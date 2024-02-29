Армия США сокращает численность своих войск и готовится к предстоящим крупномасштабным войнам, - Associated Press
В армии США срочно проводят реструктуризацию на фоне проблем с набором персонала и сокращают численность личного состава на 24 000 человек или почти на 5%. Это нужно, чтобы лучше подготовиться к ведению предстоящей великой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Как отмечается, армия США проводит реструктуризацию с целью усиления возможностей для ведения крупномасштабной войны, поскольку она борется с нехваткой рекрутов, из-за которой невозможно набрать достаточное количество солдат для заполнения всех вакансий.
Сокращение почти 5% рабочих мест коснется преимущественно тех должностей, которые оставались незанятыми, а не реальных солдат, в том числе на должностях, связанных с борьбой с повстанцами, которых было много во время войн в Ираке и Афганистане, но сегодня они не так нужны. Около 3000 человек будут сокращены в армейских силах специальных операций.
Также сокращения коснутся должностей в механизированных соединениях, занимавшихся обучением иностранных войск и должностей в армейских силах специальных операций.
Издание отмечает, что общее количество находящихся на действительной военной службе американских военнослужащих сейчас составляет около 445 000 солдат. В то время как армия США в ее нынешней структуре может иметь до 494 000 солдат. Согласно новому плану цель состоит в том, чтобы в течение следующих пяти лет привлечь достаточное количество военнослужащих, чтобы достичь уровня 470 000.
Так, будет добавлено около 7500 военнослужащих для выполнения других важнейших задач, включая подразделения противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также пятью новыми оперативными группами по всему миру с расширенными возможностями в сфере кибернетики, разведки и нанесения ударов на большие расстояния.
"Мы отходим от борьбы с терроризмом и повстанцами. Мы хотим подготовиться к крупномасштабным боевым операциям" - заявила министр армии США Кристин Вормут.
Согласно армейскому документу, служба "значительно перегружена", и в ней не хватает солдат, чтобы заполнить имеющиеся подразделения.
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только аборигены аля кацапы и мы(иногда) мясцом воюем,аля деды воевали,при отсталых воен.технологиях по другому никак,селяви.
який кацапстан за 1 добу ?
Це як в анекдоті про пожежника:
- Класна робота! Режим - те, що треба, зарплата - влаштовує, колектив відмінний, але як пожежа - хоч звільняйся!
ну и вы ж тоже, не стесняйтесь, развивайте тему
Десь ми це вже бачили.
Тільки готувалась ця армія не зовсім для війни.
Русня там розігрує (і досить успішно) сценарій громадянської війни.
У громадянській війні регулярна армія знищить саму себе.
У 2014 в них теж гірше вийшло, ніж зараз.
Эту фразу знают все, но вот о другой, произнесенной Нилом, упоминают не так часто. Она звучала так: "Удачи, мистер Горски". Три десятилетия Армстронг не раскрывал значение этих слов. Лишь в 1995 году космонавт решил открыть правду.
Когда Армстронг был еще мальчишкой, по соседству с ним жила семья Горски. Однажды Нил, закинувший футбольный мяч под окна соседей, случайно услышал слова, сказанные миссис Горски: "Ты получишь это, когда соседский мальчишка высадится на Луну!". О чем просил мистер Горски жену, вероятно, объяснять не стоит, учитывая, что дело происходило в спальне супругов.
«зараз становить близько 445 000 солдатів. У той час як армія США в її нинішній структурі може мати до 494 000 солдатів. Згідно з новим планом, мета полягає в тому, щоб упродовж наступних п'яти років залучити достатню кількість військовослужбовців, щоб досягти рівня 470 000. Джерело:
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда всё пошло.
И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.
Чем разбудил случайно Чернышевского,
Не зная сам, что этим сделал он.
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Какая **** разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребёнок спит?
«Якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни».
Видається, що матеріал уроку зі скорочення української армії американці не засвоїли - альбо тупі, альбо ще тупіші...