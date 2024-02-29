Буданов об увольнении Залужного: "Если все хорошо и все сделано правильно, то почему мы оказались в такой ситуации?"

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сомневается, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным были какие-то разногласия.

Об этом Кирилл Буданов заявил в интервью канадскому общественному вещателю CBC News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, между Зеленским и бывшим главкомом вряд ли могли быть личные разногласия, поскольку один является "прямым подчиненным другого".

CBC также отмечает, что Буданов "намекнул", что Зеленский принял правильное решение заменить Залужного.

"Если все хорошо, все отлично и все сделано правильно, то почему мы оказались в той ситуации, в которой мы находимся?" – спросил руководитель ГУР.

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"Независимо от того, как воспринимается происхождение этого спора, он отметил еще более нестабильное положение, в котором оказалась переживающая третий год конфликта Украина.

Медленное поступление артиллерийских боеприпасов и другой обещанной военной помощи от стран Запада, включая США, становится все более отчаянной проблемой для Украины, поскольку ее войскам не хватает средств как для наступления, так и для самозащиты", - добавляет CBC.

Отставка Залужного

8 февраля прошла встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.

Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости смены подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

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