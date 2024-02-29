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Новости Война
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После захвата Авдеевки армия РФ продвинулась уже на 6 км, - британская разведка

авдіївка

С момента захвата Авдеевки 17 февраля российская армия продвинулась от центра города примерно на 6 км. Центром наступления остается территория к западу от Авдеевки.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Британские разведчики отмечают, что Россия почти наверняка взяла под свой контроль несколько сел в этом районе: Ласточкино, Степное и Северное.

По их данным, эти тактические достижения служат, прежде всего, консолидации российских позиций вокруг Авдеевки.

Также читайте: Из-под Авдеевки воинов отвели не подготовленные позиции, а в чистое поле. Этот вопрос нужно было рассматривать на Ставке, - Бутусов

"Россия также, вероятно, стремится нарастить импульс на оси, чтобы воспользоваться тем фактом, что здесь меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городских территорий, с которых украинские силы могут защищаться", - отмечают в британской разведке.

Автор: 

армия РФ (19318) Великобритания (4976) разведка (4179) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+16
а де ж були заздалегидь підготовлені обороні позиції на яки ми відступали...та про які торохтіли зелені падли??
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29.02.2024 12:38
+11
Буба ЗЕбанутий, ти Залужного відправив у відставку, і тепер за все на фронті відповідаеш ти особисто, блазень ЗЕбанутий. І шо ти прокукурікаеш за черговий відступ ЗСУ?
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29.02.2024 12:40
+10
Нормально так, змінили командування. Да зебіли?
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29.02.2024 12:39
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а де ж були заздалегидь підготовлені обороні позиції на яки ми відступали...та про які торохтіли зелені падли??
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29.02.2024 12:38 Ответить
Не було ніяких заздалегідь підготовлених позицій, Херпіду брехав, бреше і буде брехати. А щодо повідомлень британської розвідки, то головне, що вони не дивляться марафон. А там ми перемагаємо чмобиків і наркомнів, бо алкашів перемогли ще в Бахмуті.
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29.02.2024 15:09 Ответить
Нормально так, змінили командування. Да зебіли?
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29.02.2024 12:39 Ответить
Та ні, подоляцький троле ті міста про які ти написв ми втратили при Верховному головнокомндувачу і помічнику єлдака.
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29.02.2024 15:11 Ответить
Буба ЗЕбанутий, ти Залужного відправив у відставку, і тепер за все на фронті відповідаеш ти особисто, блазень ЗЕбанутий. І шо ти прокукурікаеш за черговий відступ ЗСУ?
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29.02.2024 12:40 Ответить
Коли в останній раз він за щьось взагалі відповідав?
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29.02.2024 12:44 Ответить
Третий раз напиши про Северодонецк, Лисичанск, Бахмут и Соледар. И продолжайте больше поставлять в обход санкций комплектующих для дронов, КАБов и прочего. И снарядами нас дальше заваливай, добродетель.
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29.02.2024 14:34 Ответить
Рішення про відставку Залужного було продиктоване прагненням "не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої", зазначив Подоляк.

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29.02.2024 12:42 Ответить
стагнації на фронті і прострації янетряпки
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29.02.2024 12:45 Ответить
Не допустили
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29.02.2024 12:48 Ответить
ставка недопрацьовує, напевне, хтось вводить в оману і зливає рішення ставки, як колись вагнерівців у білорусі, оголений південь, контрнаступ у 23році...
чому розвідка не працює, а втягнулась в обмін полоненими, атаки дронами, непонятно опше
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29.02.2024 12:42 Ответить
Відступ відступом - але на кожному кроці відступаючи можна знайти можливість вбити рашиста. Зрозуміло, важко без допомоги, але хай ворог за кожен метр землі платить трупами.
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29.02.2024 12:43 Ответить
Дорогу нову туди вже проклали? А то теплішає, рашистській техніці важко по бездоріжжю атакувати, та ще й 17млрд на це якраз виділили...
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29.02.2024 12:44 Ответить
Над цим потужно думають
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29.02.2024 12:51 Ответить
Якби ж то в трампі була би одна проблема... https://t.me/dmitriy_chekalkyn/13132 Дмитро Чекалкін бачить мінімум ще одну:
"Замкнуте коло.
Поки перемоги не буде, Зеленський буде президентом....
Поки Зеленський президент, перемоги не буде..."
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29.02.2024 13:07 Ответить
Тому за села так і тримаються, бо в полі нічого нема. Вся наша "бетонна" оборона - піхотинці.
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29.02.2024 12:54 Ответить
Як не буде викопано лінії оборони хоча б по Вовчій, то скоро буде фортеця Покровськ
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29.02.2024 12:56 Ответить
вони не слухають ЗЕ!!
той сказав що на 150 метрів
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29.02.2024 13:21 Ответить
Мабуть не дивляться єдиний марафон !
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29.02.2024 14:39 Ответить
1 марта 2014 года Виктор Индюкович написал Плешивому Гопнику письмо... путлер введи,иначе век воли не видать... Валентина Матвиенко срочно собрала совет Пидирацыя..на повестке дня 1 вопрос...Входим на Донбасс..но нас там нет... Виктор Чуркин письмо Индюковича зачитал на заседании СовБеза ООН 4 марта...
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29.02.2024 13:49 Ответить
Головне ще Залужний вже не перешкоджує Зеленському воювати !
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29.02.2024 14:38 Ответить
Так і пішли перемога з перемогою. Навіть побачили, що іран не передвав ракети кацапам.
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29.02.2024 15:54 Ответить
Доречі після посадки Червінського щось не чути що на осупованих територіях підривали якогось російського генерала чи полкана, як то було раніше.
Якось все виглядає похмуро.
Чому відразу все не зливають?
Бо Путіну треба перемолоти і виявити активний відсоток населення, а далі буде.
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29.02.2024 16:08 Ответить
 
 