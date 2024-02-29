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Новости Война
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Весенняя погода может изменить ситуацию на фронте, замедлив передвижение тяжелой техники, - Евлаш

війна,зсу

Ситуация на фронте может измениться весной - это время можно выиграть и использовать в пользу украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Конечно, сейчас с наступлением весны могут подняться и грунтовые воды. Конечно, это приведет и к подтоплению окопов. Это дооборудование позиций на местах. Это время можно выиграть и использовать в нашу пользу, поскольку противнику довольно сложно определенное время будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники, танков, боевых бронированных машин и т.д.", - сказал он.

Евлаш отметил, что выигранное время украинские войска могут использовать для доустройства своих укреплений, поскольку сейчас Силы обороны находятся в стратегической обороне.

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"Наша основная задача - это стачивание потенциала противника на всех его направлениях. Именно это время можно продуктивно и результативно использовать в нашу пользу", - добавил Евлаш.

Автор: 

боевые действия (4095) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+6
Почалося... Уся надія на погоду. А як же потужні оборонні споруди, заздалегідь підготовлені та анонсовані ЯНєТряпкою?
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29.02.2024 10:31
+2
У законі про мобілізацію просто необхідна стаття про мобілізацію техніки. Вже зараз потрібно мобілізувати якомога більше землерійної техніки - екскаваторів, бульдозерів тощо і вирити якомога більше окопів та траншей. Хоч б на місяць і повернути техніку власникам чи шукати техніку за кордоном, скуповувати як позашляховики для ЗСУ. З під землі треба зараз дістати техніку та зміцнити оброну.
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29.02.2024 10:39
+2
Силы обороны уничтожили еще два российских Су-34: за день - 3 сбитых самолета
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29.02.2024 12:01
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Почалося... Уся надія на погоду. А як же потужні оборонні споруди, заздалегідь підготовлені та анонсовані ЯНєТряпкою?
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29.02.2024 10:31 Ответить
"Наша основна задача - це сточення потенціалу противника на всіх його напрямках. Саме цей час можна продуктивно та результативно використати на нашу користь", - додав Євлаш.Авдіївка реальне точило.котре показує.хто кого сточує...
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29.02.2024 10:32 Ответить
"Стратегічна оборона"!
Пропущені слова : "потужна", "ешелонована", "підготовлена", "3.14здата"!!!
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29.02.2024 10:37 Ответить
За словами Євлаща, оборонні споруди вже Є, їх треба тільки "трішки" ДООБЛАДНАТИ! 😁
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29.02.2024 10:41 Ответить
У законі про мобілізацію просто необхідна стаття про мобілізацію техніки. Вже зараз потрібно мобілізувати якомога більше землерійної техніки - екскаваторів, бульдозерів тощо і вирити якомога більше окопів та траншей. Хоч б на місяць і повернути техніку власникам чи шукати техніку за кордоном, скуповувати як позашляховики для ЗСУ. З під землі треба зараз дістати техніку та зміцнити оброну.
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29.02.2024 10:39 Ответить
Це якби зелена шобла на чолі з найвеличнішим копала окопи, то тоді б техніка найшлась би, а так не на часі, потрібно ремонтувати дороги, 17 млрд. Грн. зекономлених вже на це виділили!
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29.02.2024 10:46 Ответить
Який же "потужний" у нас речник - йому б в телемарахвоні рубрику про погоду вести!
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29.02.2024 10:54 Ответить
Не треба, бо буде розказувати про снігопад в червні! 😁
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29.02.2024 10:56 Ответить
треба вже починати збирати гроші не на дрони. а на будівництво ліній оборони, звідки ж ці дрони запускати?
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29.02.2024 11:02 Ответить
А що, цей Євлаш десь сніг бачить, який розтане? Навпаки, сонце стрімко все підсушує. Він де здаходиться взагалі, на Уралі?
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29.02.2024 11:26 Ответить
Будувати укріплення не будемо будемо чекати дощу і снігу . Які тільки ідіоти керують армією.
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29.02.2024 11:36 Ответить
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29.02.2024 11:52 Ответить
🔥 Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!
Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два ⚠️⚠️ Су-34 окупантів!
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29.02.2024 11:53 Ответить
Силы обороны уничтожили еще два российских Су-34: за день - 3 сбитых самолета
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29.02.2024 12:01 Ответить
 
 