Комитет ВР одобрил освобождение от мобилизации многодетных и одиноких родителей, а также родственников инвалидов I-II группы, - Костенко. ПЕРЕЧЕНЬ
Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке одобрил освобождение ряда категорий лиц от призыва во время мобилизации.
Об этом в комментарии "Укрінформ" сообщил нардеп от "Голоса", воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что Комитет ВР одобрил освобождение от призыва во время мобилизации таких категорий граждан:
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;
- женщины и мужчины, имеющие ребенка или детей младше 18 лет, если второй родитель такого ребенка или детей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;
- опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- члены семьи лиц с инвалидностью I и II группы.
Также Комитет рассматривал дополнительные полномочия полиции. Депутаты согласились, что полиция не должна вручать повестку. При этом полицейские могут совместно с представителями ТЦК оповещать военнообязанных и резервистов, а также снимать на фото- и видеопроцесс проверки документов.
Теперь Комитету осталось обсудить положение о ротации и военно-транспортной обязанности.
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Правда, маміни бубочки?
Стосовно "депутатів місцевих рад"- чим вони відрізняються у військовому плані від звичайних людей? То що ви їх вибираєте для крадійства, не означа, що вони вміють тримати зброю у руках.
То ж саме стосується і зрадників від слуг народу і ОПЗЖ. Їх же хтось вибирав? І це точно не марсіані були.
В чому сенс вашої роботи? Переписати старий закон?
А може просто почати виконувати той і тоді новий буде не потрібен?..
Потрібно ще включити "друг сімї"
Ми програємо цю війну, з підходом хай хтось.
Мені все вже набридло за два роки війни - оця вся брехня, оця а-ля совдепія, оце відчуття що розумні не мають служити, а я всім винен.
Мені 52 роки і я заморився!