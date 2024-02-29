Армия США сокращает численность своих войск и готовится к предстоящим крупномасштабным войнам, - Associated Press

В армии США срочно проводят реструктуризацию на фоне проблем с набором персонала и сокращают численность личного состава на 24 000 человек или почти на 5%. Это нужно, чтобы лучше подготовиться к ведению предстоящей великой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, армия США проводит реструктуризацию с целью усиления возможностей для ведения крупномасштабной войны, поскольку она борется с нехваткой рекрутов, из-за которой невозможно набрать достаточное количество солдат для заполнения всех вакансий.

Сокращение почти 5% рабочих мест коснется преимущественно тех должностей, которые оставались незанятыми, а не реальных солдат, в том числе на должностях, связанных с борьбой с повстанцами, которых было много во время войн в Ираке и Афганистане, но сегодня они не так нужны. Около 3000 человек будут сокращены в армейских силах специальных операций.

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Также сокращения коснутся должностей в механизированных соединениях, занимавшихся обучением иностранных войск и должностей в армейских силах специальных операций.

Издание отмечает, что общее количество находящихся на действительной военной службе американских военнослужащих сейчас составляет около 445 000 солдат. В то время как армия США в ее нынешней структуре может иметь до 494 000 солдат. Согласно новому плану цель состоит в том, чтобы в течение следующих пяти лет привлечь достаточное количество военнослужащих, чтобы достичь уровня 470 000.

Так, будет добавлено около 7500 военнослужащих для выполнения других важнейших задач, включая подразделения противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также пятью новыми оперативными группами по всему миру с расширенными возможностями в сфере кибернетики, разведки и нанесения ударов на большие расстояния.

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"Мы отходим от борьбы с терроризмом и повстанцами. Мы хотим подготовиться к крупномасштабным боевым операциям" - заявила министр армии США Кристин Вормут.

Согласно армейскому документу, служба "значительно перегружена", и в ней не хватает солдат, чтобы заполнить имеющиеся подразделения.