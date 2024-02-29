Рашисты пытаются выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра, несут потери и отходят, - Силы обороны Юга
Украинские защитники держат оборону на левобережье Херсонщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Сил обороны Юга.
"Враг системно продолжает попытки выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. За минувшие сутки прибег к 4-м штурмам и, понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов", - говорится в сообщении.
"Силы обороны продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:
- 54 оккупанта;
- 8 орудий;
- 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";
- 1 комплект антенной системы;
- 10 единиц автобронетехники;
- 2 лодки.
Уничтожен полевой склад боеприпасов противника", - отметили в Силах обороны Юга.
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