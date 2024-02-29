Из-под Авдеевки воинов отвели не подготовленные позиции, а в чистое поле. Этот вопрос нужно было рассматривать на Ставке, - Бутусов

За все годы войны у Авдеевки так и не были построены позиции, на которые можно было бы отвести защитников города. Ответственность за это несет высшее руководство страны.

Об этом в эфире Радио НВ сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его мнению, оборона Авдеевки могла быть более успешной, если бы там были построены более серьезные линии обороны.

"Люди отведены – то, что я видел своими глазами – просто в открытое поле. Как будто и не было никаких наших 10 лет в Авдеевке. Как будто никаких не было штурмов. Это уже третий штурм Авдеевки, когда враг нас захватил. Он шел с 10 октября 2023 года. К сожалению, за все это время, за все эти годы, штурмы никаких тыловых позиций за Авдеевкой построено не было, никаких инженерных работ не проведено. Минирование наши воины делают сами. Мины внакиде ставятся самими подразделениями уже во время боев. Норы, окопы – все это копается уже во время боев, под огнем противника", – рассказал Бутусов.

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По мнению главреда Цензор.НЕТ, де-юре ответственность за это несет руководство ОТУ – оперативно-тактической группировки. Но де-факто оно не имело для этого ресурсов.

"Для того чтобы строить оборонительные сооружения, надо выделять технику, надо выделять инженерные подразделения или строительные организации мобилизованные, действующие по приказу. Выделять нужно ресурса: мины инженерные, бетон, древесину. Все это кто-то должен делать. Так вот, было ли это в ОТУ? К сожалению, это ОТУ не передавалось", – пояснил журналист.

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Кроме того, по словам Бутусова, ОТУ не выделили и человеческих ресурсов - пехоты, которая могла бы заселиться в эти окопы, освоиться там и ждать подхода противника.

Главред Цензор.НЕТ считает, что решение о подготовке линий обороны возле Авдеевки должны приниматься на стратегическом уровне.

"Это должно решаться на уровне Ставки и Верховного главнокомандующего. Потому что у нас в ОСУВ и ОТУ стратегических резервов готовых во время таких активных боев нет. Это кто-то должен был запланировать", - сказал Бутусов.

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