После захвата Авдеевки армия РФ продвинулась уже на 6 км, - британская разведка

С момента захвата Авдеевки 17 февраля российская армия продвинулась от центра города примерно на 6 км. Центром наступления остается территория к западу от Авдеевки.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Британские разведчики отмечают, что Россия почти наверняка взяла под свой контроль несколько сел в этом районе: Ласточкино, Степное и Северное.

По их данным, эти тактические достижения служат, прежде всего, консолидации российских позиций вокруг Авдеевки.

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"Россия также, вероятно, стремится нарастить импульс на оси, чтобы воспользоваться тем фактом, что здесь меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городских территорий, с которых украинские силы могут защищаться", - отмечают в британской разведке.