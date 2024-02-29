Комитет ВР одобрил освобождение от мобилизации многодетных и одиноких родителей, а также родственников инвалидов I-II группы, - Костенко. ПЕРЕЧЕНЬ

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке одобрил освобождение ряда категорий лиц от призыва во время мобилизации.

Об этом в комментарии "Укрінформ" сообщил нардеп от "Голоса", воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

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Он рассказал, что Комитет ВР одобрил освобождение от призыва во время мобилизации таких категорий граждан:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка или детей младше 18 лет, если второй родитель такого ребенка или детей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

члены семьи лиц с инвалидностью I и II группы.

Также Комитет рассматривал дополнительные полномочия полиции. Депутаты согласились, что полиция не должна вручать повестку. При этом полицейские могут совместно с представителями ТЦК оповещать военнообязанных и резервистов, а также снимать на фото- и видеопроцесс проверки документов.

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Теперь Комитету осталось обсудить положение о ротации и военно-транспортной обязанности.