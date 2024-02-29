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Новости мобилизации
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Комитет ВР одобрил освобождение от мобилизации многодетных и одиноких родителей, а также родственников инвалидов I-II группы, - Костенко. ПЕРЕЧЕНЬ

мобілізація

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке одобрил освобождение ряда категорий лиц от призыва во время мобилизации.

Об этом в комментарии "Укрінформ" сообщил нардеп от "Голоса", воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: В законопроект о мобилизации подали больше всего правок за всю историю, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Он рассказал, что Комитет ВР одобрил освобождение от призыва во время мобилизации таких категорий граждан:

  • женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;
  • женщины и мужчины, имеющие ребенка или детей младше 18 лет, если второй родитель такого ребенка или детей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;
  • опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • члены семьи лиц с инвалидностью I и II группы.

Также Комитет рассматривал дополнительные полномочия полиции. Депутаты согласились, что полиция не должна вручать повестку. При этом полицейские могут совместно с представителями ТЦК оповещать военнообязанных и резервистов, а также снимать на фото- и видеопроцесс проверки документов.

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Теперь Комитету осталось обсудить положение о ротации и военно-транспортной обязанности.

Автор: 

законопроект (3221) мобилизация (2774) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+14
Самий правильний закон про мобілізацію має виглядати так: мобілізувати мають когось іншого, тільки не мене.

Правда, маміни бубочки?
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29.02.2024 11:10
+13
Зараз почнеться "пустть депутати и менти ваюют"....з досвіду скажу , що під час наступа рашистів 24-го, першими з міста втекли саме депутати і мусора.
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29.02.2024 11:12
+6
Це все й так було.
В чому сенс вашої роботи? Переписати старий закон?
А може просто почати виконувати той і тоді новий буде не потрібен?..
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29.02.2024 11:11
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Самий правильний закон про мобілізацію має виглядати так: мобілізувати мають когось іншого, тільки не мене.

Правда, маміни бубочки?
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29.02.2024 11:10 Ответить
Зараз почнеться "пустть депутати и менти ваюют"....з досвіду скажу , що під час наступа рашистів 24-го, першими з міста втекли саме депутати і мусора.
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29.02.2024 11:12 Ответить
Цю загальну болтовню про то що " вся вода солена" болтають в і кому не ліньки, особливо ршстролі **********.Можеш конкретно-звідки втекли, скільки втекло. коли саме втекло, під час яких обставин втекло?
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29.02.2024 11:42 Ответить
Ні чмоня, кацапотролі якраз проти мобілізації і саме вони верещать "пусть дети Порошенка идут ваюют, не твая вайна " і тд. А місто на півночі Київської області і втекли абсолютно ВСІ і мусора і депутати.
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29.02.2024 12:02 Ответить
Тріль, ти погано розумієш друкований текст? " Можеш конкретно-звідки втекли, скільки втекло. коли саме втекло, під час яких обставин втекло"?
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29.02.2024 12:12 Ответить
Дурна кацапня , в українській мові нема сова "трІль". Я тобі бовдуру кажу 24-числа і втекли ВСІ, абсолютно ВСІ депутати і мусора. Які обставини були 24-го числа ? Гугли чмоня кацапорила.
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29.02.2024 12:22 Ответить
А шо тебе так заштирило ведмедчуківський, ти чому на конкоетні питання не відповідаєш, методички ще не прийшли ?
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29.02.2024 12:28 Ответить
Які питання чмоня кацапорила ? Скільки мусорів втекло ? Кажу тобі "набутилочнику" - ВСІ (окрім трьох які побігли працювати на кацапню, хоть в одного після звільнення хватило совісті застрелитись), а так ВСІ, яка там кількість особового складу в райценті , я хз....але не залишилось нікого- заходь в РУВС і хоть в футбол грай, пустота....
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29.02.2024 12:35 Ответить
Херсон - збігли всі менти і місцеві депутати, окрім деяких персонажів від ОПЗЖ та Слуг Народу, які відразу перейшли на бік ворога. Депутат ВР Ковальов від Слуг народу став заступником окупаційної адміністрації
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29.02.2024 12:28 Ответить
Не буду казати за поліцію- при тому безладі що творився, ніхто і не думав організовувати поліцейських до оборони, а у Маріуполі поліцейські були придані командуванню Азов і більість нікуди не втекла. Тому що їх організували. На відміну від більшості інших місечок.
Стосовно "депутатів місцевих рад"- чим вони відрізняються у військовому плані від звичайних людей? То що ви їх вибираєте для крадійства, не означа, що вони вміють тримати зброю у руках.
То ж саме стосується і зрадників від слуг народу і ОПЗЖ. Їх же хтось вибирав? І це точно не марсіані були.
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29.02.2024 13:09 Ответить
Вони так цей закон і приймають, бо ані вони самі, ані їх гадючі отприски воювати не будуть. Буде шухер - вони втечуть за кордон, вони награбували та хабарів набрали достатньо, щоб там жити безбідно, якісь ще грантики від західних урядів - типу, на парламент України в екзилі, і життя вдалося. А як нам вдасться зберегти державу, то ці виробки до корита полізуть, розпихуючи ліктями та махаючи отакими коментарями та заявами, як воно за народ піклувався
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29.02.2024 11:43 Ответить
Не потрібно на них сподіватись , як я і писав, бо вони побіжать першими. і закон якраз вони приймати дуже не хочуть , тому і тягнуть максимально.... . Куди і подівся "турборежим", коли потрібен...
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29.02.2024 12:04 Ответить
100% кудись втекли а людям зеленський порадив сидіти вдома поки він робить свою справу. Сидіння вдома виконали тільки не силовики, і поплатилися за це.
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29.02.2024 14:41 Ответить
Чувааак, ты честный прямо до беспардонности...
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29.02.2024 14:24 Ответить
Це банальний аналіз найбільш популярних коментарів під новинами про мобілізацію.
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29.02.2024 18:46 Ответить
Це все й так було.
В чому сенс вашої роботи? Переписати старий закон?
А може просто почати виконувати той і тоді новий буде не потрібен?..
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29.02.2024 11:11 Ответить
члени сім'ї осіб з інвалідністю I та II групи всі, чи тільки опікун?
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29.02.2024 11:11 Ответить
В юриспруденції є поняття "член сімї"? - щось не чув
Потрібно ще включити "друг сімї"
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29.02.2024 11:26 Ответить
І "ця паскуда, сусід зверху" )))
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29.02.2024 12:18 Ответить
Продаю довідку "друг сім'ї інваліда" - недорого.
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29.02.2024 13:01 Ответить
Мається на увазі "члени сім'ї інваліда" І ступені спорідненості. Як і було в правці ст. 23 Закону "про мобілізацію".
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29.02.2024 17:20 Ответить
Це якийсь огидний фарс, всі ці бажаючі до корита вже другий день розповідають як НЕ будуть мобілізувати. Нам взагалі ця мобілізація потрібна? Якщо ні, то на якого біса нам той закон? А якщо потрібен, то розкажіть як будуть мобілізувати, та прийміть, нарешті, той бісовий закон.
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29.02.2024 11:36 Ответить
Це все ігрища на крові солдатів, що у окопах і у яких хронічний некомплект. Зеленьському потрібно для упоротих зебілів продемонструвати, що він веселий і винахідливий, а "мобілізують вас, мої любі зебіли якісь погані дядьки".
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29.02.2024 11:45 Ответить
Так дійсно. Це не він верховний головнокомандуючий, а це огидні тцк-ашники які не дають бубочкам чіліть у барах. А зєлєнскій маладєц.
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29.02.2024 13:00 Ответить
лично знаю несколько типа одиноких отцов дети с маман за границей, а они тут одинокие...вопрос только в сумме
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29.02.2024 11:44 Ответить
О, тепер інвалідність купуватимуть не тільки військовозобов'язані, а й їх родичі.
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29.02.2024 12:35 Ответить
Я думаю на інвалідів з довідкою після 24.02.2022 буде ще більша підозра.
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29.02.2024 12:58 Ответить
Навіщо прибрали людей які доглядають за родичами без інвалідності, але потребуючими постійного догляду?! Щоб що? Будете самі за ними доглядати?!
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29.02.2024 12:51 Ответить
Спасибо жителям Даунбасса за президента Гондураса... 🦍спасибо жителям Кривбасса за Голобородьку %73%🥳
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29.02.2024 12:52 Ответить
Я щось не побачив у новому загоні батога для виродків-ухилянтів, які втікли з країни по підробленим документам. Можливо тому, що голови верховної ради, голови мвс, купи нардепів, синки призовного віку втікли підчас війни з країни по фейковим підставам!
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29.02.2024 12:56 Ответить
Невже троє дітей більш потребують батька ніж двоє, ніж один? Якщо в родині двоє дітей , батько їде захищати країну і тих трьох дітей, батько яких сидить вдома.
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29.02.2024 13:39 Ответить
Там логика другая (теоретически). Больше детей - родителям приходится больше вджобывать. Одного ребенка может поставить родитель-одиночка. Двух уже сложно. Для трех нужны оба.
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29.02.2024 14:29 Ответить
Це просто чудово і справедливо! Захищати країну мають ідіоти які самі пішли в воєнкомат на початку війни. Їм же це подобається!
Ми програємо цю війну, з підходом хай хтось.
Мені все вже набридло за два роки війни - оця вся брехня, оця а-ля совдепія, оце відчуття що розумні не мають служити, а я всім винен.
Мені 52 роки і я заморився!
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01.03.2024 10:51 Ответить
 
 