РФ вывела из Беларуси до 12 тысяч своих военных. Там нет контингента для повторного вторжения в Украину с севера, - Госпогранслужба
На данный момент у россиян нет возможности совершить повторное вторжение в Украину с территории Беларуси. Россия вывела оттуда свой контингент, проходивший там обучение.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне вывели из Беларуси свой контингент - от 10 до 12 тысяч находившихся на полигонах военных проводили подготовку и обучение.
"И после того, как РФ вывела их на территорию своего государства, то в рамках ротаций новых она не завела. То есть, фактически, на территории Беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу для Украины", - отметил Демченко.
Спикер ГПСУ добавил, что украинские защитники продолжают укреплять линию границы и пограничье на этом участке, "чтобы иметь мощности отразить любую атаку, если такое будет повторно происходить".
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Якщо угруповання є десь в 50 км від кордону, їх можна побачити з супутника або дізнатись про них через агентурну розвідку.
Можливо самих прикордонників там вистачило б....