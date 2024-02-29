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Армия США сокращает численность своих войск и готовится к предстоящим крупномасштабным войнам, - Associated Press

сша

В армии США срочно проводят реструктуризацию на фоне проблем с набором персонала и сокращают численность личного состава на 24 000 человек или почти на 5%. Это нужно, чтобы лучше подготовиться к ведению предстоящей великой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, армия США проводит реструктуризацию с целью усиления возможностей для ведения крупномасштабной войны, поскольку она борется с нехваткой рекрутов, из-за которой невозможно набрать достаточное количество солдат для заполнения всех вакансий.

Сокращение почти 5% рабочих мест коснется преимущественно тех должностей, которые оставались незанятыми, а не реальных солдат, в том числе на должностях, связанных с борьбой с повстанцами, которых было много во время войн в Ираке и Афганистане, но сегодня они не так нужны. Около 3000 человек будут сокращены в армейских силах специальных операций.

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Также сокращения коснутся должностей в механизированных соединениях, занимавшихся обучением иностранных войск и должностей в армейских силах специальных операций.

Издание отмечает, что общее количество находящихся на действительной военной службе американских военнослужащих сейчас составляет около 445 000 солдат. В то время как армия США в ее нынешней структуре может иметь до 494 000 солдат. Согласно новому плану цель состоит в том, чтобы в течение следующих пяти лет привлечь достаточное количество военнослужащих, чтобы достичь уровня 470 000.

Так, будет добавлено около 7500 военнослужащих для выполнения других важнейших задач, включая подразделения противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также пятью новыми оперативными группами по всему миру с расширенными возможностями в сфере кибернетики, разведки и нанесения ударов на большие расстояния.

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"Мы отходим от борьбы с терроризмом и повстанцами. Мы хотим подготовиться к крупномасштабным боевым операциям" - заявила министр армии США Кристин Вормут.

Согласно армейскому документу, служба "значительно перегружена", и в ней не хватает солдат, чтобы заполнить имеющиеся подразделения.

Автор: 

армия (8496) США (26763) военнослужащие (6147)


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Топ комментарии
+8
Логічніше було б навпаки.
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29.02.2024 11:02
+8
Тогда они не смогут будуваты дороги
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29.02.2024 11:02
+6
1000 наученых людей с норм техникой(аля б 52 ) сотрут условно мясной кацапстан за сутки
только аборигены аля кацапы и мы(иногда) мясцом воюем,аля деды воевали,при отсталых воен.технологиях по другому никак,селяви.
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29.02.2024 11:07
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Логічніше було б навпаки.
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29.02.2024 11:02 Ответить
Тогда они не смогут будуваты дороги
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29.02.2024 11:02 Ответить
1000 наученых людей с норм техникой(аля б 52 ) сотрут условно мясной кацапстан за сутки
только аборигены аля кацапы и мы(иногда) мясцом воюем,аля деды воевали,при отсталых воен.технологиях по другому никак,селяви.
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29.02.2024 11:07 Ответить
з хуситами нічого не можуть зробити.

який кацапстан за 1 добу ?
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29.02.2024 11:26 Ответить
І дороги вони зможуть будувати - не переживай так за них.
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29.02.2024 11:36 Ответить
Читайте статтю. Вони скорочують ті посади, на які не можуть знайти людей. І це вже логічно, бо за документами ті сили мають бути, а в реалі їх нема.
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29.02.2024 11:04 Ответить
Та побачивши нашу війну не кожен горітиме бажанням приймати в такому участь, от і скорочуються штати.
Це як в анекдоті про пожежника:
- Класна робота! Режим - те, що треба, зарплата - влаштовує, колектив відмінний, але як пожежа - хоч звільняйся!
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29.02.2024 11:26 Ответить
Традиционно комплектация вс сша зависит от состояния экономики. Чем лучше, тем меньше желающих служить. О том, какая именно война идет в Украине большинство Американской молодежи понятия не имеет
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29.02.2024 15:49 Ответить
Менше годувати солдат - більше грошей на допомгу Україні. А утримання американського солдату коштує як роти ЗСУ
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29.02.2024 11:32 Ответить
Кацапы любят говорить, что Американские солдаты неженки, без шикаладного мороженного в танк не залезут. А если пролететь над американским кораблем на кукурузнике, то весь экипаж тут же подает в отставку.

ну и вы ж тоже, не стесняйтесь, развивайте тему
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29.02.2024 15:53 Ответить
Скорочення армії напередодні великої війни з метою "підготовки"?
Десь ми це вже бачили.
Тільки готувалась ця армія не зовсім для війни.
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29.02.2024 11:03 Ответить
ну вагнерам в сирии ни техника ни мясо не помогло,400 тушек за 3 часа положили,там неандертальцы найомные даже американцев в бинокль не увидели только снаряды на головы.
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29.02.2024 11:13 Ответить
Більше непокоїть їх внутрішньополітична обстановка.
Русня там розігрує (і досить успішно) сценарій громадянської війни.
У громадянській війні регулярна армія знищить саму себе.
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29.02.2024 11:15 Ответить
Поверьте, Гражданская война в США случится не раньше чем Миссисипи повернёт на север, а небо упадет на землю.
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29.02.2024 15:55 Ответить
Агресивним прибічникам MAGA і Qanon після тривалої обробки за методичками русні достатньо буде дати сигнал, що сатаністи-педофіли зі світового уряду фальсифікували перемогу їх бога Трампа, щоб вони взяли зброю до рук і вдруге пішли на Капітолій.
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29.02.2024 16:01 Ответить
Оно плохо закончилось для них в тот раз, так же будет и в следующий.
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29.02.2024 16:32 Ответить
Русня зробила висновки, внесла корективи.
У 2014 в них теж гірше вийшло, ніж зараз.
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29.02.2024 16:34 Ответить
20 июля 1969 года, согласно общепринятой версии, Армстронг совершил трехчасовую прогулку по лунной поверхности и передал на Землю такие слова: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества".
Эту фразу знают все, но вот о другой, произнесенной Нилом, упоминают не так часто. Она звучала так: "Удачи, мистер Горски". Три десятилетия Армстронг не раскрывал значение этих слов. Лишь в 1995 году космонавт решил открыть правду.

Когда Армстронг был еще мальчишкой, по соседству с ним жила семья Горски. Однажды Нил, закинувший футбольный мяч под окна соседей, случайно услышал слова, сказанные миссис Горски: "Ты получишь это, когда соседский мальчишка высадится на Луну!". О чем просил мистер Горски жену, вероятно, объяснять не стоит, учитывая, что дело происходило в спальне супругов.
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29.02.2024 17:31 Ответить
Популярная байда, о которой знают абсолютно все. Ничего подобного Армстронг не говорил
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29.02.2024 18:15 Ответить
😄😁😆😅🤣😂👍🙏🙏🙏
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29.02.2024 11:03 Ответить
сейчас налетят читатели одних заголовков и будут ныть что сша туппыыыеее надооо мясо набирать)
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29.02.2024 11:04 Ответить
Вже. 😁
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29.02.2024 11:06 Ответить
Скорочують і готуються - це куди?
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29.02.2024 11:05 Ответить
Структура армії США змінюється відповідно до реалій ******** війн.
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29.02.2024 11:34 Ответить
Так Китаи зараз теж збирається не палицями воювати-- але в них 2-х млн армія
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29.02.2024 11:43 Ответить
Та не скорочують, оптимізують
«зараз становить близько 445 000 солдатів. У той час як армія США в її нинішній структурі може мати до 494 000 солдатів. Згідно з новим планом, мета полягає в тому, щоб упродовж наступних п'яти років залучити достатню кількість військовослужбовців, щоб досягти рівня 470 000. Джерело:
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29.02.2024 11:52 Ответить
Янки подивилися на війну в Україні і зрозуміли, що замість танків, тепер потрібні дрони і антидронова зброя, буде і дешевше і ефективніше!
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29.02.2024 11:06 Ответить
ну так они и так особо танков не клепали около5-6к танков по сравнению с совком они птуры джавелины клепали а танчики совок майстрував) а клепали сштаты самолеты вон только 13,5 к самолетов на сейчас у ввс сша а сссры клепали с 300 на этот счет)
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29.02.2024 11:11 Ответить
Краще готуватись до нової громадянської війни з трампістами. Не виключати такий сценарій, якщо підх#йловники разом з Трампом захоплять владу.
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29.02.2024 11:09 Ответить
Теоретично будь якій країні досить мати сотню одиниць ЯЗ і спати спокійно...
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29.02.2024 11:21 Ответить
ЯЗ не гарантує від місцевого зєлі.
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29.02.2024 11:22 Ответить
Мільйонна армія тим більше...
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29.02.2024 11:23 Ответить
Спати спокійно на цій планеті може хіба що Китай, бо він єдиний, хто успішно та безкарно веде гібридну війну проти росії. Всім іншим варто начуватись.
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29.02.2024 11:24 Ответить
Китай спить, і нехай собі спить - горе тому, хто його розбудить (с) Наполеон. Розбудили, суки
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29.02.2024 11:45 Ответить
Любовь к Добру разбередила сердце им.
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда всё пошло.

И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.
Чем разбудил случайно Чернышевского,
Не зная сам, что этим сделал он.
................
Какая **** разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребёнок спит?
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29.02.2024 17:39 Ответить
Ерунда.
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29.02.2024 14:16 Ответить
Ще раз за ліваків проголосуйте, то знову з Мексикою воювати будете. Але мексиканці вже будуть на території США
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29.02.2024 11:30 Ответить
Заголовок викликає когнітивний дисонанс - скорочує чисельність і готується до масштабної війни. Тобто, до ядерної?
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29.02.2024 11:43 Ответить
"Si vis pacem, para bellum" -
«Якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни».
Видається, що матеріал уроку зі скорочення української армії американці не засвоїли - альбо тупі, альбо ще тупіші...
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29.02.2024 14:56 Ответить
Армія США готується до майбутніх великомасштабних війн через скорочення чисельності своїх військ - така маячня може бути тільки в адміністрації Байдена
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29.02.2024 19:11 Ответить
 
 