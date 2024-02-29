Польские фермеры почти не выпускают фуры из Украины в сторону Польши, в очереди ожидают около 2200 фур, - Госпогранслужба

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, затрудняя движение для украинских грузовых транспортных средств. Позволяют проехать 1 фуре в час.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация на украинско-польской границе остается неизменной.

По состоянию на утро 29 февраля на всех шести направлениях в очереди находится примерно 2 200 фур. Больше всего - напротив пункта пропуска "Краковец", "Рава-Руська" и "Ягодин".

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"Есть такое существенное снижение количества пересечений границы именно фур, особенно это ощутимо на ПП "Шегини". За минувшие сутки там границу пересекли 35 фур, 24 из которых следовали в сторону Украины. Фактически пропускалось по 1 фуре в час. И 10 грузовых транспортных средств проследовало в сторону Польши, то есть еще меньше, чем 1 фура в час", - рассказал спикер ГПСУ.

Также критически низкие показатели пересечения границы на направлении "Ягодин".

"За минувшие сутки в сторону Украины проехало около 70 фур. Но польские фермеры вообще не пропускают фуры, которые едут из Украины в сторону Польши. За последние дни показатели пересечения границы там нулевые", - добавил Демченко.

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