49 Ответить
Ось так виглядає конкуренція в Європі.
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29.02.2024 09:40 Ответить
Це не конкуренція у Європі, це польска підрусня за підтримки влади, показує каклам своє призирливе ставлення. Німецькі чи французькі фермери не перекривають залізниці і не викидають з фур товари конкурентів. Це польські дикуни тільки такі.
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29.02.2024 10:22 Ответить
Туск вже довів, що ця блокада відбувається за підтримки влади. Саме влада все це організувала, тому робимо висновки про «друзів» поляків.
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29.02.2024 09:42 Ответить
Бачу що на в ЄС Поляки перші не пустять
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29.02.2024 09:42 Ответить
Як людині, яка постійно моніторить польські настрої мені це було зрозуміло ще влітку 2022-го. Коли почалися перші пред'яви Україні, що ми вам допомагаємо тому ви маєте визнати наше трактування історії (Бандера і УПА - злочинці, поляки які вбили 30 тис українців - герої)
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29.02.2024 10:30 Ответить
В Україні ще тільки посівна, а в блокувальників вже жнива кремлівського бабла у розпалі.
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29.02.2024 09:43 Ответить
От любви до ненависти один шаг.
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29.02.2024 09:44 Ответить
ну, прямо фермери... фермерам зараз така пора шо нема коли вгору глянути
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29.02.2024 09:55 Ответить
Калхознікі..
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29.02.2024 09:56 Ответить
Селюки-алкоголіки.
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29.02.2024 10:59 Ответить
Дивлюсь вчора, в харківському Рості величезні знижки на польські консерви, томатну пасту, сир.. Дешевше українського. Люди проходять повз. Я краще віддам зайвих 5-10 гривень вітчізняному виробнику.
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29.02.2024 09:55 Ответить
Я вже на фоні оцих підлих дій розсварився з двома дурними бабами-польками, які постили всіляку херню про зерно з України. При цьому на їхньому фейсбуку це чомусь поєднується з прапором України на нашу підтримку.
Знову пригадався мій батько, який казав, що якби після Другої світової Львів повернули Польщі, то він би поїхав у совєцку Україну, бо москаль дурний, а поляк - підлий. Хоча він трохи помилявся, як на мою думку, бо москаль мало того що дурний, то ще підліший за поляків.
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29.02.2024 09:59 Ответить
У мене є чимало поляків у фб в друзях з довоєнного життя. Іноді поглядаю на цей угарний цирк. Одне опудало на днях виставило пост про те, що у польщі діти хворіють на рак від українського зерна. Я пишу йому: "а чому ви годуєте своїх дітей фуражним зерном? Вони що у вас худоба?". Той зрозумів, що лохонувся і видалив пост.
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29.02.2024 10:27 Ответить
Подленький народец эти ляхи.
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29.02.2024 10:04 Ответить
бидло завжди стоїть у черзі, чому не закрито проїзд польської продукції, чому весь світ не говорить про товари пуйла, що заходять у польшу?
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29.02.2024 10:13 Ответить
Фермери в Польщі вибрали блокування кордонів, як найшвидший спосіб привернути увагу Брюсселя. Також присутній вплив російської пропаганди, яка збурює польське суспільство вкидаючи міфи про засилля українського зерна. Насправді лише 5% українського зерна перевозиться транзитом через Польщу. Як на мене, найрозумніше буде просто перенаправити ці 5% через інші канали, допоки хвиля протестів не згасне.
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29.02.2024 10:35 Ответить
А на польсько-************* кордоні крім Ткача нікого?
Де польські вкраїнчики?Може теж треба блокувати?
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29.02.2024 10:54 Ответить
Нах... туди їдуть фури якщо їх не пропускають? Дибіли?
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29.02.2024 12:06 Ответить
 
 