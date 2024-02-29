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Буданов об увольнении Залужного: "Если все хорошо и все сделано правильно, то почему мы оказались в такой ситуации?"

буданов,кирило,валерій,залужний

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сомневается, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным были какие-то разногласия.

Об этом Кирилл Буданов заявил в интервью канадскому общественному вещателю CBC News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, между Зеленским и бывшим главкомом вряд ли могли быть личные разногласия, поскольку один является "прямым подчиненным другого".

CBC также отмечает, что Буданов "намекнул", что Зеленский принял правильное решение заменить Залужного.

"Если все хорошо, все отлично и все сделано правильно, то почему мы оказались в той ситуации, в которой мы находимся?" – спросил руководитель ГУР.

Также читайте: "Команду Залужного" нужно обнулить. Даже если такая "команда" только у кого-то в голове, – Сюмар о деле Пашинского

"Независимо от того, как воспринимается происхождение этого спора, он отметил еще более нестабильное положение, в котором оказалась переживающая третий год конфликта Украина.

Медленное поступление артиллерийских боеприпасов и другой обещанной военной помощи от стран Запада, включая США, становится все более отчаянной проблемой для Украины, поскольку ее войскам не хватает средств как для наступления, так и для самозащиты", - добавляет CBC.

Отставка Залужного

8 февраля прошла встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.

Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости смены подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

Также читайте: Увольнение Залужного повлияло на доверие к Зеленскому, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Буданов Кирилл (456) Зеленский Владимир (20444) увольнение (2679) Залужный Валерий (658)


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Топ комментарии
+83
і чого це ми в цій ситуації опинилися?
папєрєдніки мабуть...
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29.02.2024 09:51
+67
Міняти ВСЮ верхівку командування ЗСУ під час активних боєвих дій та наступу противник це не просто дурість, це ЗЛОЧІН.
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29.02.2024 09:52
+66
Розпіарений тікток-генерал цими заявами тільки підтвердив, що є звичайною ручною собачонкою фсбешних дєрьмаків.
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29.02.2024 09:52
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Тобі що Залужний має тумбочку з ************,чи гаражі з літаками???А шо Сирник все робить чудово?Вже 12 км2 окупували після заміни Залужного.Шо помінялось Буданов???може снарядів стало більше,чи може ракет, чи більше людей навчених,чи може тактика змінилась???Я бачу тільки просування орків,от і вся ваша зелена реформа!Дибі..и!
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29.02.2024 10:24 Ответить
«навряд чи могли бути особисті розбіжності, оскільки один є "прямим підлеглим іншого"»: якщо начальник-профан суперечається з підлеглим-професіоналом - то це може бути дурістю.
Але у нашому випадку - це можно пояснити лише усвідомленою працею "верховного" на рф. Як і усю його діяльність з 2019.
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29.02.2024 10:24 Ответить
Чому ми опинилися в тій ситуації, в якій перебуваємо?

1. розвідданні, надані ГУР МО не відповідали дійсності (були не актуальними на початок наступу 2023). Наслідок - щільність оборони, застосування дронів та інженерних споруд виявилися несподіванкою для ЗСУ;
2. затримка наступу 2023 з боку Зеленського та ОП (відтермінування наступу на прохання Китаю та його пропозиції вирішити дипломатичним шляхом). Наслідок - Московія до початку наступу 2023 встигла завершити підготовку обороних та інженерних загороджень, провести злагодження підрозділів.
3. зрив постачання, у тому числі - пального в ЗСУ. Наслідок - обмеження ресурсів та несвоєчасне постачання ресурсів.
4. роздмухування, у тому числі і очильником ГУР МО, завищених очикувань від наступу 2023. Наслідок - втрата рівня бойового духу та мотивації як в суспільстві, так і у союзників України.
5. саботаж роботи Генштабу та відверта злочинна діяльність з боку президента (ЗУ про зменшення віку мобілізації з 27 до 25 років не підписаний президентом з травня 2023 року, процес мобілізації зірваний завдяки популістським рішенням Зеленського, наприклад, звільнення воєнкомів). Наслідок - виснаженість особового складу ЗСУ, неможливість проведення ротацій, відсутність поповнення та звільнення.
6. безвідповідальне та легковажне ставлення президента Зеленського до керування країною (популізм, відсутність координації органів влади, корупційні скандали небачуваних масштабів та відсутність покарання для друзів та ставлеників президента). Наслідок - демотивація суспільства та ЗСУ, хаотичність роботи державних органів, відсутність зрозумілої плановості дій.

Особиста думка. Але повністю погоджуюсь з автором та його картинкою про шашлики.

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29.02.2024 10:26 Ответить
то что ты с гоги сожительствуешь?
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29.02.2024 10:28 Ответить
Бо ти зі своїм шефом ду..я п..зділищамістб того щоб ділом займатися
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29.02.2024 10:31 Ответить
Нагадаю Будануво,може йому в розвідці не доклали,із серпня американці по-суті припинили постачати озброєння.Якби не волонтерські дрони ти б вже неговорив.Доречі після зміни головного тільки відступаємо.
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29.02.2024 10:34 Ответить
Може тому, що ти поганий розвідник, нє?
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29.02.2024 10:38 Ответить
Не мав бажання коментувати, але - ну от про що говорить Буданов? Кому він адресує питання про стан оборони держави? Чому все так погано? Так виходить, що винуватий звільнений Залужний і так, звичайно він не святий але ось звільнили і що? Які тенденції покращень, які плани, які досягнення? Куди поділася Безугла з питанням про детальні плани на війну? Мені наша сітуація нагадує лодку посередь бурхливого океану яка йде всуперечь шторму тому, що є ті хто ще гребе веслами, але на рулі закладають віражи та викрутаси, черпають бортами воду і кажуть що винні гребці.
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29.02.2024 10:38 Ответить
Буданга почав крошити банота на Пісюна? Він не боїться зробити карколомний стрибок назад в лейтенани? Молодець.
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29.02.2024 10:46 Ответить
в такій сраці як ми опинилися треба змінювати всю владу, бо вона виявилася ніяка і виконавча гілка, і законодавча, ну, а суддівство - вже давно потрібно накінець-то перебрати
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29.02.2024 10:52 Ответить
до речі, як може 'розвідник' бути настільки розпіареним, чому і для чого Буданов не злазить з телеефірів? чим він керує? реально розвідниками? І всі про це мають знати? цей цирк реально задовбав
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29.02.2024 10:59 Ответить
і ще Сирський також не солдатом був, і, певно, за контрнаступ і його реалізацію відповідає навіть в більшій мірі ніж Залужний. Чому Сирського не звільнили?
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29.02.2024 11:02 Ответить
Оце так поворот. Зелені ви кончані пі..ри
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29.02.2024 10:54 Ответить
Можу тільки припущення зробити...

Перед вторгненням тільки армія і добровольці почали спротив. Державна вертикаль виявилась неготовою - чиновники переходили на сторону ворога (звісно не всі, але осередок чиновників-зрадників найбільший).

Тобто була у ціль Залужного - зберегти Україну. Якщо його зняли і не надали вищу посаду, вважаю, що цілі еліти (розпорядників ресурсів країни) змінилися.

Чи є Буданов розпорядником значущих ресурсів? Сумнівюсь. Він, при всіх чеснотах, є виконавчим керівником. Те, що він говорить, може бути важливим. А може просто себе показати.

Хотів би я вислухати бачення ахмєтова, порошенкка та інших, хто підняв тарифи, на ситуацію в країні. Коротко, лаконічно, без словниковаго бруду. Але нема в країні тих, хто здатен. Міг би Бутусов.
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29.02.2024 11:02 Ответить
Е нє, дружок, питання про тарифи ти задавай свому президенту і монобільшості, це вони приймають такі рішення.
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01.03.2024 10:41 Ответить
Впевнений, що він навідь про це не знає. Можливо б було спитати шмигаля чи антимонопольний комітет...

Що у вас за звернення на "ти". Ми знайомі? Тикають москалі. Ви звідти?
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01.03.2024 12:06 Ответить
Та не може бути, ваший обранець не цікавиться тарифами на комуналку свого електорату?
Ну і чесно кажучи - ти просто безграмотний, немає ніякого обов'язку в українській мові до кожної зеленої жопи звертатися на "ви", це звичайний прояв вічливості і поваги, який має спеціальний займенник. Якщо ти з 73% - то звісно я тебе не поважаю, ти ж тупий блазень.
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15.03.2024 06:03 Ответить
Той, за кого я голосував, не пройшов. Мені байдуже ваше розуміння виборів, не лізте в моє. Але ваша недолугість не тільки в цьму.:

тикають москалі. З москалями не спілкуюсь - не просто не поважаю, огидно.
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15.03.2024 14:44 Ответить
Жодна паскуда котра контактує зросіянами а також прихвостнями з якими це чмо разом ділить будинок та кожен день виставляє пости резюме про війну та Залужного це повний треш. Що тепер ця свинособака льє все на залужного таке собі іпсо зеленого сифілісу. Ще на початку літа залужний казав виводити з авдіївки солдатів а ці малоросі полководуі наполеони ***** вирішили погратися з росіянами у війну.Тепер це дебільне виправдовується перед сифілітіком про здачу зі сторони залужного. І як вас ****** ще земля носить . невже у вас не має нісого святого. Де бачено щоб генерал розвідки сша видавав по 34 а той і чотири коменти в інтернеті . Та його ніхто навіть і не знає. Здача сходу України такими полководцями гівняними і івсе.Окрім Залужного.
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29.02.2024 11:04 Ответить
Ага, логика понятна - Верховный Главнокомандующий увольняет своего зама как козла отпущения за собственное сомнительное решение.
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29.02.2024 11:05 Ответить
Голубой генерал відкрив ротік!
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29.02.2024 11:05 Ответить
А якщо не добре, то навіщо присвоїла звання "Герой України" ?
Якась зе-логіка.....
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29.02.2024 11:05 Ответить
Якщо все так Х У Й О В О то навіщо "Х У Й О В О Г О" Залужного, Zєльонський нагородив !?!
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29.02.2024 11:06 Ответить
Відкрили гівномет на Залужного, поливать будуть з усіх боків інтенсивно. Хтось в цьому сумнівався? Ще й заарештують і пришиють Чонгар і все інше. А московські кроти як зливали все, так і будуть сидіти і продовжувати свою роботу.
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29.02.2024 11:07 Ответить
Відповідь на питання "Якщо все добре і все зроблено правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?" можна дати однією картинкою:

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29.02.2024 11:15 Ответить
Чотирижди ухилянт не може зрозуміти військового, бо він чотирижди тупий у військових справах !
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29.02.2024 11:21 Ответить
А хто сказав, що обрати на 6 році війни в 2019 році - антимайданівця-українофоба, який плював гівном в Україну і всіх її громадян, це "все добре і все зроблено правильно", власне через нього "ми опинилися в такій ситуації".
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15.03.2024 06:07 Ответить
А це в тебе надо запитати чого....
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29.02.2024 11:27 Ответить
да потому что слон и моська
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29.02.2024 11:28 Ответить
Медленное поступление артиллерийских боеприпасов и другой обещанной военной помощи от стран Запада.... тут Залужный каким боком?
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29.02.2024 11:32 Ответить
..а звільнити кротів дермаків-татарових у голову Найвеличнівшивому не прийшло, щоб ухвалити реально правильне рішення?
... натепер Буданова можна остаточно "викреслювати", шури-мури з гогілашвілями та главнимі машками бесслідно не проходять, "законтачєний"
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29.02.2024 11:35 Ответить
Взагалі-то він їх очолює
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29.02.2024 11:56 Ответить
За словами Буданова, між Зеленським та колишнім головкомом навряд чи могли бути особисті розбіжності, оскільки один є прямим підлеглим іншого. Тобто, Залужний виконував тiльки вказiвки зверху. Тодi на питання Буданова: "Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій перебуваємо?"... але ж бо, Буданов сам i вiдповiв на це запитання вище, i не на користь Зеленського. Це що, Буданов пiдставив Зеленского?...
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29.02.2024 11:36 Ответить
Не підстава,А завуальована критика.Бунтує.
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29.02.2024 11:56 Ответить
Залу.астик(юный)?
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29.02.2024 12:34 Ответить
А чего же тогда тебя, как главу разведки, не уволили?
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29.02.2024 11:40 Ответить
Якщо було «все так добре і правильно», то чому ти жив у хаті з Гогілашвілі? Чому рашистські кроти зривають спецоперації по затримці вагнерівців, чому розвідники сидять в тюрмах, чому розмінували Чонгар?
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29.02.2024 11:42 Ответить
И если опять что-то мутят в Турции - это шо, «все буде так добре і правильно»?
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29.02.2024 11:50 Ответить
Ну,це вже питання трактування.
Як на мене,фраза Буданова навпаки,означає сумніви в правильності звільнення Залужного.
Мовляв,:дивіться,де була лінія фронту при Залужному,і де зараз !🤔🤨😕
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29.02.2024 11:55 Ответить
..как там дела с гб истами???
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29.02.2024 11:59 Ответить
Тік-ток, хлопчик сердиться, що не може пиляти відосики за кавою з Криму.
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29.02.2024 12:03 Ответить
Значит слова Буданова логично воспринимать так,что власть В Украине и для Украины всё делает правильно,прэтому о её смене и речи не может быть.
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29.02.2024 12:29 Ответить
Подивимлсь в якій ми будем ситуації без Залужного.
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29.02.2024 14:08 Ответить
вам еще не видно?
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01.03.2024 02:20 Ответить
Потому шо, Президент с Ермаком сделали:
войны не будет
Все военные программы свернуты
Чонгар разминировали
велике будивництво
вооружения нет
законов нет
предатели есть
ворье есть
4млрд долларов украдены ( 2 с укроборонпрома и 2 с помощи)
Дерьмаки рулят
Буданов пиарится

так чему тут удивляться
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29.02.2024 14:18 Ответить
Цей Гогілашвілі вже задовбав виконувати фотосесії із прапором для Зе, кладучи еліту ссо. Нещодавній пройоб на Тендрожській косі- черговий цьому доказ
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29.02.2024 15:29 Ответить
@Штірліц судного дня

Якщо Зеленський усе робив правильно, як рассейськи танки доїхали до Оболоні?
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29.02.2024 16:16 Ответить
Роздуми голови СВР !!!

і як же то так сталося, що ми в Криму, каву пити не будемо ???!!!

Дитячий садок! Що коштує Україні половини населення!

Не існує слів як то назвати і хто ці діти
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29.02.2024 16:41 Ответить
"За його словами, між Зеленським та колишнім головкомом навряд чи могли бути особисті розбіжності, оскільки один є "прямим підлеглим іншого". Джерело: х же ж ти і мразота оказуєцця!
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29.02.2024 20:08 Ответить
Якщо ЗЕ зробив все добре і все правильно, то чому ми в такій сраці?
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01.03.2024 06:55 Ответить
АХ ТИ ТВАРИНА!!!!!!
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01.03.2024 10:05 Ответить
Може ми опинилися в цій ситуації, бо ніхто в розвідці не читає німецькою і коли в Більд і Шпігель публікували статті про напад з мапами ударів ще за пів року до війни - в ГУР їх не було кому читати - бо Буданов робив у себе ремонт, але жив в одному помешканні з Гогілашвілі - помічником міністра МВС і заразом - помічником депутата держдуми рф Валуєва? Тобто може все це тому, що керівництво спецслужб досі переповнене російськими шпигунами і зрадниками? Припіздєнт же казав, що план контрнаступу лежав на столі в путіна ще до початку самого контрнаступу.
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01.03.2024 10:32 Ответить
Знову змушений писати невитримує моє его. Щоб давати оцінку генералу Залужному таким собі чмобіком будановим потрібно пройти спочатку від рядового по всіх щаблях командного составу а вже потім ти можеш щось на кшавт дій генерала говорити. І не буданову чи зеленському взагалі давати оцінки залужному. Тому що ви самі втратили території які зараз окуповані рашистами ви самі суки завели в керуючі органи російських диверсантів це ви виблюдки на вашій совісті загиблі мирні українці. Де ви підари були з 2019року коли катали в асвальт гроші .Скільки ви збудували укріпрайонів з кордоном рашистів-0. А тепер виирішили знайти козла відпущення. ***** так не буде зелені сифилітіки. Це вам ***** не мкрку лабати без штанів а відповідати по всім законам та конституційних по всіх ланках. Це вам ***** не зустріч оман 2 на тому тижні в Албанії '. Це ви ***** робили єрмаки портнови татарови пінчуки незаконні сини кучми ахмєтови і всі інші.
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01.03.2024 11:23 Ответить
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