РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11289 посетителей онлайн
Новости
1 133 8

РФ вывела из Беларуси до 12 тысяч своих военных. Там нет контингента для повторного вторжения в Украину с севера, - Госпогранслужба

білорусь,гардсервіс

На данный момент у россиян нет возможности совершить повторное вторжение в Украину с территории Беларуси. Россия вывела оттуда свой контингент, проходивший там обучение.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Цензор.НЕТ. 

По его словам, россияне вывели из Беларуси свой контингент - от 10 до 12 тысяч находившихся на полигонах военных проводили подготовку и обучение.

"И после того, как РФ вывела их на территорию своего государства, то в рамках ротаций новых она не завела. То есть, фактически, на территории Беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу для Украины", - отметил Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что украинские защитники продолжают укреплять линию границы и пограничье на этом участке, "чтобы иметь мощности отразить любую атаку, если такое будет повторно происходить".

Читайте также: "Украина сосредоточила ударную группировку войск у границы с Беларусью", - министр обороны Хренин

Автор: 

армия РФ (19318) Беларусь (7898) Госпогранслужба (6455) Демченко Андрей (288)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звідки ви знаєте? ДПСУ може бачити тільки прикордонну територію.
Якщо угруповання є десь в 50 км від кордону, їх можна побачити з супутника або дізнатись про них через агентурну розвідку.
показать весь комментарий
29.02.2024 12:16 Ответить
До чого цей пост?
показать весь комментарий
29.02.2024 12:23 Ответить
ДПСУ не може точно сказати, чи є російські війська в БРСР і скільки їх, тому що спостерігає тільки вузьку прикордонну смугу.
показать весь комментарий
29.02.2024 12:25 Ответить
Ну вам з дивану відніше...
показать весь комментарий
29.02.2024 12:51 Ответить
показать весь комментарий
29.02.2024 12:18 Ответить
Шашликі ви маі, шашликі...
показать весь комментарий
29.02.2024 12:22 Ответить
А в перший раз таки був контингент для нападу? А був нврад? Пійдіть та втопіться краще.
показать весь комментарий
29.02.2024 12:25 Ответить
Тоді для чого ми там тримаємо таку кількість наших військ....
Можливо самих прикордонників там вистачило б....
показать весь комментарий
29.02.2024 14:32 Ответить
 
 