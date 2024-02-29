Весенняя погода может изменить ситуацию на фронте, замедлив передвижение тяжелой техники, - Евлаш

Ситуация на фронте может измениться весной - это время можно выиграть и использовать в пользу украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Конечно, сейчас с наступлением весны могут подняться и грунтовые воды. Конечно, это приведет и к подтоплению окопов. Это дооборудование позиций на местах. Это время можно выиграть и использовать в нашу пользу, поскольку противнику довольно сложно определенное время будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники, танков, боевых бронированных машин и т.д.", - сказал он.

Евлаш отметил, что выигранное время украинские войска могут использовать для доустройства своих укреплений, поскольку сейчас Силы обороны находятся в стратегической обороне.

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"Наша основная задача - это стачивание потенциала противника на всех его направлениях. Именно это время можно продуктивно и результативно использовать в нашу пользу", - добавил Евлаш.