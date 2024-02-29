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Новости Война
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Из-под Авдеевки воинов отвели не подготовленные позиции, а в чистое поле. Этот вопрос нужно было рассматривать на Ставке, - Бутусов

бутусов

За все годы войны у Авдеевки так и не были построены позиции, на которые можно было бы отвести защитников города. Ответственность за это несет высшее руководство страны.

Об этом в эфире Радио НВ сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его мнению, оборона Авдеевки могла быть более успешной, если бы там были построены более серьезные линии обороны.

"Люди отведены – то, что я видел своими глазами – просто в открытое поле. Как будто и не было никаких наших 10 лет в Авдеевке. Как будто никаких не было штурмов. Это уже третий штурм Авдеевки, когда враг нас захватил. Он шел с 10 октября 2023 года. К сожалению, за все это время, за все эти годы, штурмы никаких тыловых позиций за Авдеевкой построено не было, никаких инженерных работ не проведено. Минирование наши воины делают сами. Мины внакиде ставятся самими подразделениями уже во время боев. Норы, окопы – все это копается уже во время боев, под огнем противника", – рассказал Бутусов.

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По мнению главреда Цензор.НЕТ, де-юре ответственность за это несет руководство ОТУ – оперативно-тактической группировки. Но де-факто оно не имело для этого ресурсов.

"Для того чтобы строить оборонительные сооружения, надо выделять технику, надо выделять инженерные подразделения или строительные организации мобилизованные, действующие по приказу. Выделять нужно ресурса: мины инженерные, бетон, древесину. Все это кто-то должен делать. Так вот, было ли это в ОТУ? К сожалению, это ОТУ не передавалось", – пояснил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около Авдеевки россияне захватили максимально выгодные позиции, - Бутусов

Кроме того, по словам Бутусова, ОТУ не выделили и человеческих ресурсов - пехоты, которая могла бы заселиться в эти окопы, освоиться там и ждать подхода противника.

Главред Цензор.НЕТ считает, что решение о подготовке линий обороны возле Авдеевки должны приниматься на стратегическом уровне.

"Это должно решаться на уровне Ставки и Верховного главнокомандующего. Потому что у нас в ОСУВ и ОТУ стратегических резервов готовых во время таких активных боев нет. Это кто-то должен был запланировать", - сказал Бутусов.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4367) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+52
Зато найшлись зайві сімнадцять лярдів на дороги.
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29.02.2024 10:21
+51
Ета просто случайна так палучілась-вінавати апять проіскі враждєбних вражескіх врагов каториє раскачівают лодку...
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29.02.2024 10:18
+48
Так ******* криворіжський говорив відводимо на підготовлені позиції а сирьска головою махала мол да… упс ******* лідор мальоха шутка тіпа така
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29.02.2024 10:20
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Зліва на фото найновіший прапор - нашої роти, його хтось зняв чи кацапні залишили?
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29.02.2024 18:26 Ответить
Винен Порошенко - він повинен був передбачити це в 1917 році!
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29.02.2024 19:14 Ответить
Дуже цікаво : хто ж із найвищих наших чинів .знову.-- домовлявся за вихід ( під вогонь рашо-виродків ) з Іловайського зашморгу і тут .Авдіївкою : --Погодь ваевать!!! Мьі раненьіх подберем из ..?
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29.02.2024 19:28 Ответить
Гнать Зельку и его ОП-у в шею! Залужнего в президенты!
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29.02.2024 19:40 Ответить
*******!!! (вибачте)
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29.02.2024 20:30 Ответить
Зараз цього недопрезидента потрібно на стадион, та задать ті питання що він задавав Пороху. Цікаво хоть на один він ответит?
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29.02.2024 20:30 Ответить
Проте генерал Наєв в цей час добре,капітально ! окопався у рівненській та волинський областях...І ресурсів йому не забракло..( як не дивно)
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29.02.2024 22:43 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/23/710346/ Вот куда пошли бабки . ***** на ДОРОГИ !
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29.02.2024 23:19 Ответить
Натомість улюблений президент Юрія (какаяразніца! хужєнєбудєт! абинепорох!) зайнятий призначення суддів КС, щоби на подяку вони пропхали його у пожиттєве правління) Але вівці і не те знесуть. До речі, а де Залужний?)))
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01.03.2024 03:08 Ответить
Тобто,при Залужному не рили,й при Сирському не риють.Який план?До Дніпра,до природньої перешкоди?Але ж якщо так,то ці гандони в Києві думають ,що будуть сидіти на одному з берегів?(((
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01.03.2024 08:26 Ответить
Думаю військові мають коментувати всю брехню свого верховного наркоблазня, інакше через його зрадливу брехню їм доводиться платити своїми життями
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02.03.2024 02:54 Ответить
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