Хакеры получили доступ к закрытой документации производителя "Орлан-10": Россияне обходят западные санкции, - InformNapalm

Украинские хакеры команды "Кібер Спротив" раскрыли новые подробности закупки россиянами иностранных комплектующих для производства оружия и БПЛА в обход санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале InformNapalm.

12 января 2024 года была опубликована первая часть CYBINT-расследования. Там рассказывалось, как российские подсанкционные компании обходят западные санкции и получают иностранное оборудование, запчасти и компоненты.

Немецкая компания Rohde & Schwarz, чья продукция постоянно упоминается в документации "СТЦ" и без которой россияне не могут производить средства РЭБ, через 3 дня после расследования выступила с публичным заявлением на своих страницах в Facebook и X, заверив в своей приверженности западным санкциям. Она публично пообещала пересмотреть собственные бизнес-процессы для выявления критических проблем, связанных с продажей посредниками продукции, попадающей в производства РФ.

16 января западные СМИ сообщили, что государственные банки Китая решили ужесточить условия предоставления услуг российским клиентам после того, как США пригрозили наказывать нарушителей антироссийских санкций вторичными ограничениями.

"По крайней мере, два крупных китайских банка в последние недели начали проверки своего бизнеса с РФ, прежде всего – трансграничных операций и финансирования российских клиентов. По результатам проверки банки должны остановить обслуживание компаний, внесенных в санкционные списки, и перестанут предоставлять финансовые услуги российскому оборонно-промышленному комплексу, независимо от того, в какой валюте и в какой юрисдикции происходят транзакции. Проверки должны затронуть и нероссийские компании, ведущие бизнес с РФ или поставляющие туда товары через третьи страны", - написали в InformNapalm.

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Взлом Флоринского

Хакеры взломали почту Андрея Флоринского. Он ответственен за закупки для отдела исследований и разработки "Специального Технологического Центра".

Позже Флоринский даже рассказал товарищу, что его сломали. Полученные от него данные о деятельности СТЦ передавались украинским спецслужбам и иностранным партнерам с целью усиления санкционного режима.

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Поставка комплектующих через Китай

Информация Флоринского показывает, что россияне все больше покупают оборудование через Китай и за китайскую валюту. Система работает так, что все стороны обхода санкций все понимают и действуют "на результат". Подрядчики понимают, что занимаются закупкой иностранной продукции в обход санкций, как и те, кто им это продают.

Скан копия коммерческого предложения от февраля 2023 года. Сумма указана в юанях и евро.

В том же письме, где было отправлено это предложение, есть таблица, указывающая для какого проекта нужно это оборудование. Никто не скрывает швейцарские комплектующие.





Коммерческое предложение от марта 2023 года также свидетельствует, что РФ рассчитывается юанями.

"А вот более свежее коммерческое предложение на уже знакомый читателям по предварительной публикации анализатор спектра Rohde & Schwarz – от 20 декабря 2023 года", - пишет Informnapalm.

Шведская фирма AXIS

В документах из почты Флоринского очень часто можно увидеть большую потребность "СТЦ" в видеокамерах шведской фирмы Axis.

"Если сравнить с тем, что "СТЦ" заказывал годом ранее – в сентябре 2022 года, то можно сказать, что объемы россиян немного уменьшились, но поток не был перекрыт полностью. Вот, к примеру, Марина Андреева из ООО "Софт-Троник" "(На официальном сайте компании указывается, что она является официальным дистрибьютором техники AXIS) обещает за 20 недель поставить 75 камер", - отметили в расследовании.

Камеры используются не только в БПЛА. Они были крайне необходимы для российской системы РБ-333А "Свирель".

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InformNapalm отмечает, что с российским производителем военной продукции "СТЦ" сотрудничает большое количество фирм, которые можно назвать "прокладками". Вот список таких прокладок, которые удалось зафиксировать по результатам мониторинга почты Флоринского:

ООО "РАДИОЛАЙН" (ООО "Радиолайн", ОГРН 1117746143228, ИНН 7718837905);

ООО "ПРОТЕХ" (ООО "Протех", ОГРН 1077761186381, ИПН 7701748975);

ООО "ОБОРОН ХОЛДИНГ" (ООО "Оборон Холдинг", ОГРН 1157746688879, ИПН 9701002563);

ООО "Ай Пи Решения" (ООО "Ай Пи Решения", ОГРН 1107847302441, ИПН 7810800625);

ООО "ТехСпецКомплект" (ООО "ТехСпецКомплект", ОГРН 1077847031118, ИПН 7810090372);

ООО "Эйч Ви Девайсес" (ООО "ЭЙЧ ВЫ ДЕВАЙСЕС", ОГРН 1177746955220, ИНН 7731383288);

ООО "СТ НЕТВОРКИНГ" (ООО "СТ НЕТВОРКИНГ", ИПН: 7719727292, ОГРН: 1097746408100);

АО "НПО "Диполь" (АО "НПФ "Диполь", ОГРН 1027802497656, ИПН 7804137537);

ООО "ЭЛПРОМ" (ООО "ЭЛПРОМ", ОГРН 1127847332007, ИПН 7805592546);

ООО "ДЕЛАЗИЯ" (ООО "ДЕЛАЗИЯ", ИНН 7810778923, ОГРН 1197847214685);

и еще десятки юрлиц.

"Среди этого далеко не полного списка, только ООО "ЭЛПРОМ" находится под санкциями. Все остальные - пока нет.

Но следует понимать, что фирмы-прокладки создаются достаточно быстро и пользуются именно несовершенством санкционных механизмов. Поэтому пока санкции не станут более жесткими, этот поток не прекратится. Конечно, ограничения китайских банков на проведение операций для подсанкционных российских компаний могли бы изменить ситуацию.

Кстати, как оказалось, российский производитель "Орланов" предпочитает ткань для БПЛА британского производства", - подытожили в сообществе.

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