После захвата Авдеевки армия РФ продвинулась уже на 6 км, - британская разведка
С момента захвата Авдеевки 17 февраля российская армия продвинулась от центра города примерно на 6 км. Центром наступления остается территория к западу от Авдеевки.
Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
Британские разведчики отмечают, что Россия почти наверняка взяла под свой контроль несколько сел в этом районе: Ласточкино, Степное и Северное.
По их данным, эти тактические достижения служат, прежде всего, консолидации российских позиций вокруг Авдеевки.
"Россия также, вероятно, стремится нарастить импульс на оси, чтобы воспользоваться тем фактом, что здесь меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городских территорий, с которых украинские силы могут защищаться", - отмечают в британской разведке.
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чому розвідка не працює, а втягнулась в обмін полоненими, атаки дронами, непонятно опше
"Замкнуте коло.
Поки перемоги не буде, Зеленський буде президентом....
Поки Зеленський президент, перемоги не буде..."
той сказав що на 150 метрів
Якось все виглядає похмуро.
Чому відразу все не зливають?
Бо Путіну треба перемолоти і виявити активний відсоток населення, а далі буде.