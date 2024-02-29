Буданов об увольнении Залужного: "Если все хорошо и все сделано правильно, то почему мы оказались в такой ситуации?"
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сомневается, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным были какие-то разногласия.
Об этом Кирилл Буданов заявил в интервью канадскому общественному вещателю CBC News, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, между Зеленским и бывшим главкомом вряд ли могли быть личные разногласия, поскольку один является "прямым подчиненным другого".
CBC также отмечает, что Буданов "намекнул", что Зеленский принял правильное решение заменить Залужного.
"Если все хорошо, все отлично и все сделано правильно, то почему мы оказались в той ситуации, в которой мы находимся?" – спросил руководитель ГУР.
"Независимо от того, как воспринимается происхождение этого спора, он отметил еще более нестабильное положение, в котором оказалась переживающая третий год конфликта Украина.
Медленное поступление артиллерийских боеприпасов и другой обещанной военной помощи от стран Запада, включая США, становится все более отчаянной проблемой для Украины, поскольку ее войскам не хватает средств как для наступления, так и для самозащиты", - добавляет CBC.
Отставка Залужного
8 февраля прошла встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.
Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости смены подходов и стратегии.
Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.
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Але у нашому випадку - це можно пояснити лише усвідомленою працею "верховного" на рф. Як і усю його діяльність з 2019.
1. розвідданні, надані ГУР МО не відповідали дійсності (були не актуальними на початок наступу 2023). Наслідок - щільність оборони, застосування дронів та інженерних споруд виявилися несподіванкою для ЗСУ;
2. затримка наступу 2023 з боку Зеленського та ОП (відтермінування наступу на прохання Китаю та його пропозиції вирішити дипломатичним шляхом). Наслідок - Московія до початку наступу 2023 встигла завершити підготовку обороних та інженерних загороджень, провести злагодження підрозділів.
3. зрив постачання, у тому числі - пального в ЗСУ. Наслідок - обмеження ресурсів та несвоєчасне постачання ресурсів.
4. роздмухування, у тому числі і очильником ГУР МО, завищених очикувань від наступу 2023. Наслідок - втрата рівня бойового духу та мотивації як в суспільстві, так і у союзників України.
5. саботаж роботи Генштабу та відверта злочинна діяльність з боку президента (ЗУ про зменшення віку мобілізації з 27 до 25 років не підписаний президентом з травня 2023 року, процес мобілізації зірваний завдяки популістським рішенням Зеленського, наприклад, звільнення воєнкомів). Наслідок - виснаженість особового складу ЗСУ, неможливість проведення ротацій, відсутність поповнення та звільнення.
6. безвідповідальне та легковажне ставлення президента Зеленського до керування країною (популізм, відсутність координації органів влади, корупційні скандали небачуваних масштабів та відсутність покарання для друзів та ставлеників президента). Наслідок - демотивація суспільства та ЗСУ, хаотичність роботи державних органів, відсутність зрозумілої плановості дій.
Особиста думка. Але повністю погоджуюсь з автором та його картинкою про шашлики.
Перед вторгненням тільки армія і добровольці почали спротив. Державна вертикаль виявилась неготовою - чиновники переходили на сторону ворога (звісно не всі, але осередок чиновників-зрадників найбільший).
Тобто була у ціль Залужного - зберегти Україну. Якщо його зняли і не надали вищу посаду, вважаю, що цілі еліти (розпорядників ресурсів країни) змінилися.
Чи є Буданов розпорядником значущих ресурсів? Сумнівюсь. Він, при всіх чеснотах, є виконавчим керівником. Те, що він говорить, може бути важливим. А може просто себе показати.
Хотів би я вислухати бачення ахмєтова, порошенкка та інших, хто підняв тарифи, на ситуацію в країні. Коротко, лаконічно, без словниковаго бруду. Але нема в країні тих, хто здатен. Міг би Бутусов.
Що у вас за звернення на "ти". Ми знайомі? Тикають москалі. Ви звідти?
Ну і чесно кажучи - ти просто безграмотний, немає ніякого обов'язку в українській мові до кожної зеленої жопи звертатися на "ви", це звичайний прояв вічливості і поваги, який має спеціальний займенник. Якщо ти з 73% - то звісно я тебе не поважаю, ти ж тупий блазень.
тикають москалі. З москалями не спілкуюсь - не просто не поважаю, огидно.
Якась зе-логіка.....
... натепер Буданова можна остаточно "викреслювати", шури-мури з гогілашвілями та главнимі машками бесслідно не проходять, "законтачєний"
Як на мене,фраза Буданова навпаки,означає сумніви в правильності звільнення Залужного.
Мовляв,:дивіться,де була лінія фронту при Залужному,і де зараз !🤔🤨😕
войны не будет
Все военные программы свернуты
Чонгар разминировали
велике будивництво
вооружения нет
законов нет
предатели есть
ворье есть
4млрд долларов украдены ( 2 с укроборонпрома и 2 с помощи)
Дерьмаки рулят
Буданов пиарится
так чему тут удивляться
Якщо Зеленський усе робив правильно, як рассейськи танки доїхали до Оболоні?
і як же то так сталося, що ми в Криму, каву пити не будемо ???!!!
Дитячий садок! Що коштує Україні половини населення!
Не існує слів як то назвати і хто ці діти