Польские фермеры почти не выпускают фуры из Украины в сторону Польши, в очереди ожидают около 2200 фур, - Госпогранслужба
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, затрудняя движение для украинских грузовых транспортных средств. Позволяют проехать 1 фуре в час.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуация на украинско-польской границе остается неизменной.
По состоянию на утро 29 февраля на всех шести направлениях в очереди находится примерно 2 200 фур. Больше всего - напротив пункта пропуска "Краковец", "Рава-Руська" и "Ягодин".
"Есть такое существенное снижение количества пересечений границы именно фур, особенно это ощутимо на ПП "Шегини". За минувшие сутки там границу пересекли 35 фур, 24 из которых следовали в сторону Украины. Фактически пропускалось по 1 фуре в час. И 10 грузовых транспортных средств проследовало в сторону Польши, то есть еще меньше, чем 1 фура в час", - рассказал спикер ГПСУ.
Также критически низкие показатели пересечения границы на направлении "Ягодин".
"За минувшие сутки в сторону Украины проехало около 70 фур. Но польские фермеры вообще не пропускают фуры, которые едут из Украины в сторону Польши. За последние дни показатели пересечения границы там нулевые", - добавил Демченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі, для каклів які підтримують ляхів, у мене дуже хєрова новина - весь простой фур на кордоні буде оплачений із їхніх кишень, за рахунок здорожчання товарів і послуг в країні.
а подорожченням не треба лякати - воно у нас прив'язано до чого завгодно: долара, пального, напрямку вітру, і як посцяла вранці корова
якщо їхати через інші пункти це тільки здорожчує логістику.
ну ясно, в Англії вам пофіг на наші проблеми. накрались і сидіти
Знову пригадався мій батько, який казав, що якби після Другої світової Львів повернули Польщі, то він би поїхав у совєцку Україну, бо москаль дурний, а поляк - підлий. Хоча він трохи помилявся, як на мою думку, бо москаль мало того що дурний, то ще підліший за поляків.
Де польські вкраїнчики?Може теж треба блокувати?