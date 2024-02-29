РФ вывела из Беларуси до 12 тысяч своих военных. Там нет контингента для повторного вторжения в Украину с севера, - Госпогранслужба

На данный момент у россиян нет возможности совершить повторное вторжение в Украину с территории Беларуси. Россия вывела оттуда свой контингент, проходивший там обучение.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне вывели из Беларуси свой контингент - от 10 до 12 тысяч находившихся на полигонах военных проводили подготовку и обучение.

"И после того, как РФ вывела их на территорию своего государства, то в рамках ротаций новых она не завела. То есть, фактически, на территории Беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу для Украины", - отметил Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что украинские защитники продолжают укреплять линию границы и пограничье на этом участке, "чтобы иметь мощности отразить любую атаку, если такое будет повторно происходить".

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